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Новости
Sasha Shambilova

Власти Китая приказали игровым компаниям сократить количество образов «женоподобных» мужчин Статьи редакции

По мнению чиновников, такой контент порождает «нездоровые тенденции» в обществе.

19 19 комментариев
382 просмотров
Фото AFP

8 сентября власти КНР вызвали представителей двух крупнейших игровых компаний страны Tencent и NetEase на встречу, на которой призвали не фокусироваться на прибыли и устранить контент, продвигающий «феминность». Об этом сообщает AFP со ссылкой на государственное информационное агентство «Синьхуа».

Непристойные и насильственные образы, а также те из них, которые порождают нездоровые тенденции, такие как поклонение деньгам и женственности, должны быть устранены.

из указа властей КНР

Если компании ослушаются приказа, их накажут, сообщили чиновники. Какие санкции грозят за нарушение правил — неизвестно. Компаниям также приказали поменять дизайн игр, «вызывающих зависимость».

Доцент Гонконгского университета Гэн Сун объяснила, что запрет на демонстрацию «женоподобных мужчин» связан с восприятиям их как «физически слабых и эмоционально хрупких», из-за чего они якобы не смогут «защитить нацию».

Также на встрече Tencent и NetEase обязали усилить надзор за соблюдением правила, согласно которому несовершеннолетние могут играть в видеоигры не больше трёх часов в неделю. Его ввели в конце августа: теперь детям разрешено играть только с 20:00 до 21:00 в пятницу, субботу, воскресенье и в праздничные дни. Цель всех ограничений — борьба с последствиями «фанатской культуры»: от ухудшения зрения до онлайн-зависимости.

В 2019 году в Китае запретили несовершеннолетним играть в онлайн-игры по ночам — с десяти вечера до восьми утра. По будням им разрешено играть полтора часа в день, а по выходным — по три часа в день.

Китайские подростки научились обходить ограничения, поэтому в 2021 году Tencent внедрила систему распознавания лиц «Полуночный патруль» для слежки за детьми-геймерами, играющими по ночам. Компания требует выполнять сканирование лица и регистрацию в видеоигре под реальными именами: любой, кто откажется от процедуры или не пройдёт проверку, будет рассматриваться как несовершеннолетний и не сможет играть вечером и ночью.

В сентябре в Китае запретили айдол-шоу и приказали телеканалам не продвигать «женоподобных» мужчин. Это ещё одна часть борьбы китайских властей с «фанатской культурой», которая началась в августе.

Китайские власти взялись за борьбу с «фанатской…
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tjournal.ru

#новости #китай #игры

19 19 комментариев
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19 комментариев
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Владимир Филатов

3

Непристойные и насильственные образы, а также те из них, которые порождают нездоровые тенденции, такие как поклонение деньгам и женственности, должны быть устранены. Китайцы должны быть мужественными и бедными.

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Владимир

Заслуженный будильник

0

Китаец не должен быть кошкой-женой

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Фантастический волк

3

Скоро
BTS* 

Признанная женоподобная организация на территории Китайской Народной Республики.
ред.

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Федеральный глобус

1
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Bad Mother Fucker

0

мудрое китайское руководство пожинает плоды программы "одна семья - один ребенок". В результате большинство детей от такой программы было мальчиками, по итогу в Китае женщин сильно меньше, чем мужчин. 

А мужикам по-прежнему хочется ебаться

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Bad

Владимир Филатов

0

Если партия сказала "нельзя", значит нельзя.

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Владимир

Грузинский

1

Народу нельзя, партии можно

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Грузинс…

Владимир Филатов

0

типичные коммуняки

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Гражданский Петя

0

"поклонение женственности"

нездорово))))))

Ответить
Гражданский

Гражданский Петя

0

блядь, а кто сказал, что ультра-маскулизм — норма? это такая же крайность, как и девочки из анимэ

я даже не уверен, что те же предки и великие воины прошлого были уж сильно мужественными

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stikerman

0

Так же китайцы в мангах/дорамах рисуют/снимают феминых мужчин. Я уж молчу про яой 🤔

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stikerman

Евгений Трифонов

0

китайцы

манга

дорама

🤔🤔🤔

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Грузинский Филипп

0

У Винни пуха встал на мальчика и тот снова ножкой затопал?

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Грузинский

Федеральный глобус

0

это не ножка

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Идеальный фитиль

0

Из последних сил хотят не сесть на хуй второго демографического перехода, усиленного программой по ограничению вторых детей в семье

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Трансгендолёт

0
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Благополучный Макс

0

МИНУС КОШКОМУЖ 

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Подозрительный Кот

0

уважение от русского рабочего товарищу Xi, поклонение только коммунистической партии и нефритовый стержень!

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Христов вентилятор

0

Минус один кошка муж. Больше не разочаровывайте партию

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