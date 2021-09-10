В Иркутске 12-летнего ученика Центра образования №47 не допустили до занятий из-за причёски с хвостиком на макушке. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на мать школьника.

По словам женщины, учителя говорили шестикласснику, что «мужики так не ходят» и сравнивали его с транссексуалами. Мальчику предложили распустить волосы, но он отказался и шесть уроков просидел в кабинете психолога.

Директор школы Надежда Тютрина заявила, что от занятий школьника не отстраняли. По её словам, в кабинет психолога к нему приходили педагоги и давали задания: «Все шесть уроков он занимался, но только отдельно от одноклассников. То есть от учебного процесса он отстранен не был. Никакой закон мы не нарушили».

На следующий день мальчику разрешили посещать уроки. Но он был вынужден сменить причёску.

Уполномоченный по правам ребёнка в регионе Татьяна Афанасьева назвала случившееся «организацией образовательного процесса вне класса» и «спорным моментом». Она считает, что решение педагогов может быть оправдано, если их действия соответствовали нормам устава школы.

Если родители хотят изменить требования к внешнему виду учеников, они могут начать коллективное обсуждение этой темы, сказала Афанасьева. В Положении о школьной форме и внешнем виде Центра образования № 47 написано, что «мальчики должны быть коротко острижены», «экстравагантные стрижки и причёски как для мальчиков, так и для девочек» запрещены. Длинные волосы у девочек, согласно документу, должны быть заплетены в косу или прибраны заколками.

После сообщений о случившемся в СМИ и соцсетях прокуратура региона начала проверку исполнения закона об образовании. По мнению ведомства, учителя могли предъявить необоснованные требования к внешнему виду ученика, сообщает издание IrkutskMedia.