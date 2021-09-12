В этом году российская сборная впервые за 25 лет осталась без золота в художественной гимнастике.

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Кадр из программы «Москва. Кремль. Путин»

На встрече с российскими спортсменами Владимир Путин высказался о судействе на прошедших Олимпийских играх в Токио. Сюжет со встречи показали 12 сентября на телеканале «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

По мнению президента, оценки российских гимнасток, выступивших в предпоследний день соревнований, были необъективными. Он отметил, что баллы выставлялись дольше обычного, а «протоколы оценок» до сих пор не опубликованы.

Это же не военные учения какие-то, почему не показать? Покажите, как выставляются оценки. Шесть минут считали. Обычно счет идет полторы-две минуты, пум-пум, протоколы собрали. А тут шесть минут высчитывали. Счетоводы! Дали бы хотя бы результаты, протоколы-то! Не дают! Ну ничего, мы крепче будем! Владимир Путин

7 августа в рамках Олимпиады в Токио состоялись соревнования в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. Россиянка Дина Аверина заняла второе место, уступив спортсменке из Израиля Лине Ашрам. Сестра Дины, Алина, заняла четвёртое место.