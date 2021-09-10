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Новости
Артём Мазанов

Умер актёр Артур Метрано — лейтенант Маузер из «Полицейской академии» Статьи редакции

Ему было 84 года.

Американский актёр Артур Метрано, известный по роли лейтенанта, а затем капитана Маузера из второй и третьей частей «Полицейской академии», умер у себя дома в силу естественных причин. Об этом сообщил The Hollywood Reporter со ссылкой на сына артиста.

Всего он сыграл в более чем 90 кинопроектах. Помимо «Полицейской академии» и одноимённого сериала, Метрано снялся в фильмах: «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» (1969), «Разбивающий сердца» (1972) и «Всемирная история, часть первая» (1981). Он также появлялся в сериалах «Команда А» 1983-1987 годов и «Джамп стрит, 21» 1987-1991 годов.

Карьера Метрано приостановилась в 1989 году — тогда он упал с лестницы, повредив позвоночник и шею, после чего стал частично парализованным. Позднее его состояние улучшилось. Он в том числе он устроил шоу «Случайная комедия Метрано», в финале которого встал из инвалидного кресла.

#новости #происшествия

2890 просмотров
12 12 комментариев
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12 комментариев
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Marhal_New _Arleana

6

F

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Распространенный кран

–6

Не помню такого.
У Кейси Масгрейвс новый альбом вышел.
Можете в разделе музыка опубликовать перевод ее интервью, к. она дала Apple Music.

Ответить
Распространенный

Фактический Артем

6

Не слышал такой

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Фактический

Сибирский Слава

0

Токсик

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Тесный Денис

0

Понятно

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Тесный

Похожий Данила

0

Доброе утро

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Александр Сергеевич

0

зачастили

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Abylai Mustafa

0

Ctrl+F4

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Abylai

ouxen

0

Alt?!

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Дмитрий Иванов

0

Он в том числе он устроил шоу «Случайная комедия Метрано», в финале которого встал из инвалидного кресла.Это охуенно! И так в духе старой-доброй Америки.

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Владимир Швецов

0

Полицейская академия это только 1-3 части
дальше шло несмешное скатывание серии на дно

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Le Petit Train Jaune

0

Спасибо за капитана Маузера, уверен, у многих детство в 90х приходило сильно веселее благодаря Полицейской Академии и его блестящей игре 

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