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Новости
Sasha Shambilova

Роскомнадзор обязал иностранные компании, «нарушающие» закон РФ, маркировать сообщения в интернете Статьи редакции

Требование распространяется и на иностранных граждан, лиц без гражданства, а также на компании, не зарегистрированные как юрлица.

Роскомнадзор утвердил требования к маркировке сообщений в интернете для иностранных компаний-«нарушителей» законодательства РФ. Соотвествующий приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, маркировка должна выглядеть следующим образом: «Иностранное лицо, владеющее информационным ресурсом, является нарушителем законодательства Российской Федерации», — а размер букв должен быть не меньше букв, которые содержатся в ссылке на ресурс компании.

1 июля в закон «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет” на территории Российской Федерации» внесли требование для иностранных компаний сообщать, что они нарушили закон РФ. При этом в документе не уточняют, как именно будут определять иностранных «нарушителей».

#новости #право

591 просмотров
13 13 комментариев
1
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Илья Синица

15

КОММЕНТАРИЙ РАЗМЕЩЕН ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, КОТОРОЙ УЖЕ ЗАЕБАЛСЯ С УТРА ЧИТАТЬ КАКОЙ-ТО ПИЗДЕЦ ПРО ТУПЫЕ НАДПИСИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Завтра и просто оппозиционно-настроенным пользователям придется писать всякую плашку

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Илья

ouxen

0

Где ты заебался то, день только начинается
И начинается мой дозор

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ouxen

4

пиздато ебашут, просто похуй на всё)

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Tellst

2

Украинский паспорт ещё актуально получить? Мне становится страшно тут жить

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Максим Мекеня

2

Когда фраза из пупа стала как никогда актуальна

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Всемирный корабль

1

По-моему роскомнадзор хочет превратить рунет во что-то до боли родное и скрепное. 

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Всемирный

Tellst

0

Я понимаю, что фото не с моего города, НО КАК ЖЕ ПОХОЖЕ НА МОЙ…………….

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Всемирный

Комплексный велосипед

0
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Алексей Михайлов

0

А что если компании нарушающие законодательство РФ нарушат и этот закон?

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Комплексный велосипед

0

😁😁😁

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Asrar Khan

0

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Asrar

ouxen

0

О, монетизация комитета подъехала с утра пораньше

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Dennis Ko

0

Если вкратце 

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