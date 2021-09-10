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Новости
Яна Ломакина

Сотрудницу Apple, которая публично заявляла о сексизме и домогательствах в компании, уволили за разглашение данных Статьи редакции

Девушка писала в твиттере о нарушении конфиденциальности.

83 83 комментария
3831 просмотров

Apple уволила старшего программного инженера Эшли Гьёвик, которая писала в твиттере о домогательствах и нарушении конфиденциальности сотрудников компании. Об этом пишет The Verge.

Когда в марте я начала поднимать вопрос безопасности на рабочем месте, почти сразу же столкнулась с запугиванием и начала готовиться к тому, что меня могут уволить. Я разочарована тем, что компания, которую я любила с детства, так относится к своим подчинённым.

Эшли Гьёвик

Девушка писала в твиттере, что часто сталкивается с сексизмом и домогательствам. Для примера и доказательства своих слов она публиковала скриншоты переписок. Также Гьёвик поднимала вопросы конфиденциальности сотрудников Apple.

Итак, у Apple есть фото моей груди. Три года назад юридический отдел заставил меня передать им все сообщения с моего телефона. Они не позволили мне удалить что-то, даже «абсолютно личное».

Я сказала, что там есть файлы, которые не имеют никакого отношения к работе, и у меня должна быть возможность их удалить. Мне ответили: «Нет».

Просила их снова и снова позволить мне удалить сообщения и фотографии. Я заявила, что требование показывать личные файлы моим работодателям — это ужасное нарушение конфиденциальности. Мне ответили, что по условиям трудового договора я обязана принимать полное участие в любых расследованиях. Обнажённые фотографии или увольнение?

Эшли Гьёвик

В начале августа девушку отправили в отпуск. Apple начала расследование опубликованных Гьёвик заявлений. Член отдела по связи с сотрудниками обратился к ней, сказав, что компания занимается решением деликатных вопросов, и предложил поговорить в течение часа. Гьёвик ответила, что согласна общаться только письменно и каждое сообщение будет отправлять в в Национальный совет по трудовым отношениям (NLRB).

Ashley M. Gjøvik @ashleygjovik
Any bets if I get a literal knock on my physical door from #Apple today?

Сотрудник ответил, что, раз девушка отказалась от обсуждения, компания продолжит расследование на основе той информации, которая есть. Затем Гьёвик приостановили доступ к системам Apple, а через несколько дней прислали письмо об увольнении. Официальная причина — разглашение данных компании.

В Apple комментировать ситуацию отказались: «Мы не обсуждаем конкретные вопросы сотрудников, потому что ценим поддержание позитивной атмосферы на рабочем месте».

#новости #apple

83 83 комментария
1
28
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83 комментария
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Пётр Козлов

29

Не знаю был ли сексизм и домогательства выдуманными или нет, но когда компания требует с тебя все данные с твоего личного телефона, то компании пора отхатить пиздюлей от судебной системы и выплатить нехилую компенсацию

Ответить
Пётр

Michael Petrov

10

ха. она сама согласилась на такое условие работы. в суде завернут за 5 секунд

Ответить
Michael

Пётр Козлов

20

Не знаю какая практика в США, но в России суд может такие пункты трудового договора разнести в пух и прах и стребовать с компании убрать их, а пострадавших восстановить в правах

Ну и опять же хуёвый трудовой договор это не "сама согласилась на такие условия работы", а повод серьёзно начинать давить на компанию, чтобы там совсем кукухой не поехали

Ответить
Пётр

Michael Petrov

3

в России "суд" всё что угодно может разнести в пух и прах и это нихрена не достижение

P.S. вы в России тоже побежите ныть когда вас уже реально посадят за нарушение абсолютно такиж же пунктов при работе на гос проектах с уровнем секретности? спросите какие ограничения у таких работников ред.

Ответить
Michael

Почтовый

9

Мне кажется Пëтр говорит о том, что в континентальной системе права если в договоре содержатся пункты, нарушающие закон, то такие пункты не имеют силы, и не важно подписывал ты этот договор или нет. И вот законность пункта договора о доступе ко всем личным переписка и данным на телефоне вызывает небольшие сомнения :) 

Ответить
Почтовый

Konstantin

0

Небольшие? Это что, для тебя какая-то шутка?)

Ответить
Michael

Пётр Козлов

0

Гос проект с секретностью и частная компания, которая лезет своим сотрудникам в трусы, это конечно же одно и то же

Ответить
Пётр

Michael Petrov

0

а... "это другое". всё ясно

Ответить
Michael

Пётр Козлов

6

Но ведь это действительно абсолютно совсем другое с какой стороны не посмотри 

Ответить
Michael

Aleksandr Bajev

2

Окей, в Германии суд разнесёт такие пункты в пух и прах. 
Если что-то есть в договоре и подписано это не означает немедленную законность того или иного пункта.

