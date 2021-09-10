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Новости
Яна Ломакина

В Иркутске школьника не пустили на уроки из-за хвостика на голове. Прокуратура начала проверку Статьи редакции

Шестиклассник шесть уроков просидел в кабинете психолога.

91 91 комментарий
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Фото «Комсомольской правды»

В Иркутске 12-летнего ученика Центра образования №47 не допустили до занятий из-за причёски с хвостиком на макушке. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на мать школьника.

По словам женщины, учителя говорили шестикласснику, что «мужики так не ходят» и сравнивали его с транссексуалами. Мальчику предложили распустить волосы, но он отказался и шесть уроков просидел в кабинете психолога.

Директор школы Надежда Тютрина заявила, что от занятий школьника не отстраняли. По её словам, в кабинет психолога к нему приходили педагоги и давали задания: «Все шесть уроков он занимался, но только отдельно от одноклассников. То есть от учебного процесса он отстранен не был. Никакой закон мы не нарушили».

На следующий день мальчику разрешили посещать уроки. Но он был вынужден сменить причёску.

Уполномоченный по правам ребёнка в регионе Татьяна Афанасьева назвала случившееся «организацией образовательного процесса вне класса» и «спорным моментом». Она считает, что решение педагогов может быть оправдано, если их действия соответствовали нормам устава школы.

Если родители хотят изменить требования к внешнему виду учеников, они могут начать коллективное обсуждение этой темы, сказала Афанасьева. В Положении о школьной форме и внешнем виде Центра образования № 47 написано, что «мальчики должны быть коротко острижены», «экстравагантные стрижки и причёски как для мальчиков, так и для девочек» запрещены. Длинные волосы у девочек, согласно документу, должны быть заплетены в косу или прибраны заколками.

После сообщений о случившемся в СМИ и соцсетях прокуратура региона начала проверку исполнения закона об образовании. По мнению ведомства, учителя могли предъявить необоснованные требования к внешнему виду ученика, сообщает издание IrkutskMedia.

В Дагестане замдиректора Маджалисской средней школы не пускал на уроки учениц без платков. При этом косынка не относится к обязательной форме: головной убор для девочек прописан в уставе образовательной организации как дополнительный элемент. После жалоб родителей замдиректора уволили из-за «превышения должностных полномочий».

#новости #регионы #образование

91 91 комментарий
36
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91 комментарий
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Marhal_New _Arleana

54

По словам женщины, учителя говорили шестикласснику, что мужики так не ходят» и сравнивали его с транссексуалами. 

Ого. Прям все. Словил Бинго

Ответить
Marhal_New

Негативный инструмент

4

не совсем понятно, трансексуалы наши отечественные или из загнивающей европки 

Ответить
Негативный

Должностной

48

всегда в пещерном базаре провинциалов про "мужик должен" вспоминаю этот мем

Ответить
Должнос…

Плотный

8

Вот что армия с людьми делает.

Ответить
Плотный

Должностной

21

ну уж по части традиционных ценностей условный Сережка Зверев даст большинству фору , просто чудаковатый дядька, вполне имеет право подурачиться и не быть душнилой в зрелом возрасте

Ответить
Marhal_New

Финансовый пришелец

3

А откуда они вообще знают, как ходят транссексуалы?!
А надо бы проверить историю их браузеров.

Ответить
Marhal_New

Alexander Personazhe

1

Не, для Бинго ещё нужно, чтобы транссексуалы были украинские. А лучше сразу американские - потому что они могут ещё и одновременно быть солдатами НАТО.

Ответить
Alexander

Рыжий

3

Тогда трансы должны быть немецкими. 
1) Трансы
2) Немцы (фошизды!!!11)
3) Солдаты НАТО 

Ответить
Рыжий

Alexander

0

Но тут есть трудность - Германия-то "стратегический партнёр". Ну, "Северный поток - 2" же, все дела.

Ответить

плюшевый батон

49

Я вспоминаю условный 2000 год когда половина класса мелировалась, некоторые отращивали волосы, кто-то брился налысо. 

Учителя ходили с покерфейсом. 

