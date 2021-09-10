Видео: Прощание с Жаном-Полем Бельмондо в Париже под музыку из фильма «Профессионал» Статьи редакции
И звуки аплодисментов.
Церемония прощания и похорон французского актёра прошла 9 сентября, через три дня после того, как Бельмондо скончался.
На мероприятии, на которое дали согласие родные артиста, присутствовало больше тысячи человек, включая актёров Жана Дюжардена и Жиля Лелуша, а также президента Франции Эмманюэля Макрона, который произнёс траурную речь.
Гроб с телом Бельмондо пронесли по двору Дворца инвалидов в Париже под музыку оркестра, сыгравшего композицию «Chi Mai» Эннио Морриконе, прозвучавшую в одном из самых известных фильмов актёра — триллере «Профессионал».
О смерти Жана-Поля Бельмондо стало известно 6 сентября. Он скончался на 89 году жизни. За свою карьеру, которую актёр решил завершить в 2015-м, он сыграл почти в сотне кинокартин.
ожидаемо конечно, но как же черт побери красиво. одна из самых красивых мелодий из фильмов.
А это оригинал или классика какая-то, которая стала популярна благодаря фильму?
Дед прожил долгую, красивую жизнь. Знал красивейших женщин своего времени, дружил с талантливыми и умными. Браво, Бельмондо.!
Ну вполне достойная церемония получилась.
А почему его солдаты несут? Это во Франции так принято?