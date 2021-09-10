По словам министра здравоохранения, это удалось сделать благодаря массовой вакцинации — в стране привились 83% граждан.

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Власти Дании решили не продлевать действие коронавирусных ограничений. В стране теперь можно ходить без масок и посещать клубы, спортзалы и рестораны, cообщается на сайте Министерства здравоохранения.

С 10 сентября в стране больше не требуются специальные пропуска для посещения ресторанов, клубов и спортзалов. Самоизоляция для контактировавших с больными Сovid-19 отменяется, карантин должны соблюдать только заразившиеся. С 13 cентября не надо будет носить маски в общественном транспорте.

Для въезда в Данию по-прежнему нужно предъявлять сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

По словам министра здравоохранения Дании Магнуса Хойнике, Covid-19 «больше не является критической угрозой для общества». Он написал, что снятие ограничений стало возможным благодаря массовой вакцинации и «огромным усилиям жителей Дании».

Однако министр отметил, что, если ситуация будет ухудшаться, в стране снова введут ограничения: «Даже несмотря на то, что сейчас мы находимся в хорошем положении, эпидемия ещё не закончилась». Власти будут продолжать мониторинг ситуации и следить за распространением новых штаммов коронавируса.

К концу августа в Дании от коронавируса привились 83% граждан старше 12 лет — более четырёх миллионов человек, население страны — 5,8 миллиона. Это один из самых высоких уровней вакцинации в Европе.

Ограничения из-за распространения коронавируса в Дании ввели 11 марта 2020 года: в стране отменили массовые мероприятия, закрыли кафе и спортзалы, ввели масочный режим, закрыли границы. С апреля 2021 года посещать общественные места в стране можно было только с ковид-паспортами: их получали привившиеся, переболевшие или граждане с отрицательным результатом теста на коронавирус.