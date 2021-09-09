Власти Китая приказали игровым компаниям сократить количество образов «женоподобных» мужчин Статьи редакции
По мнению чиновников, такой контент порождает «нездоровые тенденции» в обществе.
8 сентября власти КНР вызвали представителей двух крупнейших игровых компаний страны Tencent и NetEase на встречу, на которой призвали не фокусироваться на прибыли и устранить контент, продвигающий «феминность». Об этом сообщает AFP со ссылкой на государственное информационное агентство «Синьхуа».
Если компании ослушаются приказа, их накажут, сообщили чиновники. Какие санкции грозят за нарушение правил — неизвестно. Компаниям также приказали поменять дизайн игр, «вызывающих зависимость».
Доцент Гонконгского университета Гэн Сун объяснила, что запрет на демонстрацию «женоподобных мужчин» связан с восприятиям их как «физически слабых и эмоционально хрупких», из-за чего они якобы не смогут «защитить нацию».
Также на встрече Tencent и NetEase обязали усилить надзор за соблюдением правила, согласно которому несовершеннолетние могут играть в видеоигры не больше трёх часов в неделю. Его ввели в конце августа: теперь детям разрешено играть только с 20:00 до 21:00 в пятницу, субботу, воскресенье и в праздничные дни. Цель всех ограничений — борьба с последствиями «фанатской культуры»: от ухудшения зрения до онлайн-зависимости.
В 2019 году в Китае запретили несовершеннолетним играть в онлайн-игры по ночам — с десяти вечера до восьми утра. По будням им разрешено играть полтора часа в день, а по выходным — по три часа в день.
Китайские подростки научились обходить ограничения, поэтому в 2021 году Tencent внедрила систему распознавания лиц «Полуночный патруль» для слежки за детьми-геймерами, играющими по ночам. Компания требует выполнять сканирование лица и регистрацию в видеоигре под реальными именами: любой, кто откажется от процедуры или не пройдёт проверку, будет рассматриваться как несовершеннолетний и не сможет играть вечером и ночью.
В сентябре в Китае запретили айдол-шоу и приказали телеканалам не продвигать «женоподобных» мужчин. Это ещё одна часть борьбы китайских властей с «фанатской культурой», которая началась в августе.
Непристойные и насильственные образы, а также те из них, которые порождают нездоровые тенденции, такие как поклонение деньгам и женственности, должны быть устранены. Китайцы должны быть мужественными и бедными.
мудрое китайское руководство пожинает плоды программы "одна семья - один ребенок". В результате большинство детей от такой программы было мальчиками, по итогу в Китае женщин сильно меньше, чем мужчин.
А мужикам по-прежнему хочется ебаться
Если партия сказала "нельзя", значит нельзя.
блядь, а кто сказал, что ультра-маскулизм — норма? это такая же крайность, как и девочки из анимэ
я даже не уверен, что те же предки и великие воины прошлого были уж сильно мужественными
Так же китайцы в мангах/дорамах рисуют/снимают феминых мужчин. Я уж молчу про яой 🤔
уважение от русского рабочего товарищу Xi, поклонение только коммунистической партии и нефритовый стержень!