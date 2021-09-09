Охранник заявил, что у него выходной.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко без предупреждения решил проверить ход строительства новой школы в посёлке Волчанец, где подрядчик затягивал сроки сдачи. На объекте чиновник не нашёл ни одного рабочего — там был только сильно пьяный охранник. Видео этой встречи губернатор опубликовал в своём телеграм-канале.

Открыв чиновнику ворота, нетрезвый мужчина упал на одну из створок. На замечание Кожемяко сторож ответил, что у него выходной.

Охранник заверял губернатора, что «строители на месте, работают», но Кожемяко не нашёл «вообще ни одной живой души». В телеграм-канале он написал, что власти региона неоднократно требовали компанию ускорить строительство, но безрезультатно. Чиновник пообещал, что подрядчика сменят.