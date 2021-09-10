МИД России заявил о вызове посла США из-за «вмешательства» американских IT-компаний в выборы в Госдуму Статьи редакции
Американская сторона назвала другую причину: обсуждение отношений Байдена с Путиным.
10 сентября посла США в Москве Джона Салливана вызвали в МИД РФ. Дипломат пробыл в министерстве около 20 минут. Об этом сообщили ТАСС и РИА «Новости».
Дипломатические источники агенств сообщили, что причина — вмешательство США в российские выборы. Позже эту версию подтвердили в МИД РФ, заявив, что обладают «неопровержимыми доказательствами».
Представитель посольства США в Москве сообщил РБК, что Салливана вызвали для обсуждения двусторонних вопросов. Он сообщил, что посол встретился с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым, чтобы поговорить о «стремлении президента Байдена к стабильным, предсказуемым отношениям с Россией».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что только «МИД знает истинную причину вызова». Она отметила, что успела уже прочитать три объяснения визита Салливана — изначально «Интерфакс» сообщал, что посла вызвали из-за в аккредитации журналисту РИА «Новости». Позже агенство удалило это сообщение.
В начале сентября Роскомнадзор пригрозил счесть «вмешательством в выборы» отказ Apple и Google блокировать приложение Навального. Приложение просят заблокировать из-за связи с ФБК, которую признали экстремистской и запрещённой в РФ.
Бухай, как Машка, Бухай пуще Машки, Бухай вместе с Машкой
- можно Машку за ляшку?
- да, после второй
ляжки у машки
у машки на ляжках какашки
у машки какашки на ляжках
на ляжках какашки у машки
на ляжках какашки
большие какашки
лол, смешные тут подачи новостей всё же. когда они это «вмешательство», а когда якобы наши хакеры это вмешательство без всяких кавычек. тж очень «объективен»
Они закрутили уже все гайки, какие только можно. Зачем они продолжают выебываться?
Тот самый интернет, где половину оппозиции заблокировали, а вторая половина ни на что не способна?
Какую опасность режиму сейчас может оказать интернет? Тем более на ближайших выборах?
Да не заблокирован он. Ютуб и гугл доступны. Волков и прочая оппозиция будет вести стримы во время митингов/выборов. Что-то или кого-то призывать. У граждан будет доступна возможность их прочитать и посмотреть.
Это считается психологическо-информационной войной в которой естессно США не участвуют, но не блокируют (понятное дело из за свободы слова и проч.)
Поэтому в мозгу кремлесосов. Не должно быть ни единой оппо хуйни или сведена к минимуму в 2%.
Интернет единственное что есть у оппозиции и у них там доминирование в основном. ред.
Как ни крути, умное голосование помогло выиграть не ер депутатам в прошлых выборах. Здесь уже опасаются действия
Если Умное голосование повлияет на эти говновыборы хотя бы на 1% заблочат всё нахуй. Это и так понятно что причина про выборы кроется именно в том что IT гиганты шлют Роскомнадзор куда подальше.
Российские выбора настолько уязвимы, что для вмешательства в их результаты буквально нужно ничего не делать.
Всё это очень напоминает согласованную акцию, словно это неопозиционные силы создали этот канал и залили этот ролик, а затем используя его, обвинили Ютюб в этом. Потому что если посмотреть на предыдущие выборы, именно стратегия игнорирования выборов была наиболее ошибочной.