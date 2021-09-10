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Новости
Sasha Shambilova

В Москве на выборы выдвинулся «двойник» Ильи Яшина. Самого политика с них сняли из-за связи с ФБК Статьи редакции

«Двойника» зовут Алексей, но на агитационных материалах он указывает только фамилию.

34 34 комментария
2899 просмотров
Фото из фейсбука Ильи Яшина

На выборы в Госдуму в Перовском округе Москвы «Партия роста» выдвинула Алексея Яшина — «спойлера» Илья Яшина, хотя самому политику запретили избираться в депутаты. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.

Я понимаю, что после истории с двойниками Бориса Вишневского вас сложно чем-либо удивить. Но будете смеяться: у меня тоже появился двойник в Москве. Хотя в отличие от Вишневского, меня даже не пустили на выборы.

Илья Яшин

По словам Ильи Яшина, его «двойник» выступает за честные выбору, свободу политзаключённым и сменяемость власти, а также критикует полицейский произвол, цензуру и поправки в Конституцию. Снятый с выборов политик считает, что по мнению «Единой России», часть оппозиционно настроенных избирателей проголосует за «спойлера», «а не за кандидата, которого в итоге поддержит „Умное голосование”».

Только вот сам кандидат нигде не появляется. Вы не найдёте его фотографий. И даже имя своё он почему-то не указывает. И правда — зачем? Просто Яшин.

Илья Яшин

Самого политика сняли с выборов из-за причастности к «экстремистской организации» ФБК*. Яшин считает это решение «произволом».

Настоящего Яшина (то есть меня) на выборы не пустили из-за сотрудничества с Навальным.

Регистрируйтесь на «Умном голосовании». А фальшивых кандидатов гоните взашей.

Илья Яшин

На выборы в Заксобрание Петербурга в июле заявились два тёзки действующего депутата и члена фракции «Яблоко» Бориса Лазаревича Вишневского. По данным СМИ, 43-летний Алексей Геннадьевич Шмелёв и 59-летний Виктор Иванович Быков сменили имена и фамилии прямо перед выборами. Теперь их обоих зовут Борис Вишневский, как и члена «Яблока». Отчества они менять не стали.

Для фото на предвыборный плакат «спойлеры» Вишневского скопировали внешность оппозиционного политика — они сделали такие же причёски, бороды и усы. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала ситуацию «позорищем» и предложила Борису Ивановичу и Борису Геннадьевичу «сняться с выборов, если у них осталась совесть». Она также попросила главу Горизбиркома Петербурга заменить плакаты с изображением «двойников».

«Спойлеры»-однофамильцы популярных оппозиционных кандидатов нужны, чтобы «оттягивать» от них голоса — невнимательные или запутавшиеся избиратели могут выбрать не того человека.

*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ.

#новости #политика

34 34 комментария
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22
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34 комментария
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Тяжелый Абдужаббор

25

Настоящего Яшина (то есть меня)

Всё остальные Яшины в России:

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Тяжелый

Игорь Рачук

0

Все остальные:
*смотрит на свои руки*
- Получается, я жалкая копия? Имитация? Ингредиент, идентичный натуральному? 

Ответить

Негативный инструмент

1

На тж тоже есть мой двойник. Что делать будем?

Ответить
Негативный

Твоего деда дед

35

Дадим ему синюю галочку, а тебя забаним

Ответить
Твоего

ouxen

3

справедливо

Ответить

Андрей Охапкин

4

Яшин за всё хорошее и против всего плохого

Ответить
Андрей

Следующий Денис

0

А как надо?

Ответить
Следующий

Андрей Малинин

2
Ответить

Ertha

1

Если часть страны не встанет после всего этого цирка что происходит на выборах. Именно прямого издевательства над гражданами поддерживающих кандидатов которых отстранили, то эту часть людей как убогими назвать будет не так уж и сложно.

Не защищать своё будущее это просто маразм который власти всадили прям в мозг граждан. Это просто издевательство. Вбросы это последнее что можно обсуждать в будущем.

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Ertha

Dmitry Sursin

1

Они не встали даже после задержания Навального, а ты тут про выборы говоришь, на которые некоторые уже лет 20 не ходят(а может ещё раньше, смотря кто как относится к развалу совка) 

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norm

–10

Регистрируйтесь на «Умном голосовании».

Не, спс.

Ответить
norm

Особый историк

0

А чо?

Ответить

Роман Александров

2

Безумное голосование

Ответить

Финансовый пришелец

2

Глава ЦИК Элла Памфилова назвала ситуацию «позорищем» и предложила Борису Ивановичу и Борису Геннадьевичу «сняться с выборов, если у них осталась совесть».

Тех, кто не наш,просто в момент снимаем с выборов. Тем кто наш, но обосрался, тактично предлагаем.
Шнобелевскую премию за лицемерие этой даме! ред.

Ответить

Особый историк

1

Лучше хоть какой-нибудь Илья Яшин, чем вообще никакого

Ответить

aliftin

1

А вот это прям круто. 

Ответить

pls help

1
Ответить

Александр Кузнецов

0

Это уже даже не смешно

Ответить

Nike RossXP

0

Не думаю, что это просто внезапное совпадение.

Очередная топорная хуйня. "Ыыы, а давайте однофамильца Яшина найдём, выдвинем, а тупые скрепошататели за него проголосуют!". Только вот его сторонниками в основном являются уверенные пользователи интернета, и уж так или иначе они либо уже знали, что Яшина не допустили, либо сейчас узнали о "двойнике". Умное голосование, опять же, учтет этот случай. Значит план - говно.

Ответить

ouxen

0

лол, подъебали красотку

Ответить

Уважаемый браслет

–1

вчера как раз увидел эту мешанину нарочито либеральских лозунгов на кубе (я/мы яшин, россия будет свободной и тп) и подумал «это реально тот ебатель собчак выдвигается? очень тупо выглядит» ред.

Ответить

Сергей Низовцев

0

А можно в президенты двойника выдвинуть?

Ответить
Сергей

Уважаемый браслет

2

удмурт или проиграешь!

Ответить

Бюджетный ГОСТ

0

«Россия будет свободной» — по иронии она должна стать свободной как раз от таких «кандидатов»

Ответить

Sergey Michko

0

должен ведь кто-то дураков в парламенте представлять 

Ответить

Уважаемый украинец

0

Потемкинские кандидаты

Ответить

mt

0

Сообщение удалено ред.

Ответить

Alexander Revan

0

В России нельзя никому доверять. Даже себе.

Ответить

Честной фонарь

0

От авторов «не грусти».

Ответить

Буржуазный Орзэмэс

0

Эллочку-баблоедочку не смутит и это 

Ответить

AZP

–1

из-за связи с ФБК

C Собчак у него связь теснее была.

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AZP

Честной фонарь

0

Может он на оргии ФБК ходил.

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AZP

Рыжий

0

Кого ебет кого он там ебет

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Роман

–1

Да уж, прекратите плохо, утомили уже.

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