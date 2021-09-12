МИД Франции сообщил, что не станет признавать новое правительство Афганистана, сформированное «Талибаном» Статьи редакции
По мнению главы ведомства, террористическое движение не сдержало обещания, данные международному сообществу.
11 сентября министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж отказывается признавать правительство талибов в захваченном ими Афганистане. Об этом он рассказал в эфире местного телеканала France 5.
Ле Дриан подчеркнул, что «Талибан»* не сдержал свои обещания: Франция требовала предоставить возможность беспрепятственно покинуть страну всем желающим, разрешить внешнюю гуманитарную помощь в ещё не захваченные районы, соблюдать базовые права людей и отказаться от сотрудничества с «Аль-Каидой».
Французские власти вывезли из Афганистана около 3000 своих граждан, проведя технические переговоры с талибами, чтобы те помогли организовать эвакуацию. Ле Дриан заявил, что в стране всё ещё остаются несколько французских граждан и несколько сотен афганцев, связанных с Францией.
*Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.
Поехавший чорт накинется с ножом на людей в Париже через 3… 2… 1…
Где здесь оскорбление ислама?
+15 рублей. Не русне что-то говорить о миграционных проблемах Европы ред.
Я вообще украинец, лол
в Париже ещё давно были автоматчики, мне кажется с каждый нападением их становится больше
Интересно почему? Например у талибов куда цивилизованнее отношение к протестующим чем у карателей Франции.
давненько казни более цивилизованными считаются?
Ахахахаахах опять ты. Кто там кукарекал что талибы дали всех вывести, а от фактов что это не так убежал? Фанат террористов
В отличие от Франции, у России два ОДКБ товарища граничат с Афганом. Здесь приходится дружить, чтобы отсрочить нападение хотя бы при нынешней администрации ред.
ну вообще-то только один ОДКБ товарищ. Остальные страны нам не товарищи (ОДКБ)
Таджикистан и узбекистан входят в одкб
террористическое движение не сдержало обещания, данные международному сообществу.
Кто бы мог подумать