Ответить
Michael

Big Dick Energy

2

В договоре могут быть пункты которые не соответствуют законам, такие пункты автоматически недействительны хоть кровью подпиши. Такая практика практически во всем мире действует.

Ответить
Michael

Eugene Podosenov

2

Это не совсем так работает. Суд рассматривает договор относительно законности и адекватности. Если вы в договоре напишите, что сотрудница обязана каждый день скидывать фото своей вагины – суд это завернёт. Если напишите, что при невылате кредита в 100к через месяц вы должны отдать свою квартиру – суд это завернёт. Сливать личную переписку? Завернёт. Ну и т.п.

Вообще это очень тупорылая фраза – сама согласилась на такие условия, нечего ныть. У нас вся страна так живёт уже.

Ответить
Eugene

Рыжий

0

 Если напишите, что при невылате кредита в 100к через месяц вы должны отдать свою квартиру – суд это завернёт.

Насчёт квартиры хз, а вот 100-300% годовых это норм считается судами

Ответить
Michael

Глеб Самойлов

0

Мб это был корпоративный телефон? Сложно поверить, что на работе станут зачем-то рыться в твоем личном телефоне. Вот у меня на рабочем компе есть какие-то личные файлы, я бы тоже не хотел их никому показывать, но комп-то рабочий, поэтому ничего непристойного. ред.

Ответить
Глеб

Пётр Козлов

1

Если техника корпоративная, то личное туда лучше не сгружать и в личные аккаунты не логиниться - в таком случае с моей точки зрения выглядит так, что компания будет права, а сотрудник сам дурачок, что фоткал себя голым

Ответить

Spid3r

14

После этого в поезде твиттера начался сущий кошмар.

Ответить
Spid3r

Universe

1
Ответить

Maria Shurshaleva

10

Девушка писала в твиттере, что часто сталкивается с сексизмом и домогательствам. Для примера и доказательства своих слов она публиковала скриншоты переписок.  

Чет решила взглянуть на этот скриншот и рил не вижу,  где тут сексизм или домогательство? Объясните, я реально не догоняю. 

Ответить
Maria

Петр Шебанин

6

комплимент = сэкшуал харасмент 

Ответить
Петр

Пётр Козлов

5

Ты классный

Ответить
Пётр

Максим Грандов

1

@Шахтёр сексуальное домогательство

Ответить
Максим

Пётр Козлов

2

Ты тоже классный, хоть и стукач недотрога

Ответить
Maria

Соколов Андрей

2

Ясно. Твиторская ебанашка, правильно сделали что выпиздили.

Ответить
Maria

Hambala Fully

2

Насколько я понял, тут проблема в трактовке. Мол, что голос им ее женский не понравился. Хотя, насколько я могу судить, они просто хотели поправить ее стиль подачи...

История какая-то мутная. Пролистал ее твиттер - так и не понял, с чего все началось.

Но, если оторваться от харассмента, сексизма и прочего, то ситуация с фотками все равно дико напрягает. Уж от кого, а от эпла таких выходок не ждешь.

Ответить
Hambala

Рыжий

2

 Уж от кого, а от эпла таких выходок не ждешь

Apple официально сканирует весь фото-видео контент на телефонах юзеров... От них можно ожидать чего угодно

Ответить
Hambala

Maria

1

Но он не говорит, что голос женский. Он говорит, что во время презентации ее голос становится выше на одну октаву к концу. Это же обычная ситуация, которая случается, когда люди волнуются. Она не зависит от пола. 

Ответить
Maria

Hambala Fully

0

короче снова пролистал ветку в твиттере, нихуя не понял. ред.

Ответить
Maria

Пищевой фитиль

1

В принципе как и в 99% подобных дел.

Ответить
Maria

Горячий волк

1

А его там и нет. Более того, там называют такой фидбэк грубым. Серьёзно? Совсем уже там снежинками стали в этих своих штатах. 

Ответить
Maria

Пётр Козлов

0

Ты просто продукт патриархата, который приучил тебя, что это нормально, вот ты и не видишь тут проблем, но не переживай, скоро тебя спасут от этого

Ответить
Maria

Символический американец

–2

Ему не понравилось, как звучал ее голос во время презентации и говорит, что было бы классно, если бы она говорила на одну октаву выше, чтобы звучало менее авторитарно.

Отбрасываем домогательства и всё остальное, но подобные фидбэки — это какой-то треш.

