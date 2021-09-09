По мнению чиновников, такой контент порождает «нездоровые тенденции» в обществе.

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8 сентября власти КНР вызвали представителей двух крупнейших игровых компаний страны Tencent и NetEase на встречу, на которой призвали не фокусироваться на прибыли и устранить контент, продвигающий «феминность». Об этом сообщает AFP со ссылкой на государственное информационное агентство «Синьхуа».

Непристойные и насильственные образы, а также те из них, которые порождают нездоровые тенденции, такие как поклонение деньгам и женственности, должны быть устранены. из указа властей КНР

Если компании ослушаются приказа, их накажут, сообщили чиновники. Какие санкции грозят за нарушение правил — неизвестно. Компаниям также приказали поменять дизайн игр, «вызывающих зависимость».

Доцент Гонконгского университета Гэн Сун объяснила, что запрет на демонстрацию «женоподобных мужчин» связан с восприятиям их как «физически слабых и эмоционально хрупких», из-за чего они якобы не смогут «защитить нацию».

Также на встрече Tencent и NetEase обязали усилить надзор за соблюдением правила, согласно которому несовершеннолетние могут играть в видеоигры не больше трёх часов в неделю. Его ввели в конце августа: теперь детям разрешено играть только с 20:00 до 21:00 в пятницу, субботу, воскресенье и в праздничные дни. Цель всех ограничений — борьба с последствиями «фанатской культуры»: от ухудшения зрения до онлайн-зависимости.

В 2019 году в Китае запретили несовершеннолетним играть в онлайн-игры по ночам — с десяти вечера до восьми утра. По будням им разрешено играть полтора часа в день, а по выходным — по три часа в день.

Китайские подростки научились обходить ограничения, поэтому в 2021 году Tencent внедрила систему распознавания лиц «Полуночный патруль» для слежки за детьми-геймерами, играющими по ночам. Компания требует выполнять сканирование лица и регистрацию в видеоигре под реальными именами: любой, кто откажется от процедуры или не пройдёт проверку, будет рассматриваться как несовершеннолетний и не сможет играть вечером и ночью.