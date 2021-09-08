Биохакера Сергея Фаге задержали в Домодедово, найдя амфетамин и пропитанную ЛСД бумагу. Ему грозит до 20 лет тюрьмы Статьи редакции
Его заключили под стражу на 30 суток, вменив перевоз наркотиков в крупном размере.
Таможня аэропорта Домодедово 26 августа 2021 года объявила о задержании гражданина Украины — он пытался пройти через «зелёный» коридор, но при досмотре ручной клади у него нашли бумагу, пропитанную ЛСД, и капсулу амфетамина. Telegram-канал «Небожена» тогда написал, что речь идёт о предпринимателе Сергее Фаге, но вскоре удалил публикацию.
Позже в таможне сообщили vc.ru, что действительно остановили Сергея Фаге 1985 года рождения. В 2013 году он не отрицал, что у него есть украинское гражданство.
Статья 229.1 часть 3 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере до миллиона рублей.
27 августа Домодедовский горсуд арестовал Фаге на 30 суток, подтвердила vc.ru начальница отдела обеспечения судопроизводства по гражданским делам Юлия Кузнецова. Заседание проводила судья Ольга Пищукова. Сейчас предприниматель находится в ФКУ СИЗО №7 по городу Москве.
Сергей Фаге — выпускник Стэнфорда, он основал сервисы Mirror Emoji Keyboard, «Островок» и TokBox. В том числе он увлекается биохакингом — в 2017 году он рассказал на Medium, а затем и на vc.ru и TJ о своих принципах. В том числе он начал принимать биодобавки, антидепрессанты и другие препараты по рекомендациям команды врачей.
На самом деле печальная ситуация — нереально стрёмной для здоровья водкой хоть залейся, а за относительно безопасное для здоровья LSD на 20 лет в тюрьму.
Не стоит такое поддерживать.
Согласен, но зная какие суровые наказания по нарктоикам в СНГ - тащить наркоту в АЭРОПОРТ БЛЯТЬ это верх тупости и доказательство того, что биохакинг может хакнуть мозг
Согл, водку тоже нужно запретить
относительно безопасное для здоровья LSD
но не для психического здоровья
Я помню один биохакер на хабре статью опубликовал про амфетамины и как их жрать и в каких дозах. ) Недолго она там провисела.
Это не взаимоисключающие вещи. Можно употрбелять одновременно как запрещённые, так и незапрещённые вещества.
lsd/амфетамины
ширятся
🤦♂️🤦🤦♀️
Хорошо,
Упарывался
Только сегодня читал комменты на ТЖ, где обсуждалось, что «без синих и красных таблэток ты не поймёшь суть мироздания. Ведь всего одна таблеточка — и ты почувствуешь себя АТОМОМ!» кхем.
погодите, это тот самый долбоёб, который на tj учил людей жить? ред.
https://vc.ru/future/26886-personal-biohacking
Лучшая статья за всю историю VC - такого персонажа потеряли:
- биохакер который в 32 выглядит на 50
- огромный лонгрид состоящий из дистилированного тщеславного эгоцентризма
- очень смешные комментарии ред.
Сколько ещё украинцы будут травить российских детей наркотиками?
до тех пор, пока Путин будет им это позволять!
Будут делать это до тех пор, пока Путин не вернёт Крым и не остановит войну
Помню его эпичные статьи, в духе "Мне уже 30 а я вон как выгляжу!"
ну судя по фотке выглядит на 35
Вытянул карточку "тюрьма".
Ну ептать, не видать нам теперь его новых эпичнейших статей на vc.
Через связного будет писать
Куда РФ до таких инициатив как MAPS например. Лучше посадить, преступление без потерпевшего, все по классике.
Че за инициатива?
афм не психоделик, а стимулятор вызывает как минимум психологическую зависимость, а также нефига не полезен.
Пострадали бы люди, которым он мог это продать. Но преступление предотвратили наши доблестные сотрудники правопорядка
Теперь будут хакать его в тюряжке
Как раз сегодня вышло интервью с бывшим сидельцем по нарко статье https://tjournal.ru/stories/432977-my-dlya-gosudarstva-spisannyy-kusok-organiki-monolog-byvshego-zaklyuchennogo-o-zhizni-v-kolonii-i-posle-nee
Как-то очень тупо влетел для выпускника Стэнфорда. Ещё бы мешок гашиша с собой взял. ред.
Комментарий удален
свободную не нужно, с ограничениями.
чем lsd не биодобавка ?
В первую очередь он биохакер, и только потом основатель сервисов Mirror Emoji Keyboard, «Островок» и TokBox. Если верить новостникам тж.
Это классическая история про чувака, который построил много мостов, а запомнили его за то, что стал биохакером
На землю упал метеорит, свидетелем стал подмосковный грибник.
Новость на тж: "Подмосковный штырь устроил космический дождь".
А почему комментарии по уголовному процессу даёт начальник гражданской канцелярии?
Что бывает, когда отказываешь кураторам из ФСБ.
Веры в то, что чел реально тащил с собой, ну честно, мало... Хотя может и как в той детской сказке, где мелкий про волка деревню пугал. Потому теперь никакому вязалову и не веришь. Особенно с учетом того, что наркота в РФ идет бортами МИДа по прямой по диппаспортам.