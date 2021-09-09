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Новости vc.ru

Visa в 2022 году поднимет комиссии при оплате картой для супермаркетов и отменит льготные тарифы Статьи редакции

C 1 сентября 2021 года система исключит из льготных программ все премиальные карты, кроме Visa Platinum Business.

  • Комиссии для супермаркетов вырастут с 1% до 1,3% с 1 февраля 2022 года, пишет РБК со ссылкой на информационный бюллетень компании. В Visa подтвердили письмо.
  • Льготный тариф для крупных супермаркетов останется без изменений на уровне 0,5%. Но с 1 сентября 2021 года исключат все премиальные карты, кроме Visa Platinum Business.
  • С 8 июля 2022 года система отменит льготный межбанковский тариф для магазинов мебели, с 5 августа — для магазинов бытовой техники, с 30 сентября — для курьерских служб. Сейчас межбанковская комиссия составляет 1-1,65%. Потом он будет зависеть от категории карты для оплаты и будет варьироваться от 1,5% до 2,3%.
  • В платёжной системе рассказали, что пересматривают ставки межбанковских комиссий, чтобы привести тарифную политику в соответствие с текущими реалиями рынка.
  • По словам руководителя дирекции эквайринга «Альфа-банка» Андрея Пелина, комиссия Visa не выше других платёжных систем.

#новости #visa

2771 просмотров
50 50 комментариев
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50 комментариев
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Благополучный Макс

9

Казалось бы, при чём тут ВБ

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Благополучный

Буржуазный клуб

10

Warner Brothers?

Ответить
Буржуазный

Благополучный

15

Вера Брежнева 

Ответить
Благопо…

Владимир Филатов

13

и во что же верит Брежнев?

Ответить
Владимир

Благополучный

2

В застой и засосы с мужиками и сиськи-масиськи ред.

Ответить
Благопо…

Владимир Филатов

1

Застойный простатит

Ответить
Владимир

Благополучный

3

Хороший ник для тж

Ответить
Благопо…

Владимир

1

менять я его конечно не буду

Ответить
Благопо…

Владимир Филатов

1

Настоящий мужик!

Ответить
Владимир

Andrew Night

0

В меладзе (в какого не знаю)

Ответить
Благополучный

Ленинградский Слава

0

Да как ни странно ни при чём, ВБ не владеет ни супермаркетами ни розничными магазинами. 
А Виза просто пользуется своим монопольным положением на рынке )
Потому что может.
Странно что ТЖшники не поняли этой логики ещё по прошлому скандалу. ред.

Ответить
Ленинградский

Благополучный

0

Почему ж монопольным, куча платёжек ещё есть. Ну как максимум дуопольным тогда уж  ред.

Ответить

Михаил

11

ну все теперь валдбериз повысит комиссию за оплату визой до 5% ! в лучших традиция русского бизнеса , когда цены на что либо дорожают на 10% , а в магазинах для конечного покупателя на 20%

Ответить
Михаил

Кот в сапогах

4

Поэтому умные люди пользуются картой "Мир" и живут в роскоши.

Ответить
Кот

Предыдущий кубок

0

И не ездят заграницу

Ответить
Предыду…

FaroucheMn

0

Не хватало ещё к этим геям ездить!

Ответить
Farouch…

Предыдущий кубок

0

♂three hundred bucks♂ есть ♂three hundred bucks♂

Ответить

Феминизм здорового человека

0

Что это значит для меня и моей семьи?

Ответить
Феминизм

Светлана Мальцева

15

Опять рост цен на товары и услуги((

Ответить
Феминизм

Sanek Igoshev

10

И правда интересно на кого супермаркеты повесят свои косты

Ответить
Феминизм

Люц Шнайдер

2

На матрас теперь не хватит, придётся спать на соломе.

Ответить
Феминизм

Игорь Герцев

0

То, что магазины поднимут цены, чтобы компенсировать свои расходы. И по традиции местных бизнесменов увеличенная комиссия на 0,3% увеличит цену товара на 1-2%. Заводи Мир.

Ответить

Седой нос

2

Очередной внешний враг для пропагандонов. Решили цены нам поднять в магазинах. Вот пидарасы.

Ответить
Седой

Люц Шнайдер

4

Пользуйся МИРом в отечественных магазинах.

Ответить
Люц

Седой нос

5

он в транспорте нормально не работает до сих пор, например. Нахер мне такие костыли в виде разных карт.

Ответить
Седой

Люц Шнайдер

1

В Калининграде отлично работает. Оплачиваю муниципальный транспорт (трамвай, троллейбус, автобус), маршрутку и междугородные автобусы. 

Ответить
Люц

Седой нос

1

ну я в другой местности. У нас даже реклама из каждых щелей была про скидку по карте Мир в транспорте. Вот только люди оплатить не могли.

