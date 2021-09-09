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Новости
Яна Ломакина

Путин и Лукашенко согласовали все 28 «союзных программ» по интеграции России и Белоруссии Статьи редакции

Президенты договорились объединить рынки газа и нефтепродуктов двух стран в 2023 году.

61 61 комментарий
5122 просмотров

Владимир Путин после встречи с Александром Лукашенко объявил, что они согласовали все 28 программ по созданию Союзного государства России и Белоруссии. Выступление президента на пресс-конференции транслировал телеканал «Россия-24».

Правительства двух стран одобрят «союзные программы» 10 сентября в Минске. Затем их утвердит Высший Совет Союзного государства — по словам Путина, заседание пройдёт до конца года. Что конкретно прописано в этих программах, пока неизвестно.

Президенты договорились объединить промышленную политику, доступ к госзакупкам, а также рынки газа, электроэнергии и нефтепродуктов. Соответствующее соглашение правительства двух стран подпишут 1 декабря 2023 года, объявил Путин. Цена для Белоруссии на российский природный газ в 2022 году сохранится на уровне 2021 года — 128, 5 долларов за тысячу кубометров без индексации на инфляцию.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписали Александр Лукашенко и Борис Ельцин в 1999 году. Интеграция предполагала объединение внешней политики, обороны, бюджетной, денежно-кредитной, налоговой систем, энергетики, транспорта и связи. Суверенитет, независимость, территориальную целостность, государственное устройство планировалось сохранить.

В 2019 году, к 20-летию соглашения, начали разрабатывать «дорожные карты» интеграции. В итоге получилось 28 программ, но стороны не могли договориться. В апреле 2021 года согласовали 27 программ из 28, нерешённым оставался только вопрос цены на природный газ.

Минск добивался цены ниже ста долларов: в 2021 году страна закупает газ по 128,5 долларов за тысячу кубометров (при этом в Европе ценник за тысячу кубометров — более 600 долларов). Аргументом было то, что соседняя с Белоруссией Смоленская область России платит за газ в два раза меньше. «Хотите газ, как в Смоленской области — вступайте в состав России», — отвечали на это в Кабмине.

#новости #политика #россия #белоруссия

61 61 комментарий
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67

Перевожу с дипломатического:
Россиянам поднимут тарифы, чтобы сделать Лукашенко скидку на газ.

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Максим Грандов

10
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Максим

Нейроорлов

5

Жаль

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Максим

Федя Прозоров

0

@Нейроорлов 

Ответить
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Успешный Никита

–5

Что за бред...

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Успешный

Успешный Никита

0

По факту есть что сказать по делу есть что сказать минусаторы без личного мнения жертвы манипуляций слабо развитые индивидуумы вы зачем а комментарии спускаетесь комментируйте быстро

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Успешный

Ведущий клуб

0

,,,,,,,,?

Ответить

Плотный

15

Соответствующее соглашение подпишут 1 декабря 2023 года

Ну то есть, не подпишут...

Ответить
Плотный

Evil Pechenka

12

Или хотят что-то сделать перед выборами Путина в 2024. Народ всё помнит ровно полгода, как раз даты совпадают.

Может на выборы Владимир-объеденитель уже пойдет? ред.

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Evil

Саратовский цвет

0

Если в 24-м Лукашенко пойдёт в Кремль - у Украины будет как минимум +1 к потенциальным гражданам.

…Да, да: «причём тут Саша? Речь же о Вове…» - притом, при том… ред.

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Плотный

Ян Фёдоров

0

🙏

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norm

11

«Хотите газ, как в Смоленской области — вступайте в состав России»

Интересно, чем это вступление обернётся для рядового россиянина.

Ответить
norm

Комплексный велосипед

14
Ответить
norm

Металлургический дебаркадер

7
Ответить
Металлургический

Владимир Филатов

1

не, это если бы лука стал президентом России. Хотя, думаю, РБ - это будущая РФ.

Ответить

Александр Добриневский

11

Аргументом было то, что соседняя с Белоруссией Смоленская область России платит за газ в два раза меньше

Всегда охуевал с этих колхозных "аргументов"

Ответить

Седой нос

10

Пусть оба идут нахуй

Ответить

Miracle Movies

7

Деды не перестают друг с другом заигрывать, это стало уже какой-то традицией ред.

Ответить
Miracle

Себастиан Перейра

9
Ответить
Miracle

Благополучный Макс

3

Весна. Старый хрен заигрывает с молодой картошкой... 

Ответить

Гражданский Петя

3

следующий шаг — объединение стран?)

Ответить
Гражданский

Трансгендолёт

13

Следующий шаг — удорожание тарифов и цен

Ответить
Трансгендолёт

Андрей Охапкин

2

Это будет и без объединения с Беларусью

Ответить
Андрей

Трансгендолёт

9

Беларусь идет как баф

Ответить
Трансге…

Максим

0

Нёрф тогда уж

Ответить
Гражданский

Последствия Диморфизма

1

жду когда заднюю включит

Ответить
Гражданский

Леха

0

Думается "любимую не отдают" усатого работает и в отношении России  ред.

