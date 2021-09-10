Умер актёр Артур Метрано — лейтенант Маузер из «Полицейской академии» Статьи редакции
Ему было 84 года.
Американский актёр Артур Метрано, известный по роли лейтенанта, а затем капитана Маузера из второй и третьей частей «Полицейской академии», умер у себя дома в силу естественных причин. Об этом сообщил The Hollywood Reporter со ссылкой на сына артиста.
Всего он сыграл в более чем 90 кинопроектах. Помимо «Полицейской академии» и одноимённого сериала, Метрано снялся в фильмах: «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» (1969), «Разбивающий сердца» (1972) и «Всемирная история, часть первая» (1981). Он также появлялся в сериалах «Команда А» 1983-1987 годов и «Джамп стрит, 21» 1987-1991 годов.
Карьера Метрано приостановилась в 1989 году — тогда он упал с лестницы, повредив позвоночник и шею, после чего стал частично парализованным. Позднее его состояние улучшилось. Он в том числе он устроил шоу «Случайная комедия Метрано», в финале которого встал из инвалидного кресла.
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Он в том числе он устроил шоу «Случайная комедия Метрано», в финале которого встал из инвалидного кресла.Это охуенно! И так в духе старой-доброй Америки.
Полицейская академия это только 1-3 части
дальше шло несмешное скатывание серии на дно
Спасибо за капитана Маузера, уверен, у многих детство в 90х приходило сильно веселее благодаря Полицейской Академии и его блестящей игре