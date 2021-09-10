Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства Статьи редакции
Это предусматривает одна из «союзных программ».
Главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко подписали 28 «союзных программ» и «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы». Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
Стороны также договорились унифицировать законодательства по почтовой связи, построить инфраструктуру сетей связи.
Договорённости по другим программам:
- Интеграция национальных платёжных систем, систем передачи финансовых сообщений и расчетов, системы быстрых платежей;
- Согласование налогового и таможенного законодательства;
Сближение законодательства в различных сферах — сельское хозяйство, ядерная энергетика и другие;
- Автомобильные перевозки планируется осуществлять на безразрешительной основе;
- Объединённые рынки газа, электроэнергии, нефти и нефтепродуктов.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписали Александр Лукашенко и Борис Ельцин в 1999 году.
В 2019 году, к 20-летию соглашения, начали разрабатывать «дорожные карты» интеграции. Путин и Лукашенко согласовали все программы 9 сентября 2021 года.
А России может с кем-то договориться что бы в Крыму роуминга не было?
С Украиной, когда отдадут обратно. Но мы хорошенько подумаем
Да. С Украиной.
Да-да. С Украиной
А гиги за шаги будут давать?
скорее пиздюлей будут раздавать
Пиздюли
Лукашенко уже в doggy style позе и принимает от своего начальника все интеграционные переходики. Как раз к 24 году успеют интегрировать во все щели страну, параллельно в котором Путька будет переизбираться как нацлидер партии при которой присоединит Беларусь в итоге после которой глубинный народ вздохнет с огромной душой к новым пабидам Великого солнцеликого князя, Владимира Владимировича Путина.
Это типо ССРР V2.0?
Интересно, таракан признаёт Крым российским после этого? Хоть что-то пыне поиметь бы с него