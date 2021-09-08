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Новости
Новости vc.ru

Биохакера Сергея Фаге задержали в Домодедово, найдя амфетамин и пропитанную ЛСД бумагу. Ему грозит до 20 лет тюрьмы Статьи редакции

Его заключили под стражу на 30 суток, вменив перевоз наркотиков в крупном размере.

136 136 комментариев
10 002 просмотров
Фото из фейсбука Сергея Фаге

Таможня аэропорта Домодедово 26 августа 2021 года объявила о задержании гражданина Украины — он пытался пройти через «зелёный» коридор, но при досмотре ручной клади у него нашли бумагу, пропитанную ЛСД, и капсулу амфетамина. Telegram-канал «Небожена» тогда написал, что речь идёт о предпринимателе Сергее Фаге, но вскоре удалил публикацию.

Позже в таможне сообщили vc.ru, что действительно остановили Сергея Фаге 1985 года рождения. В 2013 году он не отрицал, что у него есть украинское гражданство.

Сергей Фаге перевозил наркотики в крупном размере. В отношении него на данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1, судом избрана мера пресечения — заключение под стражу на 30 суток. Материалы были переданы в ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово.

Софья Реснянская
пресс-секретарь Домодедовской таможни

Статья 229.1 часть 3 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

27 августа Домодедовский горсуд арестовал Фаге на 30 суток, подтвердила vc.ru начальница отдела обеспечения судопроизводства по гражданским делам Юлия Кузнецова. Заседание проводила судья Ольга Пищукова. Сейчас предприниматель находится в ФКУ СИЗО №7 по городу Москве.

Сергей Фаге — выпускник Стэнфорда, он основал сервисы Mirror Emoji Keyboard, «Островок» и TokBox. В том числе он увлекается биохакингом — в 2017 году он рассказал на Medium, а затем и на vc.ru и TJ о своих принципах. В том числе он начал принимать биодобавки, антидепрессанты и другие препараты по рекомендациям команды врачей.

Гость TJ: Сергей Фаге — Гость TJ на TJ
Автор нашумевшего эксперимента с биохакингом.
tjournal.ru

#новости #наркотики #право #задержания #москва

136 136 комментариев
29
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136 комментариев
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Идеальный Влад

41

вот он знаменитый снгшный биохакинг

Ответить
Идеальный

Evil Pechenka

37

На самом деле печальная ситуация — нереально стрёмной для здоровья водкой хоть залейся, а за относительно безопасное для здоровья LSD на 20 лет в тюрьму.

Не стоит такое поддерживать.

Ответить
Evil

Пётр Козлов

45

Согласен, но зная какие суровые наказания по нарктоикам в СНГ - тащить наркоту в АЭРОПОРТ БЛЯТЬ это верх тупости и доказательство того, что биохакинг может хакнуть мозг 

Ответить
5 комментариев
Evil

Андрей Охапкин

22

Согл, водку тоже нужно запретить

Ответить
9 комментариев
Evil

Иван Белов

6

относительно безопасное для здоровья LSD 

но не для психического здоровья

Ответить
10 комментариев
Evil

hr

0

о чём вы? лсд уж 10 лет как нигде толком нет, всё китайские аналоги которые они генерируют раз в месяц по несколько штук меняя формулу, последствия от употебления этого никак не изучены.

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3 комментария

Аналогичный химик

35

То есть он просто шырялся по-чёрному, а всем говорил что он биохакер?

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Аналогичный

Всеобщий Артем

9

Я помню один биохакер на хабре статью опубликовал про амфетамины и как их жрать и в каких дозах. ) Недолго она там провисела.

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Аналогичный

Кирилл Вселенский

8

По белому))))

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Аналогичный

Серьезный химик

4

Это не взаимоисключающие вещи. Можно употрбелять одновременно как запрещённые, так и незапрещённые вещества.

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Серьезный

Аналогичный

9

Пойду биохакну вискарика сегодня

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3 комментария
Аналогичный

Vadim Semenov ‏⚡☟

3

lsd/амфетамины

ширятся

🤦‍♂️🤦🤦‍♀️

Ответить
Vadim

TJaba

3

Ну, спидами еще как ширяются, ширялись бы и кислотой, но у нее и так биодоступность около 100%, никакого смысла

Ответить
Vadim

Аналогичный

0

Хорошо,

Упарывался

Ответить
1 комментарий
Vadim

Evil Pechenka

0

Да ему пох же. Он Заибана с галочкой. И с толстовкой. ред.

Ответить
Аналогичный

aliftin

3

Мамкин хакер. 

