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Новости
Яна Ломакина

Дания первой в Евросоюзе отменила ковидные ограничения Статьи редакции

По словам министра здравоохранения, это удалось сделать благодаря массовой вакцинации — в стране привились 83% граждан.

17 17 комментариев
1337 просмотров

Власти Дании решили не продлевать действие коронавирусных ограничений. В стране теперь можно ходить без масок и посещать клубы, спортзалы и рестораны, cообщается на сайте Министерства здравоохранения.

С 10 сентября в стране больше не требуются специальные пропуска для посещения ресторанов, клубов и спортзалов. Самоизоляция для контактировавших с больными Сovid-19 отменяется, карантин должны соблюдать только заразившиеся. С 13 cентября не надо будет носить маски в общественном транспорте.

Для въезда в Данию по-прежнему нужно предъявлять сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

По словам министра здравоохранения Дании Магнуса Хойнике, Covid-19 «больше не является критической угрозой для общества». Он написал, что снятие ограничений стало возможным благодаря массовой вакцинации и «огромным усилиям жителей Дании».

Однако министр отметил, что, если ситуация будет ухудшаться, в стране снова введут ограничения: «Даже несмотря на то, что сейчас мы находимся в хорошем положении, эпидемия ещё не закончилась». Власти будут продолжать мониторинг ситуации и следить за распространением новых штаммов коронавируса.

К концу августа в Дании от коронавируса привились 83% граждан старше 12 лет — более четырёх миллионов человек, население страны — 5,8 миллиона. Это один из самых высоких уровней вакцинации в Европе.

Ограничения из-за распространения коронавируса в Дании ввели 11 марта 2020 года: в стране отменили массовые мероприятия, закрыли кафе и спортзалы, ввели масочный режим, закрыли границы. С апреля 2021 года посещать общественные места в стране можно было только с ковид-паспортами: их получали привившиеся, переболевшие или граждане с отрицательным результатом теста на коронавирус.

По данным университета Джонса Хопкинска, с начала пандемии в Дании Covid-19 заразились 352 тысячи человек, умерли 2,6 тысяч.

#новости #коронавирус #дания #вакцинация

17 17 комментариев
13
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17 комментариев
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Негативный инструмент

6

Тем временем россияне до сих пор многие не верят в существование ковида

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Негативный

TJaba

14

Как будто только в России, ну приплел конечно

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TJaba

Негативный

3

я типа в России живу и пишу про россиян

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Негатив…

Безумный спрей

2

При чем они здесь?

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Негатив…

TJaba

–1

Собираюсь зимовать  на Шри-Ланке, мониторю русскоязычные чаты там, там один в один как в Грузии, России или в комментариях под ютуб видео англоговорящих. Крч выползай из своего инфопузыря, а то света белого не видишь ред.

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Негативный

Рыжий

3

Я сначала верил в ковид, а потом у меня многие знакомые переболели им и теперь не верю в ковид

Ответить
Рыжий

Doktor

0

Што? Это как?

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Doktor

Должностной

0

стадия отрицания

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Рыжий

Негативный

0

хз как тут не верить, когда среди окружение есть умершие от него моментально можно сказать

Ответить
Негатив…

Рыжий

1

Ну мне повезло, от ковида не умирал пока что никто. А вот в 2019 двух родственников похоронил - это была жесть

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Рыжий

2

 Однако министр отметил, что, если ситуация будет ухудшаться, в стране снова введут ограничения:

Ну логично. Израиль тоже сначала маски отменил, и через пару недель вернул, как резкий рост заболеваемости пошёл. Так и тут будет, через месяц там график типа как в Индии весной будет  ред.

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Smaug The Terrible

–1

После этой новости в подсайте Либертарианство начался сущий кошмар

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Smaug

Должностной кавалер

2

но ведь Дания це королевство

Ответить
Должностной

Doktor

5

После этой новости в подсайте Монархизмъ начался сущий кошмар

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Уважаемый браслет

1

зато у нас ракеты вон какие

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Буржуазный Орзэмэс

0

Ох, надолго ли

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pls help

0

Почему в статистике Яндекса 74%?

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