Ответить
Седой

Люц Шнайдер

1

Ну хз. А из какой местности? У нас тоже был кэшбэк при оплате МИРом в транспорте.

Ответить
Седой

Ленинградский Слава

4

То есть Виза подняла тарифы, но виноваты пропагандоны, правильно я понял?

Ответить
Ленинградский

Предыдущий кубок

1

Виза подняла на 0,3%, а магазины поднимут на 10%

Ответить
Предыду…

Ленинградский

0

Всемирный заговор? Злые буржуи против пролетариев? Уважаю!

Ответить
Ленингр…

Предыдущий кубок

0

Не всемирный, а российский, и не заговор, а бизнес

Ответить
Предыду…

Ленинградский

0

Неужели российский бизнес опять хочет зарабатывать деньги???

Ответить
Ленингр…

Ленинградский

0

Совсем обалдели!!!

Ответить
Ленингр…

Предыдущий кубок

0

Твой слоган по жизни: "Не наебёшь - не проживёшь"? ред.

Ответить
Предыду…

Ленинградс

0

Ты плюёшься в сторону проклятых барыг, покупая что-то в супермаркете?
Как же, они делают на тебе ДЕНЬГИ!!

Ответить
Ленингр…

Предыдущий

0

Каждый делает на ком-то деньги, но берега знать надо.

Ответить
Предыду…

Ленинградс

0

Так почему ты поддерживаешь Визу? Они просто так, снихуя, повышают комиссию для сотен тысяч торговых точек в России. 

Ответить
Ленингр…

Предыдущий

0

снихуя

Этих ребят контролируют дофига кто, и скорее всего у них есть повод (льготами слишком много пользуются, поддержка и усовершенствование системы)

Ответить
Предыду…

Ленинградс

0

Лол

Ответить
Ленингр…

Предыдущий

0

Хуйол

Ответить

Имя и фамилия

2

Начало конца банковских карт. Очевидно, что apple pay, google pay и аналогичные системы потихоньку отжмут у них рынок. Нужно просто исключить visa и mastercard из цепочки и договориться напрямую с банками. К тому же банки сами начали выпускать процессинговые приложения.

Ответить
Имя

Бип Боп

1

Очевидно, что apple pay, google pay и аналогичные системы потихоньку отжмут у них рынок.

Как бы нам потом от этого горевать не пришлось, бигтех более охуевший, чем финансовые 

Ответить

Polina Malahova

1

«Именно благодаря этому инструменту платежный рынок России в кратчайшие сроки стал одним из самых инновационных в мире. В прошлом году объем бесконтактных платежей увеличился почти в два раза — до 88,5%. Согласно данным Visa, 73% россиян оплачивают покупки бесконтактно», — заключил представитель Visa.

«Это может привести к подорожанию эквайринга, так как банк должен компенсировать увеличившиеся расходы. В свою очередь, возросший эквайринг приведет к увеличению издержек у ретейлера. Кто-то решит компенсировать издержки за счет того, что остановит развитие новых проектов, кто-то заморозит повышение зарплаты сотрудникам, кто-то напрямую это отразит в цене, а кто-то сократит штат и т.д.», — рассуждает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

Они как будто в двух параллельных вселенных крутятся.

Ответить

Kakomicli

0

Магазины у дома и так платят Визе драконовские 2-3%

Я готов опять перейти на наличку если магазины будут предоставлять возможность с скидкой расплачиваться налом, не то чтобы жалко, но 2% за эквайринг, да пошли они нахуй

Ответить
Kakomicli

Ленинградский Слава

1

А вот это нельзя, закон о защите прав потребителей такое запрещает.

Ответить
Ленинградский

Kakomicli

1

штож, я нарушитель, месяц назад купил в мебельном пару стульев и сэкономил пару соток за наличный расчет. И Все довольны!

Ответить
Kakomic…

Ленинградский

0

Это да) Предприниматели тоже были бы не против. Получать деньги через банк на рассчётный счёт- тоже так себе удовольствие.
Заплатишь налоги, % за вывод средств или использование счёта, ну и в случае чего эти деньги всегда могут быть арестованы налоговой/приставами. А кэш- сплошное удовольствие!

Ответить

Fenrir784

–2

В Россисе нет бизнеса без нереальной маржи, у нас так просто не умеют. Банка колы за 100 рублей? Да конечно, мы же магазинчик у дома, пусть платят за то что мы у дома. 

Вангую повышение цен явно больше этих самых 0.3%

Ответить
Fenrir784

Ленинградский Слава

0

Ты же даже новость не прочитал, да? Это коснётся крупных супермаркетов. 
Магазины у дома и так платят Визе драконовские 2-3%

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