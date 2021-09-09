Ким Чен Ын наблюдал за парадом, но речь не произнёс. Путин поздравил его с днём основания республики.

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Военный парад, посвящённый очередной годовщине основания КНДР, прошёл 8 сентября. Фотографии опубликовала газета «Нодон синмун».

На мероприятии присутствовал лидер республики Ким Чен Ын, но с традиционной речью он не выступил. В официальных сообщениях властей не сказано, были ли представлены новые образцы вооружения. Судя по снимкам, колонн с баллистическими ракетами в этот раз не было.

Ян Му Джин, профессор Университета северокорейских исследований в Сеуле, предположил, что Ким Чен Ын сосредоточен на внутренних проблемах республики: борьба с Covid-19 и экономика.

Северокорейское агентство ЦТАК заявило, что Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с 73-летием основания КНДР. На сайте Кремля об этом не сообщается.

Отношения между двумя нашими государствами основываются на прекрасных традициях дружбы и взаимного уважения. Я уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие конструктивного двустороннего диалога и сотрудничества по различным направлениям Владимир Путин цитата по ЦТАК