Гран-при и титул фотографа года завоевал Терье Колаас — за снимок короткоклювых гуменников, прилетевших в зиму вместо весны.

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Фото @terjekolaasphotos

Жюри конкурса аэрофотографии Drone Awards 202 отобрало лучшие фотографии среди десятков тысяч снимков. Всего на конкурс свои работы прислали фотографы из 102 стран. TJ публикует по три снимка из каждой категории: первое место, второе место и фотография, получившая высокую оценку.

Категория «Город»

Победил Сергей Полетаев с подмосковным «Метафорическим высказыванием о городе и зиме».

Категория «Дикая природа»

Победил Касим аль Фарси с фотографией «Назад, к приключениям»: черепаха возвращается в воду после того, как отложила яйца в гнезде.

Категория «Спорт»

Победил Фил Де Гланвилль с фотографией «Золото на краю радуги».

Категория «Люди»

Победил Чунг Фам Хаю с фотографией «Рыбалка в мангровом лесу».

Категория «Природа»

Победил Мартин Санчес — за снимок извержения вулкана в Исландии.

Категория «Абстракция»

Победил Георге Попа с фотографией «Отравленная река».

Категория «Свадьба»

Победил Маттео Оригинале с фотографией «К бесконечности вместе с тобой»