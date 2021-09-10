Аэропорт Шереметьево изменил схемы взлёта и посадки самолётов. Местные жители массово жаловались на шум Статьи редакции
В авиаотрасли заявили, что главная причина оптимизации схемы полётов — пожелания авиаперевозчиков.
Росавиация объявила об изменении с 9 сентября схем взлёта и посадки самолётов в московском аэропорту Шереметьево. Ранее жители соседних с аэропортом районов Москвы и Подмосковья массово жаловались на гул от пролетающих самолётов, пишет «Коммерсантъ».
В Государственной корпорации по организации воздушного движения заявили, что изменением произошли по всей Московской области. Источник издания в авиаотрасли сообщил, что основная причина такого решения — пожелания авиакомпаний, но также в некоторых аэропортах могли учитывать предложения местных жителей.
Теперь основная схема вылета из Шереметьева исключает левый разворот в сторону границ города Москвы, где расположены Митино, Красногорск, Юрлово, Сабурово. Полёты в этой зоне будут выполнять только днём и в исключительных случаях.
Жители Красногорска, Солнечногорска и московского района Митино жаловались на постоянный «адский шум» от самолётов над их домами. После открытия третьей взлётно-посадочной полосы Шереметьево самолёты стали проходить над густонаселёнными районами. Более семи тысяч человек написали обращение к Владимиру Путину, Росавиации, Роспотребнадзору, Госдуме и Мособлдуме с требованием изменить маршруты взлёта.
Роспотребнадзор измерил шумовой фон и заявил, что авиационные власти не провели «реальных мероприятий по снижению уровней шума в зоне влияния аэропорта Шереметьево». Остальные ведомства сказали, что схемы движения самолётов не нарушают закон.
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