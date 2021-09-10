Сотрудницу Apple, которая публично заявляла о сексизме и домогательствах в компании, уволили за разглашение данных Статьи редакции
Девушка писала в твиттере о нарушении конфиденциальности.
Apple уволила старшего программного инженера Эшли Гьёвик, которая писала в твиттере о домогательствах и нарушении конфиденциальности сотрудников компании. Об этом пишет The Verge.
Девушка писала в твиттере, что часто сталкивается с сексизмом и домогательствам. Для примера и доказательства своих слов она публиковала скриншоты переписок. Также Гьёвик поднимала вопросы конфиденциальности сотрудников Apple.
В начале августа девушку отправили в отпуск. Apple начала расследование опубликованных Гьёвик заявлений. Член отдела по связи с сотрудниками обратился к ней, сказав, что компания занимается решением деликатных вопросов, и предложил поговорить в течение часа. Гьёвик ответила, что согласна общаться только письменно и каждое сообщение будет отправлять в в Национальный совет по трудовым отношениям (NLRB).
Сотрудник ответил, что, раз девушка отказалась от обсуждения, компания продолжит расследование на основе той информации, которая есть. Затем Гьёвик приостановили доступ к системам Apple, а через несколько дней прислали письмо об увольнении. Официальная причина — разглашение данных компании.
В Apple комментировать ситуацию отказались: «Мы не обсуждаем конкретные вопросы сотрудников, потому что ценим поддержание позитивной атмосферы на рабочем месте».
Не знаю был ли сексизм и домогательства выдуманными или нет, но когда компания требует с тебя все данные с твоего личного телефона, то компании пора отхатить пиздюлей от судебной системы и выплатить нехилую компенсацию
ха. она сама согласилась на такое условие работы. в суде завернут за 5 секунд
Не знаю какая практика в США, но в России суд может такие пункты трудового договора разнести в пух и прах и стребовать с компании убрать их, а пострадавших восстановить в правах
Ну и опять же хуёвый трудовой договор это не "сама согласилась на такие условия работы", а повод серьёзно начинать давить на компанию, чтобы там совсем кукухой не поехали
в России "суд" всё что угодно может разнести в пух и прах и это нихрена не достижение
P.S. вы в России тоже побежите ныть когда вас уже реально посадят за нарушение абсолютно такиж же пунктов при работе на гос проектах с уровнем секретности? спросите какие ограничения у таких работников ред.
Мне кажется Пëтр говорит о том, что в континентальной системе права если в договоре содержатся пункты, нарушающие закон, то такие пункты не имеют силы, и не важно подписывал ты этот договор или нет. И вот законность пункта договора о доступе ко всем личным переписка и данным на телефоне вызывает небольшие сомнения :)
Гос проект с секретностью и частная компания, которая лезет своим сотрудникам в трусы, это конечно же одно и то же
а... "это другое". всё ясно
Окей, в Германии суд разнесёт такие пункты в пух и прах.
Если что-то есть в договоре и подписано это не означает немедленную законность того или иного пункта.
В договоре могут быть пункты которые не соответствуют законам, такие пункты автоматически недействительны хоть кровью подпиши. Такая практика практически во всем мире действует.
Это не совсем так работает. Суд рассматривает договор относительно законности и адекватности. Если вы в договоре напишите, что сотрудница обязана каждый день скидывать фото своей вагины – суд это завернёт. Если напишите, что при невылате кредита в 100к через месяц вы должны отдать свою квартиру – суд это завернёт. Сливать личную переписку? Завернёт. Ну и т.п.
Вообще это очень тупорылая фраза – сама согласилась на такие условия, нечего ныть. У нас вся страна так живёт уже.
Мб это был корпоративный телефон? Сложно поверить, что на работе станут зачем-то рыться в твоем личном телефоне. Вот у меня на рабочем компе есть какие-то личные файлы, я бы тоже не хотел их никому показывать, но комп-то рабочий, поэтому ничего непристойного. ред.
Если техника корпоративная, то личное туда лучше не сгружать и в личные аккаунты не логиниться - в таком случае с моей точки зрения выглядит так, что компания будет права, а сотрудник сам дурачок, что фоткал себя голым
Девушка писала в твиттере, что часто сталкивается с сексизмом и домогательствам. Для примера и доказательства своих слов она публиковала скриншоты переписок.
Чет решила взглянуть на этот скриншот и рил не вижу, где тут сексизм или домогательство? Объясните, я реально не догоняю.
комплимент = сэкшуал харасмент
Ты классный
@Шахтёр сексуальное домогательство
Насколько я понял, тут проблема в трактовке. Мол, что голос им ее женский не понравился. Хотя, насколько я могу судить, они просто хотели поправить ее стиль подачи...
История какая-то мутная. Пролистал ее твиттер - так и не понял, с чего все началось.
Но, если оторваться от харассмента, сексизма и прочего, то ситуация с фотками все равно дико напрягает. Уж от кого, а от эпла таких выходок не ждешь.
А его там и нет. Более того, там называют такой фидбэк грубым. Серьёзно? Совсем уже там снежинками стали в этих своих штатах.
Ты просто продукт патриархата, который приучил тебя, что это нормально, вот ты и не видишь тут проблем, но не переживай, скоро тебя спасут от этого
Ему не понравилось, как звучал ее голос во время презентации и говорит, что было бы классно, если бы она говорила на одну октаву выше, чтобы звучало менее авторитарно.
Отбрасываем домогательства и всё остальное, но подобные фидбэки — это какой-то треш.
