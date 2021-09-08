Его заключили под стражу на 30 суток, вменив перевоз наркотиков в крупном размере.

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Фото из фейсбука Сергея Фаге

Таможня аэропорта Домодедово 26 августа 2021 года объявила о задержании гражданина Украины — он пытался пройти через «зелёный» коридор, но при досмотре ручной клади у него нашли бумагу, пропитанную ЛСД, и капсулу амфетамина. Telegram-канал «Небожена» тогда написал, что речь идёт о предпринимателе Сергее Фаге, но вскоре удалил публикацию.

Позже в таможне сообщили vc.ru, что действительно остановили Сергея Фаге 1985 года рождения. В 2013 году он не отрицал, что у него есть украинское гражданство.

Сергей Фаге перевозил наркотики в крупном размере. В отношении него на данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1, судом избрана мера пресечения — заключение под стражу на 30 суток. Материалы были переданы в ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово. Софья Реснянская пресс-секретарь Домодедовской таможни

Статья 229.1 часть 3 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

27 августа Домодедовский горсуд арестовал Фаге на 30 суток, подтвердила vc.ru начальница отдела обеспечения судопроизводства по гражданским делам Юлия Кузнецова. Заседание проводила судья Ольга Пищукова. Сейчас предприниматель находится в ФКУ СИЗО №7 по городу Москве.