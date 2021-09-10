Twitch подал в суд на двух пользователей — их обвиняют в организации хейт-рейдов Статьи редакции
В компании отреагировали на массовую акцию стримеров в начале сентября.
- В иске Twitch обвиняет двух анонимных пользователей в том, что они организовывали так называемые хейт-рейды на каналы темнокожих стримеров и представителей LGBTQIA+, публикуя в их чатах расистский, сексистский, гомофобный и другой оскорбительный контент.
- Компания подала иск в окружной суд США по Северному округу Калифорнии против пользователей под никами Cruzzcontrol и CreatineOverdose, которые, по версии Twitch, находятся в Нидерландах и Австрии соответственно.
- В Twitch утверждают, что приняли оперативные меры для того, чтобы заблокировать их учётные записи, но они обходили запреты, а также постоянно изменяли код утилиты для организации хейт-рейдов.
- Злоумышленники по-прежнему используют ряд аккаунтов на Twitch и оперируют несколькими тысячами ботов для атак на стримеров. Как подчеркнули авторы иска, обвиняемые могут создавать тысячи новых ботов для хейт-рейдов за считанные минуты.
- В Twitch полагают, что ответчики могут быть частью целого сообщества хейт-рейдеров, которое координирует свои нападения в Discord и Steam.
- Ситуация с хейт-рейдами на Twitch ухудшилась в конце лета 2021 года. Трансляции некоторых стримеров стали подвергаться атакам в течение многих часов подряд. Злоумышленники используют ботов для того, чтобы публиковать в чатах сотни унизительных сообщений в минуту, в основном направленные против меньшинств.
- 1 сентября авторы контента на Twitch провели протест против хейт-рейдов под хештегом «ADayOffTwitch», в рамках которого они не вели трансляции на платформе. По данным сервиса TwitchTracker, в результате этой инициативы Twitch потерял около миллиона одновременных зрителей на пике по сравнению с предыдущими днями.
- В Twitch сообщили, что ввели ряд изменений, направленных на противодействие хейт-рейдам. Компания заблокировала тысячи аккаунтов ботов, создала новые фильтры для чата и систему, которая определяет обход блокировки со стороны пользователя.
Оукей, подали в мухосранский суд в Калифорнии на людей, которые находятся в находятся в Нидерландах и Австрии. Все как у нас прямо.
А хуле ты мне сделаешь, я в другом городе. И стране.
А в чем обвиняют-то? По какой статье? Обидели каких-то додиков из интренета?
За расистские комменты? Ну да. Теперь сажают за это.
Бля, чо за мир ебанутый стал. ред.
Думаешь этим чувакам не стоит бояться, если их признают виновными в комп. преступлениях? США не парится и хакеров по всему миру ловит и наказывает (жестоко наказывает), так что я бы напрягся.
По какой статье?
Придумают, типа нарушение работы сервисов, использование ПО для обхода защиты сервиса, хакероство и тд и тп.
Какое нарушение работы сервиса? Сервис работает как работал. От того что кто-то шлет много комментов, работа сервиса не нарушается.
Какое хакерство? Они что-то взломали?
Вот раньше было хорошо, да? Можно было и гитлеру привет передавать, и негров обезьянами называть, и геев пидорами, и ничего тебе за это не было. А щас терпилы ебаные все позапрещали, не посидеть с пацанами в чатике уже, на нормальные темы не попиздеть.
Нельзя сажать людей за слова, ты понимаешь это? Нельзя преследовать людей за взгляды. За любые взгляды, даже если они тебе не нравятся.
Можно преследовать за конкретные призывы к насилию, это вот да.
У нас сейчас тоже вся эта херня происходит.
Нельзя преследовать людей за взгляды. За любые взгляды, даже если они тебе не нравятся.
а за цвет кожи можно, за пол можно, да?
Тоже нельзя, ага.
Но ты ведь не убиваешь собаку, которая на тебя гавкает?
Не эксперт в юридических сторонах вопроса, но таки да.
Используешь ПО для регистрации фейков — хакер.
Какое нарушение работы сервиса?
Юзеры утопают в каках и срани в чатах по твоей вине — вот и нарушение. + компании пришлось наверняка нанимать кого-то чтобы это говно почистить, а это убытки. Уверен у них юристы приплетут много всего, сейчас не 2000 год, чтобы творить дичь, а потом с глазами кота из Шрека смотреть и говорить "а я то чо". Мир изменился, на кону огромные бабки и за них тебе будут глотку грызть.
В конце концов время покажет.
Используешь ПО для регистрации фейков — хакер.
Они скорее всего использовали их собственный API, доступный для всех.