Ответить
плюшевый

Странный Паша

13

забавно, что с мелированием ходили именно четкие ребята, а на первую волну эмо залетали тоже дерзкие парни, которые сами кому угодно ебальники могли набить)

а потом все эти субкультуры стали чем-то анимешным, лгбт-фрэндли и т.д.) не то чтобы это плохо, но суть в том, что зря они связывают не связанные вещи

Ответить
Странный

Пётр Козлов

4

Ты ща рёзенган в кабину выхватишь за наезд на аниме, сенпай ред.

Ответить
Пётр

Должностной

1

вы деретесь как анимешники

Ответить
Должнос…

Пётр Козлов

13

5 серий рассказываю свой ориджин
5 серий слушаю ориджин противника

Сосёмся

Ответить
Пётр

Майка Ника

0

Напомнило: 

https://youtu.be/3nFM4wDeXco

Ответить
Пётр

Странный Паша

0

я люблю девушек-анимешниц за то что они строят из себя помешанных на сексе извращенок :3

Ответить
Странный

Пётр Козлов

1

В моё время анимешницами становились не самые привлекательные девочки, у которых из-под аниме одёжок выползал жир, завидую современным короче

Ответить
Пётр

Странный Паша

0

не знаю ни одной полненькой анимешницы, скорее наоборот болезненно худенькие и бледненькие)0

Ответить
Странный

Doktor

0

знаю дохера ожиревших анимешниц, болезненно жирные и лоснящиеся)0

Ответить
Doktor

Странный

0

это позерки))

Ответить
Doktor

Smaug The

0

Так вот какие эти твои серьезные темы, куда ты свое мнение пишешь

Ответить
Smaug

Doktor

0

О, заплакать пришел?

Ответить
Doktor

Smaug The

0

Позови оператора, у меня к нему вопросы

Ответить
Странный

Doktor

0

это позерки))

Ответить
Странный

Священный

0

Мышление изменилось. Сейчас четкие ребят стремятся в субкультуру борцух или "темщиков"

Ответить
Священн…

Smaug The

0

темщиков?

Ответить
Smaug

марат котляров

0

Скупщики краденого

Ответить
марат

Smaug The

0

спасибо

Ответить
плюшевый

aliftin

4

Не думаю что прям так все было. Ебали мозги в меньшей степени, но и мама каждого школьника не писала об этом на весь интернет и не писали заявления в прокуратуру. 

Ответить
aliftin

Странный Паша

2

в нулевые ебали мозги только девочкам за короткие юбки и сережки, а потом уже после эмоволны началась гомоистерия

Ответить
Странный

Рыжий

–1

 в нулевые ебали мозги только девочкам за короткие юбки

И не только мозги 

Ответить
Рыжий

Должностной

5

некоторые современные родители - это как раз те дети нулевых. вроде с ними за одними партами сидели, а какой же разный контингент в итоге вышел ред.

Ответить
Должнос…

Doktor

2

После школы у каждого получился свой опыт.

Ответить
aliftin

плюшевый батон

0

Согласен, просто техники не было. Одна мамаша другой звонила и где-то цепочка терялась.

Хотя жесть творилась такая, что только одна школа в мухосранске по нынешним временам генерила события федерального масштаба. Насилие, буллинг. 

Ответить
плюшевый

Рыжий

0

Да вон кто-то в комментах на TJ писал, в 90ых на школьную дискотеку пробрались какие-то парни, начали рамсить и в итоге школьнику какому-то ногу прострелили.
Сейчас бы весь рунет гудел от такой новости. А тогда кто знал? В лучшем случае жители города (и то, если это типа Москвы - пары районов)

Ответить
плюшевый

Alexander Personazhe

4

Та же фигня. В конце 90-х (ДЕВЯНОСТЫХ, Карл!) мы в школе делали какие-то безумные стрижки, выстригали узоры какие-то на висках и на затылке, волосы красили - и большинству учителей было вообще пофиг, но даже те учителя, которые этого не понимали, от занятий за это даже не думали отстранять. Максимум могли глуповато пошутить над этим.

Ответить
Alexander

Странный Паша

0

я же говорю, это все после эмоволны всем промыли мозги, начав все что угодно мешать с гомосексуальностью

Ответить

Алексей Иванов

42

Очередная тетя Срака эталонная пидораха порвалась от малейшего проявления самовыражения ребенка. Ничего нового

Ответить

Должностной кавалер

26

Мальчики должны быть коротко острижены. Экстравагантные стрижки и окрашивание волос запрещены

пиздец, даже в армии таких формулировок нет, ты по уставу должен опрятно и аккуратно выглядеть.
вот это уже конкрентная шиза отдельно взятых дурачков. рекомендую родителям сменить школу

Ответить
Должностной

Странный Паша

13

лучше страну)

Ответить
Странный

Должностной

1

жаль с планеты не сбежишь пока

Ответить

Dmitry R.

