Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Новости
DTF

Twitch подал в суд на двух пользователей — их обвиняют в организации хейт-рейдов Статьи редакции

В компании отреагировали на массовую акцию стримеров в начале сентября.

  • В иске Twitch обвиняет двух анонимных пользователей в том, что они организовывали так называемые хейт-рейды на каналы темнокожих стримеров и представителей LGBTQIA+, публикуя в их чатах расистский, сексистский, гомофобный и другой оскорбительный контент.
  • Компания подала иск в окружной суд США по Северному округу Калифорнии против пользователей под никами Cruzzcontrol и CreatineOverdose, которые, по версии Twitch, находятся в Нидерландах и Австрии соответственно.
  • В Twitch утверждают, что приняли оперативные меры для того, чтобы заблокировать их учётные записи, но они обходили запреты, а также постоянно изменяли код утилиты для организации хейт-рейдов.
  • Злоумышленники по-прежнему используют ряд аккаунтов на Twitch и оперируют несколькими тысячами ботов для атак на стримеров. Как подчеркнули авторы иска, обвиняемые могут создавать тысячи новых ботов для хейт-рейдов за считанные минуты.
  • В Twitch полагают, что ответчики могут быть частью целого сообщества хейт-рейдеров, которое координирует свои нападения в Discord и Steam.

Мы надеемся, что эта жалоба позволит выяснить личность людей, стоящих за этими атаками, и узнать об инструментах, которые они используют. Также мы рассчитываем, что иск удержит от злоумышленников другие сервисы и поможет положить конец этим мерзким нападкам на членов нашего сообщества.

представитель Twitch
  • Ситуация с хейт-рейдами на Twitch ухудшилась в конце лета 2021 года. Трансляции некоторых стримеров стали подвергаться атакам в течение многих часов подряд. Злоумышленники используют ботов для того, чтобы публиковать в чатах сотни унизительных сообщений в минуту, в основном направленные против меньшинств.
  • 1 сентября авторы контента на Twitch провели протест против хейт-рейдов под хештегом «ADayOffTwitch», в рамках которого они не вели трансляции на платформе. По данным сервиса TwitchTracker, в результате этой инициативы Twitch потерял около миллиона одновременных зрителей на пике по сравнению с предыдущими днями.
  • В Twitch сообщили, что ввели ряд изменений, направленных на противодействие хейт-рейдам. Компания заблокировала тысячи аккаунтов ботов, создала новые фильтры для чата и систему, которая определяет обход блокировки со стороны пользователя.

#twitch #новости

2312 просмотров
69 69 комментариев
12
{ "author_name": "DTF", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","twitch"], "comments": 69, "likes": 12, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 436720, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 10 Sep 2021 20:23:45 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
69 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Финансовый пришелец

15

Оукей, подали в мухосранский суд в Калифорнии на людей, которые находятся в находятся в Нидерландах и Австрии. Все как у нас прямо.
А хуле ты мне сделаешь, я в другом городе. И стране.
А в чем обвиняют-то? По какой статье? Обидели каких-то додиков из интренета?
За расистские комменты? Ну да. Теперь сажают за это.
Бля, чо за мир ебанутый стал. ред.

Ответить
Финансовый

Трансгендолёт

2

Думаешь этим чувакам не стоит бояться, если их признают виновными в комп. преступлениях? США не парится и хакеров по всему миру ловит и наказывает (жестоко наказывает), так что я бы напрягся.
По какой статье?

Придумают, типа нарушение работы сервисов, использование ПО для обхода защиты сервиса, хакероство и тд и тп.

Ответить
Трансгендолёт

Финансовый

1

Какое нарушение работы сервиса? Сервис работает как работал. От того что кто-то шлет много комментов, работа сервиса не нарушается.
Какое хакерство? Они что-то взломали?

Ответить
Финансо…

Британский

5

Вот раньше было хорошо, да? Можно было и гитлеру привет передавать, и негров обезьянами называть, и геев пидорами, и ничего тебе за это не было. А щас терпилы ебаные все позапрещали, не посидеть с пацанами в чатике уже, на нормальные темы не попиздеть.

Ответить
Британс…

Финансовый

5

Нельзя сажать людей за слова, ты понимаешь это? Нельзя преследовать людей за взгляды. За любые взгляды, даже если они тебе не нравятся.
Можно преследовать за конкретные призывы к насилию, это вот да.
У нас сейчас тоже вся эта херня происходит.

