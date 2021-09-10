В авиаотрасли заявили, что главная причина оптимизации схемы полётов — пожелания авиаперевозчиков.

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Росавиация объявила об изменении с 9 сентября схем взлёта и посадки самолётов в московском аэропорту Шереметьево. Ранее жители соседних с аэропортом районов Москвы и Подмосковья массово жаловались на гул от пролетающих самолётов, пишет «Коммерсантъ».

В Государственной корпорации по организации воздушного движения заявили, что изменением произошли по всей Московской области. Источник издания в авиаотрасли сообщил, что основная причина такого решения — пожелания авиакомпаний, но также в некоторых аэропортах могли учитывать предложения местных жителей.

Теперь основная схема вылета из Шереметьева исключает левый разворот в сторону границ города Москвы, где расположены Митино, Красногорск, Юрлово, Сабурово. Полёты в этой зоне будут выполнять только днём и в исключительных случаях.

Жители Красногорска, Солнечногорска и московского района Митино жаловались на постоянный «адский шум» от самолётов над их домами. После открытия третьей взлётно-посадочной полосы Шереметьево самолёты стали проходить над густонаселёнными районами. Более семи тысяч человек написали обращение к Владимиру Путину, Росавиации, Роспотребнадзору, Госдуме и Мособлдуме с требованием изменить маршруты взлёта.