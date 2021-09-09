Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":809,"title":"\u041f\u0430\u0443\u0441\u0442\u043e\u0432\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043b \u043a\u043e\u043d\u0434\u0443\u043a\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c \u2014 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u043c, \u0432 \u043a\u0430\u043a\u0438\u0445 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u044f\u0445","url":"\/redirect?component=advertising&id=809&url=https:\/\/tjournal.ru\/promo\/426687-na-chem-ezdili-gorozhane-100-i-50-let-nazad&placeBit=1&hash=8f1ce3e1d01a261c10ad382037a27f51e68d314039bd5248ca5b043085ea51c0","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Sasha Shambilova

Игроки World of Tanks пожаловались на проблемы с доступом после блокировки VPN-сервисов. РКН это отрицает Статьи редакции

С проблемами также столкнулись пользователи Twitch, FlashScore, BitTorrent и игроки World of WarShips.

15 15 комментариев
1002 просмотров

6 сентября во «ВКонтакте» стримингового сервиса для футбольных трансляций FlashScore сообщили, что у пользователей возникли проблемы с открытием приложения через некоторых провайдеров. С похожей ситуацией столкнулись игроки World of Tanks и World of WarShips и пользователи Twitch, BitTorrent и Avito. Об этом сообщает «Коммерсант».

Создатели World of WarShips связывают проблемы с доступом с блокировкой VPN-сервисов в России, для которой используют DPI-оборудование (Deep Packet Inspection). Согласно обращению на сайте компании, это привело к невозможности зайти в игру и отключению сервера во время боя.

В процессе блокировок VPN-сервисов было затронуто множество UDP-портов, в том числе те, которые используются в нашей игре со старта самого первого альфа-тестирования. Данная ситуация затронула не только крупных магистральных провайдеров, но и множество местных, которых на территории России огромное количество.

World of WarShips

Роскомнадзор обвинения отрицает. В регуляторе сообщили, что «при реализации мероприятий по блокировке VPN указанные UDP-порты не блокировались». В FlashScore заявили «Коммерсанту», что не знают, в чём причина сбоев.

Источники «Коммерсанта» в «большой четвёрке» операторов объяснили, что считают причиной проблем с доступом работу оборудования ТСПУ (технические средства противодействия угрозам), которое Роскомнадзор установил в рамках закона об «автономном рунете». По данным «Вымпелкома», оборудование операторов работает в штатном режиме и сбоев в последнее время не фиксировали.

Но на сети по закону установлены сторонние технические средства, деятельность которых мы не контролируем. Потенциально они могут оказывать воздействие на пропуск трафика.

«Вымпелком»

Проблемы с доступом на некоторых сервисах есть и у проводных операторов. Это подтвердили в «Марте», который работает в Псковской области.

Проблемы, с которыми столкнулись наши абоненты, по всей видимости, связаны с попыткам Роскомнадзора заблокировать некоторые сервисы VPN. Делается это при помощи ТСПУ. Именно таким способом блокировки можно объяснить то, что затруднения возникли не везде, а только на сетях части провайдеров, и то, что сами провайдеры оказались не в курсе того, что происходит, поскольку ТСПУ для нас «чёрный ящик».

«Март»

3 сентрября Роскомнадзор начал блокировку шести сервисов — Hola VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, NordVPN, Speedify VPN, IPVanish VPN. Регулятор счёл, что их использование позволяет пользоваться запрещёнными ресурсами и «создаёт условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и так далее».

#новости #роскомнадзор #vpn #сбои

15 15 комментариев
11
{ "author_name": "Sasha Shambilova", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0431\u043e\u0438","\u0440\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","vpn"], "comments": 15, "likes": 11, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 435842, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 09 Sep 2021 08:40:57 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
15 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Украинский клуб

6

Когда не то что строить, даже сломать нормально не умеют ред.

Ответить

Anton NS

2

У меня порой чувство, что в будущем интертейнмент (индустрия развлечений в широком смысле) победит любую политику, любые идеологии и всё будет в итоге делаться ради развлечения зрителя. Военная индустрия будут делать роботов для каких нибудь супермасштабных боевых соревнований. И все конечно будут на этом хорошо зарабатывать.

Ответить

Pa Chu

0

Глубинный народ gonna strike back

Ответить
Pa

Andre Macareno

3

Нет, царь хороший же и вообще лень куда-то идти

Ответить

Max Payne

0

veepn хорош. не реклама

Ответить
Max

Рыжий

3

Скорее поможет только вручную настроенный Openvpn на зарубежном vps

Ответить
Рыжий

alexferman

0

Скоро и это не поможет)) ред.

Ответить
alexfer…

Егор Васильев

0

Если и это не поможет, то лучше сразу валить, потому что оно даже в Китае помогает.

Ответить

Al

0

Пользователи пожаловались на проблемы с доступом после блокировки VPN-сервисов.

РКН заявляет, что пользователи сами себе насрали в штаны (как всегда и как обычно)

Ответить

Dark Soul

0

Проблемы с доступом в джойказино?

Ответить

Федеральный глобус

0

Есть пробитие

Ответить

Алексей Иванов

0

Вот и за торрентами пришли. К концу года прозвучит что-то вроде: иностранные спецслужбы с границ РФ пытаются изменить конституционный строй через гугл, ютуб, твиттер, инст и все такое прочее и это уже не шутки ред.

Ответить
Алексей

Рыжий

0

Ну твиттерные революции уже были

Ответить
Алексей

Рыжий

0

 Вот и за торрентами пришли

Что самое бесит - пришли за протоколом. Раньше только отдельные операторы блокировали. Помню чтобы скачать игру в Стиме на Yota - мне приходилось настраивать VPN. Т.к они тупо резали всё, что связано с p2p

Ответить

Александр Воскресенский

0
Ответить
Написать комментарий...
Читать все 15 комментариев
Обсуждаемое
Новости
В Курской области директор школы порвал ухо восьмикласснику за серьгу
Оскорбления и унижения от директора школы были на регулярной основе.
169
Новости
«Яндекс» удалил ссылки на «Умное голосование» из поисковой выдачи из-за внесения сайта в реестр запрещённых
Компания уточнила, что синхронизация с реестром происходит автоматически.
196
Новости
Минтранс представил финальную редакцию поправок к ПДД, ограничивающих скорость электросамокатов до 25 км/ч
Электросамокаты и другие подобные средства передвижения выделят в категорию СИМ — средства индивидуальной мобильности.
152
Популярное за три дня
Новости
Илон Маск пригласил в гости внука Сергея Королёва и провёл для него экскурсию по SpaceX
Потомкам основоположника советской космонавтики показали сборку двигателей, ракет и корабля CrewDragon.
117
Новости
Суд в Белоруссии приговорил Марию Колесникову к 11 годам лишения свободы
На президентских выборах она была одним из лидеров штаба Светланы Тихановской.
247
Разборы
«Велике будiвництво» – как проходит самый масштабный инфраструктурный проект в истории Украины
Как меняется современная Украина после политического кризиса, оккупации части территории и во время продолжающейся войны — что уже сделано и какие цели ставят на будущее.
617
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null