«Двойника» зовут Алексей, но на агитационных материалах он указывает только фамилию.

2899 просмотров Слушать

Фото из фейсбука Ильи Яшина

На выборы в Госдуму в Перовском округе Москвы «Партия роста» выдвинула Алексея Яшина — «спойлера» Илья Яшина, хотя самому политику запретили избираться в депутаты. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.

Я понимаю, что после истории с двойниками Бориса Вишневского вас сложно чем-либо удивить. Но будете смеяться: у меня тоже появился двойник в Москве. Хотя в отличие от Вишневского, меня даже не пустили на выборы. Илья Яшин

По словам Ильи Яшина, его «двойник» выступает за честные выбору, свободу политзаключённым и сменяемость власти, а также критикует полицейский произвол, цензуру и поправки в Конституцию. Снятый с выборов политик считает, что по мнению «Единой России», часть оппозиционно настроенных избирателей проголосует за «спойлера», «а не за кандидата, которого в итоге поддержит „Умное голосование”».

Только вот сам кандидат нигде не появляется. Вы не найдёте его фотографий. И даже имя своё он почему-то не указывает. И правда — зачем? Просто Яшин.



Илья Яшин

Самого политика сняли с выборов из-за причастности к «экстремистской организации» ФБК*. Яшин считает это решение «произволом».

Настоящего Яшина (то есть меня) на выборы не пустили из-за сотрудничества с Навальным. Регистрируйтесь на «Умном голосовании». А фальшивых кандидатов гоните взашей. Илья Яшин

На выборы в Заксобрание Петербурга в июле заявились два тёзки действующего депутата и члена фракции «Яблоко» Бориса Лазаревича Вишневского. По данным СМИ, 43-летний Алексей Геннадьевич Шмелёв и 59-летний Виктор Иванович Быков сменили имена и фамилии прямо перед выборами. Теперь их обоих зовут Борис Вишневский, как и члена «Яблока». Отчества они менять не стали.

Для фото на предвыборный плакат «спойлеры» Вишневского скопировали внешность оппозиционного политика — они сделали такие же причёски, бороды и усы. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала ситуацию «позорищем» и предложила Борису Ивановичу и Борису Геннадьевичу «сняться с выборов, если у них осталась совесть». Она также попросила главу Горизбиркома Петербурга заменить плакаты с изображением «двойников».

«Спойлеры»-однофамильцы популярных оппозиционных кандидатов нужны, чтобы «оттягивать» от них голоса — невнимательные или запутавшиеся избиратели могут выбрать не того человека.