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Новости
Яна Ломакина

Роскомнадзор потребовал от Аpple, Google и Cisco не предоставлять «Умному голосованию» средства для обхода блокировок Статьи редакции

Отказ регулятор пригрозил счесть «вмешательством в выборы».

58 58 комментариев
2382 просмотров

Роскомнадзор направил иностранным провайдерам письма с требованиями прекратить предоставлять приложению и сайту «Умное голосование» возможности для обхода блокировок на территории России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Регулятор направил обращение более десяти иностранным провайдерам, в числе которых Apple, Google, Cisco и Cloudflare. Возможный отказ выполнить требование в ведомстве назвали «грубым нарушением действующего законодательства»: приложение и сайт просят заблокировать из-за связи с ФБК*, которую признали экстремистской и запрещённой организацией. Регулятор также пригрозил рассматривать поддержку проекта как иностранное вмешательство в выборы.

2 сентября Роскомнадзор потребовал от Google и Apple заблокировать и удалить из магазинов приложение «Навальный», которое содержит функцию «Умное голосование». Регулятор также намекнул на возможность признать поддержку приложения «содействием запрещённым экстремистским организациям».

Проект «Умное голосование» запустил политик Алексей Навальный в ноябре 2018 года. Он предложил противникам «Единой России» голосовать на всех выборах за любого самого сильного кандидата, кроме провластного. Команда Навального рассчитывает перспективы участников и определяет, кого стоит поддержать. Ряд рекомендованных «Умным голосованием» кандидатов побеждали на выборах в своих округах.

Через полторы недели Роскомнадзор добавил сайт проекта в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и заблокировалего. После этого команда Навального перенесла сайт на новый адрес, повторно его не блокировали. В июне 2021 года ведомство попросило Google прекратить техническую поддержку сайта.

*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ

#новости #роскомнадзор

58 58 комментариев
31
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58 комментариев
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Уральский супер_стар

53

Директору роскомнадзора:

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Уральский

Smaug The Terrible

1

Путину уж сразу

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Smaug

Уральский

0

а он уже спустился с горбатой горы?

Ответить
Уральск…

Smaug The

2

Вылез из бункера "Голубая устрица"

Ответить
Уральск…

Солидный шар

0

сегодня с тараканом встречался 

Ответить

Грузинский Филипп

24

Голосование не за тех кандидатов будет сочтено вмешательством в выборы! ред.

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Грузинский

Романелло Кивогенс

18

Иногда кажется, что это какой-то дурной сон. Очевидно, что любой гражданин России имеет право агитировать голосовать за кандидатов, которых власть сама допустила до участия в выборах (то есть они даже по этим законам не являются экстремистами, террористами, собирателями "липовых" подписей, владельцами иностранных акций и т.п.). Но почему-то у некоторых эти призывы вызывают прямо-таки истерическую реакцию. И ладно бы там содержались призывы выйти на улицы или тому подобное. Но нет же, изо всех сил пытаются запретить просто просьбу проголосовать за определённого кандидата, который повторюсь, был официально допущен к выборам.

Как же всё-таки они страшатся того, что власть может смениться... ред.

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Романелло

Илья Мартынов

0

Так власть все равно не сменится (по крайней мере пока), ведь всегда, если проиграл выборы, можно пойти по белорусскому сценарию

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Грузинский

stikerman

9

И так всегда

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Сдавайся

27

По огромному количеству ресурсов, брошенных на борьбу с УГ сразу видно что
Выборы ничего не решают, всё нарисуют, ваше УГ - унылое говно...  

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Грузинский Филипп

–1

Главное ЯВКА! А это всё просто для видимости)

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Грузинский

Сдавайся

6

Еще бы понять в чем проблема нарисовать явку, при отсутствии проблем с рисовкой результатов 

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Грузинский

4

Да уже на тех усилиях, которые брошены на блокировку УГ можно сделать вывод, что слова про явку чушь.
Кто вообще запустил эту хрень?

Ответить
Грузинс…

Андрей Охапкин

0

Навальный в 2018?

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Андрей

Грузинский

0

Ну я помню чушь про явку и «голосуй — не голосуй...» ещё году в 6-8

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ggg123

1

Проблемы "нарисовать" нет. 
Есть проблема ожиданий народа, грубо говоря. 
Властям требуется показать народу такой результат, который одновременно и обеспечит конституционное большинство, и при этом не будет выглядеть слишком раздражающим для народа, чтобы не спровоцировать гипотетические волнения. Будут они или не будут даже при условном рисовании 100% - другой вопрос (и власть тут просто снижает риски. Никому там не хочется проверять на практике, сожрут ли россияне и такое).
При этом, простейший метод рисования (подмена итоговых результатов при оглашении), может быть дополнительным раздражающим фактором, так как приведет к огромному количеству наблюдательских и прочих доказательств того, что он не соответствует действительности. Поэтому наиболее безопасный вариант - это все-таки нагон действительного электората и отталкивание протестного, ну и следом за ним классические вбросы бюллетеней, которые очень плохо доказуемы, если вбрасывающие не пойманы за руку на месте. В качестве дополнительного инструмента будет использовано электронное голосование.
И только на крайний случай будет использовано "рисование" итогового процента на самом верху, если вдруг все остальное все равно не даст нужный результат (что маловероятно, увы).

