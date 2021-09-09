Лётный образец «Бурана» и его макет принадлежат предпринимателю, но разработчики хотят перевезти их в Россию.

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и гендиректор казахстанской компании РКК «Байконур» Даурен Муса поспорили о судьбе второго лётного экземпляра орбитального корабля «Буран» и макета корабля. Всё это сейчас находится в Казахстане.

В марте 1996 года президенты Борис Ельцин и Нурсултан Назарбаев договорились о создании совместного предприятия «КРИСП Аэлита», которому в счёт покрытия стоимости акций российская сторона передала недостроенные «Бураны»;

В 2011 году Муса выкупил пакет акций «КРИСП Аэлита» и переименовал компанию в АО «РКК Байконур»;



В феврале 2021 года суд в Казахстане отказался возвращать «Буран» в госсобственность.

Конфликт из-за «Буранов» начался в мае. Тогда неизвестные проникли на космодром Байконур и разрисовали недостроенный челнок. Они оставили на нём надписи «Юра, мы приехали», «Добро» и «Прежде чем лезть к звёздам, человеку нужно научиться жить на Земле». После этого «Роскосмос» потребовал «оперативно принять решение о передаче уникальных объектов в один из музеев космонавтики».

В начале сентября научно-производственное объединение «Молния» (разработчик «Бурана») приехало на «Байконур» и осмотрело «Буран» и его технологический макет для «решения вопросов последующей транспортировки орбитального корабля на территорию нашей страны [России]».

По итогам встречи решено, что разборку, транспортировку и последующую сборку корабля и макета необходимо проводить под авторским надзором НПО «Молния» как предприятия — разработчика орбитального корабля. НПО «Молния»

В ответ на действия «Молнии» Муса заявил, что компания не планирует передавать «Буран» России. «Хотят забрать не в музей, а в лабораторию для для дальнейших работ по программе „Энергия — Буран“? Хотят забрать, но кто им отдаст?», — сообщил он. Муса добавил, что у российских чиновников нет «никаких легитимных оснований… для таких демаршей».

Вывозить имущество ДРУГОЙ страны, которое пока еще никаким легитимным образом не передано России, это что-то из разряда «спасения» золотого рояля Саддама. Даурен Муса глава РКК «Байконур»

Муса отдельно подчеркнул, что был готов «и так подарить эти „Бураны“ России взамен на голову Кенесары хана! [по мифу, голова этого казахского хана хранится в Эрмитаже]». «Но миролюбивость и добрососедство начинают принимать за слабость, и перестают соблюдать элементарные приличия», — добавил он.

Рогозин ответил, что «дальнейшее пребывание обоих „Буранов“ и „Энергии-М“ в этих корпусах грозит утерей матчасти». Он уточнил, что российские специалисты часто приезжают для осмотра «Буранов». «Вам не стоит использовать сообщения в СМИ о техническом аудите в качестве повода для разжигания страстей», — считает глава Роскосмоса.