Ответить
Финансо…

Британский

1

Нельзя преследовать людей за взгляды. За любые взгляды, даже если они тебе не нравятся.

а за цвет кожи можно, за пол можно, да?

Ответить
Британс…

Финансовый

2

Тоже нельзя, ага.
Но ты ведь не убиваешь собаку, которая на тебя гавкает?

Ответить
Финансо…

Британский

–6

Я ее наказываю.
Так же, как суды наказывают расистов и гомофобов в чатиках.

Ответить
Британс…

Научный

2

Ну так присядь за путинофобию, гражданин.

Ответить
Финансо…

mt

0
Ответить
Британс…

Sasha

1

Можно, какие вопросы?

Ответить
Британс…

Gregory

1

нельзя. Но эти люди негров и не убивали вроде бы. ред.

Ответить
Финансо…

mt

1

Это спорный момент: если бы они сидели в своём чатике и обсуждали свои взгляды - то да, можно было бы говорить о свободе слова. Но ведь они лезут к другим людям, причём после того как им явно указали на нежелательность таких действий. Даже по нашему закону это хулиганство (статья УК).

Ответить
Британс…

Сергей Ахрем

0

вот именно ,вашими устами да мёд пить ред.

Ответить
Британс…

MightyStan

0

Да, было хорошо. А что плохого в Свободе Слова?

Ответить
Финансо…

Трансгендолёт

3

Не эксперт в юридических сторонах вопроса, но таки да.
Используешь ПО для регистрации фейков — хакер.
Какое нарушение работы сервиса?

Юзеры утопают в каках и срани в чатах по твоей вине — вот и нарушение. + компании пришлось наверняка нанимать кого-то чтобы это говно почистить, а это убытки. Уверен у них юристы приплетут много всего, сейчас не 2000 год, чтобы творить дичь, а потом с глазами кота из Шрека смотреть и говорить "а я то чо". Мир изменился, на кону огромные бабки и за них тебе будут глотку грызть.

В конце концов время покажет.

Ответить
Трансге…

Финансовый

5

Используешь ПО для регистрации фейков — хакер.

Они скорее всего использовали их собственный API, доступный для всех.
А то что он позволяет массово регистрировать аккуанты, это как раз их проблемы и проёбы.
Но в принципе конечно флудеры всех заебали, их накажут и все будут это приветствовать, но ради этого натягивать юридическую сову на глобус не есть хорошо.

Ответить
Финансо…

Научный Женя

0

Могли бы дать лёгкий способ поднять в чате пейвол и проблема исчерпалась бы.

Ответить
Трансге…

Научный Женя

0

 Мир изменился, на кону огромные бабки и за них тебе будут глотку грызть.

в конце концов время покажет.

Совершенно очевидно, что если компания сдалась в технологической войне и перешла в судебные разборки — следующим адверсари будет не васян из страны нато, а ли си цын из недружественной страны. И ему глотку грызть не удастся. ред.

Ответить
Трансгендолёт

Georgi Yudin

0

Не стоит). Детей не судят.

Ответить
Финансовый

Andrew Gladkov

0

Это все русские хакеры 😁

Ответить
Andrew

Влад Мельников

0

Когда читал текст, то тоже всё ждал когда же они приплетут. В этот раз пронесло)

Ответить
Финансовый

Georgi Yudin

0

Это просто публичное заявление, что они что-то делают. На них льют ушаты дерьма)

Ответить
Финансовый

Gregory

0

За расистские комменты? Ну да. Теперь сажают за это.

буквально вчера была новость, как в Англии чуваку условку дали за это. При том, что он почти сразу удалил, то есть чисто по доносу

Ответить
Gregory

Влад Мельников

0

Кстати, чем отличается сообщение о преступлении от доноса? Вопрос без подвоха. Просто интересно рандомное мнение обычных пользователей.