24

придурки совковые.
мужики так не ходят

они мужиков интересно каких-либо видели вообще кроме своих вечно пьяных мужей бритых под машинку.

Ответить
Dmitry

Скорый микроскоп

3

Это при том, что в их гипотетической молодости такая длина волос была абсолютной нормой. 

Ответить
Dmitry

Должностной кавалер

1

просто бритых. в целом по жизни.

Ответить
Должностной

Похожий Данила

4

Кто создатель этого бота? Есть пара вопросов

Ответить
Похожий

Александр Гароев

0

Дитковский, ты заебал, какие боты...

Ответить
Алексан…

Кхалиси Бот

2

Дитковфкий, ты зяепя, кякии боты...

Ответить
Алексан…

Dmitry R.

0

в чс его занеси и проблем не будет.

Ответить
Алексан…

Конечный чувак

0

@Кхалиси Бот

Ответить

stikerman

23

Мальчик молодец. Не пошел на поводу у тупого быдла. Остаял свои границы и вот эти люди УЧАТ? Просто кринжовый кринж. Наоборот, челка не мешает, одни плюсы. Всю жизнь длинные волосы были, представляю если бы мне заявили в школе, институте, мол подстригись, ты тут мешаешь скрепам бабы Глашы, нахуй бы катились такие «педагоги».

Ответить

Особый историк

23

Че ты как чмо? Че ты как черт? Че ты, не патриот?
Ты че, волчонок, ты до*уя умный? Слышишь, ты че на*?
Ты же крещеный, ну ты ж не копченый, ну вот и все на*
Хочешь быть порабощенным?

Ответить
Особый

Следующий рак

2

Ведь ты же русский? Ты родился в России? Ты ходил в среднюю школу? Ты служил в армии? Ты учился в техникуме? Ты работал на заводе? Ты ездил в Бобруйск? Ездил в Бобруйск? В Бобруйск ездил? Ездил, а? Ты в Бобруйск ездил, а? Ездил? Чего молчишь? В Бобруйск ездил? А? Чего косишь? А? Заело, да? Ездил в Бобруйск? Ты, хуй? В Бобруйск ездил? Ездил, падло? Ездил, гад? Ездил, падло? Ездил, бля? Чего заныл? Ездил, сука? Ездил, бля? Ездил, бля? Ездил, бля? Чего ноешь? Чего сопишь, падло? Чего, а? Заныл? Заныл, падло?
ред.

Ответить
Особый

Священный парфюмер

2

От колыбели и до могилы, мы хмурые как небо над Тагилом
Куда ни глянь абсурд и дебилы

Ответить

Буржуазный Орзэмэс

15

А могли и полоснуть

Ответить

Зомби съели моих коллег

12

Конечно, в нашем русском православии мужики с длинными волосами не должны ходить. Только содомиты и извращенцы всякие не стригутся

Ответить

Негативный инструмент

11

Как же много учителей- выблядков. 

Ответить

Арсений Алвайс

10

Шестиклассник шесть уроков 

в шестом кабинете шестой школы

Ответить
Арсений

Рыжий

0

Пока еще не в кабинете 101

Ответить
Арсений

Alexander Personazhe

0

Шестого сентября за шестой партой.

Ответить

Странный Паша

9

это же, блядь, противоречит самой природе, может сразу с выбитыми зубами приходить, чтобы напустить мужества??

Ответить
Странный

Кирилл Канищев

1

А ты думаешь шрамирование в племенах африканских зачем делают. Что б мужик мужикатый был сука бля нах

Ответить

Негативный инструмент

8

Нахуй такую школу, надо сразу переводить.