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Аналогичный

некипишуй

3

ну биохакер звучит солиднее чем простой наркот

Ответить
Аналогичный

Андрей Заварзин

1

Дед, лсд не шыряются

Ответить
Аналогичный

Синий калькулятор

0

Да, я тоже так делаю ред.

Ответить

immaculate crucifixion

30
Ответить
immaculate

Семён Пашнин

0

Только сегодня читал комменты на ТЖ, где обсуждалось, что «без синих и красных таблэток ты не поймёшь суть мироздания. Ведь всего одна таблеточка — и ты почувствуешь себя АТОМОМ!» кхем.

Ответить

Stanley H. Tweedle

13

Не торчок, а биохакер

Ответить

Bad Mother Fucker

10

погодите, это тот самый долбоёб, который на tj учил людей жить? ред.

Ответить
Bad

Роман Александров

5

И на vc https://vc.ru/future/26886-personal-biohacking

Мне 32 года, и я потратил $200 тысяч на…
Основатель «Островка» и TokBox Сергей Фаге о том, как доскональное изучение жизненных показателей…
vc.ru
Ответить
Роман

некипишуй

2

ппц там лонгрид, неужели кто-то прочитал эту туфту хотя бы по диагонали?

Ответить
6 комментариев

Вирусный ихтиандр

11

Спешите видеть!
Биохакер хотел взломать код природы, а теперь взломают его жёпу.

Ответить

Живой колос

10

Ну, не некролог, но близко

Ответить

Пётр Козлов

8

https://vc.ru/future/26886-personal-biohacking

Лучшая статья за всю историю VC - такого персонажа потеряли:

- биохакер который в 32 выглядит на 50
- огромный лонгрид состоящий из дистилированного тщеславного эгоцентризма
- очень смешные комментарии ред.

Мне 32 года, и я потратил $200 тысяч на…
Основатель «Островка» и TokBox Сергей Фаге о том, как доскональное изучение жизненных показателей…
vc.ru
Мне 32 года, и я потратил $200 тысяч на…
Основатель «Островка» и TokBox Сергей Фаге о том, как доскональное изучение жизненных показателей…
vc.ru
Ответить

solawind

6

Сколько ещё украинцы будут травить российских детей наркотиками?

Ответить
solawind

Bad Mother Fucker

5

до тех пор, пока Путин будет им это позволять!

Ответить
Bad

solawind

1

У нас ракеты кончились или что?

Ответить
1 комментарий
solawind

Андрей Охапкин

0

Будут делать это до тех пор, пока Путин не вернёт Крым и не остановит войну

Ответить

Основной ящик

7

Классный чувак, в прямом эфире следил за тем эпичным постом на vc "Мне 32, а я выгляжу на 31". ред.

Ответить

Илья Гераськин

5

Помню его эпичные статьи, в духе "Мне уже 30 а я вон как выгляжу!"

Ответить
Илья

Критический череп

3

ну судя по фотке выглядит на 35

Ответить
Критический

Илья Гераськин

4

Так уметь надо. Ты бы увлекался биохакингом, так же смог бы

Ответить

Алюминиевый каякер

6
Ответить

Илья Гераськин

6
Ответить

Одинаковый крюк

3

Не переживайте, это часть продуманного плана

Ответить
Одинаковый

Doktor Streyndzhlav

4

Вытянул карточку "тюрьма".

Ответить
Doktor

Одинаковый крюк

4

Влез без очереди

Ответить

Трансгендолёт

2

Ну ептать, не видать нам теперь его новых эпичнейших статей на vc.

Ответить
Трансгендолёт

Andre Macareno

1

Через связного будет писать

Ответить
Andre

Трансгендолёт

9

"Мне 36 лет, и я потратил 200 рублей на чифирный «биохакинг»"

Ответить

Владимир Галкин

3

Наркохакинг

Ответить

Критический череп

3

 Биохакера

получается это он  дудосил яндекс?

Ответить

Vlad Savelev

3

Бан за читы

Ответить

Mark Streletsky

1

Куда РФ до таких инициатив как MAPS например. Лучше посадить, преступление без потерпевшего, все по классике.

Ответить
Mark

Данный паркур

0

Че за инициатива?

Ответить
Данный

Mark Streletsky

4

Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies

Ответить
2 комментария
Mark

Всеобщий Артем

1

афм не психоделик, а стимулятор вызывает как минимум психологическую зависимость, а также нефига не полезен.

