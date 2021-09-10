Секретная служба США показала ранее не публиковавшиеся фотографии теракта 11 сентября Статьи редакции
Снимки сделали сотрудники службы: на них башни-близнецы после трагедии, повреждённые лимузины и участок, на котором располагался комплекс Всемирного торгового центра.
11 сентября 2001 года террористы «Аль-Каиды» захватили четыре самолёта и устроили один из крупнейших терактов в истории человечества, в котором погибли почти три тысячи человек. Два самолёта направили на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, ещё два — на Пентагон. Предположительно, их конечной целью были Капитолий или Белый дом, но одно воздушное средство рухнуло в Пенсильвании.
Спустя 20 лет после теракта Секретная служба США обнародовала снимки, которые ранее нигде не публиковались. Их сделали сотрудники на месте трагедии.
Первая фотка очень показывает развитие фототехники за 20 лет, конечно ред.
Слушай, а ловко ты про развитие цифровой фотографии за последние 20 лет отредактировал, я даже сначала не понял, молодец!
пояснишь?
Не уверен, но тогда вроде были только плёночные фотики, поэтому оцифровка создала шумы.
Я впервые взял в руки цифровую камеру в 1998 г. Фирму и модель не помню. Носитель информации был в виде дискеты 3,5", вставляемой внутрь. Стоил дохера тогда, типа - новая технология.
не, шумы именно как от цифрового фотика из начала 2000х
Завтра как раз будет инаугурация презика в Афганистане по случаю поражения США в Афганистане. Прямо 11 сентября со всем пиршерством.
Кстати они уже военный парад провели со своей атмосферой. Там у военных были поясы шахида.
Талибы так же уже ворвались в Норвежское посольство.
Поздравляю Соединённые Штаты Америки с 20-ти летним поражением. Молодцы. Так держать.
Что плохого от США ты в своей жизни имел, как пострадал от них, что подобным образом злорадствуешь?
Всегда было интересно, откуда у патриотов России столько ненависти к стране, технологиями которой пользуется весь мир и они в том числе.
Откуда столько совковой гнили в их головах.
Ну или Норвегия например, она-то тебе чем насолила?
Зачем талибов хвалишь? Тебе реально нравится, что они делают?
Зачем талибов хвалишь?
Что плохого от США ты в своей жизни имел, как пострадал от них, что подобным образом злорадствуешь?
Чего?
Всегда было интересно, откуда у патриотов России столько ненависти к стране
У меня нет ненависти ни к одной стране. Я лишь поздравил борцунов с террористами с 20-ти летним поражением обосравшись и убежав из страны показав свою настоящую сущность на весь мир.
Я лишь поздравил борцунов с террористами с 20-ти летним поражением
20летние войны не ведутся ради победы. Уж точно не в современном мире (привет Донбасс, 7 лет война идёт и прекращаться не планирует).
Врядли победа над террористами была целью США. Да и теперь это уже почти что не террористы, а легитимная власть
Целью США изначально было борцунство с терроризмом. Они успели отхуячить местное население, пытались попробовать проложить марионеточное правительство. Тех их предали и все бабки себе забрали. Сейчас сидят по углам.
А теперь они ссыкливо убежали из страны оставив всю военную технику. А талибы успели биометрические данные похитить с военными базами данных.
Ну да, это уже не террористы, а легитимная власть спс Амерам и Бриттам. Они сделали все возможное чтобы легитимировать террористов. Они такими не перестали быть.
Проёб прямо к 11 сентября. С инаугурацией. ред.
Я не злорадствую. Алло.
Пусть теперь путин и лидер Xi разгребают этот гемор.
Кстати Россия и Китай приглашены на инаугурацию завтра. Как раз будут.
Они как раз разгребать ничего не будут. Они лишь увеличат свое влияние на Азию.
им надоело тратить на это астрономические суммы
они их столько тратили, потому что 20 лет просерали. ред.
