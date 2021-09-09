В Пхеньяне прошёл военный парад в честь 73-й годовщины основания КНДР: без ракет, но с костюмами биологической защиты Статьи редакции
Ким Чен Ын наблюдал за парадом, но речь не произнёс. Путин поздравил его с днём основания республики.
Военный парад, посвящённый очередной годовщине основания КНДР, прошёл 8 сентября. Фотографии опубликовала газета «Нодон синмун».
На мероприятии присутствовал лидер республики Ким Чен Ын, но с традиционной речью он не выступил. В официальных сообщениях властей не сказано, были ли представлены новые образцы вооружения. Судя по снимкам, колонн с баллистическими ракетами в этот раз не было.
Ян Му Джин, профессор Университета северокорейских исследований в Сеуле, предположил, что Ким Чен Ын сосредоточен на внутренних проблемах республики: борьба с Covid-19 и экономика.
Северокорейское агентство ЦТАК заявило, что Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с 73-летием основания КНДР. На сайте Кремля об этом не сообщается.
Парад завершился праздничным салютом.
Это точно военный парад, а не праздник урожая с демонстрацией сельхоз техники?
Это же техника GLA из C&C Generals!
Это противовороно-кротовая ударная дивизия. В 2017 году спасли урожай кукурузы в ожесточенных боях при Тцань-йунских полях.
Прояви уважение!!!
Это пример современной российской юношеской журналистики. Ржомба с их тактическими тракторами из года в год циркулирует в отечественном инфополе, как минимум уже последнее десятилетие, мол, зырьте, ребзя, полуголодные нищуки уже на тракторах собрались воевать. Гораздо менее популярны фото снаряжения и военной техники, которой предостаточно у четвёртой по численности армии планеты (и это на самом деле стрёмно).
Численность армии и её техническое оснащение - кардинально разные показатели.
Стоит полагать, что со вторым у них в последнее время тоже всё в порядке — снаряжение и парк техники существенно обновлён, вполне вероятно, что прокси-поставки/баблишко от китайских братушек.
Это мирный корейский трактор вообще-то
Я думаю эти ракеты вполне могут сломать тебе что-нибудь, если попадут.
Чот Ким схуднул.
Или так
@Артём Мазанов , почему отдельный акцент на костюмах биозащиты? Подобный взвод каждый год присутствует на параде, пример на прошлогоднем видео:
https://youtu.be/w8dZl9f3faY?t=5597 ред.
Почему все пишут республика? Пишите млин диктаторское королевство или как нибудь ещё эту помойку называйте.
Давайте о терминах договоримся
Они так боятся коронавируса, что даже на параде ходят без масок.