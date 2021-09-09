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Новости
Артём Мазанов

Рогозин заявил об угрозе утраты «Бурана» из-за казахского бизнесмена. Тот готов обменять корабль на голову хана Кенесары Статьи редакции

Лётный образец «Бурана» и его макет принадлежат предпринимателю, но разработчики хотят перевезти их в Россию.

44 44 комментария
963 просмотров

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и гендиректор казахстанской компании РКК «Байконур» Даурен Муса поспорили о судьбе второго лётного экземпляра орбитального корабля «Буран» и макета корабля. Всё это сейчас находится в Казахстане.

  • В марте 1996 года президенты Борис Ельцин и Нурсултан Назарбаев договорились о создании совместного предприятия «КРИСП Аэлита», которому в счёт покрытия стоимости акций российская сторона передала недостроенные «Бураны»;
  • В 2011 году Муса выкупил пакет акций «КРИСП Аэлита» и переименовал компанию в АО «РКК Байконур»;
  • В феврале 2021 года суд в Казахстане отказался возвращать «Буран» в госсобственность.

Конфликт из-за «Буранов» начался в мае. Тогда неизвестные проникли на космодром Байконур и разрисовали недостроенный челнок. Они оставили на нём надписи «Юра, мы приехали», «Добро» и «Прежде чем лезть к звёздам, человеку нужно научиться жить на Земле». После этого «Роскосмос» потребовал «оперативно принять решение о передаче уникальных объектов в один из музеев космонавтики».

В начале сентября научно-производственное объединение «Молния» (разработчик «Бурана») приехало на «Байконур» и осмотрело «Буран» и его технологический макет для «решения вопросов последующей транспортировки орбитального корабля на территорию нашей страны [России]».

По итогам встречи решено, что разборку, транспортировку и последующую сборку корабля и макета необходимо проводить под авторским надзором НПО «Молния» как предприятия — разработчика орбитального корабля.

НПО «Молния»

В ответ на действия «Молнии» Муса заявил, что компания не планирует передавать «Буран» России. «Хотят забрать не в музей, а в лабораторию для для дальнейших работ по программе „Энергия — Буран“? Хотят забрать, но кто им отдаст?», — сообщил он. Муса добавил, что у российских чиновников нет «никаких легитимных оснований… для таких демаршей».

Вывозить имущество ДРУГОЙ страны, которое пока еще никаким легитимным образом не передано России, это что-то из разряда «спасения» золотого рояля Саддама.

Даурен Муса
глава РКК «Байконур»

Муса отдельно подчеркнул, что был готов «и так подарить эти „Бураны“ России взамен на голову Кенесары хана! [по мифу, голова этого казахского хана хранится в Эрмитаже]». «Но миролюбивость и добрососедство начинают принимать за слабость, и перестают соблюдать элементарные приличия», — добавил он.

Рогозин ответил, что «дальнейшее пребывание обоих „Буранов“ и „Энергии-М“ в этих корпусах грозит утерей матчасти». Он уточнил, что российские специалисты часто приезжают для осмотра «Буранов». «Вам не стоит использовать сообщения в СМИ о техническом аудите в качестве повода для разжигания страстей», — считает глава Роскосмоса.

Вам стоит не писать гадости про российскую ракетно-космическую промышленность, в которой Вы ничего не соображаете, а оценить риски Вашего, на мой взгляд, безответственного поведения как плохого собственника этих уникальных машин.

Дмитрий Рогозин
глава Роскосмоса

#новости #рогозин

44 44 комментария
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44 комментария
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Лишенный хот-дог

18

совок рогозин решил что все принадлежит госудраству, как раньше, но внезапно получил отлуп от свиньи капитализма. гайдай какой-то

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Андрей Галицкий

7

звучит как квест из ведьмака

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Андрей

Украинский клуб

0

Хан буран

Ответить

Дамир Камалетдинов

5

Да и пофиг уже, проще макет сделать, чем пытаться этот буран вернуть в Россию (зачем?)

Ответить
Дамир

Dobrosvet

1

Нельзя пренебрегать нашими Символами

Ответить

Честный глобус

5

Это примерно как внезапно вернувшийся папка, ушедший 23 года назад за сигаретами и с тех пор не появляющийся, теперь начинает говорить "какой ты распиздяй вырос"

Ответить
Честный

Грузинский Филипп

1

И вообще без меня ты никто!

