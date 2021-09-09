Visa в 2022 году поднимет комиссии при оплате картой для супермаркетов и отменит льготные тарифы Статьи редакции
C 1 сентября 2021 года система исключит из льготных программ все премиальные карты, кроме Visa Platinum Business.
- Комиссии для супермаркетов вырастут с 1% до 1,3% с 1 февраля 2022 года, пишет РБК со ссылкой на информационный бюллетень компании. В Visa подтвердили письмо.
- Льготный тариф для крупных супермаркетов останется без изменений на уровне 0,5%. Но с 1 сентября 2021 года исключат все премиальные карты, кроме Visa Platinum Business.
- С 8 июля 2022 года система отменит льготный межбанковский тариф для магазинов мебели, с 5 августа — для магазинов бытовой техники, с 30 сентября — для курьерских служб. Сейчас межбанковская комиссия составляет 1-1,65%. Потом он будет зависеть от категории карты для оплаты и будет варьироваться от 1,5% до 2,3%.
- В платёжной системе рассказали, что пересматривают ставки межбанковских комиссий, чтобы привести тарифную политику в соответствие с текущими реалиями рынка.
- По словам руководителя дирекции эквайринга «Альфа-банка» Андрея Пелина, комиссия Visa не выше других платёжных систем.
Warner Brothers?
Вера Брежнева
и во что же верит Брежнев?
В застой и засосы с мужиками и сиськи-масиськи ред.
Застойный простатит
Да как ни странно ни при чём, ВБ не владеет ни супермаркетами ни розничными магазинами.
А Виза просто пользуется своим монопольным положением на рынке )
Потому что может.
Странно что ТЖшники не поняли этой логики ещё по прошлому скандалу. ред.
Почему ж монопольным, куча платёжек ещё есть. Ну как максимум дуопольным тогда уж ред.
ну все теперь валдбериз повысит комиссию за оплату визой до 5% ! в лучших традиция русского бизнеса , когда цены на что либо дорожают на 10% , а в магазинах для конечного покупателя на 20%
Поэтому умные люди пользуются картой "Мир" и живут в роскоши.
И не ездят заграницу
Не хватало ещё к этим геям ездить!
Что это значит для меня и моей семьи?
То, что магазины поднимут цены, чтобы компенсировать свои расходы. И по традиции местных бизнесменов увеличенная комиссия на 0,3% увеличит цену товара на 1-2%. Заводи Мир.
Пользуйся МИРом в отечественных магазинах.
он в транспорте нормально не работает до сих пор, например. Нахер мне такие костыли в виде разных карт.
В Калининграде отлично работает. Оплачиваю муниципальный транспорт (трамвай, троллейбус, автобус), маршрутку и междугородные автобусы.
ну я в другой местности. У нас даже реклама из каждых щелей была про скидку по карте Мир в транспорте. Вот только люди оплатить не могли.
Ну хз. А из какой местности? У нас тоже был кэшбэк при оплате МИРом в транспорте.
То есть Виза подняла тарифы, но виноваты пропагандоны, правильно я понял?
Виза подняла на 0,3%, а магазины поднимут на 10%
Всемирный заговор? Злые буржуи против пролетариев? Уважаю!
Не всемирный, а российский, и не заговор, а бизнес
Неужели российский бизнес опять хочет зарабатывать деньги???
Твой слоган по жизни: "Не наебёшь - не проживёшь"? ред.
Ты плюёшься в сторону проклятых барыг, покупая что-то в супермаркете?
Как же, они делают на тебе ДЕНЬГИ!!
Каждый делает на ком-то деньги, но берега знать надо.
Так почему ты поддерживаешь Визу? Они просто так, снихуя, повышают комиссию для сотен тысяч торговых точек в России.
Начало конца банковских карт. Очевидно, что apple pay, google pay и аналогичные системы потихоньку отжмут у них рынок. Нужно просто исключить visa и mastercard из цепочки и договориться напрямую с банками. К тому же банки сами начали выпускать процессинговые приложения.
«Именно благодаря этому инструменту платежный рынок России в кратчайшие сроки стал одним из самых инновационных в мире. В прошлом году объем бесконтактных платежей увеличился почти в два раза — до 88,5%. Согласно данным Visa, 73% россиян оплачивают покупки бесконтактно», — заключил представитель Visa.
«Это может привести к подорожанию эквайринга, так как банк должен компенсировать увеличившиеся расходы. В свою очередь, возросший эквайринг приведет к увеличению издержек у ретейлера. Кто-то решит компенсировать издержки за счет того, что остановит развитие новых проектов, кто-то заморозит повышение зарплаты сотрудникам, кто-то напрямую это отразит в цене, а кто-то сократит штат и т.д.», — рассуждает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.
Они как будто в двух параллельных вселенных крутятся.
Магазины у дома и так платят Визе драконовские 2-3%
Я готов опять перейти на наличку если магазины будут предоставлять возможность с скидкой расплачиваться налом, не то чтобы жалко, но 2% за эквайринг, да пошли они нахуй
А вот это нельзя, закон о защите прав потребителей такое запрещает.
штож, я нарушитель, месяц назад купил в мебельном пару стульев и сэкономил пару соток за наличный расчет. И Все довольны!
Это да) Предприниматели тоже были бы не против. Получать деньги через банк на рассчётный счёт- тоже так себе удовольствие.
Заплатишь налоги, % за вывод средств или использование счёта, ну и в случае чего эти деньги всегда могут быть арестованы налоговой/приставами. А кэш- сплошное удовольствие!
В Россисе нет бизнеса без нереальной маржи, у нас так просто не умеют. Банка колы за 100 рублей? Да конечно, мы же магазинчик у дома, пусть платят за то что мы у дома.
Вангую повышение цен явно больше этих самых 0.3%
Ты же даже новость не прочитал, да? Это коснётся крупных супермаркетов.
Магазины у дома и так платят Визе драконовские 2-3%