Роскомнадзор заблокировал сайт Antijob с отзывами о работодателях по жалобе одного из героев негативного отзыва Статьи редакции
Сервис удалил два отзыва о компании «ПИК-Брокер», но разместил их в телеграм-канале.
11 сентября в телеграм-канале администраторов Antijob рассказали о блокировке сайта Роскомнадзором. Представители сервиса заявили, что ведомство ограничило доступ к antijob.net после иска брокерской компании «ПИК-Брокер».
Сейчас сайт недоступен, вместо него администраторы запустили «зеркало». Отзывы, по которым поступила жалоба, скрыты — на их месте теперь указаны запрос ведомства и ссылка на решение суда. По словам администраторов, в течение нескольких дней после выполнения требований доступ к основному сайту должен вернуться.
Представители сервиса разместили тексты двух отзывов о «ПИК-Брокер» в телеграме. В одном из них автор пожаловался на гендиректора компании Александра Югая и случаи незаконного увольнения, во втором — на HR-менеджера и неоплачиваемую стажировку.
Администраторы Antijob отметили, что подобный способ борьбы с негативными отзывами неэффективен: ведомство заблокировало сайт не сразу — решение по суду вынесли ещё в мае. Авторам также направили уведомление о корректировке отзыва, после чего их снова опубликуют.
Кроме того, тексты отзывов доступны не только в телеграм-канале Antijob — их часто можно найти в решении суда или запросе ведомства, ссылки на которые оставляют на сайте.
Проект Antijob существует около 20 лет и был создан участниками анархо-коммунистической организации «Автономное действие». За прошедшие годы сайт проекта несколько раз подвергался DDOS-атакам и несколько раз блокировался Роскомнадзором.