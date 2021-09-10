Он назвал своего секретаря «сукой» и заставлял её съесть собачье печенье.

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Рожерио Кабокло Фото Injuredly

Президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Рожерио Кабокло пожертвовал тонну собачьего корма Международному обществу защиты животных. Решение было сделкой со следствием — против него начали расследование из-за оскорбления подчинённой, пишет издание UOL.

Помощница Кабокло обратилась в комитет по этике CBF с жалобой: она обвинила чиновника в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении. По словам женщины, в один из дней чиновник спросил, «мастурбировала ли она сегодня». Также сотрудница утверждает, что Кабокло регулярно употреблял алкоголь на рабочем месте, и ей приходилось прятать бутылки в туалете, чтобы он мог делать это незаметно.

По словам сотрудницы, однажды чиновник назвал её «сукой» и пытался заставить съесть собачье печенье. Затем, напившись, он вновь предлагал ей еду для животных и называл маленькой собачкой. Когда помощница отказалась есть корм и сделала ему замечание, Кабокло начал лаять.

Чиновник отрицал все обвинения. В суде секретарь предоставила запись разговора с Кабокло, а ещё две сотрудницы подтвердили, что он домогался подчинённых и издевался над ними. В итоге его отстранили от работы на год из-за неадекватного поведения.