Ответить
Влад

MightyStan

0

Изи: тоже самое «у нас разведчики - у них шпионы». Что мне не нравится - то донос, что приемлемо - сообщение о преступлении

Ответить

Andre Macareno

7

Опять буквы запоминать…
А ведь раньше было все просто: RGB

Ответить

Тесный дебаркадер

5

Осторожно, в комментариях кто-то открыл парад шуток барнаульцев про длинные аббревиатуры

Ответить
Тесный

Научный Женя

1

ЛРОКСГС - Ленинградское рабочее общество культурной смычки города с деревней
ЛАМК - Ленинградский автомотоклуб
ЛГСПС - Ленинградский городской совет профсоюзов
ЛГСФК - Ленинградский городской совет по физической культуре
ЛЕНОАX - Ленинградский ОСОАВИАХИМ
ЛКСМБ - Ленинский коммунистический союз молодёжи Белоруссии
ЛОСПС - Ленинградский областной совет профессиональных союзов
ЛОСФК - Ленинградский областной совет по физической культуре

Ответить

света шумовая

4

Можно устраивать гонки, где в заезде будут участвовать чаты, а скорость будет измеряться в  "сотнях унизительных сообщений в минуту". ред.

Ответить

Алексей Иванов

1

LGBTQIA+

Хочу чтобы в шапке сайта была эта аббревиатура
И чтоб она своевременно дополнялась
И обязательно с пушем
Ясно? 

Ответить
Алексей

Сергей Ахрем

6

LGBTQIAIDDQDIDKFA

Ответить
Сергей

Твой Полиомелит

1

Что-то в этом полушарии вы все только на угнетенных секс-меньшинствах зациклены и вовсе не испытываете угнетение белого человека за годы мучений черно-американцев. Игноранты хреновы!

Ответить

Андрей Ионов

2

как же заебали эти оскорбляющиеся додики в интернетах считающие что в их манямирке интернета если кому-то они, додики, не нравятся - должны пройти мимо

пиздец, в чате ботнет обзывающие лгбткуиаплюс назвали додиками и они обиделись

кто же им бля сказал такую хуйню что в интернете ждут таких и рады

Ответить
Андрей

Lian Niko

0

По-моему тут явная теорема Эскобара. С одной стороны додики зачем-то лезут на чужую территорию унижать людей, которые трахаются неправильно и родились не с тем цветом кожи; с другой стороны еще одни додики, которые свои обиды доводят до уголовных дел и зачем-то везде рассказывают о том, что они особенные ведь трахаются необычно и имеют другой цвет кожи.

Ответить
Lian

Андрей Ионов

–1

ты мне лучше скажи откуда додики любящие лезть в чужую жизнь узнали о других додиках любящих пердолиться в очко?

Ответить
Андрей

Lian Niko

0

Хз, может и твич форсит, может у них есть армия симпов, которая рассказывает о них всем и везде. Так откуда?

Ответить
Lian

Андрей Ионов

–2

потому что каждый додик считающий что долбиться в очко это норм считает своим долгом заявить об этом всему интернету, а потом, в незапно, удивляется что об этом все узнают, парадокс

Ответить
Андрей

Lian Niko

2

Что-то я так и не понял, зачем к ним лезть? Сидит он у себя стримит на пару тысяч человек, общается о волнующих его делах в своей компании, а в итоге приходит армия каких-то левых челов и начинает его унижать и слать жалобы. Это какие-то гопнические повадки докапываться до всех, кто не похож на тебя.

Ответить
Lian

Андрей Ионов

–1

так интернет это открытое пространство где каждый может самовырожаться или это место где каждый должен проходить мимо каждого?

Ответить
Андрей

Lian Niko

2

Так выражайся, сколько хочешь, только зачем специально лезть к другим? Мы ж тут на тж тоже не любим, когда вата в комменты приходит и начинает организовывать свои порядки.

Как я понимаю, там не для аргументированной беседы приходили, а для унижения по расовому и сексуальному признаку, угрожали убийствами и насилием. Не знаю, на сколько жестко было, но не уверен, что анонимусы бывают мягкими в своих словах.

Ответить
Lian

Андрей

0

нелюбить и как бы жаловаться на это - две большие разницы

додики которые жалуются модераторам на любой пук и чик отдельные додики которые должны сдохнуть от рака яичек, как, собственно, и эти абвгдеёжз+ ребята

Ответить
Андрей

Lian Niko

0

Так они жалуются на вещи, на которые можно жаловаться. У каждой нормальной социалки есть жалоба на оскорбления.

Если не запрещать оскорбления, то любая платформа в лучшем случае скатится в двач, а скорее всего просто помрет, так как недовольные пользователи уйдут к конкурентам с модерацией.

