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Новости
Артём Мазанов

Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства Статьи редакции

Это предусматривает одна из «союзных программ».

30 30 комментариев
2229 просмотров

Главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко подписали 28 «союзных программ» и «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы». Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Стороны также договорились унифицировать законодательства по почтовой связи, построить инфраструктуру сетей связи.

Договорённости по другим программам:

  • Интеграция национальных платёжных систем, систем передачи финансовых сообщений и расчетов, системы быстрых платежей;
  • Согласование налогового и таможенного законодательства;

  • Сближение законодательства в различных сферах — сельское хозяйство, ядерная энергетика и другие;

  • Автомобильные перевозки планируется осуществлять на безразрешительной основе;
  • Объединённые рынки газа, электроэнергии, нефти и нефтепродуктов.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписали Александр Лукашенко и Борис Ельцин в 1999 году.

В 2019 году, к 20-летию соглашения, начали разрабатывать «дорожные карты» интеграции. Путин и Лукашенко согласовали все программы 9 сентября 2021 года.

#новости #россия #белоруссия

30 30 комментариев
12
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Буржуазный Орзэмэс

25

А о синхронизации гулагов допизделись? 

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aliftin

14

А России может с кем-то договориться что бы в Крыму роуминга не было?

Ответить
aliftin

Похожий Данила

15

С Украиной, когда отдадут обратно. Но мы хорошенько подумаем

Ответить
Похожий

Николай Бойко

1

Так Украина уже отдала Крым обратно, все норм

Ответить
Похожий

Marhal_New

1

Выгодный размен.

Ответить
Похожий

aliftin

1

Смело забирай, он нормальный и совсем не ношеный. 

Ответить
aliftin

Marhal_New _Arleana

4

Да. С Украиной.

Ответить
Marhal_New

Андрей Охапкин

0

Да-да. С Украиной

Ответить
Андрей

Болезненный

1

А с кем Андрюша, с кем? 

Ответить
Болезне…

aliftin

0

Кажется он что-то говорил про Украину. 

Ответить
aliftin

AZP

3

С Украиной

Ответить

Возрастной каякер

9

Хотели буэссср? Получите

Ответить
Возрастной

Возрастной каякер

3

б/у

Ответить

pls help

4

А гиги за шаги будут давать?

Ответить
pls

Негативный инструмент

3

скорее пиздюлей будут раздавать 

Ответить
Негативный

pls help

0

Делай шаги... И получай ПИЗДЮЛИ

Ответить
pls

Буржуазный Орзэмэс

0

Пиздюли

Ответить
Буржуазный

Mark Black

1

За рубли

Ответить

Ertha

3

Лукашенко уже в doggy style позе и принимает от своего начальника все интеграционные переходики. Как раз к 24 году успеют интегрировать во все щели страну, параллельно в котором Путька будет переизбираться как нацлидер партии при которой присоединит Беларусь в итоге после которой глубинный народ вздохнет с огромной душой к новым пабидам Великого солнцеликого князя, Владимира Владимировича Путина.

Ответить
Ertha

Владимир Филатов

1

зато "независимость"

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Ertha

pls help

0

Ты такие вещи не говори

Ответить
Ertha

Mark Black

0

Usd/rub 100-200

Ответить

Герман Дудков

0

Это типо ССРР V2.0?

Ответить
Герман

Владимир Филатов

3

нет, 1.1

Ответить

ouxen

1

Теперь то заживём

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Руденко Сергей

1

Союзные государства, которые мы заслужили

Ответить

Danil Oputin

1

Интересно, таракан признаёт Крым российским после этого? Хоть что-то пыне поиметь бы с него

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Woody Johnson

0

Кто нибудь пользуется роумингом? Какой-то рудимент

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Андрей Охапкин

0

Норм, хоть что-то хорошее для граждан России и Беларуси

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Роман Олегович

0

Ну да, в России же нигде роуминга нет ред.

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