Ответить
Символический

Maria

0

мне показалось, наоборот он хвалит ее за то, что она не говорит на октаву выше в конце.  

Ответить
Maria

Символический

0

А. Бля. Ну да)

Ответить
Символический

Рыжий

0

  но подобные фидбэки — это какой-то треш

Почему?

Ответить
Символический

Аркадий Иванов

0

О, мой любимый эксперт на этом сайте по делам матчасти. ред.

Ответить

Особый историк

11

 Мы не обсуждаем конкретные вопросы сотрудников, потому что ценим поддержание позитивной атмосферы на рабочем месте

Скидывай голые фотки сука :-)

Ответить

Плотный

4

Ну и в чем они не правы?

Ответить
Плотный

Марк Туллий

5

Требовать абсолютно все фотографии у своего сотрудника это дичь, учитывая крайне мутные правовые нормы хранения, использования и распространения таких фотографий.

Ответить
Марк

Дмитрий Щёлоков

1

Пользоваться iPhone, который сканирует ваши фотки - вот это настоящая дичь

Ответить
Дмитрий

Марк Туллий

10

Как будто бы Android с его китайскими вендорами не сканирует каждый байт информации на устройстве, ага

Ответить
Марк

Антон Сциталов

1

Так согласие на это при устройстве на работу было подписано. В чём проблема?

Ответить
Антон

Марк Туллий

1

Прописывать крайне сомнительные, очень общие и неточные обстоятельства и условия в договоре мелким шрифтом — это очень плохая тактика современных компаний.
Я думаю, что сотрудники в таких ситуациях не должны идти на поводу у компании, а обращаться в суд и признавать отдельные пункты договоров ничтожными.
Нет ни единой причины ни для одной компании требовать все личные фотографии своих сотрудников, и принуждение к этому должно быть признано как нарушающим базовые человеческие права на приватность.

Ответить
Марк

Антон Сциталов

0

Полностью согласен. Но они забрасывают деньгами, происходит торг совести и жадности и всем сейчас видно, что все эти года жадность была сильнее.

Ответить
Антон

Марк Туллий

0

Мы, конечно, можем поговорить о современном этапе капитализма в США и в мире в целом, и о том, насколько много власти у корпораций, особенно больших, когда идёт речь об отношениях между корпорацией и отдельным человеком, но я не думаю, что нам стоит падать в эту чёрную дыру)

В общем и в целом, мне кажется, что в среднем надо сохранять солидарность с работником, а не с корпорацией.

Ответить
Антон

Антон Сциталов

0

Опять же, она шла в компанию, видела условия договора и продолжила с компанией работать, хотя могла возмутиться сразу (как и множество других работников). Но деньги там платят хорошие, вот и затыкаются, пока против них лично что-то не появляется.

Ответить

Владимир Филатов

6

Я разочарована тем, что компания, которую я любила с детства, так относится к своим подчинённым.

яблоко головного мозга

Ответить

Негативный инструмент

4

Новость о том, что Путин приехал на похороны Зиничева и постоял у трупа, который не пролежал две недели на карантине и то интересней.

Ответить
Негативный

Тяжелый Абдужаббор

1

У тебя путинизм головного мозга третьей степени. Тебе бы в отпуск, подумать о других важных для себя вещах.

Ответить
Тяжелый

Негативный

0

ок

Ответить
Негативный

Alex A

0

Да прогнали через стерилизационный туннель и готово - хоть целуй , хоть обнимай.

Ответить

Нурлан И

3

Она сама виновата, женщины сами виноваты. Они не должны так одеваться они не должны краситься так. Это не домогательство это всё-таки комплимент. Надо понимать это. Это все начали с Me too . Они так хотят привлечь внимание на пустом месте и хотят зарабатывать деньги. 

P.S: Я быдло. Я люблю свою правую руку) ред.

Ответить
Нурлан

Уважаемый браслет

0

@Санитар @Вахтёр хейтспич

Ответить

Соколов Андрей

4

Зачем девки фотографируют свои сиськи?

Ответить
Соколов

Ilya Tazikov

3

Чтобы передать их работодателю

Ответить
Ilya

Соколов Андрей

0

Есть сисечки? Покажи!

Ответить
Соколов

Максим Грандов

0

Зачем парни фотографируют свой член?

Ответить
Максим

Соколов Андрей

0

Не знаю. Делать нехуй наверное. Мпх гораздо менее эстетичная вещь чем жпп. Если конечно там не как у коня. А стандартные 16-18 см на бледном паху и волосатом пузике выглядят убого шописец.

