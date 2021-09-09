СК задержал в Ижевске предполагаемого организатора заказных убийств через даркнет Статьи редакции
По версии следствия, мужчина принимал заказы на убийства и предоставлял оплату и оружие киллерам.
38-летнего жителя Ижевска подозревают в организации убийства супружеской пары во Владимирской области и подготовке убийства жителя Петербурга. Исполнителя преступления и его пособников, собиравших информацию о жертве и передававших её киллеру, также задержали: им предъявили обвинение по статьям «убийство» и «незаконный оборот оружия». Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК).
Во время расследования убийства пары во Владимирской области следователи вышли на сервис в даркнете. В релизе СК сообщается, что его деятельность осуществлялась на условиях анонимности «с применением средств сетевой конспирации». Задержанный принимал оплату за предоставление незаконных услуг в криптовалюте или фиатными денежными средствами через электронные кошельки, которые регистрировал на подставные лица.
Во время обыска в квартире подозреваемого нашли мобильные телефоны, компьютеры, другие технические средства, необходимые для обеспечения деятельности сервиса, более тысячи сим-карт разных операторов связи, более 500 банковских карт и крупную сумму наличных денег.
Сейчас решают вопрос о предъявлении задержанному обвинений и избрании меры пресечения в виде ареста. Также его проверят на причастность к похожим преступлениям.
В 2019 году в России раскрыли первое убийство, заказанное в интернете. В тот год 24 октября власти Грузии экстрадировали в Россию Ярослава Сумбаева, предполагаемого заказчика убийства следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной.
Уникальность версии следователей состояла в том, что не было никаких официальных доказательств, что в даркнете когда-либо нанимали киллеров. Самое громкое дело по этому направлению рассматривалось в отношении создателя даркнет-сайта Silk Road, и тогда ФБР не удалось доказать вину мужчины.
Рассказали бы, как нашли. А то выглядит странно, он такой весь анонимный и скрытный, но наши чудо-спецы раз и взяли его.
Даже когда админа силкроада поймали потом рассказывали какая цепочка зацепок помогла на него выйти.
Если ты почитаешь истории задержания всяких хакеров, то увидишь что зачастую пялятся они на банальном. Главное знать за кем следить. Когда тебе надо десятки всяких штук использовать, чтобы не палиться, то на большой дистанции лет в 5 всегда есть шанс что-то забыть. Например включить мобилу с подставной симкой сидя дома или зайти в почту без vpn. ред.
Да, именно это и интересно в этих историях.
Этот не очень умный и явно чем-то промышлял. Менты давно умеют скопления симок находить, у него там прямо дома все симки в сети были. Чтобы его найти, всего то надо было узнать номер карты (к которой привязана сим) или мобилы для перевода денег.
Такие преступления в России раскрываются не какими-то техническими средствами, а налаженной агентурной сетью. Другими словами, в России пока ещё много идейных стукачей
он такой весь анонимный и скрытный
Был бы дохуя анонимным, то не нашли бы, не?
А так - учитывая что у него полтысячи карт, значит по обналичке и нашли. Не для коллекции же у него они.
Думаю самое палево в данной схеме это обнал, как из крипты вывести достаточно крупную сумму и не спалиться? Я лично вообще не представляю.
полететь в другую страну
Оказывать такие услуги анонимно рандомным людям жутко палевно, могли просто "заказать" кого-нибудь и установить слежку
Так он же не сам убивал, а искал килеров и оружие выдавал.
Короче комменты и гипотезы тжщников оказались интереснее самого пресс-релиза СК РФ.
пошел в ларек хлеба купить, тут его и сцапали, сразу нашли в карманах вещества, а в домашнем компе причастность к заказным убийствам
Звучит как пиздеж
Ну хер знает, хата как у типичного менялы, с симбанками. Как минимум бабки налил наркоторговцам и т.д. Тут же написали, что он посредник. Если помог с переводом бабла, то тоже соучастник считай.
Нужен переводчик ред.
Там оружейные заводы
Самое громкое дело по этому направлению рассматривалось в отношении создателя даркнет-сайта Silk Road, и тогда ФБР не удалось доказать вину мужчины
Это забавная история, кому интересно, посмотрите видео, Росс Ульбрихт два раза заказывал киллеров в сети, но в первый раз вышел на агентов ФБР под прикрытием (они даже инсценировали смерть жертвы и получили за это 80к долларов). Во второй раз его развели на несколько сотен тысяч долларов обычные мошенники (на самом деле там всё не так однозначно)
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Чингачгук не палится
Уголовного дела и суда как обычно не будет и об этом задержании всё что мы будем знать это потешные видео?
Видимо наши только "кассу", а на главаря выйти не смогли. Иначе бы не вывели информацию из под расследования.
Если эта технология есть у отечественных ментов, че ж они с тем самым маркетплейсом ничего сделать не могут, кроме как ловить курьеров с помощью наводнения улиц патрулями и ловлей наобум? Я крайне сомневаюсь, что рядовые курьеры да и мелкие магазины используют хотя бы банальные миксеры при выводе битков себе на карточку. Они слишком тупые чтобы заморачиваться.