А то что он позволяет массово регистрировать аккуанты, это как раз их проблемы и проёбы.
Но в принципе конечно флудеры всех заебали, их накажут и все будут это приветствовать, но ради этого натягивать юридическую сову на глобус не есть хорошо.
Могли бы дать лёгкий способ поднять в чате пейвол и проблема исчерпалась бы.
Мир изменился, на кону огромные бабки и за них тебе будут глотку грызть.
в конце концов время покажет.
Совершенно очевидно, что если компания сдалась в технологической войне и перешла в судебные разборки — следующим адверсари будет не васян из страны нато, а ли си цын из недружественной страны. И ему глотку грызть не удастся. ред.
Это все русские хакеры 😁
Когда читал текст, то тоже всё ждал когда же они приплетут. В этот раз пронесло)
Это просто публичное заявление, что они что-то делают. На них льют ушаты дерьма)
За расистские комменты? Ну да. Теперь сажают за это.
буквально вчера была новость, как в Англии чуваку условку дали за это. При том, что он почти сразу удалил, то есть чисто по доносу
Кстати, чем отличается сообщение о преступлении от доноса? Вопрос без подвоха. Просто интересно рандомное мнение обычных пользователей.
Изи: тоже самое «у нас разведчики - у них шпионы». Что мне не нравится - то донос, что приемлемо - сообщение о преступлении
ЛРОКСГС - Ленинградское рабочее общество культурной смычки города с деревней
ЛАМК - Ленинградский автомотоклуб
ЛГСПС - Ленинградский городской совет профсоюзов
ЛГСФК - Ленинградский городской совет по физической культуре
ЛЕНОАX - Ленинградский ОСОАВИАХИМ
ЛКСМБ - Ленинский коммунистический союз молодёжи Белоруссии
ЛОСПС - Ленинградский областной совет профессиональных союзов
ЛОСФК - Ленинградский областной совет по физической культуре
Можно устраивать гонки, где в заезде будут участвовать чаты, а скорость будет измеряться в "сотнях унизительных сообщений в минуту". ред.
LGBTQIA+
Хочу чтобы в шапке сайта была эта аббревиатура
И чтоб она своевременно дополнялась
И обязательно с пушем
Ясно?
LGBTQIAIDDQDIDKFA
Что-то в этом полушарии вы все только на угнетенных секс-меньшинствах зациклены и вовсе не испытываете угнетение белого человека за годы мучений черно-американцев. Игноранты хреновы!
как же заебали эти оскорбляющиеся додики в интернетах считающие что в их манямирке интернета если кому-то они, додики, не нравятся - должны пройти мимо
пиздец, в чате ботнет обзывающие лгбткуиаплюс назвали додиками и они обиделись
кто же им бля сказал такую хуйню что в интернете ждут таких и рады
По-моему тут явная теорема Эскобара. С одной стороны додики зачем-то лезут на чужую территорию унижать людей, которые трахаются неправильно и родились не с тем цветом кожи; с другой стороны еще одни додики, которые свои обиды доводят до уголовных дел и зачем-то везде рассказывают о том, что они особенные ведь трахаются необычно и имеют другой цвет кожи.
ты мне лучше скажи откуда додики любящие лезть в чужую жизнь узнали о других додиках любящих пердолиться в очко?
потому что каждый додик считающий что долбиться в очко это норм считает своим долгом заявить об этом всему интернету, а потом, в незапно, удивляется что об этом все узнают, парадокс
Что-то я так и не понял, зачем к ним лезть? Сидит он у себя стримит на пару тысяч человек, общается о волнующих его делах в своей компании, а в итоге приходит армия каких-то левых челов и начинает его унижать и слать жалобы. Это какие-то гопнические повадки докапываться до всех, кто не похож на тебя.
так интернет это открытое пространство где каждый может самовырожаться или это место где каждый должен проходить мимо каждого?
Так выражайся, сколько хочешь, только зачем специально лезть к другим? Мы ж тут на тж тоже не любим, когда вата в комменты приходит и начинает организовывать свои порядки.
Как я понимаю, там не для аргументированной беседы приходили, а для унижения по расовому и сексуальному признаку, угрожали убийствами и насилием. Не знаю, на сколько жестко было, но не уверен, что анонимусы бывают мягкими в своих словах.
Так они жалуются на вещи, на которые можно жаловаться. У каждой нормальной социалки есть жалоба на оскорбления.
Если не запрещать оскорбления, то любая платформа в лучшем случае скатится в двач, а скорее всего просто помрет, так как недовольные пользователи уйдут к конкурентам с модерацией.
