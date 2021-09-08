«Мы сделали выводы»: команда Навального откажется от сбора персональных данных Статьи редакции
Она также запустила программу поиска уязвимостей в своей системе.
Соратник Алексея Навального Иван Жданов заявил о создании приложения, «где не нужно оставлять никаких вообще данных» — так команда откажется от сбора персональных данных при регистрации в проекте «Умное голосование». Об этом он рассказал «Дождю».
В июне на продажу выставили предполагаемую базу данных сторонников Навального, которые регистрировались на сайте «Умного голосования». После этого полиция в некоторых регионах начала приходить домой к жителям, которые регистрировались на сайтах «Свободу Навальному!» и «Умное голосование».
6 сентября Роскомнадзор заблокировал сайт «Умного голосования» по требованию Генпрокуратуры за связь с экстремистской организацией.
Накидайте лайков
Я за Навального
флэшмоб навальнистов
Предводители секты Алолоши Анального неужели поумнели чуть чуть? Давно надо было,отказаться от сбора пушечного мяса.Неужели никто из них не смог возразить Волкову что хватит сливать адептов секты..
ди нахой
в №981 ,в №9 и в №8
я в мытищах была посл раз на съёмках кино, пиздец у вас там
путин мой президент
Inb4: лахта
Очуметь выводы!
Эти ребята показали в своих пубернетесах втч мои адреса электронных ящиков.
Максимальная некомпетентность ребят, на которых Навальный оставил всё. Про которую Здольников говорил еще когда, три-четыре года назад? А его кем клеймили, перебежчиком и подкремлевским? Какого хрена?
перепись ботов тут
Да и сейчас можно было запросто посмотреть кандидатов не указывая никаких личных данных. Видимо хотят полностью лишить возможности какие-либо данные указывать.
ну по сравнению с властями которые 20 сучих лет выводы не делают это практически прорыв
Круто, накиньте красного плиз