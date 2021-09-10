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Новости
Sasha Shambilova

МИД России заявил о вызове посла США из-за «вмешательства» американских IT-компаний в выборы в Госдуму Статьи редакции

Американская сторона назвала другую причину: обсуждение отношений Байдена с Путиным.

32 32 комментария
1690 просмотров
Джон Салливан Фото РИА «Новости»

10 сентября посла США в Москве Джона Салливана вызвали в МИД РФ. Дипломат пробыл в министерстве около 20 минут. Об этом сообщили ТАСС и РИА «Новости».

Дипломатические источники агенств сообщили, что причина — вмешательство США в российские выборы. Позже эту версию подтвердили в МИД РФ, заявив, что обладают «неопровержимыми доказательствами».

Российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами нарушения российского законодательства американским «цифровыми гигантами» в контексте подготовки и проведения выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. В этой связи заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела нашей страны.

МИД РФ

Представитель посольства США в Москве сообщил РБК, что Салливана вызвали для обсуждения двусторонних вопросов. Он сообщил, что посол встретился с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым, чтобы поговорить о «стремлении президента Байдена к стабильным, предсказуемым отношениям с Россией».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что только «МИД знает истинную причину вызова». Она отметила, что успела уже прочитать три объяснения визита Салливана — изначально «Интерфакс» сообщал, что посла вызвали из-за в аккредитации журналисту РИА «Новости». Позже агенство удалило это сообщение.

Всё-таки МИД вызывал, МИД и знает истинную причину вызова. Причина одна — вмешательство в российские выборы. Надеемся, именно так и будет доложено американскими дипломатами в Вашингтон. А не так, как написано в оторванном от реальности пресс-релизе американского посольства.

Мария Захарова
официальный представитель МИД РФ

В начале сентября Роскомнадзор пригрозил счесть «вмешательством в выборы» отказ Apple и Google блокировать приложение Навального. Приложение просят заблокировать из-за связи с ФБК, которую признали экстремистской и запрещённой в РФ.

#новости #выборы #сша

32 32 комментария
1
11
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32 комментария
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Болезненный хичхакер

35

Зачем цитировать Захарову в вечер пятницы?

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Болезненный

Sasha Shambilova

10

мне тоже не нравится

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Sasha

Болезненный

17

Хорошо хоть текст перегар не передаёт

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Болезненный

Уважаемый браслет

2

как будто в другие дни недели про нее слышать менее неприятно

Ответить
Болезненный

Буржуазный Орзэмэс

1

Бухай, как Машка, Бухай пуще Машки, Бухай вместе с Машкой 

Ответить
Буржуазный

Болезненный

1

- можно Машку за ляшку?
- да, после второй

Ответить
Болезне…

Уважаемый

1

ляжки у машки
у машки на ляжках какашки
у машки какашки на ляжках
на ляжках какашки у машки
на ляжках какашки
большие какашки

Ответить
Буржуазный

Поперечный файл

1

бухай как машка
бухай в какашку

Ответить

Тепловой Филипп

20

Неопровержимые доказательства России:
Днс 8.8.8.8 резолвит домен умного голосования? Это днс гугла? Гугл американская компания?? НЕ ЛЕЗЬТЕ В НАШИ ВЫБОРЫ

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Тепловой

Стас Фарбер

0

1.1.1.1 и 1.0.0.1.

Ответить

робот-бёрдвотчер

6

"Мы же даже вызвали их посла, какие вам ещë нужны доказательства?!"

Ответить

Nick Rosenberg

0

НЕ ИСТЕРИКА!

Ответить

Поперечный файл

0

 Дипломат пробыл в министерстве около 20 минут.

за 20 минут можно только зайти, спросить, где офис лаврова, пойти в указанном направлении, подёргать ручку двери кабинета, и вернуться на стоянку

Ответить

Andy

0

Тем временем доказательства от ебанашек мидовских

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Πетр Κудряшов

0

лол, смешные тут подачи новостей всё же. когда они это «вмешательство», а когда якобы наши хакеры это вмешательство без всяких кавычек. тж очень «объективен»

Ответить
Πетр

Щячло Попячтса

0

"Вмешательство" это, вероятно, отказ гугла скрыть сайт.

Ответить
Πетр

Владимир Филатов

0

ого, как у тебя подгорело, что аж пошёл проверять старые новости

Ответить

Михаил Кометов

0

Они закрутили уже все гайки, какие только можно. Зачем они продолжают выебываться?

Ответить
Михаил

Ertha

0

Нет, не всё. Интернет не подконтролен Кремлю, поэтому борьба продолжается в этом направлении.

Через 2-5 лет будет не узнать Рунет и Кремлебои уже готовятся во всю. ТСПУ уже стоит у каждого провайдера. Остальное дело за малым.

Ответить
Ertha

Михаил Кометов

1

Тот самый интернет, где половину оппозиции заблокировали, а вторая половина ни на что не способна?

Какую опасность режиму сейчас может оказать интернет? Тем более на ближайших выборах?

Ответить
Михаил

Ertha

0

Да не заблокирован он. Ютуб и гугл доступны. Волков и прочая оппозиция будет вести стримы во время митингов/выборов. Что-то или кого-то призывать. У граждан будет доступна возможность их прочитать и посмотреть.

Это считается психологическо-информационной войной в которой естессно США не участвуют, но не блокируют (понятное дело из за свободы слова и проч.)

Поэтому в мозгу кремлесосов. Не должно быть ни единой оппо хуйни или сведена к минимуму в 2%.

Интернет единственное что есть у оппозиции и у них там доминирование в основном. ред.

Ответить
Михаил

Священный

0

Как ни крути, умное голосование помогло выиграть не ер депутатам в прошлых выборах. Здесь уже опасаются действия

Ответить

Буржуазный Орзэмэс

0

Карлан вызвал «цифровых гигантов»  ред.

Ответить

Элджей Сартов

0

За 20 минут возможно обсудить вопрос о выстраивании отношений с Байденом? 

Ответить

pls help

0

Невмешательство = вмешательство, гениально просто ред.

Ответить

Уважаемый браслет

0

и канистры нет…

Ответить

Ertha

0

Если Умное голосование повлияет на эти говновыборы хотя бы на 1% заблочат всё нахуй. Это и так понятно что причина про выборы кроется именно в том что IT гиганты шлют Роскомнадзор куда подальше.

Ответить

Иван Попов

0

Я больше надписям на заборе поверю чем Захаровой

Ответить

Крошечный колос

0

До кремляди дошло, что Интернет опасен.

Жаль, надо придумывать что-то другое.

Ответить

Tannim

0

Российские выбора настолько уязвимы, что для вмешательства в их результаты буквально нужно ничего не делать.

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MadRat96

0

Всё это очень напоминает согласованную акцию, словно это неопозиционные силы создали этот канал и залили этот ролик, а затем используя его, обвинили Ютюб в этом. Потому что если посмотреть на предыдущие выборы, именно стратегия игнорирования выборов была наиболее ошибочной.

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Провинциальный чувак

–1

Короче, и те, и те врут. Посла вызвали, что бы у него отсосать, а Захарова усердно старается ввести других в заблуждение.

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