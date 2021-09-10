Итак, у Apple есть фото моей груди. Три года назад юридический отдел заставил меня передать им все сообщения с моего телефона. Они не позволили мне удалить что-то, даже «абсолютно личное».

Я сказала, что там есть файлы, которые не имеют никакого отношения к работе, и у меня должна быть возможность их удалить. Мне ответили: «Нет».

Просила их снова и снова позволить мне удалить сообщения и фотографии. Я заявила, что требование показывать личные файлы моим работодателям — это ужасное нарушение конфиденциальности. Мне ответили, что по условиям трудового договора я обязана принимать полное участие в любых расследованиях. Обнажённые фотографии или увольнение?

