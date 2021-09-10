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Новости
Sasha Shambilova

Секретная служба США показала ранее не публиковавшиеся фотографии теракта 11 сентября Статьи редакции

Снимки сделали сотрудники службы: на них башни-близнецы после трагедии, повреждённые лимузины и участок, на котором располагался комплекс Всемирного торгового центра.

50 50 комментариев
5938 просмотров

11 сентября 2001 года террористы «Аль-Каиды» захватили четыре самолёта и устроили один из крупнейших терактов в истории человечества, в котором погибли почти три тысячи человек. Два самолёта направили на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, ещё два — на Пентагон. Предположительно, их конечной целью были Капитолий или Белый дом, но одно воздушное средство рухнуло в Пенсильвании.

Спустя 20 лет после теракта Секретная служба США обнародовала снимки, которые ранее нигде не публиковались. Их сделали сотрудники на месте трагедии.

Башни-близнецы после того, как оба самолёта врезались в здания
Участок Граунд-Зиро в Нижнем Манхэттене после обрушения зданий Всемирного торгового центра
Бронированные лимузины Секретной службы США на парковке их бывшего офиса. Его разрушили во время теракта

#новости #сша

50 50 комментариев
21
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цорiк

7

Первая фотка очень показывает развитие фототехники за 20 лет, конечно ред.

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цорiк

Le Petit Train Jaune

6

Слушай, а ловко ты про развитие цифровой фотографии за последние 20 лет отредактировал, я даже сначала не понял, молодец! 

Ответить
Le

цорiк

0

Небольшая вероятность есть все же

Ответить
цорiк

Владимир Филатов

0

пояснишь?

Ответить
Владимир

цорiк

0

Ну если там сто раз не пережимали, посмотри на резкость и шум

Ответить
цорiк

Владимир Филатов

2

Не уверен, но тогда вроде были только плёночные фотики, поэтому оцифровка создала шумы.

Ответить
Владимир

Уголовный бас

2

Я впервые взял в руки цифровую камеру в 1998 г. Фирму и модель не помню. Носитель информации был в виде дискеты 3,5", вставляемой внутрь. Стоил дохера тогда, типа - новая технология.

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Уголовн…

ouxen

0

нет, уже не новая

Ответить
ouxen

Уголовный бас

0

Ну для РФ было достаточно внове тогда, ибо фотик тот стоил точно не 100$ ))

Ответить
Владимир

Степан Анейчик

0

не, шумы именно как от цифрового фотика из начала 2000х

Ответить
Степан

Владимир Филатов

0

Так оцифровка тоже создаёт шумы, разве нет?

Ответить
Владимир

Артём Дидык

0

у большенства масс и у про среды тогда была пленка в основном

Ответить
Владимир

ouxen

0

раньше было лучше

Ответить
ouxen

Владимир Филатов

0

согласен, секунду назад было лучше

Ответить

Валерий Третьяков

6

Всего 4 фото или я не вижу ссылки на полную версию?

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Ertha

–26

Завтра как раз будет инаугурация презика в Афганистане по случаю поражения США в Афганистане. Прямо 11 сентября со всем пиршерством.

Кстати они уже военный парад провели со своей атмосферой. Там у военных были поясы шахида. 

Талибы так же уже ворвались в Норвежское посольство.

Поздравляю Соединённые Штаты Америки с 20-ти летним поражением. Молодцы. Так держать.

Ambassador Sigvald Hauge @NorwayAmbIran
Taliban has now taken over the Norwegian Embassy in Kabul. Say they will return it to us later. But first wine bottles are to be smashed and childrens’ books destroyed. Guns apparently less dangerous. Foto: Aftenposten, Norway
Ответить
Ertha

Dobrosvet

13

Что плохого от США ты в своей жизни имел, как пострадал от них, что подобным образом злорадствуешь?
Всегда было интересно, откуда у патриотов России столько ненависти к стране, технологиями которой пользуется весь мир и они в том числе. 
Откуда столько совковой гнили в их головах.
Ну или Норвегия например, она-то тебе чем насолила?
Зачем талибов хвалишь? Тебе реально нравится, что они делают?

Ответить
Dobrosvet

Ertha

–13

Зачем талибов хвалишь?

Что плохого от США ты в своей жизни имел, как пострадал от них, что подобным образом злорадствуешь?

Чего?

