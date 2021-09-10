Снимки сделали сотрудники службы: на них башни-близнецы после трагедии, повреждённые лимузины и участок, на котором располагался комплекс Всемирного торгового центра.

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11 сентября 2001 года террористы «Аль-Каиды» захватили четыре самолёта и устроили один из крупнейших терактов в истории человечества, в котором погибли почти три тысячи человек. Два самолёта направили на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, ещё два — на Пентагон. Предположительно, их конечной целью были Капитолий или Белый дом, но одно воздушное средство рухнуло в Пенсильвании.

Спустя 20 лет после теракта Секретная служба США обнародовала снимки, которые ранее нигде не публиковались. Их сделали сотрудники на месте трагедии.

Башни-близнецы после того, как оба самолёта врезались в здания

Участок Граунд-Зиро в Нижнем Манхэттене после обрушения зданий Всемирного торгового центра