ага, точно, ведь именно благодаря модерации интернет становится таким интересным!
то ли дело богомерзкий интернет образца 2010 года, без модерации, цензуры и без последствий в виде уголовок, да?
ведь все скучают по интернету образца 2020 года, а не по тому самому богомерзкому свободному интернету где тупого пидараса можно было открыть тупорылым пидорасом и никто в слезах не начнет кукарекать как его оскорбили, отвратительно время, ага
Честно говоря, я сам скучаю по тем временам, когда свободы в интернете было в разы больше. Но я не понимаю, в чем была бы разница по реакции тогда и сейчас.
Если на каком-нибудь гей ру уберут модерацию и туда начнут приходить борцы с геями, то основная аудитория очень быстро уйдет. И так произойдет с любым ресурсом, за которым не следят.
В интернете ты можешь, кого угодно называть как угодно, другое дело, что ты делаешь это, ворвавшись на его территорию, и это его право реагировать по своему усмотрению. По их мнению приемлемая реакция это слать жалобы и судиться, они видят свою свободу действия так. Ты не хочешь, чтобы они это делали и получается пытаешься ограничить чужую свободу пока бьешься за свою.
Можно и тем и тем, но нельзя самовыражаться, если твое самовыражение залазит на чужую территорию и требует страданий кого-то, кто этого не хочет.
Приводя в пример тех же гопников, они могут сколько угодно слушать Круга и пить пиво, матерясь и крича у себя на даче. Но если они делают это в подъезде многоквартирного дома, то идут они нахуй.
Так и здесь, если геи пришли на твой гомофобный сайт и несут ересь, то идут они нахуй, и наоборот.
гопники могут сколько угодно материть пиво, курить круга и кричать сиги где угодно, кроме общественных мест, потому что это
а) закон
бэ) звуковые и физические загрязнения в виде окурков, стекол
в интернете текст - текст, и человек приходя в интернет должен принимать тот факт что он додик который кому-то не нравится, и таких много, а не жаловаться на то что его называют додиком
достаточно? сколько? пять дохлых тупых пёзд?
бубулинг с сдохнувшим десятком пёзд?
да, охуенные важные прецеденты что бы онально зондировать весь интернет)
ебаться в телевизор, если человек угражает в интернете, это нахуй помощь сраным федералам, просто следишь за ним, и всё, ты уже знаешь что у него в голове, ты знаешь что он хочет сделать, кому он хочет сделать и как
нет ебать, давайте запретим маньякам писать в интернете как они хотят кого-то убить, ведь это так помогает обществу, замкнутые маньяки у которых неизвестно что на уме куда безопаснее ебанутого чувака который хочет кого-то убить и пишет об этом!
анально оградить весь интернет от таких нахуй и мышление масс настраивать на это
Не сказал бы, что зондируют, просто предоставляют тепличные условия для своей целевой аудитории. Зондирование это больше законами со стороны государства, твич там никаким боком.
Ну и опять же, не видел ни одной площадки, чтобы совсем без модерации. Модерируют все как считают правильным. Любой ресурс без модерации скатывается в уг.
нет ебать, давайте запретим маньякам писать в интернете как они хотят кого-то убить, ведь это так помогает обществу
Тут ты как-то странно завернул. Без наказания за угрозы убийством этому теоретическому маньяку как раз-таки нечего предъявить. Может хоть весь день на любой удобной площадке перечислять, кто должен быть его жертвой и как он ее убьет. А потенциальные жертвы даже ничего с этим не смогут сделать.
Наказание же за угрозы, наоборот, помогает хотя бы превентивно выцепить теоретического маньяка, проверить его и отправить на лечение, если все серьезно.
LGBTQIA+
похоже на чей-то пароль из генератора случайных паролей, только цифры надо добавить и строчные буквы ред.
На всякий случай стоит разъяснить, почему хейт-рейды - это не только оскорбления стримера. Другой стороной этих рейдов является отправка жалоб в тот же Твич за нарушение правил сообщества. Причём делают это те же самые рейдеры. Т.е. они пишут тебе в чат запрещённые на Твиче фразы, скринят и репортят. Тебя блокируют или лишают партнёрки, если повезёт. А это - не малая часть основного дохода любого стримера.
Ждём от тж
еще пару статей про кукож ? хватит
LGBTQIA+
Уже лучше, но все еще недостаточно. Напоминаю полную аббревиатуру LGBTTQQIAAP
А не меньшинства можно оскорблять?
Все зависит от того являетесь ли вы меньшинством. Если белый гетеро, да еще "мужик" - молчите в тряпошку и, вообще, должны ненавидеть себя за то, что вы такой!