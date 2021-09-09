Роскомнадзор потребовал от Аpple, Google и Cisco не предоставлять «Умному голосованию» средства для обхода блокировок Статьи редакции
Отказ регулятор пригрозил счесть «вмешательством в выборы».
Роскомнадзор направил иностранным провайдерам письма с требованиями прекратить предоставлять приложению и сайту «Умное голосование» возможности для обхода блокировок на территории России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
Регулятор направил обращение более десяти иностранным провайдерам, в числе которых Apple, Google, Cisco и Cloudflare. Возможный отказ выполнить требование в ведомстве назвали «грубым нарушением действующего законодательства»: приложение и сайт просят заблокировать из-за связи с ФБК*, которую признали экстремистской и запрещённой организацией. Регулятор также пригрозил рассматривать поддержку проекта как иностранное вмешательство в выборы.
2 сентября Роскомнадзор потребовал от Google и Apple заблокировать и удалить из магазинов приложение «Навальный», которое содержит функцию «Умное голосование». Регулятор также намекнул на возможность признать поддержку приложения «содействием запрещённым экстремистским организациям».
Проект «Умное голосование» запустил политик Алексей Навальный в ноябре 2018 года. Он предложил противникам «Единой России» голосовать на всех выборах за любого самого сильного кандидата, кроме провластного. Команда Навального рассчитывает перспективы участников и определяет, кого стоит поддержать. Ряд рекомендованных «Умным голосованием» кандидатов побеждали на выборах в своих округах.
Через полторы недели Роскомнадзор добавил сайт проекта в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и заблокировалего. После этого команда Навального перенесла сайт на новый адрес, повторно его не блокировали. В июне 2021 года ведомство попросило Google прекратить техническую поддержку сайта.
*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ
Иногда кажется, что это какой-то дурной сон. Очевидно, что любой гражданин России имеет право агитировать голосовать за кандидатов, которых власть сама допустила до участия в выборах (то есть они даже по этим законам не являются экстремистами, террористами, собирателями "липовых" подписей, владельцами иностранных акций и т.п.). Но почему-то у некоторых эти призывы вызывают прямо-таки истерическую реакцию. И ладно бы там содержались призывы выйти на улицы или тому подобное. Но нет же, изо всех сил пытаются запретить просто просьбу проголосовать за определённого кандидата, который повторюсь, был официально допущен к выборам.
Как же всё-таки они страшатся того, что власть может смениться... ред.
Так власть все равно не сменится (по крайней мере пока), ведь всегда, если проиграл выборы, можно пойти по белорусскому сценарию
По огромному количеству ресурсов, брошенных на борьбу с УГ сразу видно что
Выборы ничего не решают, всё нарисуют, ваше УГ - унылое говно...
Главное ЯВКА! А это всё просто для видимости)
Еще бы понять в чем проблема нарисовать явку, при отсутствии проблем с рисовкой результатов
Да уже на тех усилиях, которые брошены на блокировку УГ можно сделать вывод, что слова про явку чушь.
Кто вообще запустил эту хрень?
Навальный в 2018?
Проблемы "нарисовать" нет.
Есть проблема ожиданий народа, грубо говоря.
Властям требуется показать народу такой результат, который одновременно и обеспечит конституционное большинство, и при этом не будет выглядеть слишком раздражающим для народа, чтобы не спровоцировать гипотетические волнения. Будут они или не будут даже при условном рисовании 100% - другой вопрос (и власть тут просто снижает риски. Никому там не хочется проверять на практике, сожрут ли россияне и такое).
При этом, простейший метод рисования (подмена итоговых результатов при оглашении), может быть дополнительным раздражающим фактором, так как приведет к огромному количеству наблюдательских и прочих доказательств того, что он не соответствует действительности. Поэтому наиболее безопасный вариант - это все-таки нагон действительного электората и отталкивание протестного, ну и следом за ним классические вбросы бюллетеней, которые очень плохо доказуемы, если вбрасывающие не пойманы за руку на месте. В качестве дополнительного инструмента будет использовано электронное голосование.
И только на крайний случай будет использовано "рисование" итогового процента на самом верху, если вдруг все остальное все равно не даст нужный результат (что маловероятно, увы).
прошлый парламент с супербольшинством у ЕР выбрали при рекордно низкой явке (пересушили) - и едру охуеннно понравилось, поэтому в этот рас тоже сушат
Отказ регулятор пригрозил счесть «вмешательством в выборы».
А лишать меня права узнать у человека, которому я доверяю, и мнение которого для меня является ключевым, кого он считает подходящим кандидатом - это не вмешательство в выборы? Или это совсем небольшое ущемление прав? А если учесть, что такое небольшое ущемление прав происходит одновременно у сотен тысяч человек, это считается вмешательством в выборы?
Если меня спросят как выглядит истерика, я покажу вот это
Хочу напомнить пидорам из РКН (если они это читают), особенно тем, что пониже, что когда вы заблокируете весь интернет, то станете никому нахуй не нужны, кроме пары человек у рубильника и пойдете на улицу, а там от вас будут шарахаться как от огня и вам останется нищенствовать и вашей семье тоже.
Я считаю что в ближайшие 2-3 года РКН заблокирует поисковик Гугла ред.
гугл может ведь и удалить ркн из выдачи
Вот как раз самому РКН не нужно, чтобы всякие обыватели ходили на его сайт. Так что выдача Гугла ему нах.
Спасибо Роскомнадзору за очередную рекламу "Умного голосования". Прям каждый день пиарят его. Красавцы. ред.
Мне интересно они им на русском письма пишут или на американском языке как иностранные агенты?
Гугл переводчик отлично переводит после того, как его подключили лет 5 назад к нейросети.
Вынужден не согласиться. DeepL работает на голову выше.
Это тактическое решение. В шахматах иногда приходится жертвовать фигуру, чтобы разрушить пешечное строение противника.
партии "всем по плейстейшн" не зарегали, так что пользуемся такой колодой
скрипя, могу тыкнуть галку за Яблоко, на остальное рука не поднимается
Как-то уже регался в УГ, в последний день было написано: кандидатов не найдено, голосуйте за кого хотите.
у меня так же, по глубинным Кукуевкам у Навального инфы нет нормальной
-debug -w -log sysdate
не в тот чат