Ответить
Леха

Arthur Sergeev

0

Яшин выпустил репортаж. Там он говорит, что на самом деле объединение тормозиться именно из за Лукашенко. Мол он дружбу изображает на публику, а на деле давит российских бизнесменов и т.д.

Ответить
Гражданский

Михаил Зеленин

0

вряд ли. Лукашенко старый и ментально не способен отойти от многовекторности, даже если с одного из векторов никто его видеть не хочет.  Так что нужно сначала свергнуть Лукашенко, а сделать это управляемо будет очень сложно.  ред.

Ответить
Гражданский

new_comment

0

Статью прочитай внимательно. Это "объединение стран" идёт с 1999 года. Всё это болтовня и пыль в глаза.

Ответить

Благополучный Макс

5

Соответствующее соглашение подпишут 1 декабря 2023 года.

До подписания очередной писульки с Лукашеску всегда один-два года 

Ответить

Фантастический волк

5

Намечается очередной пиздец.

Ответить

Леха

0

Как-то ни о чем если честно. Зачем Путин заигрывает с Лукашенко?

Ответить
Леха

Evil Pechenka

8

Т.е. ты считаешь, что Путин хочет иметь рядом страну с русскоязычным населением, с которой границы нет, которая свергла диктатора правившего почти 30 лет, провела демократические выборы, двинула в ЕС и начала растить ВВП?

Т.е. это не будет примером для россиян? ред.

Ответить
Леха

new_comment

0

Лукашенко нужны деньги, Путину нужно восстановление СССР.

Ответить

Президентский мангал

2

рипе беларусь( ред.

Ответить

Автоматический Абдужаббор

1

Вот это предвыборный успех. Впереди создание империи! В новостях это наверное на месяцы

Ответить
Автоматический

ouxen

1

еее победа!

Ответить

Чембельбес

1

#ЛукашенкоВКремль2024 ред.

Ответить

Себастиан Перейра

1

В итоге лукашеску опять повертит на одном месте сказочного
Фидель Кастро нашего времени

Ответить

ouxen

1

в родную гавань!

Ответить

Alex A

1

Умный ход однака - как раз перед выборами электорат встряхнуть - по опыту с полуостровом пипл прям обожает новые територии.

Ответить

Картошка Фри

1

Пыня каждый раз на те же грабли. Необучаемый человек)

Ответить

Аркадий Гайдаржи

1

Прикольно вы, конечно, живете, президенты согласовывают объединение стран, даже не опубликовав тексты договоров, не говоря уже об общественных слушаниях или драках в парламенте.

Ответить

Александр Багно

1

Среди договоренностей есть пункт, что будут делиться опытом в посадке оппозиционеров, избиении мирных граждан и отделения от всего остального цивилизованного мира?

Ответить

Iван Ciрко

0

Вы недооцениваете роль Лукашенко. Да, он упырь, мразь и вообще засиделся. Но во многом благодаря ему никакие крымские-донбасские сценарии уже не повторятся.

Лукашенко может сколько угодно подписывать дорожные карты и выбивать себе скидки на газ, Путина он просто держит за лоха. Никакого "объединения" с РФ уже не может быть в принципе. Беларусы проснулись как нация, но пока не осознали свою силу и не научились её применять. Всё это их ждёт впереди.

Ответить
Iван

Ирина Китаева

0

ееееее 

Ответить
Iван

Картошка Фри

0

ШТОА?

Ответить
Iван

new_comment

0

 Беларусы проснулись как нация

Что за бред? Нациков быстро разгонят омоном. Остальные белорусы легко конвертируются в россиян, тем более, что разницы никто не почувствует. (Она есть вообще?) Новые россияне проснутся и ощутят своё единство с остальными россиянами.

Ответить
Iван

Йохан Ирвинг

0

«беларусы как нация» звучит как анекдот ред.

Ответить

Evil Pechenka

0

@Беларусь идёт в Россию?

Ответить
Evil

Комплексный велосипед

1

А там Сечин придет порядок наведёт

Ответить
Evil

Беларусь

0

В тексте речь про Белоруссию, так что нет.

Ответить

Миржан Досымбаев

0

Первая половина моя, вторая наша.

Ответить

Nevi Lant

0

Очередная победа Батьки, а Россия соснула.

Ответить

Уральский супер_стар

0

Какая разница, что они там согласовали, если эти программы не опубликованы.

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Alex Bernhardt

0

мля прикиньте как мы будем угарать если по итогу Лукашенко будет править союзным государством.
вот поорём то

Ответить
Alex

new_comment

0

Коленька

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Станислав Одинцов

0

По API

Ответить

Иван Кондратьев

0

Блять, где война с пиндосами?
Я ждал!

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Igor Radysiuk

0

Когда я был маленьким, хорошо помню заголовки газет "к 2000 году Беларусь и Россия перейдут на единую валюту".
Потом точно такие же, но даты всё передвигались. 
Сейчас на дворе 2021 год, и уже про это никто и не заикается. 

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