Ответить
Грузинский

Идеальный фитиль

4

прошлый парламент с супербольшинством у ЕР выбрали при рекордно низкой явке (пересушили) - и едру охуеннно понравилось, поэтому в этот рас тоже сушат

Ответить
Грузинский

Андрей

1

они сушат явку

Ответить
Сдавайся

Реальный Абдужаббор

2

Прости, два письма от бюрократов это огромные ресурсы? Даже Соловьева не наняли метнуть помёт.

Ответить
Реальный

Грузинский

2

Эффекта Стрейзанд избегают, как и в случае с Навальным

Ответить

Федеральный глобус

15

 Отказ регулятор пригрозил счесть «вмешательством в выборы».

А лишать меня права узнать у человека, которому я доверяю, и мнение которого для меня является ключевым, кого он считает подходящим кандидатом - это не вмешательство в выборы? Или это совсем небольшое ущемление прав? А если учесть, что такое небольшое ущемление прав происходит одновременно у сотен тысяч человек, это считается вмешательством в выборы?

Ответить
Федеральный

Грузинский Филипп

5

ущемление прав
ред.

Ответить

badResistor

14

Если меня спросят как выглядит истерика, я покажу вот это

Ответить
badResistor

Седой нос

0

Истерика?

Ответить
Седой

badResistor

0

Ичкерика?

Ответить
badResi…

pashazaur

1

Iberica

Ответить

Благополучный Макс

4

Ох и горит у них, любо-дорого поглядеть ред.

Ответить

Трансгендолёт

4

Хочу напомнить пидорам из РКН (если они это читают), особенно тем, что пониже, что когда вы заблокируете весь интернет, то станете никому нахуй не нужны, кроме пары человек у рубильника и пойдете на улицу, а там от вас будут шарахаться как от огня и вам останется нищенствовать и вашей семье тоже.

Ответить

Dmitry Pasyutin

2

Я считаю что в ближайшие 2-3 года РКН заблокирует поисковик Гугла ред.

Ответить
Dmitry

Украинский клуб

2

гугл может ведь и удалить ркн из выдачи

Ответить
Украинский

Буржуазный клуб

1

Придётся тогда яндексу рядом с логотипом своим сделать линк на ркн

Ответить
Украинский

Специальный

0

Вот как раз самому РКН не нужно, чтобы всякие обыватели ходили на его сайт. Так что выдача Гугла ему нах.

Ответить
Dmitry

Никита Бабич

0

Нужно соревнование предсказаний на тж проводить. 

Ответить

MightyStan

2

Пусть очко себе заблокируют. А то порвалось там у них все. 

Ответить

Кирилл Вселенский

2

Пук пук пук среньк

Ответить

Артем Ляховец

2

Спасибо Роскомнадзору за очередную рекламу "Умного голосования". Прям каждый день пиарят его. Красавцы. ред.

Ответить

Стас Фарбер

1

Мне интересно они им на русском письма пишут или на американском языке как иностранные агенты?

Ответить
Стас

Федеральный глобус

0

Гугл переводчик отлично переводит после того, как его подключили лет 5 назад к нейросети.

Ответить
Федеральный

Ашот Мазмандян

0

Вынужден не согласиться. DeepL работает на голову выше.

Ответить
Ашот

Федеральный

0

Я не говорил что идеально. Я имел в виду приемлемо.

Ответить

Буржуазный клуб

1

Джейсон Стэтхем тем временем показал умное очко Кнорозову⚡️ ред.

Ответить

Необходимый каякер

–1

Всё равно голосовать по УГ за ЛДПР, КПРФ, СР очень не хочется

Ответить
Необходимый

Никита Бабич

2

Это тактическое решение. В шахматах иногда приходится жертвовать фигуру, чтобы разрушить пешечное строение противника.

Ответить
Необходимый

Украинский клуб

0

партии "всем по плейстейшн" не зарегали, так что пользуемся такой колодой

Ответить
Украинский

Необходимый

0

скрипя, могу тыкнуть галку за Яблоко, на остальное рука не поднимается

Ответить
Необход…

Andy

1

С таким же успехом можешь тыкнуть галку за едро

Ответить
Необходимый

Грузинский Филипп

0

Как-то уже регался в УГ, в последний день было написано: кандидатов не найдено, голосуйте за кого хотите.

Ответить
Грузинский

Необходимый

0

у меня так же, по глубинным Кукуевкам у Навального инфы нет нормальной

Ответить
Необход…

Грузинский

0

Тем временем я был в одной из столиц)

Ответить

Украинский клуб

0

жалобно потребовал

Ответить
Украинский

Буржуазный клуб

0

-debug -w -log sysdate

Ответить
Буржуазный

Украинский клуб

1

не в тот чат

Ответить
Украинс…

Буржуазный клуб

0

Сохранил лог, потом посмотрю почему ты так написал странно

Ответить
Буржуаз…

Украинский клуб

2

ась?)

Ответить

Вежливый Снайпер

0

Пошли бы вы на хуй, ублюдки.

Ответить

Андрей Парусников

0

Путин кричит и топает ножками

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artemykairyak

0

Ркн снова запрещает срать 

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Павел Морозов

0

Боятся

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