В Москве на выборы выдвинулся «двойник» Ильи Яшина. Самого политика с них сняли из-за связи с ФБК Статьи редакции
«Двойника» зовут Алексей, но на агитационных материалах он указывает только фамилию.
На выборы в Госдуму в Перовском округе Москвы «Партия роста» выдвинула Алексея Яшина — «спойлера» Илья Яшина, хотя самому политику запретили избираться в депутаты. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.
По словам Ильи Яшина, его «двойник» выступает за честные выбору, свободу политзаключённым и сменяемость власти, а также критикует полицейский произвол, цензуру и поправки в Конституцию. Снятый с выборов политик считает, что по мнению «Единой России», часть оппозиционно настроенных избирателей проголосует за «спойлера», «а не за кандидата, которого в итоге поддержит „Умное голосование”».
Самого политика сняли с выборов из-за причастности к «экстремистской организации» ФБК*. Яшин считает это решение «произволом».
На выборы в Заксобрание Петербурга в июле заявились два тёзки действующего депутата и члена фракции «Яблоко» Бориса Лазаревича Вишневского. По данным СМИ, 43-летний Алексей Геннадьевич Шмелёв и 59-летний Виктор Иванович Быков сменили имена и фамилии прямо перед выборами. Теперь их обоих зовут Борис Вишневский, как и члена «Яблока». Отчества они менять не стали.
Для фото на предвыборный плакат «спойлеры» Вишневского скопировали внешность оппозиционного политика — они сделали такие же причёски, бороды и усы. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала ситуацию «позорищем» и предложила Борису Ивановичу и Борису Геннадьевичу «сняться с выборов, если у них осталась совесть». Она также попросила главу Горизбиркома Петербурга заменить плакаты с изображением «двойников».
«Спойлеры»-однофамильцы популярных оппозиционных кандидатов нужны, чтобы «оттягивать» от них голоса — невнимательные или запутавшиеся избиратели могут выбрать не того человека.
*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ.
Все остальные:
*смотрит на свои руки*
- Получается, я жалкая копия? Имитация? Ингредиент, идентичный натуральному?
Яшин за всё хорошее и против всего плохого
Если часть страны не встанет после всего этого цирка что происходит на выборах. Именно прямого издевательства над гражданами поддерживающих кандидатов которых отстранили, то эту часть людей как убогими назвать будет не так уж и сложно.
Не защищать своё будущее это просто маразм который власти всадили прям в мозг граждан. Это просто издевательство. Вбросы это последнее что можно обсуждать в будущем.
Они не встали даже после задержания Навального, а ты тут про выборы говоришь, на которые некоторые уже лет 20 не ходят(а может ещё раньше, смотря кто как относится к развалу совка)
Глава ЦИК Элла Памфилова назвала ситуацию «позорищем» и предложила Борису Ивановичу и Борису Геннадьевичу «сняться с выборов, если у них осталась совесть».
Тех, кто не наш,просто в момент снимаем с выборов. Тем кто наш, но обосрался, тактично предлагаем.
Шнобелевскую премию за лицемерие этой даме! ред.
Не думаю, что это просто внезапное совпадение.
Очередная топорная хуйня. "Ыыы, а давайте однофамильца Яшина найдём, выдвинем, а тупые скрепошататели за него проголосуют!". Только вот его сторонниками в основном являются уверенные пользователи интернета, и уж так или иначе они либо уже знали, что Яшина не допустили, либо сейчас узнали о "двойнике". Умное голосование, опять же, учтет этот случай. Значит план - говно.
А можно в президенты двойника выдвинуть?
из-за связи с ФБК
C Собчак у него связь теснее была.