Почему когда США уходит из Афганистана это "им надоело тратить астрономические суммы", а когда СССР это "Поражение красной империи"?
Когда СССР ушел оттуда, это не было его поражением. Это был просто вывод войск из чужой страны. Как и США сейчас просто ушли, поняв бессмысленность своего присутствия там.
Никакая империя в Афгане невозможна, там первобытно-общинный строй и бесконечная война племён.
Насчет ухода США, так они просто перегруппировали силы с учётом новых реалий и оставили эти территории для Китая и России. Дружите, помогайте, развивайте на здоровье.
Нет дружок пирожок. Уход из Афганистана Советами - было поражением Советов после чего случился распад империи бугага.
Только тогда Советы обставили всё более менее красивенько хотя бы. С товарищами майорами отдающие салют последнему экипажу
А здесь Штаты обосрались жиденько. Просто по всем книжкам обсёр через обсёр. С бегством.
Мало того что побег был позорный, так у них похитили биометрические данные и оставили в подарок пару истребителей и военной техники которую можно будет окучивать. ред.
Распад совка случился из-за падения цен на энергоносители в сочетании с полным бардаком, а не из-за Афгана.
Военную технику американцы оставили Афганской армии - если бы было надо - забрали бы, никуда они не бежали, вывод войск был заранее заявлен и проходил по плану.
Но афганцам оказалось не нужно современное государство, они переметнулись на сторону талибана при первой же возможности. Ну что ж, пусть и дальше практикуют женское обрезание, побивание камнями и наказание предметов, не упомянутых в Коране. Это их путь.
Байден и его советники просчитались. Суть просчёта в том, что они на полном серьёзе считают, что цивилизовать можно любой народ, а это не так. Ну лоханулись, будут впредь умнее.
А я еще раз спрошу - чего ты радуешься-то? И такие как ты дружочки-пирожочки? Просто объясни причину вашей ватной радости.
А говорили в тапочках нельзя власть захватить
да и ты вроде радуешься. чему только?
Поздравляю Соединённые Штаты Америки с 20-ти летним поражением. Молодцы. Так держать.
не радуешься?
Должен заступиться за Группу компаний «Калашников».
Они не поставляли автоматы и пули для них талибам.
Но в своё время продали лицензию на базовую модель АК-47 (вроде) ряду стран. В том числе и Китаю.
Китай же - поставлял автоматы и пули для них талибам.
Не надо заступаться. Всё уже давно известно:
Генерал Николсон заявил, что Россия поддерживает и поставляет оружие афганскому движению "Талибан".
Отлично. Это написано в статье Би-би-си 23 марта 2018 г.
Там, в статье, нет никаких пруфов.
Для меня эта статья - просто антироссийская пропаганда.
Были бы пруфы, кроме трёпа генерала, я бы попытался изменить своё мнение.
Но это 2018, когда уже санкции, обвинения России в кибер-атаках, недоказанном отравлении Скрипаля и во всех смертных грехах.
Поэтому мне пиздежа американского генерала мало.
Доказательства нужны.
Вот на фотках в посольстве талибы с АК-47. Это - пруф.
А тем временем, с 1959 году 7,62-мм автомат Калашникова модернизированный (АКМ) был принят на вооружение в армии СССР. А АК-47 перестали выпускать, как устаревшую модель.
Вопрос: где талибы в 2021 г. берут АК-47, который наша страна перестала выпускать с 1959 года?
Советский Союз выдал лицензии на производство автоматов Калашникова 18 странам, в основном союзникам и участникам Варшавского договора. Автоматы производились в том числе в Польше, Болгарии, ГДР, Египте, большими партиями изготавливал АК Китай. ред.
9/11 можно считать концом свободного мира. После теракта пошло закручивание гаек во все поля.
Оно бы все равно пошло. 9/11 лишь облегчает бумажную волокиту, причем только в одной конкретной стране. А тренд глобальный и все как-то без своего 9/11 гайки закручивать умудряются.
Это бы не принесло столько денег как долгая затяжная война