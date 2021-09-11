В Варшаве восстановили граффити с Марией Колесниковой — ранее такой же рисунок закрасили в Петербурге Статьи редакции
Авторы работы неизвестны.
О появлении в польской столице мурала, посвящённого одной из лидеров белорусских протестов, сообщил телеграм-канал «Баста!».
8 сентября стрит-арт с таким же изображением Колесниковой нарисовали в Центральном районе Санкт-Петербурга. Спустя несколько часов граффити закрасили местные коммунальные службы. Авторы обеих работ остаются неизвестными: хотя оба художника взяли за основу одно и то же фото, стиль рисунков отличается.
В конце апреля в Петербурге появилось граффити «Герой нашего времени» — на нём предположительно тот же художник изобразил Алексея Навального со сложенными аналогичным образом руками, в виде сердца. Работу закрасили также за несколько часов, но через две недели такой же рисунок появился в Женеве — в преддверии встречи Путина и Байдена.
6 сентября суд в Белоруссии приговорил Марию Колесникову к 11 годам лишения свободы за призывы к действиям, угрожающим национальной безопасности, заговор с целью захвата власти, а также руководство экстремистским формированием. Вместе с Колесниковой суд приговорил к 10 годам лишения свободы члена президиума координационного совета оппозиции Максима Знака.
Проплаченная акция. Неужели вы думаете, что в Польше есть хоть один не ангажированный человек, который знает, кто такая Мария Коллесникова. Личная не знаю ни одной польской фамилии, не интересуюсь польской политикой и т.д. И вообще о Польше не думаю. Я думаю, что поляки тоже не думают ничего об СНГ. ред.
Когда в стране, с которой у тебя общая граница, происходит такое, что многие через эту границу стремятся попасть к тебе, довольно сложно не заметить происходящее. ред.
Если я не интересуюсь значит никто не интересуется, ахуенная логика, 10из10
О, вот ты где!
кто навязывает мигрантов?
Европейский совет. Не секрет, то что многие страны входящие в ЕС не хотят их принимать. ред.
А я знаю польские фамилии и польских политиков. Далеко не всех, но основных.
по-моему, Польша - вторая по числу белорусских мигрантов после России ред.
Ещё Украина и Литва, но больше для политических
Тогда наверно Польша на первом месте по политическим, хотя могу ошибаться.
Графитчики как проститутки - кто платит, тот и решает в какой позе им сосать