Британца приговорили к 14 неделям тюрьмы из-за расистского поста, посвящённого футболистам сборной Англии Статьи редакции
С отсрочкой исполнения приговора на 18 месяцев и 30-дневным курсом против расизма.
Мировой суд Уоррингтона признал 43-летнего Скотта Маккласки виновным в публикации оскорбительного расистского поста в Facebook после проигрыша сборной Англии в финале Евро-2020. Он должен будет пройти 30-дневный курс, направленный на искоренение расизма, и после 18 месяцев отбыть 14-недельное заключение. Об этом сообщает «Би-би-си».
Его также обяжут носить электронную бирку и соблюдать комендантский час по выходным. Он не сможет выходить из дома по субботам с 9:00 до 00:00 и по воскресеньям с 12:00 до 00:00, отмечает The Guardian.
В посте Маккласки обвинил «этнических игроков» в проигрыше и назвал Англию «незадачливой». Он объяснил, что всего лишь пытался «рассмешить» людей, а потом и вовсе удалил запись, но один из его «друзей» на Facebook уже отправил материалы в полицию Чешира.
Прокурор Саймон Грин отметил, что пост встретили «осуждением и возмущением», а судья Николас Сандерс, когда выносил приговор, добавил: «Всё, что я могу сказать, это то, что мне очень стыдно».
В финальном матче Евро-2020 английская сборная проиграла сборной Италии по результатам пенальти со счётом 2:3. Свои удары не реализовали три молодых британских футболиста: специально выпущенные для участия в серии Маркус Рашфорд (23 года, «Манчестер Юнайтед») и Джейдон Санчо (21 год, только что перешёл в «Манчестер Юнайтед»), а также Букайо Сака (19 лет, «Арсенал»). После этого они подверглись расистским оскорблениями в социальных сетях.
Одна девушка увидела пост и вспомнила о расизме, с которым она столкнулась в детстве, и почувствовала гнев, огорчение и разочарование
боже какой ужс, срочно посадить и перевоспитать обидчика ред.
В Великобритании 75% детей из групп этнических меньшинств получают расистские клички в школе, 42% 16-летних школьников из числа этнических меньшинств по данным опросов были "жертвой расистской издевательств или преследования в своей школе". ред.
Меня в школе дразнили белобрысым, чуть менее белобрысые ученики, чем я. Подозреваю, что львиная часть оскорблений происходит между разными меньшинствами, но винить мы во всем будем этнически белых.
Примерно 100% детей с лишним весом получают кличку «жиртрест».
я, как узкоглазый, проживающий в москве, тоже могу вспомнить о расизме. можно мне тоже кого-нибудь посадить после огорчения и разочарования?
буковки настолько обижают, что можешь посадить человека за это?
слабаки англичане
нужно чтобы мир жил по девизу русских
НАС ЕБУТ А МЫ КРЕПЧАЕМ!
почувствовала гнев, огорчение и разочарование
как меня радует существование слова "порвался" позволяющее не быть столь многословным
Одно из самых дебильных слов на ТЖ.
Он не сможет выходить из дома по субботам с 9:00 до 00:00 и по воскресеньям с 12:00 до 00:00.
Тут точно нет никаких ошибок - у него действительно комендантский час днём и он может свободно гулять ночью?
Чо там в ветке про Идрака писали? Видать мужик прямо в нерв попал, хорошо там у кого-то пригорело.
Не, ну это то реально другое. Тут целый расизм, а там всего-то малюсенький национализм и то в шутку так чисто для своих
это ещё они не знают что говорят наши фанаты сборных Украины/России/Белоруссии по футболу после проиграша
Оскорбляют негров?
это другое или нет? помогите разобраться(((
потрясающее количество разоблачителей запада в каментах канеш
прям сраным мать его комсомолом пахнуло
Извини, я больше не буду сомневаться в прогрессивизме западной культуры.
ирония ситуация заключается в том, что ты её даже не способен понять
А что если тренер англичан поставил на пенальти именно чернокожих, только потому что они чернокожие: чтобы его не обвинили в расизме?
Просто поставить свежего с замены на пенальти - это уже идиотизм, но в след за ним ещё и самых молодых…
Когда уже хоть где-то кроме США озаботятся свободой слова?
Если что, я думаю, что мужик дебил и расистские высказывания это отвратительно.
Когда уже хоть где-то кроме США озаботятся свободой слова?
лол
отправил материалы в полицию Чешира.
Я не шарю, но в Топгире про Чешир всегда говорят как про место где живут богатые футболисты. Если это тот самый Чешир, то забавно, футбольная полиция какая-то.
Удивительно, но факт: в Комитете сплошь шовинисты!
Почему редакция не признает геноцид Орлова, он что, армянин?
Почему Зоебана променял свитер с оленями на пидарскую толстовку, он что, казах?
Почему Кузнецова никак не уйдет с тж, она что, инвалид?
Почему Дизайнер Павленко рисует инфографики, он что, дизайнер?
Редакция, отвечяй!2
Павленко мне сегодня травлю устроил, он сказал, что я «отвратительная чёрствая буханка».
Suspended sentence это типа условный срок – если чел не пройдёт 30 дневный курс или нарушит свой комендантский час, то его посадят. Я тоже не думаю, что за слова, которые не призывают к насилию, надо сажать в тюрьму, но чела и не посадили.