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Новости
Яна Ломакина

Губернатор Приморья без предупреждения приехал проверить строительство школы. Его встретил только пьяный сторож Статьи редакции

Охранник заявил, что у него выходной.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко без предупреждения решил проверить ход строительства новой школы в посёлке Волчанец, где подрядчик затягивал сроки сдачи. На объекте чиновник не нашёл ни одного рабочего — там был только сильно пьяный охранник. Видео этой встречи губернатор опубликовал в своём телеграм-канале.

Открыв чиновнику ворота, нетрезвый мужчина упал на одну из створок. На замечание Кожемяко сторож ответил, что у него выходной.

Охранник заверял губернатора, что «строители на месте, работают», но Кожемяко не нашёл «вообще ни одной живой души». В телеграм-канале он написал, что власти региона неоднократно требовали компанию ускорить строительство, но безрезультатно. Чиновник пообещал, что подрядчика сменят.

#новости #регионы

176 просмотров
7 7 комментариев
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7 комментариев
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Stanley H. Tweedle

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Чисто как на твоей работе

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Marhal_New _Arleana

0

Красиво

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TJaba

0

Впрочем, ничего необычного

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Предварительный единорожек88

0
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Михаил Зинчук

0

РАСИЯ

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Сальвадор Лемонес

0

Фотка месяца.

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Кристобаль Фейра

0

Интересно, это губернатор реально работает, или выборы скоро?

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