Ответить
Соколов

FaroucheMn

0

Стандартные совсем не 16-18

Ответить
Farouch…

Соколов Андрей

0

Так-то да. 18 это уже огого!

Ответить
Максим

Рыжий

0

Кто фотографирует?

Ответить

Поперечный файл

3

 Три года назад юридический отдел заставил меня передать им все сообщения

Что значит заставил? В том отделе работает беларуский омон?

Ответить
Поперечный

NDIS

0

любопытно узнать при каких обстоятельствах. Она зашла с телефоном куда не надо? Или ей сказали "Мы знаем что дома у вас есть ещё один телефон, нам очень интересно что у вас там"?

Ответить

Буржуазный Орзэмэс

2

Член члена отдела по связи с сотрудниками обратился к ней

Ответить

Особый историк

2

То есть если это разглашение конфиденциальных данных, то этим данным можно в полной мере доверять

Ответить

Уважаемый браслет

2

 Мы не обсуждаем конкретные вопросы сотрудников, потому что ценим поддержание позитивной атмосферы на рабочем месте

вишенка на торте!

Ответить

Dmitriy Volkov

0

Пиздец у неё самомнение. В то что к ней домогались верится с большим трудом 
Обычно такие домогаются  ред.

Ответить
Dmitriy

Илья Гераськин

0

Забавно что она в подписи пишет что собирается сдавать на доктора юридических наук в 2022. Зачем

Ответить

Alexander An

1

А пруфы домогательств есть ? Хоть раз бы их увидеть, а то они уже кажутся чем-то мифическим, если ни божественными.

Ответить
Alexander

Особый историк

2

А ты пытался их найти, переходил на оригинальный сайт, ознакамливался с материалами дела? Или просто почитал статью на TJ, не увидел приложенного архива с доказательствами и сделал вывод?
Думаю ежедневно возбуждаются сотни дел о домагательствах. И просто невероятной кажется возможность, что хотя бы в части из них нет железных однозначных доказательств.
Или ты и сексуальные домагательства мифом считаешь?

Ответить

Петр Шебанин

1

так пыталась скрыть от кого письмо, что забыла скрыть

Ответить
Петр

NDIS

2

старший программный инженер

Ответить
Петр

Особый историк

0

Ты это к чему? Что она на самом деле не хотела скрыть?
Ты живёшь в мире, где люди не допускают таких ошибок просто по случайности?

Ответить
Особый

Петр Шебанин

0
Ответить

Andrew Gladkov

1

Она подписала NDA и потом ноет что какой-то пункт очень "нарушающий права".
Пусть научится читать, что могу сказать.
А проверяют телефон, что бы не было утечек, ваш кеп

Ответить

Andrew Voronin

1

Судя по всему, она действительно что-то слила и теперь пытается свой косяк прикрыть скандалом, понимая, что репутация у неё теперь не очень и с трудоустройством будет туго.

Ответить

Oz Print

0

На волне blizzard, Вайнштейна и прочих бабских соплей решила хайпануть. И к слову, если мадам решила в порно модель поиграть и раскидывать господам фотки своих титек, какого черта эти фотки не могу видеть другие парни? Что за дискриминация? Вот в Рашке все пезды уже давно в порно звезды записались, достаточно летом Инстаграм открыть. Так что по делом ей, ничего особенного в ее нытье нет.

Ответить

Уважаемый браслет

0

у русских праздник

Ответить
Уважаемый

Аркадий Иванов

0

Русским - похуй, но редактора зачем-то тащат такие новости на сайт.

Ответить

Mr Hidden

0

А как можно не позволить удалить со своего смартфона. Она неоднократно спрашивала а можно ли удалить, а если после запроса удалить, а что осталось переслать?

Если они просят переслать значит у них нет технической возможности удалённо скопировать. 

Ответить

Rob Romero

0

Все правильно, гнать сучку ВОН! У Apple и так утечек много. Раз она так противится, есть вероятность, что темнит. И провокации про домогательства надуманные, пора очищать коллективы от этих…

Ответить

Дмитрий Тимофеев

0

там в Apple одни геи работают, делают технику для других геев, откуда там домогательства до женщин?

Ответить

Илья Гераськин

0

Нихрена не понятно.
Ей чувак пишет "у нас тут вопросики по поводу нарушения интеллектуальной собственности, надо созвониться". Она отвечает, "нет пишите всё в письменном виде. А ещё я переслала ваше письмо и моё письмо в национальный совет по трудовым отношениям".
Она поехавшая? А ещё доктором юридических наук собирается быть.

Ответить

Дима Анонимный

0

BASED

Ответить
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