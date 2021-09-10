И звуки аплодисментов.

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Церемония прощания и похорон французского актёра прошла 9 сентября, через три дня после того, как Бельмондо скончался.

На мероприятии, на которое дали согласие родные артиста, присутствовало больше тысячи человек, включая актёров Жана Дюжардена и Жиля Лелуша, а также президента Франции Эмманюэля Макрона, который произнёс траурную речь.

Гроб с телом Бельмондо пронесли по двору Дворца инвалидов в Париже под музыку оркестра, сыгравшего композицию «Chi Mai» Эннио Морриконе, прозвучавшую в одном из самых известных фильмов актёра — триллере «Профессионал».