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Новости
Яна Ломакина

Amazon потратит более миллиарда долларов, чтобы оплатить сотрудникам обучение по программам бакалавриата Статьи редакции

Так руководство надеется сократить текучку кадров.

Онлайн-ретейлер Amazon предложил оплатить обучение более 750 тысячам своих сотрудников в США, если они захотят получить степень бакалавра в университетах и колледжах, сообщает The Wall Street Journal.

Компания покроет расходы на книги и обучение для сотрудников с почасовой оплатой труда. Amazon оплатит обучение и тем, кто уже начал получать степень бакалавра. Сотрудникам с неполным рабочим днём (по 20 часов в неделю) возместят 50% расходов на колледж. Если они уволятся во время обучения, плату за него возвращать не придётся.

Программой смогут воспользоваться сотрудники, которые работают в компании минимум 90 дней. Так Amazon надеется сократить текучку кадров и привлечь десятки тысяч новых работников для центров выполнения заказов и сети доставки, отмечает издание. По оценкам компании, она потратит на это 1,2 миллиарда долларов к 2025 году.

Летом 2021 года о введении программ по бесплатному обучению в колледже для сотрудников объявили две крупнейшие рознечные сети США — Walmart и Target.

#новости #сша #amazon

1204 просмотров
29 29 комментариев
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29 комментариев
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Буржуазный Орзэмэс

8

Школа складов гораздо больше даст. Как писять в бутылочку и ебашить без продыху, например

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Буржуазный

Распространенный кран

4

В Россию сложно визу получить.

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Распространенный

Фактический

0

Как затянуться через нос будут учить

Ответить
Буржуазный

Бип Боп

2

осторожно, этот комментария минусят обезумевшие облысевшие алексойподслушанные безосошвайны

Ответить

Особый историк

4

Амазон хочет, чтобы кладовщик получил степень бакалавра и продолжал работать кладовщиком, только уже со степенью бакалавра?

Ответить
Особый

Aleksandr Dolgikh

0

Как из одних кладавщиков без бакалавра получилась компания которая стоит дороже чем все самые дорогие компании России? Почему русские это терпят?

Ответить
Aleksandr

Особый историк

1

Учитывая, что речь идёт о 750 тыс сотрудниках, и о том, что речь идёт об онлайн-ритейлере, логично предположить, что речь идёт в основном о складовщиках

Ответить
Особый

Пищевой фитиль

0

Амазон хочет дешевую рабочую силу и приманивает ее способами, минимально затрагивающими бюджет.

Ответить

Andy Rorsha

2

Эт значит убытки от текучки выше раза в три, иначе бы даже не почесались.

Ответить
Andy

Особый историк

1

Они вроде и не скрывают того, что делают это из-за текучки, а не из благих побуждений

Ответить
Особый

Andy Rorsha

0

Они делают это из-за повышенных расходов на смену персонала. И предлагают самое дешевле решение, которое согласовали.

Ответить
Andy

Особый историк

1

Это и называется текучка, не? В чём твой срыв покровов то?

Ответить
Особый

Andy Rorsha

0

К чему такая агрессия? Что вас задело в моем комментарии?

Ответить
Andy

Особый историк

1

К тому что ты обвиняешь Амазон в интриганстве, которого в данном случае нет

Ответить
Особый

Andy Rorsha

0

Вы видите то, что хотите. Ваше право. А реально то, что вы видите, или нет, для вас не имеет никакого значения .
Хорошего дня.

Ответить
Andy

Особый

1

А что на самом деле?

Ответить
Andy

Герман Дудков

0

Произошло хорошее для людей событие , чем вы не довольны ?

Ответить
Герман

Andy Rorsha

0

К чему такая агрессия? Где вы увидели недовольство?

Ответить

Негативный инструмент

1

Руководство Комитета когда будет помогать повышать квалификации комментаторров?

Ответить
Негативный

Zero-one-one

1

Пока денег нет

Ответить
Негативный

Zero-one-one

1

Вот будет как у Безоса

Ответить
Негативный

Роман Александров

0

Новые комментаторы уже учатся

Ответить

Мутёнок

1

ты в личный блог опубликовала

Ответить

Aleksandr Dolgikh

0

Как же так, англ в США (все знают) чтобы получить вышку надо дохуя денег и потом всю жизнь расплачиваться?! Не то что в России!!!

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Рыбный дебаркадер

0

Проклятые капиталисты

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Роман Александров

0

Вспомнилось.

Затем Джекоб выискал самый богатый колледж и пожертвовал ему двести тысяч долларов на оборудование научных кабинетов. В колледже не занимались точными науками, но деньги взяли и употребили на устройство научно оборудованных клозетов, в чем жертвователь не усмотрел существенной разницы.

Собрался ученый совет и постановил: просить Джекоба прибыть самолично и принять от колледжа почетный диплом Быка-и-лавра — так, по крайней мере, значилось в заранее изготовленном пригласительном письме. В совете усмехнулись, исправили две-три буквы, и приглашение было отослано.

Накануне того дня, когда Джекобу предстояло облечься в ученую мантию, он прогуливался по территории колледжа. Мимо, беседуя, прошли двое профессоров, и голоса их, натренированные в аудиториях, по нечаянности долетели до его слуха.

— Вот он идет, — говорил один из профессоров, — этот новейшей формации пират индустрии, вздумавший купить у нас порошков от бессонницы. Завтра он получает свой диплом.

— In foro conscientiae, — ответил другой. — Эх, шарахнуть бы его как следует! Ведь кирпича просит!

Джекоб не знал латыни, но намек на кирпичи до него дошел. И чаша с ученым напитком, купленным так дорого, оставила горечь на его устах. Эликсира забвения в ней не оказалось. Это было еще до того, как прошел закон против фальсификации пищевых и лекарственных продуктов.

Джекоб разочаровался в благотворительности широких масштабов.

О. Генри "Деловые люди" 1910 г

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Stanley H. Tweedle

0

Походу даже полёт в космос оплатят, лишь бы не пересматривать своё ебанутое отношение к рабочему графику.

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Собственный клуб

0

Тем, кто 4 часа в день работает, неплохая возможность.

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Илья Гераськин

0

И как это замедлит текучку? Они оплатят бакалавриат при условии, что ты отработаешь на них три года иначе возвращай оплату обучения? Если не улучшать условия труда, то текучка никуда и не денется

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