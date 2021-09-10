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Новости
Яна Ломакина

Глава федерации футбола Бразилии пожертвовал тонну корма для собак, пытаясь избежать наказания за оскорбление сотрудницы Статьи редакции

Он назвал своего секретаря «сукой» и заставлял её съесть собачье печенье.

36 36 комментариев
1757 просмотров
Рожерио Кабокло Фото Injuredly 

Президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Рожерио Кабокло пожертвовал тонну собачьего корма Международному обществу защиты животных. Решение было сделкой со следствием — против него начали расследование из-за оскорбления подчинённой, пишет издание UOL.

Помощница Кабокло обратилась в комитет по этике CBF с жалобой: она обвинила чиновника в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении. По словам женщины, в один из дней чиновник спросил, «мастурбировала ли она сегодня». Также сотрудница утверждает, что Кабокло регулярно употреблял алкоголь на рабочем месте, и ей приходилось прятать бутылки в туалете, чтобы он мог делать это незаметно.

По словам сотрудницы, однажды чиновник назвал её «сукой» и пытался заставить съесть собачье печенье. Затем, напившись, он вновь предлагал ей еду для животных и называл маленькой собачкой. Когда помощница отказалась есть корм и сделала ему замечание, Кабокло начал лаять.

Чиновник отрицал все обвинения. В суде секретарь предоставила запись разговора с Кабокло, а ещё две сотрудницы подтвердили, что он домогался подчинённых и издевался над ними. В итоге его отстранили от работы на год из-за неадекватного поведения.

По договорённости с властями, чтобы избежать строгого наказания, Кабокло пожертвовал Международному обществу защиты животных тонну собачьего корма и лекарства для животных. Также он направил некоммерческой организации «Институт Марии да Пенья», которая борется за права женщин и помогает жертвам насилия, мобильные телефоны, запчасти для транспортных средств и продовольственные корзины.

#новости #бразилия #спорт

36 36 комментариев
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18
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36 комментариев
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Честной фонарь

26

Сбросил сучкам на корм

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Честной

John Brain

0

На клык. ʕ ͌ل͜ ͌ʔ

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Трансгендолёт

13

однажды чиновник назвал её «сукой» и пытался заставить съесть собачье печенье. Затем, напившись, он вновь предлагал ей еду для животных и называл маленькой собачкой.

Читаю такие новости про всяких СЕО крупных компаний, айти компаний, чинуш и понимаю что мне никогда не достичь высот в карьере ведь я не настолько ебанутый чтобы даже такое придумать ред.

Ответить
Трансгендолёт

Анастасия Кузьмина

1

Да я тоже читаю про тот пиздец, который творят люди дорвавшиеся до власти и начинает казаться, что либо власть реально убивает всё хорошее, либо они такие и были и только поэтому смогли достичь высокого положения. 

Ответить
Анастасия

Особый историк

3

Справедливости ради, ты читаешь только об очень небольшом количестве людей дорвавшихся до власти. Не совсем объективно распространять это на всю группу дорвавшихся до власти.
 либо власть реально убивает всё хорошее, либо они такие и были и только поэтому смогли достичь высокого положения

Либо это 2 никак не связанные вещи, и они дорвались до власти благодаря каким-то другим качествам.

Ответить
Трансгендолёт

Особый историк

1

А не надо ничего выдумывать, просто выполняй что они придумали

Ответить
Особый

Трансгендолёт

1

Я хотел быть яркой личностью, а придется быть серой вторичностью

Ответить
Трансге…

Особый историк

3

Ты яркая личность. Вон какой жёлтый

Ответить

Neketa Fo

6

Задорный дядя! Хотел бы я быть его секретарем

Ответить
Neketa

Непростой цвет

7

Бесплатное печенье гарантировано, не начальник, а мечта! 

Ответить
Непростой

Neketa Fo

3

Водочку закусывать в туалете

Ответить
Neketa

Dobrosvet

0

Сладким хлебом?

Ответить
Непростой

Алексей

0

теперь фраза в вакансиях  «бесплатный кофе, печеньки» заиграла новыми красками

Ответить
Алексей

Neketa Fo

0

Вкусняшки

Ответить

Tauraloke Esteru

7

 Президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Рожерио Кабокло пожертвовал тонну собачьего корма Международному обществу защиты животных. Решение было сделкой со следствием

Интересно, какая логика была у следствия? Раз подсудимый гавкает, то вынудить его отдать самое дорогое, что возможно в его глазах - тонну еды?

Ответить
Tauraloke

Иностранный блик

4

Судья тролль конечно

Ответить

ouxen

5

умеет отрываться

Ответить
ouxen

Иностранный блик

3

Годовую подписку на тж этому господину

Ответить

alexferman

4

Сотруднице пожертвовал?

Ответить
alexferman

alexferman

1

Но мужик так-то мудак конечно

Ответить
alexferman

Иностранный блик

2

Ничего ты не понимаешь в ухаживаниях

Ответить
Иностра…

Иностранный блик

4

за сучками

Ответить
Иностра…

Bad Mother

0
Ответить

Stolik Strigil

4

 Также он направил некоммерческой организации «Институт Марии да Пенья», которая борется за права женщин и помогает жертвам насилия, мобильные телефоны

Со своим номером в телефонной книге?

Ответить
Stolik

Алина Кипр

0

С номерами собачьих приютов🐕

Ответить

Иностранный блик

2

Легко могу представить как он лает ред.

Ответить
Иностранный

Кирилл Вселенский

0

Как?

Ответить
Кирилл

Иностранный блик

0

Я тебе сегодня вечером на ушко покажу

Ответить

Photuum

0

Для собак пекут печенье?

Ответить
Photuum

Dobrosvet

0

Видимо подразумевался сухой собачий корм

Ответить

Oz Print

0

Ауууууууууууууууууу... Крутой мужик

Ответить

Особый историк

0

 Чиновник отрицал все обвинения.

Те кто постоянно обвиняет тех, кто обвиняет в сексуальных домагательствах во лжи, прикрываясь презумпцией невиновности (хотя она совсем не так работает), должны не забывать, что обвинения далеко не всегда бывают ложными. ред.

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Анастасия Лукьянова

0
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Skomorokh

0

Уже мастурбировала сегодня? А сделаешь за Скуби-печенье?

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Олег Апанасевич

0
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Георгий Егоров

0

Почему в комментариях ни одной отсылки на Chainsaw Man?

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