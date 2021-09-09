С проблемами также столкнулись пользователи Twitch, FlashScore, BitTorrent и игроки World of WarShips.

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6 сентября во «ВКонтакте» стримингового сервиса для футбольных трансляций FlashScore сообщили, что у пользователей возникли проблемы с открытием приложения через некоторых провайдеров. С похожей ситуацией столкнулись игроки World of Tanks и World of WarShips и пользователи Twitch, BitTorrent и Avito. Об этом сообщает «Коммерсант».

Создатели World of WarShips связывают проблемы с доступом с блокировкой VPN-сервисов в России, для которой используют DPI-оборудование (Deep Packet Inspection). Согласно обращению на сайте компании, это привело к невозможности зайти в игру и отключению сервера во время боя.

В процессе блокировок VPN-сервисов было затронуто множество UDP-портов, в том числе те, которые используются в нашей игре со старта самого первого альфа-тестирования. Данная ситуация затронула не только крупных магистральных провайдеров, но и множество местных, которых на территории России огромное количество. World of WarShips

Роскомнадзор обвинения отрицает. В регуляторе сообщили, что «при реализации мероприятий по блокировке VPN указанные UDP-порты не блокировались». В FlashScore заявили «Коммерсанту», что не знают, в чём причина сбоев.

Источники «Коммерсанта» в «большой четвёрке» операторов объяснили, что считают причиной проблем с доступом работу оборудования ТСПУ (технические средства противодействия угрозам), которое Роскомнадзор установил в рамках закона об «автономном рунете». По данным «Вымпелкома», оборудование операторов работает в штатном режиме и сбоев в последнее время не фиксировали.

Но на сети по закону установлены сторонние технические средства, деятельность которых мы не контролируем. Потенциально они могут оказывать воздействие на пропуск трафика. «Вымпелком»

Проблемы с доступом на некоторых сервисах есть и у проводных операторов. Это подтвердили в «Марте», который работает в Псковской области.

Проблемы, с которыми столкнулись наши абоненты, по всей видимости, связаны с попыткам Роскомнадзора заблокировать некоторые сервисы VPN. Делается это при помощи ТСПУ. Именно таким способом блокировки можно объяснить то, что затруднения возникли не везде, а только на сетях части провайдеров, и то, что сами провайдеры оказались не в курсе того, что происходит, поскольку ТСПУ для нас «чёрный ящик». «Март»