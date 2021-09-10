Amazon потратит более миллиарда долларов, чтобы оплатить сотрудникам обучение по программам бакалавриата Статьи редакции
Так руководство надеется сократить текучку кадров.
Онлайн-ретейлер Amazon предложил оплатить обучение более 750 тысячам своих сотрудников в США, если они захотят получить степень бакалавра в университетах и колледжах, сообщает The Wall Street Journal.
Компания покроет расходы на книги и обучение для сотрудников с почасовой оплатой труда. Amazon оплатит обучение и тем, кто уже начал получать степень бакалавра. Сотрудникам с неполным рабочим днём (по 20 часов в неделю) возместят 50% расходов на колледж. Если они уволятся во время обучения, плату за него возвращать не придётся.
Программой смогут воспользоваться сотрудники, которые работают в компании минимум 90 дней. Так Amazon надеется сократить текучку кадров и привлечь десятки тысяч новых работников для центров выполнения заказов и сети доставки, отмечает издание. По оценкам компании, она потратит на это 1,2 миллиарда долларов к 2025 году.
Летом 2021 года о введении программ по бесплатному обучению в колледже для сотрудников объявили две крупнейшие рознечные сети США — Walmart и Target.
В Россию сложно визу получить.
осторожно, этот комментария минусят обезумевшие облысевшие алексойподслушанные безосошвайны
Как из одних кладавщиков без бакалавра получилась компания которая стоит дороже чем все самые дорогие компании России? Почему русские это терпят?
Учитывая, что речь идёт о 750 тыс сотрудниках, и о том, что речь идёт об онлайн-ритейлере, логично предположить, что речь идёт в основном о складовщиках
Амазон хочет дешевую рабочую силу и приманивает ее способами, минимально затрагивающими бюджет.
Эт значит убытки от текучки выше раза в три, иначе бы даже не почесались.
Они вроде и не скрывают того, что делают это из-за текучки, а не из благих побуждений
Они делают это из-за повышенных расходов на смену персонала. И предлагают самое дешевле решение, которое согласовали.
Это и называется текучка, не? В чём твой срыв покровов то?
К чему такая агрессия? Что вас задело в моем комментарии?
К тому что ты обвиняешь Амазон в интриганстве, которого в данном случае нет
Вы видите то, что хотите. Ваше право. А реально то, что вы видите, или нет, для вас не имеет никакого значения .
Хорошего дня.
Произошло хорошее для людей событие , чем вы не довольны ?
Как же так, англ в США (все знают) чтобы получить вышку надо дохуя денег и потом всю жизнь расплачиваться?! Не то что в России!!!
Вспомнилось.
Затем Джекоб выискал самый богатый колледж и пожертвовал ему двести тысяч долларов на оборудование научных кабинетов. В колледже не занимались точными науками, но деньги взяли и употребили на устройство научно оборудованных клозетов, в чем жертвователь не усмотрел существенной разницы.
Собрался ученый совет и постановил: просить Джекоба прибыть самолично и принять от колледжа почетный диплом Быка-и-лавра — так, по крайней мере, значилось в заранее изготовленном пригласительном письме. В совете усмехнулись, исправили две-три буквы, и приглашение было отослано.
Накануне того дня, когда Джекобу предстояло облечься в ученую мантию, он прогуливался по территории колледжа. Мимо, беседуя, прошли двое профессоров, и голоса их, натренированные в аудиториях, по нечаянности долетели до его слуха.
— Вот он идет, — говорил один из профессоров, — этот новейшей формации пират индустрии, вздумавший купить у нас порошков от бессонницы. Завтра он получает свой диплом.
— In foro conscientiae, — ответил другой. — Эх, шарахнуть бы его как следует! Ведь кирпича просит!
Джекоб не знал латыни, но намек на кирпичи до него дошел. И чаша с ученым напитком, купленным так дорого, оставила горечь на его устах. Эликсира забвения в ней не оказалось. Это было еще до того, как прошел закон против фальсификации пищевых и лекарственных продуктов.
Джекоб разочаровался в благотворительности широких масштабов.
О. Генри "Деловые люди" 1910 г
Походу даже полёт в космос оплатят, лишь бы не пересматривать своё ебанутое отношение к рабочему графику.
И как это замедлит текучку? Они оплатят бакалавриат при условии, что ты отработаешь на них три года иначе возвращай оплату обучения? Если не улучшать условия труда, то текучка никуда и не денется