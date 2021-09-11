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Новости
Максим Друковский

Комитет вин Шампани возобновит экспорт в Россию — его рекомендовали приостановить после закона «о российском шампанском» Статьи редакции

В июле Путин подписал закон, по которому «шампанским» можно называть только вина, произведённые на территории России.

По информации французского телеканала BFM TV, французское объединение производителей шампанского Comitе Champagne решило с 15 сентября отменить рекомендацию о приостановке экспорта своих напитков в Россию.

Один из членов Комитета заявил, что организация не хочет «наказывать российских клиентов и потребителей перед новогодними праздниками». Он рассказал, что в Россию ежегодно экспортируется около 1,5 миллионов бутылок шампанского — это составляет примерно полпроцента от всего рынка.

Отмена приостановки экспорта является мерой примирения, которая усиливает наше желание не вовлекать Всемирную торговую организацию. Мы будем уважать новый закон.

Жан-Мари Барильер
сопредседатель Комитета вин Шампани

При этом в Комитете отметили, что всё ещё не поддерживают решение России. Французы планируют продолжить обсуждение и добиться права называться «шампанским». Министра сельского хозяйства Франции в начале сентября заявил: «Мы не позволим себе отступить. Единственное шампанское — французское».

В начале июля в российский закон «О регулировании алкогольной продукции» внесли поправки, согласно которым «шампанским» могут называться только российские вина, а зарубежные производители обязаны маркировать свою продукцию как «игристое вино». На фоне этого французское объединение рекомендовало ограничить экспорт, а Moet Hennessy заявило о прекращении поставок, однако вскоре согласилось на условия российской стороны.

#новости #алкоголь

1483 просмотров
47 47 комментариев
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Эмоциональный бокал

20

 Отмена приостановки экспорта является мерой примирения

Ну  сказали бы уже прямо, что бабло важнее принципов. Дешёвки.

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Эмоциональный

André

9

Бизнес в принципе по сути своей очень конформен – акционеры скажут поставлять, СЕО будет поставлять, несмотря на принципы или что-либо ещё. 

Ответить
Эмоциональный

Андрей Рядькин

6

Бабло это рабочие места, налоги, благополучие их семей. А то, что там в пампучия ебанулись, Дак вообще похуй

Ответить
Андрей

ouxen

0

ахаха)

Ответить
Эмоциональный

Bad Mother Fucker

1

каких ещё принципов?

Ответить
Bad

Андрей Охапкин

1

Ну там за всё хорошее и против всего плохого......

Ответить
Bad

Andrew Muralov

0

Игристых. 

Ответить
Эмоциональный

Человеческий Влад

1

Аватарка говно полное

Ответить
Человеческий

Эмоциональный

0

А у тебя егор крид на аве словно не вызывает рвоту

Ответить
Эмоцион…

Человеческий

0

Кинь репорт🙏🏻

Ответить
Эмоциональный

Рыжий

1

В бизнесе почти никогда нет принципов, лол. Единичны случаи проявления каких-то принципов 

Ответить
Эмоциональный

Николай Бойко

1

бабло важнее принципов. Дешёвки

Никогда такого не было, чтобы частному бизнесу бабло было важнее принципов. Какой позор!

Ответить
Эмоциональный

Люц Шнайдер

0

А какая причина твоего негодования? Мир не такой, каким ты его представлял? ред.

Ответить
Эмоциональный

Ишак Пиздолизаде

–2

принципов

Принципов кого? Промытых российских куколдов-либерах?

Ответить

Dobrosvet

14

Все-таки просроченный презик знатно всех троллит - борцы с коррупцией и воровством это у него враги и иностранные агенты, воры и коррупционеры при этом - уважаемые люди и вывозят бабло и своих отродий учиться и жить к врагам России, теперь настоящие шампанское и коньяк не имеет права таковыми называться, а должны быть набодяжены в России.
Какой-то неправдоподобный абсурд.

Ответить

Роман Александров

9

30 баксов это 30 баксов

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Роман

Человеческий Влад

–1

Аватарка говно полное

Ответить
Человеческий

Роман

0
Ответить

Ишак Пиздолизаде

6

Комитет вин Шампани

Кто такой? Чем знаменит?

Ответить
Ишак

Твоего деда дед

6

"Комитет" что-то выиграл у провинции Шампань

Ответить
Ишак

Человеческий Влад

0

Аватарка говно полное

Ответить
Человеческий

Ишак Пиздолизаде

0

Спасибо

Ответить
Ишак

Человеческий

0

Бля( кинь репорт пж

Ответить
Человеч…

Ишак Пиздолизаде

6

за щекой, проверяй

Ответить

Darth Felus

5

Очень жаль, конечно деньги не пахнут, но всё же имидж и самоуважение должны быть.

Ответить
Darth

Питерский супер_стар

–1

Аватарка говно полное

Ответить

Внутренний украинец

3

Не всё же деньгами меряется. Наверное достаточно зашкварно прослыть чуваком, который ради денег готов так унижаться. Я бы Бернара Арно исключил бы из членов своего клуба джентельменов ппосле такого.

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ouxen

1

схавали

Ответить
ouxen

Питерский супер_стар

0

Аватарка говно полное

Ответить
Питерский

Питерский

0

Аватарка говно полное

Ответить
Питерск…

Питерский

–1

спасибо

Ответить

Миша

1

«Один из членов Комитета заявил, что организация не хочет «наказывать российских клиентов и потребителей перед новогодними праздниками».»

Спасибо Цыплухину и остальным, что решили нас не наказывать!

Ответить

Dmitry Ryleev

0

Да какая разница как в какой то стране называется твой продукт
В одном месте кот в другом месте кит в третьем кэт а в четвёртом нэко

Ответить
Dmitry

Рыжий

1

Но с шампанским получается, что в одном месте кiт, а в другом - свинья 

Ответить
Рыжий

Котик Ботик

1
Ответить
Рыжий

Человеческий

–1

Аватарка говно полное

Ответить
Человеч…

Рыжий

0

пiхуй вообще 

Ответить
Рыжий

Человеческий

–1

Пожалуйся 🙏🏻

Ответить
Рыжий

Dmitry Ryleev

0

В одном месте qqqqq в другом wwww
Это скорее для иностранца будет сложнее определиться с тем что он берет, чем для носителя языка
Да и при том, все равно же только 46 на штрихкоде покажет что говно а что норм продукт

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Священный будильник

0

Лично я не расстроился бы.

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Священный

Человеческий Влад

–1

Аватарка говно полное

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Человеческий

Священный

0

И чо?

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Священн…

Человеческий

–1

Пожалуйся на комментарий пж

Ответить

Нехороший завод

0

Бабло есть бабло, как ни крути, как ни винти 

Ответить

Дмитрий Федоров

0

отвратительно, что прогнулись.

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Romula Daraa

0

игристое вино это игристое вино, поэтому нех выделять шампанское в отдельную категорию

теперь шампанское это Игристое вино.Шампань, так и должно быть 

мы ведь не выделяем водку из мухосранска в отдельную категорию

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кокпорн

0

Комментарий о том, что рыночек порешал

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