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Новости
Sasha Shambilova

Британца приговорили к 14 неделям тюрьмы из-за расистского поста, посвящённого футболистам сборной Англии Статьи редакции

С отсрочкой исполнения приговора на 18 месяцев и 30-дневным курсом против расизма.

121 121 комментарий
2244 просмотров
Граффити, посвящённое игрокам сборной Англии Маркусу Рашфорду, Джейдону Санчо и Букайо Саке Фото Getty Images

Мировой суд Уоррингтона признал 43-летнего Скотта Маккласки виновным в публикации оскорбительного расистского поста в Facebook после проигрыша сборной Англии в финале Евро-2020. Он должен будет пройти 30-дневный курс, направленный на искоренение расизма, и после 18 месяцев отбыть 14-недельное заключение. Об этом сообщает «Би-би-си».

Его также обяжут носить электронную бирку и соблюдать комендантский час по выходным. Он не сможет выходить из дома по субботам с 9:00 до 00:00 и по воскресеньям с 12:00 до 00:00, отмечает The Guardian.

В посте Маккласки обвинил «этнических игроков» в проигрыше и назвал Англию «незадачливой». Он объяснил, что всего лишь пытался «рассмешить» людей, а потом и вовсе удалил запись, но один из его «друзей» на Facebook уже отправил материалы в полицию Чешира.

Одна девушка увидела пост и вспомнила о расизме, с которым она столкнулась в детстве, и почувствовала гнев, огорчение и разочарование, увидев такое послание среди своих знакомых.

Джо Лаццари
сотрудник королевской прокурорской службы

Прокурор Саймон Грин отметил, что пост встретили «осуждением и возмущением», а судья Николас Сандерс, когда выносил приговор, добавил: «Всё, что я могу сказать, это то, что мне очень стыдно».

Подобного рода онлайн-злоупотребления, похоже, стали популярными в нашем обществе, и это совершенно неприемлемо. Это то, что может нанести реальный вред не только таким людям, как эти три футболиста, но и всему обществу в целом. Это грубое нарушение, которое имеет далеко идущие последствия не только для вас, но и для общества в целом.

Николас Сандерс
судья

В финальном матче Евро-2020 английская сборная проиграла сборной Италии по результатам пенальти со счётом 2:3. Свои удары не реализовали три молодых британских футболиста: специально выпущенные для участия в серии Маркус Рашфорд (23 года, «Манчестер Юнайтед») и Джейдон Санчо (21 год, только что перешёл в «Манчестер Юнайтед»), а также Букайо Сака (19 лет, «Арсенал»). После этого они подверглись расистским оскорблениями в социальных сетях.

«Так близко»: первые полосы британских газет…
Английские СМИ, обычно беспощадные по отношению к своей сборной, в этот раз постарались хотя бы…
tjournal.ru

#новости #евро2020 #футбол #великобритания

121 121 комментарий
8
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121 комментарий
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Мутёнок

36

Одна девушка увидела пост и вспомнила о расизме, с которым она столкнулась в детстве, и почувствовала гнев, огорчение и разочарование

боже какой ужс, срочно посадить и перевоспитать обидчика ред.

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Мутёнок

Серьезный химик

–6

В Великобритании 75% детей из групп этнических меньшинств получают расистские клички в школе, 42% 16-летних школьников из числа этнических меньшинств по данным опросов были "жертвой расистской издевательств или преследования в своей школе". ред.

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Серьезный

Мутёнок

32

...поэтому если начать сажать за твиты, то наступит мир и равенство ред.

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37 комментариев
Серьезный

Alexander An

3

Меня в школе дразнили белобрысым, чуть менее белобрысые ученики, чем я. Подозреваю, что львиная часть оскорблений происходит между разными меньшинствами, но винить мы во всем будем этнически белых.  

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8 комментариев
Серьезный

Deerp Deerp

3

Примерно 100% детей с лишним весом получают кличку «жиртрест».

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1 комментарий
Серьезный

Антон Пострунин

2

Ну так давайте школьников сажать 😐

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Серьезный

Baileys

1

Чувака посадили, а ты переводишь стрелки на школьные оскорбления. По-моему как раз у тебя нет эмпатии и мозгов

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3 комментария
Серьезный

thetrickster

0

Да и поебать как-то. Это Великобритания, а не Уганда.

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Мутёнок

Zakhar Zakharov

7

я, как узкоглазый, проживающий в москве, тоже могу вспомнить о расизме. можно мне тоже кого-нибудь посадить после огорчения и разочарования? 

Ответить
Zakhar

Пипец

–1

не можно, а нужно. собаку-поводыря

Ответить
7 комментариев
Zakhar

Алексей

0

нет, у нас садят только за разочарование славян ред.

Ответить
5 комментариев
Zakhar

некипишуй

0

если в интернете  будут призывать разбить тебе лично лицо, и тебе его разобьют, ты запоешь по-другому

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Мутёнок

некипишуй

–1

это нормально по-твоему?

Ответить
некипишуй

Мутёнок

10

по-моему нет. Забань и не читай

Ответить
1 комментарий
некипишуй

Zakhar Zakharov

10

буковки настолько обижают, что можешь посадить человека за это?

Ответить
1 комментарий
некипишуй

Av Av

3

Еще помню времена когда в интернете советовали выпить яду или убиться ап стену.
Пиздец неженками стали, это просто буковки на экране.

