В Иркутске школьника не пустили на уроки из-за хвостика на голове. Прокуратура начала проверку Статьи редакции
Шестиклассник шесть уроков просидел в кабинете психолога.
В Иркутске 12-летнего ученика Центра образования №47 не допустили до занятий из-за причёски с хвостиком на макушке. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на мать школьника.
По словам женщины, учителя говорили шестикласснику, что «мужики так не ходят» и сравнивали его с транссексуалами. Мальчику предложили распустить волосы, но он отказался и шесть уроков просидел в кабинете психолога.
Директор школы Надежда Тютрина заявила, что от занятий школьника не отстраняли. По её словам, в кабинет психолога к нему приходили педагоги и давали задания: «Все шесть уроков он занимался, но только отдельно от одноклассников. То есть от учебного процесса он отстранен не был. Никакой закон мы не нарушили».
На следующий день мальчику разрешили посещать уроки. Но он был вынужден сменить причёску.
Уполномоченный по правам ребёнка в регионе Татьяна Афанасьева назвала случившееся «организацией образовательного процесса вне класса» и «спорным моментом». Она считает, что решение педагогов может быть оправдано, если их действия соответствовали нормам устава школы.
Если родители хотят изменить требования к внешнему виду учеников, они могут начать коллективное обсуждение этой темы, сказала Афанасьева. В Положении о школьной форме и внешнем виде Центра образования № 47 написано, что «мальчики должны быть коротко острижены», «экстравагантные стрижки и причёски как для мальчиков, так и для девочек» запрещены. Длинные волосы у девочек, согласно документу, должны быть заплетены в косу или прибраны заколками.
После сообщений о случившемся в СМИ и соцсетях прокуратура региона начала проверку исполнения закона об образовании. По мнению ведомства, учителя могли предъявить необоснованные требования к внешнему виду ученика, сообщает издание IrkutskMedia.
В Дагестане замдиректора Маджалисской средней школы не пускал на уроки учениц без платков. При этом косынка не относится к обязательной форме: головной убор для девочек прописан в уставе образовательной организации как дополнительный элемент. После жалоб родителей замдиректора уволили из-за «превышения должностных полномочий».
По словам женщины, учителя говорили шестикласснику, что мужики так не ходят» и сравнивали его с транссексуалами.
Ого. Прям все. Словил Бинго
не совсем понятно, трансексуалы наши отечественные или из загнивающей европки
всегда в пещерном базаре провинциалов про "мужик должен" вспоминаю этот мем
А откуда они вообще знают, как ходят транссексуалы?!
А надо бы проверить историю их браузеров.
Не, для Бинго ещё нужно, чтобы транссексуалы были украинские. А лучше сразу американские - потому что они могут ещё и одновременно быть солдатами НАТО.
Я вспоминаю условный 2000 год когда половина класса мелировалась, некоторые отращивали волосы, кто-то брился налысо.
Учителя ходили с покерфейсом.
забавно, что с мелированием ходили именно четкие ребята, а на первую волну эмо залетали тоже дерзкие парни, которые сами кому угодно ебальники могли набить)
а потом все эти субкультуры стали чем-то анимешным, лгбт-фрэндли и т.д.) не то чтобы это плохо, но суть в том, что зря они связывают не связанные вещи
Ты ща рёзенган в кабину выхватишь за наезд на аниме, сенпай ред.
вы деретесь как анимешники
5 серий рассказываю свой ориджин
5 серий слушаю ориджин противника
Сосёмся
я люблю девушек-анимешниц за то что они строят из себя помешанных на сексе извращенок :3
В моё время анимешницами становились не самые привлекательные девочки, у которых из-под аниме одёжок выползал жир, завидую современным короче
не знаю ни одной полненькой анимешницы, скорее наоборот болезненно худенькие и бледненькие)0
в нулевые ебали мозги только девочкам за короткие юбки и сережки, а потом уже после эмоволны началась гомоистерия
Согласен, просто техники не было. Одна мамаша другой звонила и где-то цепочка терялась.
Хотя жесть творилась такая, что только одна школа в мухосранске по нынешним временам генерила события федерального масштаба. Насилие, буллинг.
Да вон кто-то в комментах на TJ писал, в 90ых на школьную дискотеку пробрались какие-то парни, начали рамсить и в итоге школьнику какому-то ногу прострелили.
Сейчас бы весь рунет гудел от такой новости. А тогда кто знал? В лучшем случае жители города (и то, если это типа Москвы - пары районов)
Та же фигня. В конце 90-х (ДЕВЯНОСТЫХ, Карл!) мы в школе делали какие-то безумные стрижки, выстригали узоры какие-то на висках и на затылке, волосы красили - и большинству учителей было вообще пофиг, но даже те учителя, которые этого не понимали, от занятий за это даже не думали отстранять. Максимум могли глуповато пошутить над этим.
я же говорю, это все после эмоволны всем промыли мозги, начав все что угодно мешать с гомосексуальностью
Очередная тетя Срака эталонная пидораха порвалась от малейшего проявления самовыражения ребенка. Ничего нового
Мальчики должны быть коротко острижены. Экстравагантные стрижки и окрашивание волос запрещены
пиздец, даже в армии таких формулировок нет, ты по уставу должен опрятно и аккуратно выглядеть.
