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Новости
Артём Мазанов

«Мы сделали выводы»: команда Навального откажется от сбора персональных данных Статьи редакции

Она также запустила программу поиска уязвимостей в своей системе.

117 117 комментариев
2430 просмотров

Соратник Алексея Навального Иван Жданов заявил о создании приложения, «где не нужно оставлять никаких вообще данных» — так команда откажется от сбора персональных данных при регистрации в проекте «Умное голосование». Об этом он рассказал «Дождю».

Мы сделали выводы, и всё последнее время, чем мы занимались, — это, в основном, приложением и телеграм-ботами для того, чтобы уйти именно от той системы сбора электронных адресов, к которой мы привыкли за последние десять лет.

Иван Жданов
соратник Алексея Навального

В июне на продажу выставили предполагаемую базу данных сторонников Навального, которые регистрировались на сайте «Умного голосования». После этого полиция в некоторых регионах начала приходить домой к жителям, которые регистрировались на сайтах «Свободу Навальному!» и «Умное голосование».

ФБК регулярно обвиняют в утечке данных «Умного…
В штабе Навального* говорят, что и не обещали скрывать сторонников от властей, а специалисты…
tjournal.ru

6 сентября Роскомнадзор заблокировал сайт «Умного голосования» по требованию Генпрокуратуры за связь с экстремистской организацией.

#новости #навальный #персональныеданные

117 117 комментариев
22
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117 комментариев
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Артём Мазанов

–15

Давно не было, работяги 

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Артём

Артём Мазанов

–10

мне то рейтинг не сливайте мне из зп вычтут 

Ответить
Артём

Золотой динозавр

–15

выдают кремом от натёртостей от наручников?

Ответить
2 комментария
Артём

Прочий Илья

–15

200к получаешь? понятно...

Ответить

Прочий Илья

–25

"мы сделали выводы"

и разъехались из России по всему миру :)

Ответить

Matthew White

–16

Накидайте лайков

Ответить
Matthew

Неподвижный волк

–14

за щеку кинул, проверяй

Ответить

Рпош Ашршщ

–13
Ответить

Алюминиевый каякер

–23

Позна

Ответить

pls help

–11

Я за Навального

Ответить
pls

Золотой динозавр

–7

поставила минус и зарыдала

Ответить
Золотой

некипишуй

–8

держись, я рядом, не время хныкать

Ответить
3 комментария
pls

некипишуй

–9

тут все за Навального

Ответить
некипишуй

Неподвижный волк

–5

покажи хоть одного

Ответить
12 комментариев

некипишуй

–11

флэшмоб навальнистов

Ответить
некипишуй

Золотой динозавр

–10

ЕЕЕЕЕЕЕЕ НАВАЛЬНЫЙ

Ответить
Золотой

некипишуй

–9
Ответить
Золотой

Золотой динозавр

–10

кто заминусит тому синусит

Ответить

некипишуй

–9

дак приложение не собирает данные

Ответить

некипишуй

–12

фига тут лохов прорвало, ждали значит ред.

Ответить

Золотой динозавр

–13

Зелёная дивизия припёрлась, поднажмём (хотя тред пц дохлый мда я ждала большего)

Ответить
Золотой

некипишуй

–13

спок, ща зажжем

Ответить

Золотой динозавр

–5

ДАВАЙТЕ СОБЕРЁМ В ЭТОЙ ВЕТКЕ СЛОВО НАВАЛЬНЫЙ Я НАЧНУ

Н

Ответить
Золотой

pls help

–3

А

Ответить
pls

Неподвижный волк

–1

Х

Ответить
6 комментариев
pls

Игорь Галищев

–1

В

Ответить
Золотой

Прочий Илья

–1

И

Ответить
Прочий

Прочий Илья

–1

Ч

Ответить
9 комментариев

СтеФан

–12

Предводители секты Алолоши Анального неужели поумнели чуть чуть? Давно надо было,отказаться от сбора пушечного мяса.Неужели никто из них не смог возразить Волкову что хватит сливать адептов секты.. 

