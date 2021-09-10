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Новости
DTF

Видео: Прощание с Жаном-Полем Бельмондо в Париже под музыку из фильма «Профессионал» Статьи редакции

И звуки аплодисментов.

14 14 комментариев
675 просмотров

Церемония прощания и похорон французского актёра прошла 9 сентября, через три дня после того, как Бельмондо скончался.

На мероприятии, на которое дали согласие родные артиста, присутствовало больше тысячи человек, включая актёров Жана Дюжардена и Жиля Лелуша, а также президента Франции Эмманюэля Макрона, который произнёс траурную речь.

Гроб с телом Бельмондо пронесли по двору Дворца инвалидов в Париже под музыку оркестра, сыгравшего композицию «Chi Mai» Эннио Морриконе, прозвучавшую в одном из самых известных фильмов актёра — триллере «Профессионал».

О смерти Жана-Поля Бельмондо стало известно 6 сентября. Он скончался на 89 году жизни. За свою карьеру, которую актёр решил завершить в 2015-м, он сыграл почти в сотне кинокартин.

#кино

14 14 комментариев
29
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14 комментариев
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Негативный инструмент

10

во время просмотра словил мурашки по коже ред.

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Dmitry R.

3

ожидаемо конечно, но как же черт побери красиво. одна из самых красивых мелодий из фильмов.

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Dmitry

Антон Сциталов

0

А это оригинал или классика какая-то, которая стала популярна благодаря фильму?

Ответить
Антон

Муги

2

оригинал ставший классикой

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Антон

Никита Дровняшин

0

оригинал

Ответить
Антон

Dr Serj

0

Композиция Энио Мориконне, он ее написал еще за 10 лет до фильма, была во многих фильмах.

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Антон

Минтимер Шаймиев

0

Это классика, это знать надо

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06e3b9Ha c rpaHaTou

2

Дед прожил долгую, красивую жизнь. Знал красивейших женщин своего времени, дружил с талантливыми и умными. Браво, Бельмондо.!

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Волшебный велосипед

1

Красиво ушел.

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sf

1

и почему всегда слезы наворачиваются

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rayslava

0

Ну вполне достойная церемония получилась.
А почему его солдаты несут? Это во Франции так принято?

Ответить
rayslava

Уважаемый браслет

0

а в какой стране так не принято?

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Miracle Movies

0

Трогательно, великий актер!

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Andy Rorsha

0

Да, это красиво

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