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Мутёнок

Alex Bernhardt

1

слабаки англичане
нужно чтобы мир жил по девизу русских
НАС ЕБУТ А МЫ КРЕПЧАЕМ!

Ответить

van der Pusch

19

почувствовала гнев, огорчение и разочарование

как меня радует существование слова "порвался" позволяющее не быть столь многословным

Ответить
van

Живой колос

10

Хм, а мне нравится

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van

Evil Pechenka

0

Одно из самых дебильных слов на ТЖ.

Ответить
Evil

Артур Мудрик

0

жаль

Ответить

mt

1

Он не сможет выходить из дома по субботам с 9:00 до 00:00 и по воскресеньям с 12:00 до 00:00.

Тут точно нет никаких ошибок - у него действительно комендантский час днём и он может свободно гулять ночью?

Ответить
mt

Пипец

21

ночью не увидит никого, кого сможет по-расистски оскорбить

Ответить

Рыбный Женя

3

С отсрочкой исполнения приговора на 88 месяцев

Ответить

Трансгендолёт

2

Чо там в ветке про Идрака писали? Видать мужик прямо в нерв попал, хорошо там у кого-то пригорело.

Ответить
Трансгендолёт

Мордовский Русский

0

Не, ну это то реально другое. Тут целый расизм, а там всего-то малюсенький национализм и то в шутку так чисто для своих

Ответить
Трансгендолёт

Сознательный франт

0

 Видать мужик прямо в нерв попал

Показательная казнь. 

Ответить

jonathan rogers

1

это ещё они не знают что говорят наши фанаты сборных Украины/России/Белоруссии по футболу после проиграша

Ответить
jonathan

Знаменитый бокал

1

Оскорбляют негров?

Ответить
Знаменитый

N/a

0

Говорят "ваши ожидания ваши проблемы"

Ответить

красивый комбинатор

0

https://tjournal.ru/news/435004-komik-idrak-mirzalizade-podal-isk-k-mvd-on-trebuet-otmenit-reshenie-o-pozhiznennom-zaprete-na-vezd-v-rossiyu?comment=6234925

Ответить
красивый

красивый комбинатор

3

это другое или нет? помогите разобраться(((

Ответить
красивый

Антон Пострунин

2

То же самое.

Ответить
красивый

Сознательный

0

Бриташка и австралия по уровню маразму были всегда впереди планеты всей. 

Ответить
красивый

CommentBot

1
Ответить
CommentBot

Паша Осетров

0
Ответить

Bad Mother Fucker

0

потрясающее количество разоблачителей запада в каментах канеш

прям сраным мать его комсомолом пахнуло

Ответить
Bad

Сознательный франт

1

Извини, я больше не буду сомневаться в прогрессивизме западной культуры. 

Ответить
Сознательный

Bad Mother

0

ирония ситуация заключается в том, что ты её даже не способен понять

Ответить
1 комментарий

Deerp Deerp

1

А что если тренер англичан поставил на пенальти именно чернокожих, только потому что они чернокожие: чтобы его не обвинили в расизме?
Просто поставить свежего с замены на пенальти - это уже идиотизм, но в след за ним ещё и самых молодых…

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Baileys

1
Ответить

Evil Pechenka

0

Когда уже хоть где-то кроме США озаботятся свободой слова?

Если что, я думаю, что мужик дебил и расистские высказывания это отвратительно. 

Ответить
Evil

Сознательный франт

0

 Когда уже хоть где-то кроме США озаботятся свободой слова?

лол

Ответить
Сознательный

Evil Pechenka

0

Его посадили в тюрьму?

Ответить
4 комментария

некипишуй

0

тааааак

Ответить

Алюминиевый каякер

0

Беги в росию, дурак.
Прямо на шоу пилорама киосаяна.

Ответить

Антон Пострунин

0

 отправил материалы в полицию Чешира.

Я не шарю, но в Топгире про Чешир всегда говорят как про место где живут богатые футболисты. Если это тот самый Чешир, то забавно, футбольная полиция какая-то. 

Ответить

Антон Пострунин

0

 McCluskey, who admitted to smoking cannabis on the night

А в Британии это ок?

Ответить

Lofoten Forsake

0

Британцы и Океания вообще с ума сошли с woke-измом и ковидными ограничениями. 

Ответить

theLastLetters

0

Удивительно, но факт: в Комитете сплошь шовинисты!
Почему редакция не признает геноцид Орлова, он что, армянин?
Почему Зоебана променял свитер с оленями на пидарскую толстовку, он что, казах?
Почему Кузнецова никак не уйдет с тж, она что, инвалид?
Почему Дизайнер Павленко рисует инфографики, он что, дизайнер?
Редакция, отвечяй!2

Ответить
theLastLetters

Evil Pechenka

0

Павленко мне сегодня травлю устроил, он сказал, что я «отвратительная чёрствая буханка».

Ответить

Sergey Michko

0

Suspended sentence это типа условный срок – если чел не пройдёт 30 дневный курс или нарушит свой комендантский час, то его посадят. Я тоже не думаю, что за слова, которые не призывают к насилию, надо сажать в тюрьму, но чела и не посадили. 

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Данный паркур

–1

Сами негров покупали, сами их юзали, ввели в культуру, а теперь наказывают за постики.

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