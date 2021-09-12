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Новости
Максим Друковский

МИД Франции сообщил, что не станет признавать новое правительство Афганистана, сформированное «Талибаном» Статьи редакции

По мнению главы ведомства, террористическое движение не сдержало обещания, данные международному сообществу.

34 34 комментария
1719 просмотров
Жан-Ив Ле Дриан

11 сентября министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж отказывается признавать правительство талибов в захваченном ими Афганистане. Об этом он рассказал в эфире местного телеканала France 5.

Ле Дриан подчеркнул, что «Талибан»* не сдержал свои обещания: Франция требовала предоставить возможность беспрепятственно покинуть страну всем желающим, разрешить внешнюю гуманитарную помощь в ещё не захваченные районы, соблюдать базовые права людей и отказаться от сотрудничества с «Аль-Каидой».

Они говорили, что предлагали не только иностранцам, но и афганцам спокойно покинуть территорию, обещали инклюзивное правительство, но в итоге соврали. [...] Мы ожидаем от талибов действий. Им нужна экономическая передышка, им нужны международные отношения.

Жан-Ив Ле Дриан
министр иностранных дел Франции

Французские власти вывезли из Афганистана около 3000 своих граждан, проведя технические переговоры с талибами, чтобы те помогли организовать эвакуацию. Ле Дриан заявил, что в стране всё ещё остаются несколько французских граждан и несколько сотен афганцев, связанных с Францией.

*Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.

#новости #афганистан #франция #войны21века

34 34 комментария
13
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34 комментария
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Нижний интернет

23

Поехавший чорт накинется с ножом на людей в Париже через 3… 2… 1…

Ответить
Нижний

Андрей Попов

1

Где здесь оскорбление ислама?

Ответить
Андрей

Семен Прозов

13

Разве для этого когда-то нужно было оскорбление ислама?

Ответить
Андрей

Краткий якорь

3

а в предыдущие разы словно оскорбление было 

Ответить
Андрей

Dobrosvet

2

Само по себе существовании современной развивающейся цивилизации, светского государства, уже есть оскорбление ислама.

Ответить
Нижний

Никита Андреев

–4

+15 рублей. Не русне что-то говорить о миграционных проблемах Европы ред.

Ответить
Никита

Нижний интернет

1

Я вообще украинец, лол

Ответить
Нижний

Никита Андреев

1

А разве хохол не может быть путинской шавкой?

Ответить
Нижний

Sergey Michko

0

в Париже ещё давно были автоматчики, мне кажется с каждый нападением их становится больше

Ответить

Jaden Maier

8

Правительство здорового человека

Ответить

Крутой колос

3

@Максим Друковский в канале поправь, а то навел воскресную шумиху

Ответить
Крутой

Максим Друковский

0

пасиб, поправил

Ответить

Чембельбес

–8

Интересно почему? Например у талибов куда цивилизованнее отношение к протестующим чем у карателей Франции.

Ответить
Чембельбес

Краткий якорь

2

давненько казни более цивилизованными считаются?

Ответить
Краткий

Роман Яремчук

0

Это дурак и фан талибов просто минус и проходите мимо 

Ответить
Краткий

Прочий

0

Последняя казнь во Франции была исполнена в 1977 через отсечение головы гильотиной

Ответить
Прочий

Краткий якорь

0

и?

Ответить
Краткий

Сальвадор

0

карус

Ответить
Краткий

Прочий

0

Привет! Я бот с интересными фактами ред.

Ответить
Чембельбес

Роман Яремчук

0

Ахахахаахах опять ты. Кто там кукарекал что талибы дали всех вывести, а от фактов что это не так убежал? Фанат террористов 

Ответить

Краткий якорь

–1

наши тем временем с талибами  уже в дёсны долбятся

Ответить
Краткий

Выходной пришелец

2

В отличие от Франции, у России два ОДКБ товарища граничат с Афганом. Здесь приходится дружить, чтобы отсрочить нападение хотя бы при нынешней администрации ред.

Ответить
Выходной

Михаил Зеленин

0

ну вообще-то только один ОДКБ товарищ. Остальные страны нам не товарищи (ОДКБ)

Ответить
Михаил

Выходной

0

Таджикистан и узбекистан входят в одкб

Ответить
Выходной

Михаил Зеленин

0

Только Таджикистан

Ответить
Михаил

Выходной

0
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www.odkb.gov.ru
Ответить
Выходной

Михаил Зеленин

0

https://odkb-csto.org 

https://odkb-csto.org/
https://odkb-csto.org/
odkb-csto.org
Ответить
Краткий

Люц Шнайдер

0

А ваши это кто?

Ответить

Ничтожный вентилятор

1

террористическое движение не сдержало обещания

ну как бэ на то оно и террористическое)

Ответить

Андрей Попов

0

Зря талибы французов покинули.

Ответить

Крутой колос

0

а чо еще всем остается делать, даже кндровское признают

Ответить

ggg123

0

террористическое движение не сдержало обещания, данные международному сообществу.

Кто бы мог подумать

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Maxim Belyakov

0

В телеграме TJ написал ровно противоположное

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конгруэ́нтный

0
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