Ответить
Грузинский

Честный глобус

0

Мать тебя испортила

Ответить

Photuum

4

Нафиг нужен этот металлолом?

Ответить
Photuum

Dobrosvet

1

Это - скрепа.
В кожугетовский музей главных ВС России пойдет для поддержания вяличия ред.

Ответить
Dobrosvet

Украинский клуб

2

Ржавое величие?

Ответить
Украинс…

Dobrosvet

2

Ну лучше такое, чем если бы к нему приладили отечественный двигатель и погибли бы летчики испытатели.

Ответить
Украинс…

Грузинский

1

Always has been

Ответить
Dobrosvet

Photuum

1

Из пенопласта можно собрать такой же

Ответить
Photuum

Dobrosvet

1

Соберут из фанеры в конечном итоге, посчитав стоимость доставки настоящего скреполёта. ред.

Ответить

Stanley H. Tweedle

3

Ну так купите, в чём проблема-то блять?

Ответить
Stanley

Предыдущий кубок

1
Ответить
Предыдущий

Stanley H

0

Думаю у Рогозина найдётся на свою приватную космическую станцию вокруг Марса

Ответить

Последствия Диморфизма

3

Проблеме уже 20 с хером лет. Только зашевелились.
Когда-то тоже по ним лазил, но такой херни не творил. 

Ответить

Фантастический волк

2

Нах он нужен то? В Парке Горького столько лет точно такой же стоял гнил на потеху публике, теперь на ВДНХ сделали из него детскую площадку.

Ответить
Фантастический

Последствия Диморфизма

1

это макет, а то космические корабли, один из которых даже летал в космос

Ответить

Трансгендолёт

2

Ну вот наконец у Рогозина враг появился из-за которого отрасль в жопе)
Можно на него теперь все сваливать

Ответить

Vadim Nemnasev

2

Рогозин пусть не переживает за матчасть, в Германии стоит бурановский брат, целехонек, и вряд ли с ни что-то случится ред.

Ответить

коренной нарниец

1

головы этой скорее всего тут нет, но Рогозин может казахам спеть про неё ред.

Ответить

ruslan Akhmedov

1

А можно поменять Рогозина (целиком) на два Бурана?

Ответить
ruslan

Благополучный Макс

0

Голову рогозина 

Ответить
ruslan

Предыдущий кубок

0
Ответить

Чембельбес

1

казахам пора чуть пыл охладить 

Ответить

Roma Schreibikus

1

«Прежде чем лезть к звёздам, человеку нужно научиться жить на Земле»

начать можно с того, что перестать портить краской чужую собственность.
Современные, блядь, художники от слова "худо", как моя бабушка говорила. Пригорело, сука ред.

Ответить
Roma

Предыдущий кубок

0

https://tjournal.ru/news/435444

В Петербурге нарисовали граффити с осуждённой на…
Мария Колесникова — одна из лидеров белорусского протеста.
tjournal.ru
Ответить

Украинский клуб

1

Какой рогозину космос , если он не может покорить даже Казахстан ред.

Ответить

Чембельбес

1

Кстати, можно ещё забрать Мрию в Украины, Буран без Мрии как Россия без Путина, не то.

Ответить
Чембельбес

Последствия Диморфизма

0

Хорошая была бы экспозиция вместо мавзолее на красной площади 

Ответить
Чембельбес

Ленинградский Слава

0

Звучит как начало какого-то квеста...
Собрать разбросанные артефакты, чтобы на них отправиться в космос

Ответить

социальныирудимент

1

Два бомжа сцепились за цветмет.

Ответить

Кирилл Вселенский

0

У нас же буран вывозили лет 5 назад из пг через всю москву на металолом?)))

Ответить
Кирилл

Последствия Диморфизма

1

он на вднх теперь

Ответить
Последствия

Кирилл

0

Второй куда поставим?

Ответить
Кирилл

Последствия

0

а третий?

Ответить
Кирилл

Кирилл Вселенский

0

Вот https://varlamov.ru/1110816.html

Ответить

Антон Верещагин

0

на мавзолей поставить, норм идея
будет комбо

Ответить

Предыдущий кубок

0
Ответить

Благополучный Макс

0

СУКА, кафка

Ответить

Amre Askarov

–2

Ну и чем он не прав?

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