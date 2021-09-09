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Новости
Артём Мазанов

В Пхеньяне прошёл военный парад в честь 73-й годовщины основания КНДР: без ракет, но с костюмами биологической защиты Статьи редакции

Ким Чен Ын наблюдал за парадом, но речь не произнёс. Путин поздравил его с днём основания республики.

37 37 комментариев
2602 просмотров

Военный парад, посвящённый очередной годовщине основания КНДР, прошёл 8 сентября. Фотографии опубликовала газета «Нодон синмун».

На мероприятии присутствовал лидер республики Ким Чен Ын, но с традиционной речью он не выступил. В официальных сообщениях властей не сказано, были ли представлены новые образцы вооружения. Судя по снимкам, колонн с баллистическими ракетами в этот раз не было.

Ян Му Джин, профессор Университета северокорейских исследований в Сеуле, предположил, что Ким Чен Ын сосредоточен на внутренних проблемах республики: борьба с Covid-19 и экономика.

Северокорейское агентство ЦТАК заявило, что Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с 73-летием основания КНДР. На сайте Кремля об этом не сообщается.

Отношения между двумя нашими государствами основываются на прекрасных традициях дружбы и взаимного уважения. Я уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие конструктивного двустороннего диалога и сотрудничества по различным направлениям

Владимир Путин
цитата по ЦТАК

Парад завершился праздничным салютом.

#новости #кндр

37 37 комментариев
23
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37 комментариев
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Лишенный хот-дог

22

совком завоняло

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Лишенный

ouxen

3

совком спас

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Трансгендолёт

16

Это точно военный парад, а не праздник урожая с демонстрацией сельхоз техники?

Ответить
Трансгендолёт

new_comment

9

Это же техника GLA из C&C Generals!

Ответить
new_comment

Антон Сциталов

2

Пришёл за этим в комменты

Ответить
new_comment

Кирилл

1

Эх каточку бы сейчас

Ответить
Трансгендолёт

Фантастический волк

9

Это противовороно-кротовая ударная дивизия. В 2017 году спасли урожай кукурузы в ожесточенных боях при Тцань-йунских полях.
Прояви уважение!!! 

Ответить
Трансгендолёт

Заслуженный будильник

4

Баллистическая сеялка

Ответить
Трансгендолёт

Evgeny Kovalyov

3

Это пример современной российской юношеской журналистики. Ржомба с их тактическими тракторами из года в год циркулирует в отечественном инфополе, как минимум уже последнее десятилетие, мол, зырьте, ребзя, полуголодные нищуки уже на тракторах собрались воевать. Гораздо менее популярны фото снаряжения и  военной техники, которой предостаточно у четвёртой по численности армии планеты (и это на самом деле стрёмно).

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Evgeny

Игорь Топов

1

Численность армии и её техническое оснащение - кардинально разные показатели.

Ответить
Игорь

Evgeny Kovalyov

0

Стоит полагать, что со вторым у них в последнее время тоже всё в порядке —  снаряжение и парк техники существенно обновлён, вполне вероятно, что прокси-поставки/баблишко от китайских братушек.

Ответить
Трансгендолёт

Doktor Streyndzhlav

1

Это мирный корейский трактор вообще-то

Ответить
Doktor

Трансгендолёт

4

А в прицепе колонны для хранения кимчи

Ответить
Doktor

Своеобразный

0

Это трактор поросёнка Петра

Ответить
Трансгендолёт

Maxim Donika

0

Тачанка-китаянка

Ответить
Трансгендолёт

Мокрый чайник

0

Я думаю эти ракеты вполне могут сломать тебе что-нибудь, если попадут.

Ответить
Трансгендолёт

Aleksandr Dolgikh

0

Праздник урожая с деменцией

Ответить

Doktor Streyndzhlav

5

Чот Ким схуднул.

Ответить
Doktor

ouxen

11

оригинал погиб или был уничтожен в 2020 году

Ответить
ouxen

Doktor

3

И чего, клон откормить не смогли?

Ответить
Doktor

Михаил Ромайкин

6

Так у них проблемы с едой в стране

Ответить

Неожиданный хичхакер

7

Почти

Ответить
Неожиданный

Художественный велосипед

0

Или так

Ответить
Художественный

Неожиданный

1

Да, эти парни мне нравятся больше 

Ответить

Evgeny Kovalyov

3

@Артём Мазанов , почему отдельный акцент на костюмах биозащиты? Подобный взвод каждый год присутствует на параде, пример на прошлогоднем видео:
https://youtu.be/w8dZl9f3faY?t=5597 ред.

Ответить
Evgeny

Илья Ильин

1

Какой пиздец конечно

Ответить

Благополучный Макс

3

Завели трактор и съёбывают

Ответить

Игорь Топов

3

Новое DLC к Farming simulator

Ответить

Alex Bernhardt

2

Почему все пишут республика? Пишите млин диктаторское королевство или как нибудь ещё эту помойку называйте.
Давайте о терминах договоримся

Ответить

Владимир Филатов

0

Они так боятся коронавируса, что даже на параде ходят без масок.

Ответить
Владимир

Михаил Ромайкин

0
Ответить
Михаил

Владимир Филатов

1

А обычные люди в красочных костюмах. Это видимо показывают снаряжение.

Ответить

ouxen

0

жаль

Ответить

Кирилл Вселенский

0

Ким похорошел, голод ему к лицу 

Ответить

Petr

0

Ын по ходу форму набрал. Выглядит получше чем в начале

Ответить

Alex Baystruykin

0

Подстригся или двойник?

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Специальный алмаз

0

Какие радостные, счастливые лица.

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