вот это уже конкрентная шиза отдельно взятых дурачков. рекомендую родителям сменить школу
придурки совковые.
мужики так не ходят
они мужиков интересно каких-либо видели вообще кроме своих вечно пьяных мужей бритых под машинку.
Это при том, что в их гипотетической молодости такая длина волос была абсолютной нормой.
просто бритых. в целом по жизни.
Кто создатель этого бота? Есть пара вопросов
Дитковский, ты заебал, какие боты...
Мальчик молодец. Не пошел на поводу у тупого быдла. Остаял свои границы и вот эти люди УЧАТ? Просто кринжовый кринж. Наоборот, челка не мешает, одни плюсы. Всю жизнь длинные волосы были, представляю если бы мне заявили в школе, институте, мол подстригись, ты тут мешаешь скрепам бабы Глашы, нахуй бы катились такие «педагоги».
Ведь ты же русский? Ты родился в России? Ты ходил в среднюю школу? Ты служил в армии? Ты учился в техникуме? Ты работал на заводе? Ты ездил в Бобруйск? Ездил в Бобруйск? В Бобруйск ездил? Ездил, а? Ты в Бобруйск ездил, а? Ездил? Чего молчишь? В Бобруйск ездил? А? Чего косишь? А? Заело, да? Ездил в Бобруйск? Ты, хуй? В Бобруйск ездил? Ездил, падло? Ездил, гад? Ездил, падло? Ездил, бля? Чего заныл? Ездил, сука? Ездил, бля? Ездил, бля? Ездил, бля? Чего ноешь? Чего сопишь, падло? Чего, а? Заныл? Заныл, падло?
ред.
От колыбели и до могилы, мы хмурые как небо над Тагилом
Куда ни глянь абсурд и дебилы
Конечно, в нашем русском православии мужики с длинными волосами не должны ходить. Только содомиты и извращенцы всякие не стригутся
Шестиклассник шесть уроков
в шестом кабинете шестой школы
А ты думаешь шрамирование в племенах африканских зачем делают. Что б мужик мужикатый был сука бля нах
Мальчику предложили распустить волосы, но он отказался и шесть уроков просидел в кабинете психолога
Молоток пацан
учителя говорили шестикласснику, что «мужики так не ходят» и сравнивали его с транссексуалами
Текущая система образования в России должна умереть, учителя ненавидят тех, кого должны учить, а школьники отвечают им тотальным неуважением. Научить чему-то полезному школа сейчас не способна
Более-менее нормальной страной раха похоже была только в нулевые.
Всем было абсолютно плевать в каком ты виде ты в школу пришел. Одет, не грязный и ладно. Максимум могли до спортивной одежды доебаться и то домой не гнали. ред.
«мужики так не ходят» 🤔
«мужики так не ходят» 🤔🤔
Общество действительно становится всё более защоренным и пуританским или мне кажется? Вместо того, чтобы давать молодым людям самовыражаться, развивать свою личность и идентичность, пытаюсь навязывать мнение что нужно быть "как все", не выделяться, не умничать.
получается что всегда так было. пофигу , даешь ты людям свободу или нет, эти явления что при крепостных, что при совках революционерах , что сегодня бывают
Always has been же. Просто сейчас меньше стесняются выносить сор из избы. В мои школьные годы о таком случае узнали бы максимум люди из близлежайших школ.
У нас было такое, что старая училка за волосы таскала старшеклассницу из-за внешнего вида. Ватсаппаов и телеграммов тогда не было, максимум аська ред.
Иркутск в целом довольно ауешный город
ауешный город начинается восточнее Дрездена
В смысле мальчики так не ходят?! В Питере это вообще распространённая прическа среди парней. Причем среди гетеро ориентации. Че за херня докопаться до шестиклассника
Тупая ущербная вата из Зажопинска. И очень грустно, что именно такие пещерные марамойки становятся учителями. Видимо, действительно в пед идут не от избытка ума.
В пед не идут толпы тупых и уже с промытыми мозгами (хотя такие кадры тоже встречаются).
Такие вот кошмарные трансформации происходят с людьми с началом работы в школе. Кто-то плюётся и уходит оттуда, а кто-то втягивается и в абсолютном большинстве случаев превращается из человека в училку.
Хах, я в 11-ом классе купил себе розовый дневник и написал там кучу всякой херни про единорогов. Так меня к директору вызывали и грозились исключить из школы. Бюджетные служащие - какие же они не приспособленные к жизни лузеры, которые не могут понять элементарные юношеские приколы.
Длинные волосы = экстравагантный вид.
ОК.
В волосах прослушка может быть. Агента гос Джони депа. А лысый это наш, свой, православный, по понятиям
По её словам, в кабинет психолога к нему приходили педагоги и завали
...ебало вообще кто ты такой чтоб я тебе что-то объясняла ред.
Все это уже было, все вторично
https://sport24.ru/news/football/2019-09-13-mama-shkolnika-chya-strizhka-pod-ibragimovicha-vyzvala-skandal-my-otstoyali-nashu-prichesku