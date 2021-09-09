Также они уничтожили детские книги и разбили бутылки с вином.

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Фото Aftenposten

8 сентября «Талибан»* захватил посольство Норвегии в Кабуле. К тому моменту в здании уже никого не было — страна эвакуировала своих граждан ещё 27 августа. Об этом сообщает норвежская газета Aftenposten.

Как отмечают издание, талибы уничтожили книги, разбили бутылки с вином, сломали диски с мультфильмом «Курт звереет» («Kurt blir grusom») и с рождественскими песнями «В это сладкое время Рождества» («I denne søte juletid»). Однако при этом они не тронули деревянные лыжи.

Ambassador Sigvald Hauge @NorwayAmbIran Taliban has now taken over the Norwegian Embassy in Kabul. Say they will return it to us later. But first wine bottles are to be smashed and childrens’ books destroyed. Guns apparently less dangerous. Foto: Aftenposten, Norway Талибан захватил посольство Норвегии в Кабуле. Говорят, что вернут его нам позже. Но сначала нужно разбить бутылки с вином и уничтожить детские книги. Они точно опаснее пистолетов. Фото: Aftenposten, Норвегия.

15 августа боевики экстремистской группировки «Талибан»* вошли в столицу Афганистана Кабул, но не стали штурмовать город, предложив мирный переход власти. В тот же день президент страны Ашраф Гани покинул страну. Боевики заявили о полном контроле над Афганистаном и объявили о намерении создать на территории страны Исламский Эмират.