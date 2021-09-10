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Новости
Артём Мазанов

DOXA: студентам СПбГУ предложили «немножечко пофальсифицировать» выборы в округе с тремя Борисами Вишневскими Статьи редакции

За такую работу им предлагают 45 тысяч рублей за три дня голосования.

4 4 комментария
398 просмотров

Студентам Санкт-Петербургского государственного университета предложили 15 тысяч рублей в день за вбросы бюллетеней за «Единую Россию» на выборах в Законодательное собрание в округе, где выдвигаются депутат Борис Вишневский и его двойники. Об этом пишет DOXA.

По данным издания, студент политфака Владислав Дубровский в студенческом чате и личных сообщениях предлагает студентами с 17 по 19 сентября поработать «наблюдателем» — «проголосовать за определённого кандидата» на 12 избирательных участках за день.

DOXA связалась с Дубровским и представилась студентом СПбГУ, тот дал контакт Владимира Кукеля и сказал обратиться к нему за деталями «работы». Кто это такой, он не уточнил.

Кукеля сообщил DOXA, что на выборах нужно будет вбрасывать бюллетени за кандидата от «Единой России» Александра Ржаненкова. Он баллотируется в депутаты Законодательного собрания по одномандатному округу № 2 — в этом же округе баллотируется депутат Заксобрания от партии «Яблоко» Борис Вишневский и двое его «двойников».

Там не совсем наблюдатель, немножко другая штука. <…> Нужны очень ответственные люди, которые точно придут, точно сделают то, что надо сделать. <…> Ну там [надо] немножечко пофальсифицировать выборы. Каждому – своё. Кому-то могут не нравиться такие вещи, кому-то – даже очень нравиться.

Владимир Кукель
цитата по DOXA

Кукель также предложил поработать агитатором во втором избирательном округе или заняться «анкетированием» — сбором информации о политических предпочтениях жителей.

Студенты СПбГУ, передавшие информацию о фальсификациях, обратились в комиссию университета по этике с требованием дать «этическую оценку» студенту Владиславу Дубровскому.

На выборы в Заксобрание Петербурга в июле заявились два тёзки действующего депутата и члена фракции «Яблоко» Бориса Лазаревича Вишневского. По данным СМИ, 43-летний Алексей Геннадьевич Шмелёв и 59-летний Виктор Иванович Быков сменили имена и фамилии прямо перед выборами. Теперь их обоих зовут Борис Вишневский, как и члена «Яблока». Отчества они менять не стали.

После этого они скопировали внешность Вишневского.

#новости #выборы #петербург

4 4 комментария
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4 комментария
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aliftin

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Если Вишневский после такой мощной пиар компании не возглавит яблоко полностью, то даже обидно будет. 

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aliftin

Photuum

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Да, настолько мощно, что начинаешь задумываться, не сам ли он ее устроил :)

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Photuum

Должностной

0

теории рептилоидов?

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Трансгендолёт

0

Ну там [надо] немножечко пофальсифицировать выборы. Каждому – своё. Кому-то могут не нравиться такие вещи, кому-то – даже очень нравиться.

Ну немножечко-то можно, чтобы защитить страну от солдат НАТО, а детей от тлетворного влияния Запада. Можно и поубивать, если уж так, поворовать, понасиловать, главное немножечко и делать осознано ради страны.

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