Игроки World of Tanks пожаловались на проблемы с доступом после блокировки VPN-сервисов. РКН это отрицает Статьи редакции
С проблемами также столкнулись пользователи Twitch, FlashScore, BitTorrent и игроки World of WarShips.
6 сентября во «ВКонтакте» стримингового сервиса для футбольных трансляций FlashScore сообщили, что у пользователей возникли проблемы с открытием приложения через некоторых провайдеров. С похожей ситуацией столкнулись игроки World of Tanks и World of WarShips и пользователи Twitch, BitTorrent и Avito. Об этом сообщает «Коммерсант».
Создатели World of WarShips связывают проблемы с доступом с блокировкой VPN-сервисов в России, для которой используют DPI-оборудование (Deep Packet Inspection). Согласно обращению на сайте компании, это привело к невозможности зайти в игру и отключению сервера во время боя.
Роскомнадзор обвинения отрицает. В регуляторе сообщили, что «при реализации мероприятий по блокировке VPN указанные UDP-порты не блокировались». В FlashScore заявили «Коммерсанту», что не знают, в чём причина сбоев.
Источники «Коммерсанта» в «большой четвёрке» операторов объяснили, что считают причиной проблем с доступом работу оборудования ТСПУ (технические средства противодействия угрозам), которое Роскомнадзор установил в рамках закона об «автономном рунете». По данным «Вымпелкома», оборудование операторов работает в штатном режиме и сбоев в последнее время не фиксировали.
Проблемы с доступом на некоторых сервисах есть и у проводных операторов. Это подтвердили в «Марте», который работает в Псковской области.
3 сентрября Роскомнадзор начал блокировку шести сервисов — Hola VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, NordVPN, Speedify VPN, IPVanish VPN. Регулятор счёл, что их использование позволяет пользоваться запрещёнными ресурсами и «создаёт условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и так далее».
У меня порой чувство, что в будущем интертейнмент (индустрия развлечений в широком смысле) победит любую политику, любые идеологии и всё будет в итоге делаться ради развлечения зрителя. Военная индустрия будут делать роботов для каких нибудь супермасштабных боевых соревнований. И все конечно будут на этом хорошо зарабатывать.
Глубинный народ gonna strike back
veepn хорош. не реклама
Скоро и это не поможет)) ред.
Если и это не поможет, то лучше сразу валить, потому что оно даже в Китае помогает.
Пользователи пожаловались на проблемы с доступом после блокировки VPN-сервисов.
РКН заявляет, что пользователи сами себе насрали в штаны (как всегда и как обычно)
Вот и за торрентами пришли. К концу года прозвучит что-то вроде: иностранные спецслужбы с границ РФ пытаются изменить конституционный строй через гугл, ютуб, твиттер, инст и все такое прочее и это уже не шутки ред.