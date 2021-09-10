Глава федерации футбола Бразилии пожертвовал тонну корма для собак, пытаясь избежать наказания за оскорбление сотрудницы Статьи редакции
Он назвал своего секретаря «сукой» и заставлял её съесть собачье печенье.
Президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Рожерио Кабокло пожертвовал тонну собачьего корма Международному обществу защиты животных. Решение было сделкой со следствием — против него начали расследование из-за оскорбления подчинённой, пишет издание UOL.
Помощница Кабокло обратилась в комитет по этике CBF с жалобой: она обвинила чиновника в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении. По словам женщины, в один из дней чиновник спросил, «мастурбировала ли она сегодня». Также сотрудница утверждает, что Кабокло регулярно употреблял алкоголь на рабочем месте, и ей приходилось прятать бутылки в туалете, чтобы он мог делать это незаметно.
По словам сотрудницы, однажды чиновник назвал её «сукой» и пытался заставить съесть собачье печенье. Затем, напившись, он вновь предлагал ей еду для животных и называл маленькой собачкой. Когда помощница отказалась есть корм и сделала ему замечание, Кабокло начал лаять.
Чиновник отрицал все обвинения. В суде секретарь предоставила запись разговора с Кабокло, а ещё две сотрудницы подтвердили, что он домогался подчинённых и издевался над ними. В итоге его отстранили от работы на год из-за неадекватного поведения.
По договорённости с властями, чтобы избежать строгого наказания, Кабокло пожертвовал Международному обществу защиты животных тонну собачьего корма и лекарства для животных. Также он направил некоммерческой организации «Институт Марии да Пенья», которая борется за права женщин и помогает жертвам насилия, мобильные телефоны, запчасти для транспортных средств и продовольственные корзины.
однажды чиновник назвал её «сукой» и пытался заставить съесть собачье печенье. Затем, напившись, он вновь предлагал ей еду для животных и называл маленькой собачкой.
Читаю такие новости про всяких СЕО крупных компаний, айти компаний, чинуш и понимаю что мне никогда не достичь высот в карьере ведь я не настолько ебанутый чтобы даже такое придумать ред.
Да я тоже читаю про тот пиздец, который творят люди дорвавшиеся до власти и начинает казаться, что либо власть реально убивает всё хорошее, либо они такие и были и только поэтому смогли достичь высокого положения.
Справедливости ради, ты читаешь только об очень небольшом количестве людей дорвавшихся до власти. Не совсем объективно распространять это на всю группу дорвавшихся до власти.
либо власть реально убивает всё хорошее, либо они такие и были и только поэтому смогли достичь высокого положения
Либо это 2 никак не связанные вещи, и они дорвались до власти благодаря каким-то другим качествам.
А не надо ничего выдумывать, просто выполняй что они придумали
Я хотел быть яркой личностью, а придется быть серой вторичностью
Задорный дядя! Хотел бы я быть его секретарем
Президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Рожерио Кабокло пожертвовал тонну собачьего корма Международному обществу защиты животных. Решение было сделкой со следствием
Интересно, какая логика была у следствия? Раз подсудимый гавкает, то вынудить его отдать самое дорогое, что возможно в его глазах - тонну еды?
Сотруднице пожертвовал?
Но мужик так-то мудак конечно
Ничего ты не понимаешь в ухаживаниях
Также он направил некоммерческой организации «Институт Марии да Пенья», которая борется за права женщин и помогает жертвам насилия, мобильные телефоны
Со своим номером в телефонной книге?
Как?