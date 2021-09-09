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Новости
Sasha Shambilova

Фото: Талибы ломают диск с мультфильмом «Курт звереет» в посольстве Норвегии Статьи редакции

Также они уничтожили детские книги и разбили бутылки с вином.

55 55 комментариев
5315 просмотров
Фото Aftenposten

8 сентября «Талибан»* захватил посольство Норвегии в Кабуле. К тому моменту в здании уже никого не было — страна эвакуировала своих граждан ещё 27 августа. Об этом сообщает норвежская газета Aftenposten.

Как отмечают издание, талибы уничтожили книги, разбили бутылки с вином, сломали диски с мультфильмом «Курт звереет» («Kurt blir grusom») и с рождественскими песнями «В это сладкое время Рождества» («I denne søte juletid»). Однако при этом они не тронули деревянные лыжи.

Ambassador Sigvald Hauge @NorwayAmbIran
Taliban has now taken over the Norwegian Embassy in Kabul. Say they will return it to us later. But first wine bottles are to be smashed and childrens’ books destroyed. Guns apparently less dangerous. Foto: Aftenposten, Norway
Талибан захватил посольство Норвегии в Кабуле. Говорят, что вернут его нам позже. Но сначала нужно разбить бутылки с вином и уничтожить детские книги. Они точно опаснее пистолетов. Фото: Aftenposten, Норвегия.

15 августа боевики экстремистской группировки «Талибан»* вошли в столицу Афганистана Кабул, но не стали штурмовать город, предложив мирный переход власти. В тот же день президент страны Ашраф Гани покинул страну. Боевики заявили о полном контроле над Афганистаном и объявили о намерении создать на территории страны Исламский Эмират.

*Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.

#новости #афганистан #войны #войны21века #сми

55 55 комментариев
15
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55 комментариев
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Владимир Филатов

54

Согласен, 6.3 на IMDB - это слабо.

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Лесной ключ

32

Ни тени интеллекта на лице у этих, кхм, людей

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Лесной

Владимир Филатов

–1

аллах накажэт

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Владимир

Alexander

1

велосипед накажет!

Ответить
Alexand…

Владимир Филатов

0

Велик, попрошу

Ответить
Владимир

Alexander

1

извиняюсь! ве'лик! ред.

Ответить
Лесной

Alexander Kurnosov

1

всмысле ЛЮДЕЙ!!!!! не надо называть их людьми! они этого не заслужили. и это должно оскорблять людей!!!!!!!!

Ответить
Лесной

New

0

Эта фотография после захвата посольства.
Вот ты сам захватывал хоть рах посольство?
Покажи фото как ты после этого выглядишь!!

Ответить

Плотный

20

Внимательно рассмотри человека на прилагающейся фотографии. Можешь ли ты представить себе, как этот мужчина плачет и набирает дрожащими пальцами телефон какой-то невнятной бляди, чтобы рассказать о своих чувствах к ней? Можешь представить, что он пропускает в очереди жирную мамашу с выблядком на руках? А то, что он работает пол-года, раздавая листовки, чтобы купить себе iphone? Ты видишь в нем человека, который стесняется сказать родителям, что на свой двадцать четвертый день рождения он хочет выпить с друзьями?
Теперь посмотри на него еще раз. Видишь ли ты на нем стильные брендовые вещи? Может он покрыт вздувшимися мускулами и толстыми венами? Он обладает внешностью киноактера или мужчины-модели?
Позади него стоит дорогой автомобиль?
Посмотри снова на этого мужчину и спроси самого себя, что с ним не так?
Почему в его взгляде железо, в его осанке сталь, а вместо кожи свинец?

Ответить
Плотный

Алина Кипр

7

Описал типичного орангутанга. 

Ответить
Алина

Кобзон Хиггса

1

Извинись! Сейчас же извинись!

Ответить
Плотный

Sam Lowry

6

Стали не вижу - вижу, как дед, доживший до седых волос, скалится в напряжении, ломая диск с мультиком. Для этого деда неизвестный объект есть объект ненависти. 

А вокруг наёбанные дедом юноши с интересом смотрят на диск, думают - «а что там было?»

Ответить
Sam

Томатный Супчик

0

Ему вообще-то 35.

Ответить
Томатный

Sam Lowry

0

Дед — это состояние души.

Ответить
Плотный

New

1

«А то, что он работает пол-года, раздавая листовки, чтобы купить своей девушке/жене iphone?» ред.

Ответить
Плотный

Smaug The Terrible

0

Я вижу на его лице лишь гримасу боли от порвавшейся жепы при виде мультика

Ответить

Трансгендолёт

13

Талибы ломают диск

Также они уничтожили детские книги и разбили бутылки с вином.

Так, это понятно. А кроме ломать, хлестать и убивать эти адекватные, но запрещенные на территории РФ, ребята могут сделать хоть что-нибудь?
Заявляли ли они, что планируют построить сеть автобанов в стране, АЗС, и тому подобное?

Ответить
Трансгендолёт

Дизайнер Павленко

2

Нет. Зачем?

Ответить
Трансгендолёт

Добрая Булочка

1

Могут захватить власть в стране.

Ответить
Трансгендолёт

Товарищ Колбасный

0

Фанатики. С такими если бороться, только как с Зергами в Старкрафте. Любой диалог с тем, кто с огнём в глазах хочет уничтожить тебя и твою цивилизацию абсолютно бесполезен. 