Всегда было интересно, откуда у патриотов России столько ненависти к стране

У меня нет ненависти ни к одной стране. Я лишь поздравил борцунов с террористами с 20-ти летним поражением обосравшись и убежав из страны показав свою настоящую сущность на весь мир.

Ответить
Ertha

Рыжий

4

 Я лишь поздравил борцунов с террористами с 20-ти летним поражением

20летние войны не ведутся ради победы. Уж точно не в современном мире (привет Донбасс, 7 лет война идёт и прекращаться не планирует).
Врядли победа над террористами была целью США. Да и теперь это уже почти что не террористы, а легитимная власть

Ответить
Рыжий

Ertha

–11

Целью США изначально было борцунство с терроризмом. Они успели отхуячить местное население, пытались попробовать проложить марионеточное правительство. Тех их предали и все бабки себе забрали. Сейчас сидят по углам.

А теперь они ссыкливо убежали из страны оставив всю военную технику. А талибы успели биометрические данные похитить с военными базами данных.

Ну да, это уже не террористы, а легитимная власть спс Амерам и Бриттам. Они сделали все возможное чтобы легитимировать террористов. Они такими не перестали быть.

Проёб прямо к 11 сентября. С инаугурацией. ред.

Ответить
Ertha

Dobrosvet

2

Бл ну и дичь

Ответить
Ertha

Dobrosvet

0

Что за настоящая сущность, объясни?
Я так понял, им надоело тратить на это астрономические суммы, они и ушли. Пусть теперь путин и лидер Xi разгребают этот гемор. В чём здесь поражение, почему злорадствуешь?

Ответить
Dobrosv…

Ertha

–6

Я не злорадствую. Алло.

Пусть теперь путин и лидер Xi разгребают этот гемор.

Кстати Россия и Китай приглашены на инаугурацию завтра. Как раз будут.
Они как раз разгребать ничего не будут. Они лишь увеличат свое влияние на Азию.

им надоело тратить на это астрономические суммы

они их столько тратили, потому что 20 лет просерали. ред.

Ответить
Ertha

Dobrosvet

5

Слава России чел, радуйся - пришёл и на твою улицу праздник.
Немного тебе для счастья надо.

Ответить
Dobrosv…

Alexei Kuksin

0

Почему когда США уходит из Афганистана это "им надоело тратить астрономические суммы", а когда СССР это "Поражение красной империи"?

Ответить
Alexei

Dobrosvet

0

Когда СССР ушел оттуда, это не было его поражением. Это был просто вывод войск из чужой страны. Как и США сейчас просто ушли, поняв бессмысленность своего присутствия там.
Никакая империя в Афгане невозможна, там первобытно-общинный строй и бесконечная война племён.
Насчет ухода США, так они просто перегруппировали силы с учётом новых реалий и оставили эти территории для Китая и России. Дружите, помогайте, развивайте на здоровье.

Ответить
Dobrosv…

Ertha

–1

Нет дружок пирожок. Уход из Афганистана Советами - было поражением Советов после чего случился распад империи бугага.
Только тогда Советы обставили всё более менее красивенько хотя бы. С товарищами майорами отдающие салют последнему экипажу

А здесь Штаты обосрались жиденько. Просто по всем книжкам обсёр через обсёр. С бегством.
Мало того что побег был позорный, так у них похитили биометрические данные и оставили в подарок пару истребителей и военной техники которую можно будет окучивать. ред.

Ответить
Ertha

Dobrosvet

0

Распад совка случился из-за падения цен на энергоносители в сочетании с полным бардаком, а не из-за Афгана.
Военную технику американцы оставили Афганской армии - если бы было надо - забрали бы, никуда они не бежали, вывод войск был заранее заявлен и проходил по плану.
Но афганцам оказалось не нужно современное государство, они переметнулись на сторону талибана при первой же возможности. Ну что ж, пусть и дальше практикуют женское обрезание, побивание камнями и наказание предметов, не упомянутых в Коране. Это их путь.
Байден и его советники просчитались. Суть просчёта в том, что они на полном серьёзе считают, что цивилизовать можно любой народ, а это не так. Ну лоханулись, будут впредь умнее.
А я еще раз спрошу - чего ты радуешься-то? И такие как ты дружочки-пирожочки? Просто объясни причину вашей ватной радости.

