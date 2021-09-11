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Новости
Максим Друковский

В Варшаве восстановили граффити с Марией Колесниковой — ранее такой же рисунок закрасили в Петербурге Статьи редакции

Авторы работы неизвестны.

Фото телеграм-канал «Баста!»

О появлении в польской столице мурала, посвящённого одной из лидеров белорусских протестов, сообщил телеграм-канал «Баста!».

8 сентября стрит-арт с таким же изображением Колесниковой нарисовали в Центральном районе Санкт-Петербурга. Спустя несколько часов граффити закрасили местные коммунальные службы. Авторы обеих работ остаются неизвестными: хотя оба художника взяли за основу одно и то же фото, стиль рисунков отличается.

В конце апреля в Петербурге появилось граффити «Герой нашего времени» — на нём предположительно тот же художник изобразил Алексея Навального со сложенными аналогичным образом руками, в виде сердца. Работу закрасили также за несколько часов, но через две недели такой же рисунок появился в Женеве — в преддверии встречи Путина и Байдена.

6 сентября суд в Белоруссии приговорил Марию Колесникову к 11 годам лишения свободы за призывы к действиям, угрожающим национальной безопасности, заговор с целью захвата власти, а также руководство экстремистским формированием. Вместе с Колесниковой суд приговорил к 10 годам лишения свободы члена президиума координационного совета оппозиции Максима Знака.

#новости #белоруссия #польша #граффити

1010 просмотров
22 22 комментария
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22 комментария
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Arthur Sergeev

–19

Проплаченная акция. Неужели вы думаете, что в Польше есть хоть один  не ангажированный человек, который знает, кто такая Мария Коллесникова. Личная не знаю ни одной польской фамилии, не интересуюсь польской политикой и т.д. И вообще о Польше не думаю. Я думаю, что поляки тоже не думают ничего об СНГ.  ред.

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Arthur

Евгений Трифонов

16

Когда в стране, с которой у тебя общая граница, происходит такое, что многие через эту границу стремятся попасть к тебе,  довольно сложно не заметить происходящее. ред.

Ответить
Евгений

Arthur Sergeev

–3

А ты уверен, что куча? Может это преувеличение?

Ответить
Arthur

Second Name

5

Толсто

Ответить
Arthur

Многочисленный блик

3

Если я не интересуюсь значит никто не интересуется, ахуенная логика, 10из10

Ответить
Arthur

Многочисленный блик

0

О, вот ты где! 
кто навязывает мигрантов? 

Ответить
Многочисленный

Arthur Sergeev

–1

Европейский совет. Не секрет, то что многие страны входящие в ЕС не хотят их принимать.  ред.

Ответить
Arthur

Многочисленный

0

Не одна страна другой навязывает, а общеевропейский совет?  ред.

Ответить
Arthur

Андрей Андреевич

0

А я знаю польские фамилии и польских политиков. Далеко не всех, но основных.

Ответить

Банковский Илья

–9

блять да почему это важно?

Ответить
Банковский

Питерский супер_стар

9

тебя ебать не должно.

Ответить

Студенческий Илья

0

Грустно, конечно, что белорусы не могут жить в Польше

Ответить
Студенческий

Владимир Филатов

3

по-моему, Польша - вторая по числу белорусских мигрантов после России ред.

Ответить
Владимир

Многочисленный

1

Ещё Украина и Литва, но больше для политических

Ответить
Многочи…

Владимир Филатов

0

Тогда наверно Польша на первом месте по политическим, хотя могу ошибаться.

Ответить
Владимир

Многочисленный

1

Да, скорее всего

Ответить

Прочный ихтиандр

1

 Авторы работы неизвестны.

Очевидно, теперь понятно, что это были поляки! 

Ответить
Прочный

Владимир Филатов

0

могут быть и поляки

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Ишак Пиздолизаде

–5

Графитчики как проститутки - кто платит, тот и решает в какой позе им сосать

Ответить
Ишак

Gedevan

1

Прям как боты из лахтацентра, вот только зарплата у графитчиков выше

Ответить

Andrew Gladkov

0

Вот это конечно чудесаа

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Многочисленный блик

0

Люблю её

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