Путин и Лукашенко согласовали все 28 «союзных программ» по интеграции России и Белоруссии Статьи редакции
Президенты договорились объединить рынки газа и нефтепродуктов двух стран в 2023 году.
Владимир Путин после встречи с Александром Лукашенко объявил, что они согласовали все 28 программ по созданию Союзного государства России и Белоруссии. Выступление президента на пресс-конференции транслировал телеканал «Россия-24».
Правительства двух стран одобрят «союзные программы» 10 сентября в Минске. Затем их утвердит Высший Совет Союзного государства — по словам Путина, заседание пройдёт до конца года. Что конкретно прописано в этих программах, пока неизвестно.
Президенты договорились объединить промышленную политику, доступ к госзакупкам, а также рынки газа, электроэнергии и нефтепродуктов. Соответствующее соглашение правительства двух стран подпишут 1 декабря 2023 года, объявил Путин. Цена для Белоруссии на российский природный газ в 2022 году сохранится на уровне 2021 года — 128, 5 долларов за тысячу кубометров без индексации на инфляцию.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписали Александр Лукашенко и Борис Ельцин в 1999 году. Интеграция предполагала объединение внешней политики, обороны, бюджетной, денежно-кредитной, налоговой систем, энергетики, транспорта и связи. Суверенитет, независимость, территориальную целостность, государственное устройство планировалось сохранить.
В 2019 году, к 20-летию соглашения, начали разрабатывать «дорожные карты» интеграции. В итоге получилось 28 программ, но стороны не могли договориться. В апреле 2021 года согласовали 27 программ из 28, нерешённым оставался только вопрос цены на природный газ.
Минск добивался цены ниже ста долларов: в 2021 году страна закупает газ по 128,5 долларов за тысячу кубометров (при этом в Европе ценник за тысячу кубометров — более 600 долларов). Аргументом было то, что соседняя с Белоруссией Смоленская область России платит за газ в два раза меньше. «Хотите газ, как в Смоленской области — вступайте в состав России», — отвечали на это в Кабмине.
Перевожу с дипломатического:
Россиянам поднимут тарифы, чтобы сделать Лукашенко скидку на газ.
Соответствующее соглашение подпишут 1 декабря 2023 года
Ну то есть, не подпишут...
Или хотят что-то сделать перед выборами Путина в 2024. Народ всё помнит ровно полгода, как раз даты совпадают.
Может на выборы Владимир-объеденитель уже пойдет? ред.
Если в 24-м Лукашенко пойдёт в Кремль - у Украины будет как минимум +1 к потенциальным гражданам.
…Да, да: «причём тут Саша? Речь же о Вове…» - притом, при том… ред.
«Хотите газ, как в Смоленской области — вступайте в состав России»
Интересно, чем это вступление обернётся для рядового россиянина.
не, это если бы лука стал президентом России. Хотя, думаю, РБ - это будущая РФ.
Аргументом было то, что соседняя с Белоруссией Смоленская область России платит за газ в два раза меньше
Всегда охуевал с этих колхозных "аргументов"
Деды не перестают друг с другом заигрывать, это стало уже какой-то традицией ред.
Следующий шаг — удорожание тарифов и цен
Это будет и без объединения с Беларусью
Думается "любимую не отдают" усатого работает и в отношении России ред.
Яшин выпустил репортаж. Там он говорит, что на самом деле объединение тормозиться именно из за Лукашенко. Мол он дружбу изображает на публику, а на деле давит российских бизнесменов и т.д.
вряд ли. Лукашенко старый и ментально не способен отойти от многовекторности, даже если с одного из векторов никто его видеть не хочет. Так что нужно сначала свергнуть Лукашенко, а сделать это управляемо будет очень сложно. ред.
Статью прочитай внимательно. Это "объединение стран" идёт с 1999 года. Всё это болтовня и пыль в глаза.
Как-то ни о чем если честно. Зачем Путин заигрывает с Лукашенко?
Т.е. ты считаешь, что Путин хочет иметь рядом страну с русскоязычным населением, с которой границы нет, которая свергла диктатора правившего почти 30 лет, провела демократические выборы, двинула в ЕС и начала растить ВВП?
Т.е. это не будет примером для россиян? ред.
В итоге лукашеску опять повертит на одном месте сказочного
Фидель Кастро нашего времени
Умный ход однака - как раз перед выборами электорат встряхнуть - по опыту с полуостровом пипл прям обожает новые територии.
Прикольно вы, конечно, живете, президенты согласовывают объединение стран, даже не опубликовав тексты договоров, не говоря уже об общественных слушаниях или драках в парламенте.
Среди договоренностей есть пункт, что будут делиться опытом в посадке оппозиционеров, избиении мирных граждан и отделения от всего остального цивилизованного мира?
Вы недооцениваете роль Лукашенко. Да, он упырь, мразь и вообще засиделся. Но во многом благодаря ему никакие крымские-донбасские сценарии уже не повторятся.
Лукашенко может сколько угодно подписывать дорожные карты и выбивать себе скидки на газ, Путина он просто держит за лоха. Никакого "объединения" с РФ уже не может быть в принципе. Беларусы проснулись как нация, но пока не осознали свою силу и не научились её применять. Всё это их ждёт впереди.
Беларусы проснулись как нация
Что за бред? Нациков быстро разгонят омоном. Остальные белорусы легко конвертируются в россиян, тем более, что разницы никто не почувствует. (Она есть вообще?) Новые россияне проснутся и ощутят своё единство с остальными россиянами.
@Беларусь идёт в Россию?
мля прикиньте как мы будем угарать если по итогу Лукашенко будет править союзным государством.
вот поорём то
Когда я был маленьким, хорошо помню заголовки газет "к 2000 году Беларусь и Россия перейдут на единую валюту".
Потом точно такие же, но даты всё передвигались.
Сейчас на дворе 2021 год, и уже про это никто и не заикается.