Ответить
Ertha

Арсений Веснин

0

 А говорили в тапочках нельзя власть захватить

Ответить
Арсений

Ertha

–9

Они захватили в тапочках с РПГ-7 и калашом. К тому же всю военную технику к себе прибрали на сумму в 85 миллиардов долларов.
Что не день, то прям радость и счастье для террористов.

Ответить
Ertha

Виктор Шуваев

1

да и ты вроде радуешься. чему только?

Ответить
Виктор

Ertha

–3

Чего блять?

Ответить
Ertha

Виктор Шуваев

2

Поздравляю Соединённые Штаты Америки с 20-ти летним поражением. Молодцы. Так держать.

не радуешься?

Ответить
Виктор

Ertha

–2

Нет. Если ты не понял это был сарказм.

Ответить
Ertha

Dobrosvet

1

Сарказм в отношении США, с явно выраженным злорадством и радостью, именно поэтому и интересно - чему радуешься?

Ответить
Ertha

Уголовный бас

0

Должен заступиться за Группу компаний «Калашников».

Они не поставляли автоматы и пули для них талибам.
Но в своё время продали лицензию на базовую модель АК-47 (вроде) ряду стран. В том числе и Китаю.
Китай же - поставлял автоматы и пули для них талибам.

Ответить
Уголовн…

Ertha

–1

Не надо заступаться. Всё уже давно известно:

Генерал США: Россия вооружает боевиков…
Россия поддерживает и поставляет оружие афганскому движению "Талибан", заявил глава сил США в…
www.bbc.com
Ответить
Ertha

Уголовный бас

0

Генерал Николсон заявил, что Россия поддерживает и поставляет оружие афганскому движению "Талибан".

Отлично. Это написано в статье Би-би-си 23 марта 2018 г.
Там, в статье, нет никаких пруфов.
Для меня эта статья - просто антироссийская пропаганда.
Были бы пруфы, кроме трёпа генерала, я бы попытался изменить своё мнение.
Но это 2018, когда уже санкции, обвинения России в кибер-атаках, недоказанном отравлении Скрипаля и во всех смертных грехах.
Поэтому мне пиздежа американского генерала мало. 
Доказательства нужны.

Вот на фотках в посольстве талибы с АК-47. Это - пруф.
А тем временем, с 1959 году 7,62-мм автомат Калашникова модернизированный (АКМ) был принят на вооружение в армии СССР. А АК-47 перестали выпускать, как устаревшую модель.

Вопрос: где талибы в 2021 г. берут АК-47, который наша страна перестала выпускать с 1959 года?

Советский Союз выдал лицензии на производство автоматов Калашникова 18 странам, в основном союзникам и участникам Варшавского договора. Автоматы производились в том числе в Польше, Болгарии, ГДР, Египте, большими партиями изготавливал АК Китай. ред.

Ответить
Арсений

Уголовный бас

0

Говорят, у них там жарковато.
Ноги потеют в берцах.
В тапочках - ОК.

Ответить

Иван Гессе

4

на фоне того, что наснимал марк лаганга выглядит не так и впечатляюще ред.

Ответить

Le Petit Train Jaune

3

‘на парковкЕ их бывшего офиса’

УПД. Большое спасибо, так лучше  ред.

Ответить

alexferman

3

9/11 можно считать концом свободного мира. После теракта пошло закручивание гаек во все поля.

Ответить
alexferman

Rudolf Cunningham

0

Оно бы все равно пошло. 9/11 лишь облегчает бумажную волокиту, причем только в одной конкретной стране. А тренд глобальный и все как-то без своего 9/11 гайки закручивать умудряются.

Ответить

Священный парфюмер

0

Удивлен, что после 11 сентября США не жахнули по Афгану ядерным оружием

Ответить
Священный

Степан Анейчик

0

Это бы не принесло столько денег как долгая затяжная война

Ответить
Степан

ouxen

0

афганцам

Ответить

Особый историк

0

А почему правительство эти снимки не публиковало? Как-то это не очень хорошо - скрывать подобное. Для всяких независимых расследований любая дополнительная информация важна.

Ответить

Буржуазный Орзэмэс

0

Впрочем, ничего нового (я не увидел) 

Ответить

Саша Ринцлер

0

Я думал там из кабины самолета будут фотки. Meh...

Ответить

Андрей Охапкин

–1

Пора

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