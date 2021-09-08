С экс-министра Абызова взыскали $22 млн, инвестированные в TON Дурова. Их посчитали «полученными коррупционным путём» Статьи редакции
Ещё 76,5 миллиона долларов взыскали с «Альфа-банка».
Гагаринский суд Москвы рассмотрел иск Генпрокуратуры за несколько часов и постановил взыскать с экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова 22 миллиона долларов, а с «Альфа-банка» — 30,8 миллиона долларов и 5,6 миллиарда рублей. Об этом адвокат Абызова Юлий Тай сообщил РБК.
По версии следствия, Абызов незаконно получил взысканные деньги с продажи Сибирской энергетической компании (СИБЭКО) и инвестировал их в блокчейн-платформу TON Павла Дурова. Когда проект не состоялся из-за запрета суда США, деньги якобы вернулись бывшему министру. По договорённости с Telegram и «Альфа-банком» он перечислил их «транзитным иностранным компаниям», затем средства перешли в собственность банка. Так Абызов погасил часть долга по кредитам.
По мнению Генпрокуратуры, деньги разместили на счетах десятка зарубежных юридических и физических лиц, которые были конфидентами Абызова. Адвокат отмечает, что они не имели никаких связей с экс-министром и их даже не привлекли к процессу, хотя их представители подали ходатайства о привлечении к суду в качестве третьих лиц. Именно поэтому за границей решение суда не исполнят, считает Тай.
«Альфа-банк» также сообщил, что обжалует решение. Они считают обвинение в проведении «антисоциальной сделки» неоправданным, поскольку все их действия «защищали интересы вкладчиков».
Абызов содержится в СИЗО «Лефортово» с 2019 года. Его обвиняют в создании организованного преступного сообщества, особо крупном мошенничестве, незаконном участии в предпринимательстве и отмывании преступных доходов. Следствие считает, что Абызов скрывал от государства владение пятью кипрскими офшорами, а также продал СИБЭКО своему другу Андрею Мельниченко во время нахождения в должности. Адвокаты заявляют, что он не нарушал закон и всегда декларировал свои доходы.
Автор че за дичь?
Половина слов не в тех падежах.
Авторка*
уважайте редакцию
Если она не следует правилам русского языка,то почему я должен следовать ее правилам?