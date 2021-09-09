Рогозин заявил об угрозе утраты «Бурана» из-за казахского бизнесмена. Тот готов обменять корабль на голову хана Кенесары Статьи редакции
Лётный образец «Бурана» и его макет принадлежат предпринимателю, но разработчики хотят перевезти их в Россию.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и гендиректор казахстанской компании РКК «Байконур» Даурен Муса поспорили о судьбе второго лётного экземпляра орбитального корабля «Буран» и макета корабля. Всё это сейчас находится в Казахстане.
- В марте 1996 года президенты Борис Ельцин и Нурсултан Назарбаев договорились о создании совместного предприятия «КРИСП Аэлита», которому в счёт покрытия стоимости акций российская сторона передала недостроенные «Бураны»;
- В 2011 году Муса выкупил пакет акций «КРИСП Аэлита» и переименовал компанию в АО «РКК Байконур»;
- В феврале 2021 года суд в Казахстане отказался возвращать «Буран» в госсобственность.
Конфликт из-за «Буранов» начался в мае. Тогда неизвестные проникли на космодром Байконур и разрисовали недостроенный челнок. Они оставили на нём надписи «Юра, мы приехали», «Добро» и «Прежде чем лезть к звёздам, человеку нужно научиться жить на Земле». После этого «Роскосмос» потребовал «оперативно принять решение о передаче уникальных объектов в один из музеев космонавтики».
В начале сентября научно-производственное объединение «Молния» (разработчик «Бурана») приехало на «Байконур» и осмотрело «Буран» и его технологический макет для «решения вопросов последующей транспортировки орбитального корабля на территорию нашей страны [России]».
В ответ на действия «Молнии» Муса заявил, что компания не планирует передавать «Буран» России. «Хотят забрать не в музей, а в лабораторию для для дальнейших работ по программе „Энергия — Буран“? Хотят забрать, но кто им отдаст?», — сообщил он. Муса добавил, что у российских чиновников нет «никаких легитимных оснований… для таких демаршей».
Муса отдельно подчеркнул, что был готов «и так подарить эти „Бураны“ России взамен на голову Кенесары хана! [по мифу, голова этого казахского хана хранится в Эрмитаже]». «Но миролюбивость и добрососедство начинают принимать за слабость, и перестают соблюдать элементарные приличия», — добавил он.
Рогозин ответил, что «дальнейшее пребывание обоих „Буранов“ и „Энергии-М“ в этих корпусах грозит утерей матчасти». Он уточнил, что российские специалисты часто приезжают для осмотра «Буранов». «Вам не стоит использовать сообщения в СМИ о техническом аудите в качестве повода для разжигания страстей», — считает глава Роскосмоса.
звучит как квест из ведьмака
Да и пофиг уже, проще макет сделать, чем пытаться этот буран вернуть в Россию (зачем?)
И вообще без меня ты никто!
Нафиг нужен этот металлолом?
Ржавое величие?
Ну так купите, в чём проблема-то блять?
Проблеме уже 20 с хером лет. Только зашевелились.
Когда-то тоже по ним лазил, но такой херни не творил.
это макет, а то космические корабли, один из которых даже летал в космос
Ну вот наконец у Рогозина враг появился из-за которого отрасль в жопе)
Можно на него теперь все сваливать
Рогозин пусть не переживает за матчасть, в Германии стоит бурановский брат, целехонек, и вряд ли с ни что-то случится ред.
А можно поменять Рогозина (целиком) на два Бурана?
«Прежде чем лезть к звёздам, человеку нужно научиться жить на Земле»
начать можно с того, что перестать портить краской чужую собственность.
Современные, блядь, художники от слова "худо", как моя бабушка говорила. Пригорело, сука ред.
Кстати, можно ещё забрать Мрию в Украины, Буран без Мрии как Россия без Путина, не то.
Звучит как начало какого-то квеста...
Собрать разбросанные артефакты, чтобы на них отправиться в космос
У нас же буран вывозили лет 5 назад из пг через всю москву на металолом?)))
он на вднх теперь