Ответить
СтеФан

Золотой динозавр

–2

ди нахой

Ответить
Золотой

Золотой динозавр

–2

провались в жёпу слона

Ответить
5 комментариев
СтеФан

некипишуй

–1

кто, кого, при каких обстоятельствах слил?

Ответить
некипишуй

СтеФан

–1

И это говорят люди, у которых в этом году,
ни одна активность не обошлась без сливов баз данных в рунет, и в которых они винили кого угодно, но не себя.
То бывший сотрудник,то еще кто то.Ай, глупые хомячки ничего не соображающие в этом заглотят с хрустом,и не поперхнутся.

Ответить
5 комментариев

Нелепый чайник

–22

Да уже не надо

Ответить

Золотой динозавр

–8

прекрати, а то я расскажу, в какой ты школе учился

Ответить
Золотой

некипишуй

–7

всё я понял

Ответить
Золотой

Сергей Ахрем

–7

в №981 ,в №9 и в №8

Ответить
Сергей

Золотой динозавр

–6

я в мытищах была посл раз на съёмках кино, пиздец у вас там

Ответить
1 комментарий

FOX

–1

путин мой президент

Ответить
FOX

Срочный вентилятор

–2

Ну допустим

Ответить
FOX

Владислав Васильев

–2
Ответить

Бип Боп

–11

Красная тревога в треде! Подъем!

Ответить

Universal Polish

–12

Inb4: лахта

Очуметь выводы!

Эти ребята показали в своих пубернетесах втч мои адреса электронных ящиков.

Максимальная некомпетентность ребят, на которых Навальный оставил всё. Про которую Здольников говорил еще когда, три-четыре года назад? А его кем клеймили, перебежчиком и подкремлевским? Какого хрена?

Ответить
Universal

Universal Polish

–9

Ода, красный тред, океей

Ответить

Золотой динозавр

–15

ВУХУУУУУУ КРАСНЫЙ ТРЕД

Ответить

Серьезный химик

–17
Ответить

Щячло Попячтса

–20

Зато уже терять нечего.
Моя почта слилась, например. ред.

Ответить

Антигравитационный торт

–21

Голосуй не голосуй... 

Ответить

некипишуй

–13

перепись ботов тут

Ответить
некипишуй

Золотой динозавр

–10

я бот

Ответить
Золотой

некипишуй

–10

ты молодец

Ответить
1 комментарий

Идеальный Влад

–4

Как же смешно

Ответить

Предыдущий динозавр

–4

Вот кто серьезно отдавал им свой основной адрес почты?
Есть же например Firefox Relay

Ответить

ggg123

–9

Ну теперь то все хорошо будет!

Ответить

Stepan Derygin

–12

Да и сейчас можно было запросто посмотреть кандидатов не указывая никаких личных данных. Видимо хотят полностью лишить возможности какие-либо данные указывать.

Ответить

Леха

–12

Вашингтонский обком одобрил наконец-то, перейдут на трекинг по кукам

Ответить

Aklai

–13

Ура!

Ответить

Владислав Васильев

–13

ред.

Ответить

Рыбный Женя

–15

Своевременно! 

Ответить

Чембельбес

–16

Но ведь вины команды Навального нет, какие выводы сделали? хех)

Ответить

Антигравитационный торт

–16

Навальнисты схавают

Ответить

Антигравитационный торт

–17

Код красный! 

Ответить

Сергей Ахрем

–17

ну по сравнению с властями которые 20 сучих лет выводы не делают это практически прорыв

Ответить

Погибший паркур

–4
Ответить

Идеальный Влад

–5

Это смешно

Ответить

Exorcist

–5

путин-вор

Ответить

некипишуй

–6

пиздец - минусы сыпятся у меня из жопы уже

Ответить

Идеальный Влад

–6

Очень смешно это всё

Ответить

Идеальный Влад

–6

Всё это смешно до сраки

Ответить

Клинический жар

–6

О, ещё один проект который ничего никак не собирает, а потом будет слив и скажут "а мы и не собирались ничего скрывать"

10/10

Ответить
Клинический

некипишуй

–4

покажи кто и что собирал 

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Argumenta Ambigua

–8

Круто, накиньте красного плиз

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Argumenta

Argumenta Ambigua

–7

ух, бодрит, еще

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