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Новости
Sasha Shambilova

С экс-министра Абызова взыскали $22 млн, инвестированные в TON Дурова. Их посчитали «полученными коррупционным путём» Статьи редакции

Ещё 76,5 миллиона долларов взыскали с «Альфа-банка».

13 13 комментариев
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Фото РИА «Новости»

Гагаринский суд Москвы рассмотрел иск Генпрокуратуры за несколько часов и постановил взыскать с экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова 22 миллиона долларов, а с «Альфа-банка» — 30,8 миллиона долларов и 5,6 миллиарда рублей. Об этом адвокат Абызова Юлий Тай сообщил РБК.

По версии следствия, Абызов незаконно получил взысканные деньги с продажи Сибирской энергетической компании (СИБЭКО) и инвестировал их в блокчейн-платформу TON Павла Дурова. Когда проект не состоялся из-за запрета суда США, деньги якобы вернулись бывшему министру. По договорённости с Telegram и «Альфа-банком» он перечислил их «транзитным иностранным компаниям», затем средства перешли в собственность банка. Так Абызов погасил часть долга по кредитам.

По мнению Генпрокуратуры, деньги разместили на счетах десятка зарубежных юридических и физических лиц, которые были конфидентами Абызова. Адвокат отмечает, что они не имели никаких связей с экс-министром и их даже не привлекли к процессу, хотя их представители подали ходатайства о привлечении к суду в качестве третьих лиц. Именно поэтому за границей решение суда не исполнят, считает Тай.

Их никто об этом иске не уведомил. Они узнали о нём только потому, что у них арестовали на счетах 22 миллиона долларов в качестве обеспечительной меры. В иске это сформулировано так: арестовать средства Михаила Абызова на счетах гражданина Швейцарии. С правовой точки зрения это нонсенс.

Юлий Тай
адвокат

«Альфа-банк» также сообщил, что обжалует решение. Они считают обвинение в проведении «антисоциальной сделки» неоправданным, поскольку все их действия «защищали интересы вкладчиков».

Абызов содержится в СИЗО «Лефортово» с 2019 года. Его обвиняют в создании организованного преступного сообщества, особо крупном мошенничестве, незаконном участии в предпринимательстве и отмывании преступных доходов. Следствие считает, что Абызов скрывал от государства владение пятью кипрскими офшорами, а также продал СИБЭКО своему другу Андрею Мельниченко во время нахождения в должности. Адвокаты заявляют, что он не нарушал закон и всегда декларировал свои доходы.

#новости #дуров #криптовалюта

13 13 комментариев
13
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infinity one

5

Автор че за дичь?
Половина слов не в тех падежах.

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infinity

Научный Слава

7

Авторка*
уважайте редакцию 

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Научный

infinity one

2

Если она не следует правилам русского языка,то почему я должен следовать ее правилам?

Ответить
infinity

Научный Слава

1

Не должны, ведь слово "Авторка" чуждо русскому языку 🤪

Ответить
Научный

Дмитрий Иванов

0

Авторка — это авторская работа, а здесь речь об авторе.

Ответить
infinity

ред.

0

Таких нынче новостников на тж принимают, то астрономию с астрологией путают, то феминитивы свои сраные суют, ещё куча мелких косяков по кд. В общем слава звизде. ред.

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Серьезный химик

4

 С экс-министра Абызова взыскали $22 млн

Сэкс-министра

Ответить

Рыбный Женя

2

Теперь министр по делам «закрытого правительства» 

Ответить
Рыбный

AZP

2

Закрытый министр

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Закомплексованная Душа

1

Да, альфу знатно нахлабучили

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Андрей Николаевич

0

А кто-то и 10 тысячам рад...

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hfvhfvhf

0

?

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ouxen

0

а че он сидит то до сих пор?

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