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Новости
Новости vc.ru

ЦБ предложил создать платформу для отзыва согласий на обработку персональных данных Статьи редакции

Подобная платформа уже есть, но касается только данных с «Госуслуг».

  • Банк России начал обсуждение с банками создание реестра соглашений об обработке персональных данных. Через него пользователи смогут отзывать свои согласия, сообщает РБК со ссылкой на обсуждение ЦБ и бизнеса проекта «Основные направления развития финансового рынка России».
  • «Мы сделали такую платформу в рамках "Цифрового профиля", но она сейчас касается только информации с «Госуслуг», из госисточников. Мы двумя руками за то, чтобы такую платформу сделать для коммерческих согласий», — сказала зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
  • Система «Цифровой профиль гражданина» с 2020 года интегрирована в «Госуслуги» и позволяет давать или отзывать согласия на использование персональных данных. В них входят: паспортные данные, адрес, ИНН, водительские права, место работы и другие данные.
  • Новая платформа нужна, чтобы бизнесу было проще получить доступ к данным, а пользователи могли быстрее ими управлять, пояснили в ЦБ. Ассоциация «Финтех» начала работу над проектом и создаст по нему рабочую группу, рассказал изданию её представитель.
  • «Решение позволит обогатить рынок большими объемами коммерческих данных, накопленными отдельными участниками рынка, и монетизировать этот рынок», — прокомментировал РБК директор по инновациям «СКБ-банка» Виталий Копысов.
  • В проекте заинтересованы «Сбер», ВТБ, «Промсвязьбанк», МКБ и «СКБ-банк», сообщили их представители. Доступ к платформе для всех участников рынка должен иметь одинаковые тарифы, заключила Ольга Скоробогатова.

#новости #персональныеданные

502 просмотров
11 11 комментариев
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Нехороший кавалер

2

Какой смысл если базы уже и так слиты

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Нехороший

Распространенный кран

1

Но не все купили сливы.
Какие-то компании ведут свои базы в обход общепринятой системы. 
Надо их ограничить и тогда актуальные базы будут только в слитых. ред.

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doffys

2

Ещё бы социальные сети туда добавить, что бы можно было полноценно от туда уйти. А вообще мне как пользователю было бы удобно описывать компании от моих данных в одном окне браузера, а не в 100 приложениях ред.

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doffys

Психологический диод

0

Переезжай в ЕС и наслаждайся GDPR

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Психологический

doffys

0

Вроде как, тут все к этому идёт 

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Психологический

Илья Гераськин

0

Так и что, у GDPR разве есть единый портал?

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doffys

TJ Raccoon

0

Там есть большой подводный камень, но его видимо многие не заметят из-за тени возможности отзыва согласий в едином окне. 
Новая платформа нужна, чтобы бизнесу было проще получить доступ к данным, а пользователи могли быстрее ими управлять, пояснили в ЦБ.

Т.е. условно тем, кому ты разрешил передавать свои данные 3м лицам станет гораздо проще продавать данные. И скорее всего, эти данные будет продавать государство) Официально)

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TJ Raccoon

1

В проекте заинтересованы «Сбер», ВТБ, «Промсвязьбанк», МКБ и «СКБ-банк», сообщили их представители. Доступ к платформе для всех участников рынка должен иметь одинаковые тарифы, заключила Ольга Скоробогатова.

Ждем новый продукт: Сбер.База)

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Психологический диод

1

Способ централизованной идентификации по электронкам и номерам телефона. Ага...

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Photuum

1

А на TJ можно удалиться полностью со всеми комментариями?

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Закомплексованная Душа

0

Можно не надо

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