Ответить
Всеобщий

Mark Streletsky

0

Да с порошком он зря связался конечно, тут ничего хорошего

Ответить
Mark

Андрей Охапкин

0

Пострадали бы люди, которым он мог это продать. Но преступление предотвратили наши доблестные сотрудники правопорядка

Ответить

Рпош Ашршщ

2

Теперь будут хакать его в тюряжке

Ответить
Рпош

Артур Габитов

0

кахать

Ответить

Роман Александров

2

Как раз сегодня вышло интервью с бывшим сидельцем по нарко статье https://tjournal.ru/stories/432977-my-dlya-gosudarstva-spisannyy-kusok-organiki-monolog-byvshego-zaklyuchennogo-o-zhizni-v-kolonii-i-posle-nee

«Мы для государства — списанный кусок органики…
Максим отбыл три срока, за это время подробно узнав о тюремном быте и понятиях. Теперь он пытается…
tjournal.ru
Ответить

alexferman

2

Как-то очень тупо влетел для выпускника Стэнфорда. Ещё бы мешок гашиша с собой взял. ред.

Ответить
alexferman

Cерьёзный Валера

0

А чё, можно было?

Ответить
Cерьёзный

alexferman

0

Только если ты биохакер

Ответить

Коммунистический историк

2

Биоламер получаеца

Ответить

Комментарий удален

MH17

Дипломатический калькулятор

0

свободную не нужно, с ограничениями.

Ответить
Дипломатический

Evil Pechenka

1

Ограничение очень простое: «Дуракам и запутинцам — нельзя.»

Ответить

Луиджи Вампа

0

чем lsd не биодобавка ?

Ответить
Луиджи

Павелъ Рихтерманъ

3

Тем что имеет доказанную эффективность, бгг

Ответить

Кирилл Вселенский

1

Аххахахаха

Ответить

Элджей Сартов

1

Красава, хакнул так хакнул

Ответить

Текущий рубин

1

Я теперь не нарк, я биохакер!

Ответить

Окончательный кубок

1

наебатель решил наебать самого себя.

Ответить

Алексей Овечкин

1

Добиохачился

Ответить

Поэтический бинокль

1

ловите биохакера!

Ответить

Vadim Semenov ‏⚡☟

1

https://youtu.be/0cSeWzgb_xY

Ответить

Михаил Ромайкин

0

Биомусор

Ответить

Данный паркур

0

Если вы напишите что-то хорошее о наркотиках, ваш коммент удалят.

Ответить
Данный

Bad Mother Fucker

2

за мариухану тебя посадят в тюрьму, а за водку - нет

Ответить
Данный

Андрей Охапкин

1

Справедливо

Ответить
Данный

Молчаливый кран

0

Водка и сигареты не наркотики.

Ответить

Старательный якорь

0

КАПСУЛА??

Ответить
Старательный

Владислав Недзвецкий

1

Скорости!

Ответить

Andy Rorsha

0

В первую очередь он биохакер, и только потом основатель сервисов Mirror Emoji Keyboard, «Островок» и TokBox. Если верить новостникам тж.

Ответить
Andy

Пётр Козлов

1

Это классическая история про чувака, который построил много мостов, а запомнили его за то, что стал биохакером

Ответить
Пётр

Andy Rorsha

0

На землю упал метеорит, свидетелем стал подмосковный грибник.
Новость на тж: "Подмосковный штырь устроил космический дождь".

Ответить

Сальвадор Лемонес

0

FAGe

Ответить

Кирилл Терентьев

0

Типичный биохакер 

Ответить

ouxen

0

не мудрено

Ответить

Semen Semenov

0

Чем он думал, когда с этим летел сюда? 

Ответить

Данный паркур

0

А сколько он вез, что аж до 20 лет?

Ответить
Данный

alexferman

0

В СМИ всегда указывают максимальный срок по статье - "грозит до..."

Ответить

Иван Дмитриев

0

Теперь его хакнут

Ответить

Рыбный Женя

0

Биохакер... Так и пишите - наркоман

Ответить

ouxen

0

Биохакера

вот и выросло поколение

Ответить

Cерьёзный Валера

0

Ни дня без новости из мира Стасянов.

Ответить

Владислав Тихонов

0

А почему комментарии по уголовному процессу даёт начальник гражданской канцелярии? 

Ответить

Maxim Muchkaev

0

свежее фаге! мы скучали!

Ответить

Люц Шнайдер

0

Опять кровавый режим похитил невиновного украинца! Докле?

Ответить

Alex Shaman

–2

Что бывает, когда отказываешь кураторам из ФСБ.
Веры в то, что чел реально тащил с собой, ну честно, мало... Хотя может и как в той детской сказке, где мелкий про волка деревню пугал. Потому теперь никакому вязалову и не веришь. Особенно с учетом того, что наркота в РФ идет бортами МИДа по прямой по диппаспортам.

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Alex

alexferman

0

Пиздец какой....

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