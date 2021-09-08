Ещё 76,5 миллиона долларов взыскали с «Альфа-банка».

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Фото РИА «Новости»

Гагаринский суд Москвы рассмотрел иск Генпрокуратуры за несколько часов и постановил взыскать с экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова 22 миллиона долларов, а с «Альфа-банка» — 30,8 миллиона долларов и 5,6 миллиарда рублей. Об этом адвокат Абызова Юлий Тай сообщил РБК.

По версии следствия, Абызов незаконно получил взысканные деньги с продажи Сибирской энергетической компании (СИБЭКО) и инвестировал их в блокчейн-платформу TON Павла Дурова. Когда проект не состоялся из-за запрета суда США, деньги якобы вернулись бывшему министру. По договорённости с Telegram и «Альфа-банком» он перечислил их «транзитным иностранным компаниям», затем средства перешли в собственность банка. Так Абызов погасил часть долга по кредитам.

По мнению Генпрокуратуры, деньги разместили на счетах десятка зарубежных юридических и физических лиц, которые были конфидентами Абызова. Адвокат отмечает, что они не имели никаких связей с экс-министром и их даже не привлекли к процессу, хотя их представители подали ходатайства о привлечении к суду в качестве третьих лиц. Именно поэтому за границей решение суда не исполнят, считает Тай.

Их никто об этом иске не уведомил. Они узнали о нём только потому, что у них арестовали на счетах 22 миллиона долларов в качестве обеспечительной меры. В иске это сформулировано так: арестовать средства Михаила Абызова на счетах гражданина Швейцарии. С правовой точки зрения это нонсенс. Юлий Тай адвокат

«Альфа-банк» также сообщил, что обжалует решение. Они считают обвинение в проведении «антисоциальной сделки» неоправданным, поскольку все их действия «защищали интересы вкладчиков».