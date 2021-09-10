ЦБ предложил создать платформу для отзыва согласий на обработку персональных данных Статьи редакции
Подобная платформа уже есть, но касается только данных с «Госуслуг».
- Банк России начал обсуждение с банками создание реестра соглашений об обработке персональных данных. Через него пользователи смогут отзывать свои согласия, сообщает РБК со ссылкой на обсуждение ЦБ и бизнеса проекта «Основные направления развития финансового рынка России».
- «Мы сделали такую платформу в рамках "Цифрового профиля", но она сейчас касается только информации с «Госуслуг», из госисточников. Мы двумя руками за то, чтобы такую платформу сделать для коммерческих согласий», — сказала зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
- Система «Цифровой профиль гражданина» с 2020 года интегрирована в «Госуслуги» и позволяет давать или отзывать согласия на использование персональных данных. В них входят: паспортные данные, адрес, ИНН, водительские права, место работы и другие данные.
- Новая платформа нужна, чтобы бизнесу было проще получить доступ к данным, а пользователи могли быстрее ими управлять, пояснили в ЦБ. Ассоциация «Финтех» начала работу над проектом и создаст по нему рабочую группу, рассказал изданию её представитель.
- «Решение позволит обогатить рынок большими объемами коммерческих данных, накопленными отдельными участниками рынка, и монетизировать этот рынок», — прокомментировал РБК директор по инновациям «СКБ-банка» Виталий Копысов.
- В проекте заинтересованы «Сбер», ВТБ, «Промсвязьбанк», МКБ и «СКБ-банк», сообщили их представители. Доступ к платформе для всех участников рынка должен иметь одинаковые тарифы, заключила Ольга Скоробогатова.
Но не все купили сливы.
Какие-то компании ведут свои базы в обход общепринятой системы.
Надо их ограничить и тогда актуальные базы будут только в слитых. ред.
Ещё бы социальные сети туда добавить, что бы можно было полноценно от туда уйти. А вообще мне как пользователю было бы удобно описывать компании от моих данных в одном окне браузера, а не в 100 приложениях ред.
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Там есть большой подводный камень, но его видимо многие не заметят из-за тени возможности отзыва согласий в едином окне.
Новая платформа нужна, чтобы бизнесу было проще получить доступ к данным, а пользователи могли быстрее ими управлять, пояснили в ЦБ.
Т.е. условно тем, кому ты разрешил передавать свои данные 3м лицам станет гораздо проще продавать данные. И скорее всего, эти данные будет продавать государство) Официально)
В проекте заинтересованы «Сбер», ВТБ, «Промсвязьбанк», МКБ и «СКБ-банк», сообщили их представители. Доступ к платформе для всех участников рынка должен иметь одинаковые тарифы, заключила Ольга Скоробогатова.
Ждем новый продукт: Сбер.База)