Ответить

Bad Mother Fucker

13

нихуя себе перформанс

а мужик шарит в современном искусстве

Ответить
Bad

Алина Кипр

0

Что не сделаешь ради лайков в Инстаграмме.

Ответить

Известный Никита

8

Ебать шайтаны дикие.

Ответить
Известный

New

1

Эээ... ты чо не уважаешь чужие традиции?
Что за ксенофобия? Что за расизм?

Ответить
Известный

Ответственный меч

1

ред.

Ответить
Ответственный

New

0

вот почему они всегда пытаются решать проблемы силой и принимают все так близко к сердцу?

Ответить
New

Ответственный

0

Когда родоплеменные отношения  в обществе не разложились, то это абсолютно нормальный и единственной приемлемый способ решения всех проблем. Для членов такого общества.

Ответить

Aleksandr Dolgikh

8

Нормальные адекватные мужики!
Традиционные ценности❤️

Ответить
Aleksandr

New

0

💝💘💖🧸👨‍👨‍👧‍👧👨‍👨‍👦‍👦👨‍❤️‍💋‍👨👩‍❤️‍💋‍👩👨🏽‍🤝‍👨🏼👭👬👨‍❤️‍💋‍👨💍

Ответить
New

Aleksandr

0

Хорошо что талибы не видят этой твоей антискрепной мерзости!

Ответить
Aleksan…

New

0

Извини.
👨‍👩‍👦👨‍👩‍👧👩‍❤️‍👨👩‍❤️‍👩👫🪢👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👦‍👦👨‍👩‍👧‍👧

Ответить

Evgenie Matus

5

Они воют в тапочках резиновых или при входе в посольство переодели сменку?

Ответить

Буржуазный клуб

4

Представьте, чувака на фотке зовут Курт... и он явно звереет

Ответить

Alex Bernhardt

4

Мне кажется, я теперь понимаю чувства англичан и жителей США, когда они читали про революции 1918 года в России.

Ответить
Alex

Алина Кипр

0

Антанте революция талибов - большевиков в 17 - м была выгодна же? 

Ответить
Alex

Методический чайник

0

Да не, в Петрограде тогда бухло все же выжрали

Ответить

Чембельбес

3

Даже талибы понимают, что диски уже устарели.

Ответить
Чембельбес

Алина Кипр

0

Вышки 5 g они не трогают!! 

Ответить

Дизайнер Павленко

–1

Это их страна, пусть делают там что хотят. Главное, чтобы не совались к другим

Ответить
Дизайнер

Александр Добриневский

6

Посольство другой страны это не их страна

Ответить
Александр

Чембельбес

0

так они сбежали из своего посольства 

Ответить
Дизайнер

Alex Bernhardt

1

когда тебя будут на бутылку сажать, тоже самое расскажу

Ответить
Дизайнер

Владимир Филатов

0

Типичные норвеги

Ответить
Дизайнер

Наивный космос

0

Нет, не их и нет, не пусть. Порядок в мире един. Закон универсален. Есть нарушители. Пока что.

Ответить

Алексей Иванов

2

требую уважать мои культурные особенности.jpg

Ответить

Федеральный глобус

2

Помести большие пальцы сверху, а нижними схватитесь, как можно ближе к краю.
Эта «фишка» снижает требуемую силу примерно в два раза.
Надави большими пальцами на центр и прогни книгу в форме буквы "V".
Эта форма увеличивает пространство между страницами, т.е. уменьшается эффект "склеивания" страниц.
Чем глубже и острее будет "V", тем проще тебе будет порвать.
Обопри книгу о ногу в месте надлома.
Дави руками, чтобы усилить давление в месте излома.
Сжимай, пока не заметишь, что несколько страниц не начали рваться,
это значит что книга находится в большом напряжении.
Продолжай усиливать давление, в основном за счет грудных мышц.
В какой-то момент ты почувствуешь что книга начинает поддаваться. Дальше дело за малым.

Ответить

Президентский историк

2

Взгляды напомнили

Ответить

Дмитрий Иванов

1

Ждём скоро такие фотки из настоящей Норвегии

Ответить
Дмитрий

Aleksandr Dolgikh

2

С начала нулевых всё ждёте

Ответить
Дмитрий

Алексей Иванов

1

Ждете и когда доллар рухнет?

Ответить

Благополучный Макс

0

🐒🐵🦍🦧

Ответить

Danil Oputin

0

Если талибы уничтожают прекрасные норвежские вещи и произведения, то несложно догадаться, какой век вернулся в Афганистан.

Ответить

Алина Кипр

0

Юноши как бы спрашивают - опять дед таблетки принять забыл?

Ответить

Художественный велосипед

0

Пусть они пока повеселятся.
Пока, это не на долго.
Думаю, у них в стране скоро голод начнётся. 
Американцы заблокировали все зарубежные средства афганского правительства, что логично, так как это было их правительство и американские же деньги.
Хотя, может быть талибам и не нужны эти деньги, и так нормально зарабатывают

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5

С другой стороны, талибы вроде сказали, что они против наркотиков.
Ну, сказали и сказали . . . ред.

Наркотики в Афганистане
Наркотики в Афганистане являются крупной частью теневой экономики государства с конца 20 века. В…
ru.wikipedia.org
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IHate Snoflakes

–2

Заранее рекомендую воздержаться от исламофобии и уважать культурные особенности. На дворе 2021. Это меньшинство, которое обязан уважать каждый прогрессивный и инклюзивный человек. Кто против - на того натравим сжв

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