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Новости
Максим Друковский

«Это же не военные учения, почему не показать?»: Путин призвал опубликовать оценки российских гимнасток с Игр в Токио Статьи редакции

В этом году российская сборная впервые за 25 лет осталась без золота в художественной гимнастике.

43 43 комментария
1755 просмотров
Кадр из программы «Москва. Кремль. Путин»

На встрече с российскими спортсменами Владимир Путин высказался о судействе на прошедших Олимпийских играх в Токио. Сюжет со встречи показали 12 сентября на телеканале «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

По мнению президента, оценки российских гимнасток, выступивших в предпоследний день соревнований, были необъективными. Он отметил, что баллы выставлялись дольше обычного, а «протоколы оценок» до сих пор не опубликованы.

Это же не военные учения какие-то, почему не показать? Покажите, как выставляются оценки. Шесть минут считали. Обычно счет идет полторы-две минуты, пум-пум, протоколы собрали. А тут шесть минут высчитывали. Счетоводы! Дали бы хотя бы результаты, протоколы-то! Не дают! Ну ничего, мы крепче будем!

Владимир Путин

7 августа в рамках Олимпиады в Токио состоялись соревнования в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. Россиянка Дина Аверина заняла второе место, уступив спортсменке из Израиля Лине Ашрам. Сестра Дины, Алина, заняла четвёртое место.

Это первый за 25 лет случай, когда российская сборная не выиграла олимпийские медали в художественной гимнастике. Сами спортсменки, а также тренер сборной, спортивные чиновники и политики назвали судейство несправедливым. Спорные оценки также вызвали обсуждение в соцсетях, а в комментариях в инстаграме Лины Ашрам десятки российских болельщиков оставляли гневные комментарии.

Россия впервые за 25 лет не получила олимпийское…
Россиянка Дина Аверина заняла второе место и назвала судейство несправедливым. С ней согласились…
tjournal.ru

#новости #игрывтокио #спорт

43 43 комментария
5
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43 комментария
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Краткий якорь

37

Владимир Владимирович, может вы сами для начала  начнёте публиковать результаты уиков с выборов, а не будете их прятать?

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Краткий

Андрей Охапкин

12

Это же не военные учения какие-то, почему не показать? Покажите, как считают голоса.
ред.

Ответить
Андрей

Октябрьский

4

нельзя показать того, чего не существует

Ответить
Краткий

Михаил Ромайкин

–7

Все результаты опубликованы на сайте цика, протоколы (для сравнения) с каждого уика есть у каждого наблюдателя, в т.ч. у всех нынешних оппоз... "иноагентов", тут никакого секрета нет - большинство биороссиян из 30%-явки добровольно выбирают то, что выбрано

Ответить
Михаил

Краткий якорь

4

ага мы в курсе какие чудесные цифры зачастую заносятся в систему, а ещё мы знаем, что протоколы переписывают, а ещё мы знаем, что они просто пропадают. ред.

Ответить
Краткий

Михаил Ромайкин

–2

Ты с кем разговариваешь? Какие мы?
В какую зачастую? Переписи/пропажи протоколов - редкое явление от безбашенных(тупых) комиссий. Нет смысла "зачастую" это делать

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Рабочий татарин

11

 По мнению президента, оценки российских гимнасток, выступивших в предпоследний день соревнований, были необъективными

Ну охуеть, он оказывается ещё и специалист по судейству. В 2к21 не знает что такое ютуб, а как оценивать гимнасток знает лучше чем профессиональные судьи.

Ответить
Рабочий

Октябрьский космос

8

Ну ты же знаешь, у него есть советник по художественной гимнастики 

Ответить
Рабочий

Стабильный Мика

1

а как оценивать гимнасток знает лучше чем профессиональные судьи

Ну ты понял)

Ответить

Октябрьский космос

10

Вокруг сплошная русофобия, сколько же русские будут терпеть(((((

Ответить
Октябрьский

Андрей Охапкин

1

Русофобии не существует.