Ответить
Lian

Андрей

1

ага, точно, ведь именно благодаря модерации интернет становится таким интересным!

то ли дело богомерзкий интернет образца 2010 года, без модерации, цензуры и без последствий в виде уголовок, да?

ведь все скучают по интернету образца 2020 года, а не по тому самому богомерзкому свободному интернету где тупого пидараса можно было открыть тупорылым пидорасом и никто в слезах не начнет кукарекать как его оскорбили, отвратительно время, ага

Ответить
Андрей

Lian Niko

0

Честно говоря, я сам скучаю по тем временам, когда свободы в интернете было в разы больше. Но я не понимаю, в чем была бы разница по реакции тогда и сейчас.

Если на каком-нибудь гей ру уберут модерацию и туда начнут приходить борцы с геями, то основная аудитория очень быстро уйдет. И так произойдет с любым ресурсом, за которым не следят. 

В интернете ты можешь, кого угодно называть как угодно, другое дело, что ты делаешь это, ворвавшись на его территорию, и это его право реагировать по своему усмотрению. По их мнению приемлемая реакция это слать жалобы и судиться, они видят свою свободу действия так. Ты не хочешь, чтобы они это делали и получается пытаешься ограничить чужую свободу пока бьешься за свою.

Ответить
Lian

Андрей

0

бедные сайты для геев образца 2010 годов когда их рейдили антигеи врывавшиеся на чужую территорию, не представляю как им тяжело тогда было

Ответить
Андрей

Lian Niko

0

Проблемы были у налетчиков, так как их тупо банили. Единственная крупная сила это армия упячки, да и после тех достаточно было пары часов на вычистку.

По твоей же логике нужно было оставлять открытый доступ и не удалять оскорбления и угрозы. Странное предложение.

Ответить
Lian

Андрей

–2

то есть самовыражаться додикам любящим долбиться в жопу можно, а додикам которые любят щемить додиков долбящихся в жопу, типа, нельзя?

Ответить
Андрей

Lian Niko

0

Можно и тем и тем, но нельзя самовыражаться, если твое самовыражение залазит на чужую территорию и требует страданий кого-то, кто этого не хочет.

Приводя в пример тех же гопников, они могут сколько угодно слушать Круга и пить пиво, матерясь и крича у себя на даче. Но если они делают это в подъезде многоквартирного дома, то идут они нахуй.

Так и здесь, если геи пришли на твой гомофобный сайт и несут ересь, то идут они нахуй, и наоборот.

Ответить
Lian

Андрей

–1

гопники могут сколько угодно материть пиво, курить круга и кричать сиги где угодно, кроме общественных мест, потому что это 
а) закон
бэ) звуковые и физические загрязнения в виде окурков, стекол

в интернете текст - текст, и человек приходя в интернет должен принимать тот факт что он додик который кому-то не нравится, и таких много, а не жаловаться на то что его называют додиком

Ответить
Андрей

Lian Niko

1

Так есть же закон, который запрещает оскорблять человека по расовому и сексуальному признаку. В чем отличие?

Уверен, что там еще в довесок идут угрозы убийством и насилием, что приводит к статье потяжелее.

Ответить
Lian

Андрей

0

угроза в интернете, в чате твича, в ветке обсуждения поста в интернете или в твиттере 
и оскорбление лично ебало к ебалу это так сопоставимо

Ответить
Андрей

Lian Niko

0

Ну так вроде достаточно случаев, когда от угрозы в интернете переходили к действиям со смертельным исходом в реале. Есть много законов, которые не нравятся обществу, но я не слышал, чтобы кто-то требовал отмены наказания за угрозу убийством ни у нас, ни у них.

Ответить
Lian

Андрей

0

достаточно? сколько? пять дохлых тупых пёзд?

бубулинг с сдохнувшим десятком пёзд?

да, охуенные важные прецеденты что бы онально зондировать весь интернет)

ебаться в телевизор, если человек угражает в интернете, это нахуй помощь сраным федералам, просто следишь за ним, и всё, ты уже знаешь что у него в голове, ты знаешь что он хочет сделать, кому он хочет сделать и как

нет ебать, давайте запретим маньякам писать в интернете как они хотят кого-то убить, ведь это так помогает обществу, замкнутые маньяки у которых неизвестно что на уме куда безопаснее ебанутого чувака который хочет кого-то убить и пишет об этом! 
анально оградить весь интернет от таких нахуй и мышление масс настраивать на это

Ответить
Андрей

Lian Niko

0

Не сказал бы, что зондируют, просто предоставляют тепличные условия для своей целевой аудитории. Зондирование это больше законами со стороны государства, твич там никаким боком.