мне показалось, наоборот он хвалит ее за то, что она не говорит на октаву выше в конце.
Ну и в чем они не правы?
Требовать абсолютно все фотографии у своего сотрудника это дичь, учитывая крайне мутные правовые нормы хранения, использования и распространения таких фотографий.
Пользоваться iPhone, который сканирует ваши фотки - вот это настоящая дичь
Как будто бы Android с его китайскими вендорами не сканирует каждый байт информации на устройстве, ага
Так согласие на это при устройстве на работу было подписано. В чём проблема?
Прописывать крайне сомнительные, очень общие и неточные обстоятельства и условия в договоре мелким шрифтом — это очень плохая тактика современных компаний.
Я думаю, что сотрудники в таких ситуациях не должны идти на поводу у компании, а обращаться в суд и признавать отдельные пункты договоров ничтожными.
Нет ни единой причины ни для одной компании требовать все личные фотографии своих сотрудников, и принуждение к этому должно быть признано как нарушающим базовые человеческие права на приватность.
Полностью согласен. Но они забрасывают деньгами, происходит торг совести и жадности и всем сейчас видно, что все эти года жадность была сильнее.
Мы, конечно, можем поговорить о современном этапе капитализма в США и в мире в целом, и о том, насколько много власти у корпораций, особенно больших, когда идёт речь об отношениях между корпорацией и отдельным человеком, но я не думаю, что нам стоит падать в эту чёрную дыру)
В общем и в целом, мне кажется, что в среднем надо сохранять солидарность с работником, а не с корпорацией.
Опять же, она шла в компанию, видела условия договора и продолжила с компанией работать, хотя могла возмутиться сразу (как и множество других работников). Но деньги там платят хорошие, вот и затыкаются, пока против них лично что-то не появляется.
Я разочарована тем, что компания, которую я любила с детства, так относится к своим подчинённым.
яблоко головного мозга
У тебя путинизм головного мозга третьей степени. Тебе бы в отпуск, подумать о других важных для себя вещах.
Да прогнали через стерилизационный туннель и готово - хоть целуй , хоть обнимай.
Она сама виновата, женщины сами виноваты. Они не должны так одеваться они не должны краситься так. Это не домогательство это всё-таки комплимент. Надо понимать это. Это все начали с Me too . Они так хотят привлечь внимание на пустом месте и хотят зарабатывать деньги.
P.S: Я быдло. Я люблю свою правую руку) ред.
Зачем девки фотографируют свои сиськи?
Чтобы передать их работодателю
Зачем парни фотографируют свой член?
Не знаю. Делать нехуй наверное. Мпх гораздо менее эстетичная вещь чем жпп. Если конечно там не как у коня. А стандартные 16-18 см на бледном паху и волосатом пузике выглядят убого шописец.
Стандартные совсем не 16-18
любопытно узнать при каких обстоятельствах. Она зашла с телефоном куда не надо? Или ей сказали "Мы знаем что дома у вас есть ещё один телефон, нам очень интересно что у вас там"?
Пиздец у неё самомнение. В то что к ней домогались верится с большим трудом
Обычно такие домогаются ред.
Забавно что она в подписи пишет что собирается сдавать на доктора юридических наук в 2022. Зачем
А пруфы домогательств есть ? Хоть раз бы их увидеть, а то они уже кажутся чем-то мифическим, если ни божественными.
А ты пытался их найти, переходил на оригинальный сайт, ознакамливался с материалами дела? Или просто почитал статью на TJ, не увидел приложенного архива с доказательствами и сделал вывод?
Думаю ежедневно возбуждаются сотни дел о домагательствах. И просто невероятной кажется возможность, что хотя бы в части из них нет железных однозначных доказательств.
Или ты и сексуальные домагательства мифом считаешь?
так пыталась скрыть от кого письмо, что забыла скрыть
Ты это к чему? Что она на самом деле не хотела скрыть?
Ты живёшь в мире, где люди не допускают таких ошибок просто по случайности?
Она подписала NDA и потом ноет что какой-то пункт очень "нарушающий права".
Пусть научится читать, что могу сказать.
А проверяют телефон, что бы не было утечек, ваш кеп
Судя по всему, она действительно что-то слила и теперь пытается свой косяк прикрыть скандалом, понимая, что репутация у неё теперь не очень и с трудоустройством будет туго.
На волне blizzard, Вайнштейна и прочих бабских соплей решила хайпануть. И к слову, если мадам решила в порно модель поиграть и раскидывать господам фотки своих титек, какого черта эти фотки не могу видеть другие парни? Что за дискриминация? Вот в Рашке все пезды уже давно в порно звезды записались, достаточно летом Инстаграм открыть. Так что по делом ей, ничего особенного в ее нытье нет.
А как можно не позволить удалить со своего смартфона. Она неоднократно спрашивала а можно ли удалить, а если после запроса удалить, а что осталось переслать?
Если они просят переслать значит у них нет технической возможности удалённо скопировать.
Все правильно, гнать сучку ВОН! У Apple и так утечек много. Раз она так противится, есть вероятность, что темнит. И провокации про домогательства надуманные, пора очищать коллективы от этих…
там в Apple одни геи работают, делают технику для других геев, откуда там домогательства до женщин?
Нихрена не понятно.
Ей чувак пишет "у нас тут вопросики по поводу нарушения интеллектуальной собственности, надо созвониться". Она отвечает, "нет пишите всё в письменном виде. А ещё я переслала ваше письмо и моё письмо в национальный совет по трудовым отношениям".
Она поехавшая? А ещё доктором юридических наук собирается быть.