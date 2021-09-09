Фото: Талибы ломают диск с мультфильмом «Курт звереет» в посольстве Норвегии Статьи редакции
Также они уничтожили детские книги и разбили бутылки с вином.
8 сентября «Талибан»* захватил посольство Норвегии в Кабуле. К тому моменту в здании уже никого не было — страна эвакуировала своих граждан ещё 27 августа. Об этом сообщает норвежская газета Aftenposten.
Как отмечают издание, талибы уничтожили книги, разбили бутылки с вином, сломали диски с мультфильмом «Курт звереет» («Kurt blir grusom») и с рождественскими песнями «В это сладкое время Рождества» («I denne søte juletid»). Однако при этом они не тронули деревянные лыжи.
15 августа боевики экстремистской группировки «Талибан»* вошли в столицу Афганистана Кабул, но не стали штурмовать город, предложив мирный переход власти. В тот же день президент страны Ашраф Гани покинул страну. Боевики заявили о полном контроле над Афганистаном и объявили о намерении создать на территории страны Исламский Эмират.
*Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.
аллах накажэт
всмысле ЛЮДЕЙ!!!!! не надо называть их людьми! они этого не заслужили. и это должно оскорблять людей!!!!!!!!
Внимательно рассмотри человека на прилагающейся фотографии. Можешь ли ты представить себе, как этот мужчина плачет и набирает дрожащими пальцами телефон какой-то невнятной бляди, чтобы рассказать о своих чувствах к ней? Можешь представить, что он пропускает в очереди жирную мамашу с выблядком на руках? А то, что он работает пол-года, раздавая листовки, чтобы купить себе iphone? Ты видишь в нем человека, который стесняется сказать родителям, что на свой двадцать четвертый день рождения он хочет выпить с друзьями?
Теперь посмотри на него еще раз. Видишь ли ты на нем стильные брендовые вещи? Может он покрыт вздувшимися мускулами и толстыми венами? Он обладает внешностью киноактера или мужчины-модели?
Позади него стоит дорогой автомобиль?
Посмотри снова на этого мужчину и спроси самого себя, что с ним не так?
Почему в его взгляде железо, в его осанке сталь, а вместо кожи свинец?
Описал типичного орангутанга.
Я вижу на его лице лишь гримасу боли от порвавшейся жепы при виде мультика
Талибы ломают диск
Также они уничтожили детские книги и разбили бутылки с вином.
Так, это понятно. А кроме ломать, хлестать и убивать эти адекватные, но запрещенные на территории РФ, ребята могут сделать хоть что-нибудь?
Заявляли ли они, что планируют построить сеть автобанов в стране, АЗС, и тому подобное?
Фанатики. С такими если бороться, только как с Зергами в Старкрафте. Любой диалог с тем, кто с огнём в глазах хочет уничтожить тебя и твою цивилизацию абсолютно бесполезен.
нихуя себе перформанс
а мужик шарит в современном искусстве
ред.
вот почему они всегда пытаются решать проблемы силой и принимают все так близко к сердцу?
Когда родоплеменные отношения в обществе не разложились, то это абсолютно нормальный и единственной приемлемый способ решения всех проблем. Для членов такого общества.
Нормальные адекватные мужики!
Традиционные ценности❤️
Мне кажется, я теперь понимаю чувства англичан и жителей США, когда они читали про революции 1918 года в России.
Даже талибы понимают, что диски уже устарели.
Это их страна, пусть делают там что хотят. Главное, чтобы не совались к другим
Посольство другой страны это не их страна
Нет, не их и нет, не пусть. Порядок в мире един. Закон универсален. Есть нарушители. Пока что.
Помести большие пальцы сверху, а нижними схватитесь, как можно ближе к краю.
Эта «фишка» снижает требуемую силу примерно в два раза.
Надави большими пальцами на центр и прогни книгу в форме буквы "V".
Эта форма увеличивает пространство между страницами, т.е. уменьшается эффект "склеивания" страниц.
Чем глубже и острее будет "V", тем проще тебе будет порвать.
Обопри книгу о ногу в месте надлома.
Дави руками, чтобы усилить давление в месте излома.
Сжимай, пока не заметишь, что несколько страниц не начали рваться,
это значит что книга находится в большом напряжении.
Продолжай усиливать давление, в основном за счет грудных мышц.
В какой-то момент ты почувствуешь что книга начинает поддаваться. Дальше дело за малым.
Ждём скоро такие фотки из настоящей Норвегии
Если талибы уничтожают прекрасные норвежские вещи и произведения, то несложно догадаться, какой век вернулся в Афганистан.
Пусть они пока повеселятся.
Пока, это не на долго.
Думаю, у них в стране скоро голод начнётся.
Американцы заблокировали все зарубежные средства афганского правительства, что логично, так как это было их правительство и американские же деньги.
Хотя, может быть талибам и не нужны эти деньги, и так нормально зарабатывают
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5
С другой стороны, талибы вроде сказали, что они против наркотиков.
Ну, сказали и сказали . . . ред.
Заранее рекомендую воздержаться от исламофобии и уважать культурные особенности. На дворе 2021. Это меньшинство, которое обязан уважать каждый прогрессивный и инклюзивный человек. Кто против - на того натравим сжв