Ну и опять же, не видел ни одной площадки, чтобы совсем без модерации. Модерируют все как считают правильным. Любой ресурс без модерации скатывается в уг.

 нет ебать, давайте запретим маньякам писать в интернете как они хотят кого-то убить, ведь это так помогает обществу

Тут ты как-то странно завернул. Без наказания за угрозы убийством этому теоретическому маньяку как раз-таки нечего предъявить. Может хоть весь день на любой удобной площадке перечислять, кто должен быть его жертвой и как он ее убьет. А потенциальные жертвы даже ничего с этим не смогут сделать.

Наказание же за угрозы, наоборот, помогает хотя бы превентивно выцепить теоретического маньяка, проверить его и отправить на лечение, если все серьезно.

Ответить

Alexey Samarkin

2

LGBTQIA+
похоже на чей-то пароль из генератора случайных паролей, только цифры надо добавить и строчные буквы ред.

Ответить
Alexey

Закомплексованная Душа

1

Чит код в starcraft

Ответить

Alexey Andreev

1

На всякий случай стоит разъяснить, почему хейт-рейды - это не только оскорбления стримера. Другой стороной этих рейдов является отправка жалоб в тот же Твич за нарушение правил сообщества. Причём делают это те же самые рейдеры. Т.е. они пишут тебе в чат запрещённые на Твиче фразы, скринят и репортят. Тебя блокируют или лишают партнёрки, если повезёт. А это - не малая часть основного дохода любого стримера. 

Ответить
Alexey

Научный Женя

1

И это тоже решается 10 центами за сообщение.

Ответить

Andy Rorsha

1

Ждём от тж

Ответить
Andy

Должностной кавалер

0

еще пару статей про кукож ? хватит

Ответить
Должностной

Andy Rorsha

0

Про говно и мочу пока больше. Больше всего остального вместе взятого

Ответить

Трансгендолёт

0

LGBTQIA+

Уже лучше, но все еще недостаточно. Напоминаю полную аббревиатуру LGBTTQQIAAP

Ответить
Трансгендолёт

Gregory

–1

LGBTTQQIAAP++

Ответить

Semen Semenov

0

А не меньшинства можно оскорблять?

Ответить
Semen

Твой Полиомелит

0

Все зависит от того являетесь ли вы меньшинством. Если белый гетеро, да еще "мужик" - молчите в тряпошку и, вообще, должны ненавидеть себя за то, что вы такой!

Ответить

Сергей Ахрем

0

позвольте полюбопытствовать какой именно закон нарушен?

Ответить

Буржуазный Орзэмэс

0

ТЖ подал в суд на двух пользователей — их обвиняют в организации гей-рейдов 

Ответить

Дмитрий Иванов

0

Напоминаю, что частная дискриминация норм, а посадки за слова — нет

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 69 комментариев
Обсуждаемое
Навигатор
Гость «Навигатора»: королева нюдсотредов Морс Вишнёвый
Задавайте вопросы в комментариях — гостья начнёт отвечать в 16:00 по Москве. Осторожно — внутри NSFW.
395
Новости
В Иркутске школьника не пустили на уроки из-за хвостика на голове. Прокуратура начала проверку
Шестиклассник шесть уроков просидел в кабинете психолога.
217
Новости
Сотрудницу Apple, которая публично заявляла о сексизме и домогательствах в компании, уволили за разглашение данных
Девушка писала в твиттере о нарушении конфиденциальности.
221
Популярное за три дня
Разборы
С Дальнего Востока уезжают люди, а власти хотят строить там новые города: почему для России это неудачная идея
Пока чиновники рассуждают о технологичности новых городов в регионе с самым большим оттоком населения, жители просят привести в порядок города старые.
204
Новости
DOXA: студентам СПбГУ предложили «немножечко пофальсифицировать» выборы в округе с тремя Борисами Вишневскими
За такую работу им предлагают 45 тысяч рублей за три дня голосования.
134
Новости
Губернатор Приморья без предупреждения приехал проверить строительство школы. Его встретил только пьяный сторож
Охранник заявил, что у него выходной.
186
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null