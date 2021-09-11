Комитет вин Шампани возобновит экспорт в Россию — его рекомендовали приостановить после закона «о российском шампанском» Статьи редакции
В июле Путин подписал закон, по которому «шампанским» можно называть только вина, произведённые на территории России.
По информации французского телеканала BFM TV, французское объединение производителей шампанского Comitе Champagne решило с 15 сентября отменить рекомендацию о приостановке экспорта своих напитков в Россию.
Один из членов Комитета заявил, что организация не хочет «наказывать российских клиентов и потребителей перед новогодними праздниками». Он рассказал, что в Россию ежегодно экспортируется около 1,5 миллионов бутылок шампанского — это составляет примерно полпроцента от всего рынка.
При этом в Комитете отметили, что всё ещё не поддерживают решение России. Французы планируют продолжить обсуждение и добиться права называться «шампанским». Министра сельского хозяйства Франции в начале сентября заявил: «Мы не позволим себе отступить. Единственное шампанское — французское».
В начале июля в российский закон «О регулировании алкогольной продукции» внесли поправки, согласно которым «шампанским» могут называться только российские вина, а зарубежные производители обязаны маркировать свою продукцию как «игристое вино». На фоне этого французское объединение рекомендовало ограничить экспорт, а Moet Hennessy заявило о прекращении поставок, однако вскоре согласилось на условия российской стороны.
Бизнес в принципе по сути своей очень конформен – акционеры скажут поставлять, СЕО будет поставлять, несмотря на принципы или что-либо ещё.
Бабло это рабочие места, налоги, благополучие их семей. А то, что там в пампучия ебанулись, Дак вообще похуй
каких ещё принципов?
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А у тебя егор крид на аве словно не вызывает рвоту
В бизнесе почти никогда нет принципов, лол. Единичны случаи проявления каких-то принципов
бабло важнее принципов. Дешёвки
Никогда такого не было, чтобы частному бизнесу бабло было важнее принципов. Какой позор!
А какая причина твоего негодования? Мир не такой, каким ты его представлял? ред.
Все-таки просроченный презик знатно всех троллит - борцы с коррупцией и воровством это у него враги и иностранные агенты, воры и коррупционеры при этом - уважаемые люди и вывозят бабло и своих отродий учиться и жить к врагам России, теперь настоящие шампанское и коньяк не имеет права таковыми называться, а должны быть набодяжены в России.
Какой-то неправдоподобный абсурд.
30 баксов это 30 баксов
Комитет вин Шампани
Кто такой? Чем знаменит?
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Спасибо
Очень жаль, конечно деньги не пахнут, но всё же имидж и самоуважение должны быть.
схавали
«Один из членов Комитета заявил, что организация не хочет «наказывать российских клиентов и потребителей перед новогодними праздниками».»
Спасибо Цыплухину и остальным, что решили нас не наказывать!
Да какая разница как в какой то стране называется твой продукт
В одном месте кот в другом месте кит в третьем кэт а в четвёртом нэко
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В одном месте qqqqq в другом wwww
Это скорее для иностранца будет сложнее определиться с тем что он берет, чем для носителя языка
Да и при том, все равно же только 46 на штрихкоде покажет что говно а что норм продукт
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игристое вино это игристое вино, поэтому нех выделять шампанское в отдельную категорию
теперь шампанское это Игристое вино.Шампань, так и должно быть
мы ведь не выделяем водку из мухосранска в отдельную категорию