Ответить

Vyacheslav Khristolyubov

7

Учителя в этой школе be like

Ответить

Рыжий

6

 Мальчику предложили распустить волосы, но он отказался и шесть уроков просидел в кабинете психолога

Молоток пацан

Ответить

Илья Красюков

4

учителя говорили шестикласснику, что «мужики так не ходят» и сравнивали его с транссексуалами

Текущая система образования в России должна умереть, учителя ненавидят тех, кого должны учить, а школьники отвечают им тотальным неуважением. Научить чему-то полезному школа сейчас не способна

Ответить

Дмитрий Шубкин

3

Более-менее нормальной страной раха похоже была только в нулевые.
Всем было абсолютно плевать в каком ты виде ты в школу пришел. Одет, не грязный и ладно. Максимум могли до спортивной одежды доебаться и то домой не гнали. ред.

Ответить

Никита Андреев

3

А ему можно? 

Ответить

gemoglobin

3

Мальчику предложили распустить волосы, но он отказался

респект пацанёнку

Ответить

Майка Ника

2

«мужики так не ходят» 🤔

Ответить
Майка

Майка Ника

1

«мужики так не ходят» 🤔🤔

Ответить
Майка

Майка Ника

0

Хотя конечно спорно иногда выглядит 

Ответить
Майка

Майка Ника

1

Мужики с косой не ходят!!!11!1

Ответить

Alex Blake

2

Общество действительно становится всё более защоренным и пуританским или мне кажется? Вместо того, чтобы давать молодым людям самовыражаться, развивать свою личность и идентичность, пытаюсь навязывать мнение что нужно быть "как все", не выделяться, не умничать. 

Ответить
Alex

Должностной кавалер

0

получается что всегда так было. пофигу , даешь ты людям свободу или нет, эти явления что при крепостных, что при совках революционерах , что сегодня бывают

Ответить
Alex

Рыжий

0

Always has been же. Просто сейчас меньше стесняются выносить сор из избы. В мои школьные годы о таком случае узнали бы максимум люди из близлежайших школ.
У нас было такое, что старая училка за волосы таскала старшеклассницу из-за внешнего вида. Ватсаппаов и телеграммов тогда не было, максимум аська ред.

Ответить

alexferman

1

Иркутск в целом довольно ауешный город

Ответить
alexferman

Arthorias

0

ауешный город начинается восточнее Дрездена

Ответить
Arthorias

van der Pusch

8

ничоси ты Вену опустил

Ответить

аятомат

1

В смысле мальчики так не ходят?! В Питере это вообще распространённая прическа среди парней. Причем среди гетеро ориентации. Че за херня докопаться до шестиклассника

Ответить

Kotemura

1

. ред.

Ответить

Mordegard Glezgorv

1

Тупая ущербная вата из Зажопинска. И очень грустно, что именно такие пещерные марамойки становятся учителями. Видимо, действительно в пед идут не от избытка ума. 

Ответить
Mordegard

Скорый микроскоп

0

В пед не идут толпы тупых и уже с промытыми мозгами (хотя такие кадры тоже встречаются). 
Такие вот кошмарные трансформации происходят с людьми с началом работы в школе. Кто-то плюётся и уходит оттуда, а кто-то втягивается и в абсолютном большинстве случаев превращается из человека в училку. 

Ответить

Oz Print

1

Хах, я в 11-ом классе купил себе розовый дневник и написал там кучу всякой херни про единорогов. Так меня к директору вызывали и грозились исключить из школы. Бюджетные служащие - какие же они не приспособленные к жизни лузеры, которые не могут понять элементарные юношеские приколы. 

Ответить

Костя Журавлёв

0

завали задания

Ответить

Максимальный дым

0

Все должны лысыми ходить, как зэки

Ответить

Уважаемый браслет

0

 решение педагогов может быть оправдано, если их действия соответствовали нормам устава школы

всё прям как с хуевой конституцией

Ответить

Zee Zao

0

Длинные волосы = экстравагантный вид.
ОК.

Ответить
Zee

Кирилл Канищев

0

В волосах прослушка может быть. Агента гос Джони депа. А лысый это наш, свой, православный, по понятиям 

Ответить

Игорь Голованов

0

По её словам, в кабинет психолога к нему приходили педагоги и завали

...ебало вообще кто ты такой чтоб я тебе что-то объясняла ред.

Ответить

Сырой паук например

0

Все это уже было, все вторично 
https://sport24.ru/news/football/2019-09-13-mama-shkolnika-chya-strizhka-pod-ibragimovicha-vyzvala-skandal-my-otstoyali-nashu-prichesku

Мама школьника, чья стрижка под Ибрагимовича…
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Нижний интернет

0

Прокуратура начала проверку по факту пидорской прически у пацана

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