С отсрочкой исполнения приговора на 18 месяцев и 30-дневным курсом против расизма.

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Граффити, посвящённое игрокам сборной Англии Маркусу Рашфорду, Джейдону Санчо и Букайо Саке Фото Getty Images

Мировой суд Уоррингтона признал 43-летнего Скотта Маккласки виновным в публикации оскорбительного расистского поста в Facebook после проигрыша сборной Англии в финале Евро-2020. Он должен будет пройти 30-дневный курс, направленный на искоренение расизма, и после 18 месяцев отбыть 14-недельное заключение. Об этом сообщает «Би-би-си».

Его также обяжут носить электронную бирку и соблюдать комендантский час по выходным. Он не сможет выходить из дома по субботам с 9:00 до 00:00 и по воскресеньям с 12:00 до 00:00, отмечает The Guardian.

В посте Маккласки обвинил «этнических игроков» в проигрыше и назвал Англию «незадачливой». Он объяснил, что всего лишь пытался «рассмешить» людей, а потом и вовсе удалил запись, но один из его «друзей» на Facebook уже отправил материалы в полицию Чешира.

Одна девушка увидела пост и вспомнила о расизме, с которым она столкнулась в детстве, и почувствовала гнев, огорчение и разочарование, увидев такое послание среди своих знакомых. Джо Лаццари сотрудник королевской прокурорской службы

Прокурор Саймон Грин отметил, что пост встретили «осуждением и возмущением», а судья Николас Сандерс, когда выносил приговор, добавил: «Всё, что я могу сказать, это то, что мне очень стыдно».

Подобного рода онлайн-злоупотребления, похоже, стали популярными в нашем обществе, и это совершенно неприемлемо. Это то, что может нанести реальный вред не только таким людям, как эти три футболиста, но и всему обществу в целом. Это грубое нарушение, которое имеет далеко идущие последствия не только для вас, но и для общества в целом. Николас Сандерс судья