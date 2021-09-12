«Это же не военные учения, почему не показать?»: Путин призвал опубликовать оценки российских гимнасток с Игр в Токио Статьи редакции
В этом году российская сборная впервые за 25 лет осталась без золота в художественной гимнастике.
На встрече с российскими спортсменами Владимир Путин высказался о судействе на прошедших Олимпийских играх в Токио. Сюжет со встречи показали 12 сентября на телеканале «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».
По мнению президента, оценки российских гимнасток, выступивших в предпоследний день соревнований, были необъективными. Он отметил, что баллы выставлялись дольше обычного, а «протоколы оценок» до сих пор не опубликованы.
7 августа в рамках Олимпиады в Токио состоялись соревнования в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. Россиянка Дина Аверина заняла второе место, уступив спортсменке из Израиля Лине Ашрам. Сестра Дины, Алина, заняла четвёртое место.
Это первый за 25 лет случай, когда российская сборная не выиграла олимпийские медали в художественной гимнастике. Сами спортсменки, а также тренер сборной, спортивные чиновники и политики назвали судейство несправедливым. Спорные оценки также вызвали обсуждение в соцсетях, а в комментариях в инстаграме Лины Ашрам десятки российских болельщиков оставляли гневные комментарии.
Это же не военные учения какие-то, почему не показать? Покажите, как считают голоса.
ред.
Все результаты опубликованы на сайте цика, протоколы (для сравнения) с каждого уика есть у каждого наблюдателя, в т.ч. у всех нынешних оппоз... "иноагентов", тут никакого секрета нет - большинство биороссиян из 30%-явки добровольно выбирают то, что выбрано
ага мы в курсе какие чудесные цифры зачастую заносятся в систему, а ещё мы знаем, что протоколы переписывают, а ещё мы знаем, что они просто пропадают. ред.
Ты с кем разговариваешь? Какие мы?
В какую зачастую? Переписи/пропажи протоколов - редкое явление от безбашенных(тупых) комиссий. Нет смысла "зачастую" это делать
Русофобии не существует.
Не в этом смысле.
@Джейсон Стэтхэм брат, нужен смысл
Уже существуют такие слова, как: шовинизм, нацизм, ксенофобия. ред.
ещё немного потерпят, а потом уже после новогодних праздников перестанут
а зря, ведь он уже давным давно болен
Пошел новую наложницу выбирать походу
Это же не военные учения какие-то, почему не показать?
Дед... Твои госс. каналы каждые учения пиарят, как будто бы завтра крупномасштабная сухопутная война начнётся... Да что там учения... даже бюсты https://www.gzt-sv.ru/news/74772-voinyzheleznodorozhniki-svobodnom-otkryli-pamyatnik-geroyu
P.S. Я в этой части служил просто в это время, а уж когда приехали школьники и студенты на сборы - камеры 3 ходило по части. ред.
В художественной гимнастике 6 судей, и оценки общедоступны, 6 оценок от каждого судьи: П Т Н -Х Л О
оценки были необъективными
То ли дело результаты наших судов, где всегда все объективно