Ответить
Андрей

Октябрьский

6

получается русские зря терпят? 

Ответить
Андрей

Dobrosvet

1

Весь мир любит Россию и русских.
Мы самые духовные. Мы добрые, открытые, неподдельные, не то что они. У нас самые красивые иконы, мы всем помогаем.
Русофобии нет, есть просто зависть, принимающая порой чёрный цвет.

Ответить
Dobrosv…

Андрей Охапкин

0

Не в этом смысле.

Ответить
Андрей

Dobrosvet

0

А в смысле?

Ответить
Dobrosv…

Октябрьский

2

@Джейсон Стэтхэм  брат, нужен смысл

Ответить
Октябрь…

Долгосрочный

6

Сейчас съем гематогенчик и все будет охуенчик

Ответить
Dobrosv…

Андрей Охапкин

0

Уже существуют такие слова, как: шовинизм, нацизм, ксенофобия. ред.

Ответить
Андрей

Dobrosvet

0

...русизм.

Ответить
Dobrosv…

Андрей

1

Это о другом.

Ответить
Андрей

Dobrosvet

0

У Шамиля есть более точное определение

Ответить
Dobrosv…

Андрей

0

И где он теперь?

Ответить
Андрей

Dobrosvet

0

Погиб за свой народ

Ответить
Dobrosv…

Андрей

0

И правильно сделал. Всячески осуждаю деятельность этого террориста. 

Ответить
Андрей

Dobrosvet

0

Я тоже, безусловно.
Но определение этого термина он дал максимально ёмкое и точное.

Ответить
Октябрьский

Способный Артем

0

ещё немного потерпят, а потом уже после новогодних праздников перестанут

Ответить
Способный

Октябрьский

0

та ну не, не может быть 

Ответить

Stepan Morozov

6

Будет у нас в выходные свой пум-пум. Покажем этим счетоводам, как считать надо

Ответить

Сплошной каякер

6

А эти спортсмены неделю сидели на карантине, шоб ВадимВадимович не заболел

Ответить
Сплошной

Октябрьский космос

0

а зря, ведь он уже давным давно болен 

Ответить
Октябрьский

Nick Rosenberg

0

Любовью к Родине?

Ответить
Nick

Октябрьский

0

чужой 

Ответить

Sergey Klimenko

4

Пошел новую наложницу выбирать походу

Ответить
Sergey

Роман Александров

0

Красивое

Ответить

Абстрактный рак

2

Наш маленький эксперд во всем

Ответить

AZP

2

Старый дуралей только получил папочку с этой историей.
Хотя, ей уже месяц.

Ответить

Dmitry Sursin

1

Это же не военные учения какие-то, почему не показать?

Дед... Твои госс. каналы каждые учения пиарят, как будто бы завтра крупномасштабная сухопутная война начнётся... Да что там учения... даже бюсты https://www.gzt-sv.ru/news/74772-voinyzheleznodorozhniki-svobodnom-otkryli-pamyatnik-geroyu
P.S. Я в этой части служил просто в это время, а уж когда приехали школьники и студенты на сборы - камеры 3 ходило по части. ред.

Ответить

Ближний вентилятор

1

Кто о чëм, а старик Кабаев о гимнастках.

Ответить

Джон Кроули

1

В художественной гимнастике 6 судей, и оценки общедоступны, 6 оценок от каждого судьи: П Т Н -Х Л О

Ответить

Alex Bernhardt

0

Прошу статистику по обосраным матрасам

Ответить

Детский хот-дог

0

А смеялись с Трампа, который «я не проиграл!»
Опять Россиюшку обидели, ну что ты будешь делать!

Ответить

Alex A

0

Чё там с протоколами испытаний Спутника ?  пум-пум блять.

Ответить

Михаил Ромайкин

0

оценки были необъективными

То ли дело результаты наших судов, где всегда все объективно

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