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Новости
Яна Ломакина

Аэропорт Шереметьево изменил схемы взлёта и посадки самолётов. Местные жители массово жаловались на шум Статьи редакции

В авиаотрасли заявили, что главная причина оптимизации схемы полётов — пожелания авиаперевозчиков.

6 6 комментариев
577 просмотров

Росавиация объявила об изменении с 9 сентября схем взлёта и посадки самолётов в московском аэропорту Шереметьево. Ранее жители соседних с аэропортом районов Москвы и Подмосковья массово жаловались на гул от пролетающих самолётов, пишет «Коммерсантъ».

В Государственной корпорации по организации воздушного движения заявили, что изменением произошли по всей Московской области. Источник издания в авиаотрасли сообщил, что основная причина такого решения — пожелания авиакомпаний, но также в некоторых аэропортах могли учитывать предложения местных жителей.

Теперь основная схема вылета из Шереметьева исключает левый разворот в сторону границ города Москвы, где расположены Митино, Красногорск, Юрлово, Сабурово. Полёты в этой зоне будут выполнять только днём и в исключительных случаях.

Жители Красногорска, Солнечногорска и московского района Митино жаловались на постоянный «адский шум» от самолётов над их домами. После открытия третьей взлётно-посадочной полосы Шереметьево самолёты стали проходить над густонаселёнными районами. Более семи тысяч человек написали обращение к Владимиру Путину, Росавиации, Роспотребнадзору, Госдуме и Мособлдуме с требованием изменить маршруты взлёта.

Роспотребнадзор измерил шумовой фон и заявил, что авиационные власти не провели «реальных мероприятий по снижению уровней шума в зоне влияния аэропорта Шереметьево». Остальные ведомства сказали, что схемы движения самолётов не нарушают закон.

#новости #авиация #москва #подмосковье

6 6 комментариев
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Буржуазный Орзэмэс

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Купили бы квартиру в цао, не было бы таких проблем

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Провинциальный чувак

1

Ну да, не нарушает закон, ведь СНиПы и ГОСТы ещё писались, когда аэропланы только летали.

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Тепловой Филипп

0

Хз как можно живя в Москве обращать внимание на звук самолёта. Кажется только в аутлете внуково можно услышать самолёт)

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Тепловой

Буржуазный Орзэмэс

2

В туалете внуково

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Закомплексованная Душа

0

Теперь основная съема ред.

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new_comment

0

Завыли ипотечники из секты "зато своё". Арендаторы же просто переехали в другой район.

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