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Новости
Максим Друковский

В Праге по запросу Украины задержали российского активиста, участника присоединения Крыма к России Статьи редакции

Александр Франчетти участвовал в событиях «Крымской весны», теперь ему грозит депортация в Украину.

105 105 комментариев
3244 просмотров
Александр Франчетти (слева)

О задержании сообщило РИА Новости со ссылкой на Александра Молохова, главу рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ. Позже это подтвердила полиция Чехии.

Молохов назвал Марчетти «героем „Крымской весны“» и отметил, что теперь тому грозит депортация в Украину и «верная смерть».

Чехия, видимо, решила оправдать на деле включение в список недружественных России стран и выслужиться перед украинскими неонацистами. Сегодня в пражском аэропорту был незаконно задержан известный герой "Крымской весны" Александр Франчетти.

Александр Молохов

По информации чешского издания iRozhlaz, Франчетти принимал участие в событиях «Крымской весны», во время которых полуостров перешёл в состав России — за это украинские власти выдвинули против него обвинения и выдали международный ордер на арест.

Он якобы прибыл на полуостров за два дня до начала конфликта и сформировал группировку «Северный ветер», подчиняющуюся российской армии. Участники группировки следили за безопасностью линий электропередач, газопроводом и передвижением машин. Сам Франчетти с 2000 года проживает в Праге и работает фитнес-тренером.

Пресс-секретарь российского посольства в Чехии сообщил, что представители России отправились к месту задержания для оказания консульской помощи. По его словам, дипломаты общаются с представителями чешских властей и родственниками задержанного.

#новости #крым #украина #россия #право

105 105 комментариев
30
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105 комментариев
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Лим Кирсанов

68

Душа співатиме як його всеж набутилять.

Строил русский мир - сиди в русском мире, нет, нужно в ЕС лезть и еще ныть что-то про "незаконный арест" и неонацистов.

Ответить
Лим

Андрей Охапкин

–18

Что такое "русский мир"? Зачем нам здесь терминология украинской пропаганды?

Ответить
Андрей

Рыжий

16

Почему украинской? 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русский_мир

Ответить
1 комментарий
Андрей

Artyom

13

это в первую очередь не украинская пропаганда, а донецко-луганское мифотворчество для рекрутирования людей(?) с имперскими комплексами, чтобы они там лили кровь, но больше за идею, чем за деньги – деньги кому распилить и так есть.
ты Витязеву с Симоньян не читаешь чи шо?

Ответить
2 комментария
Андрей

Практический

6

Зачем нам здесь терминология украинской пропаганды?

по термину "русский мир" все вопросы к Щедровицкому, Остовскому и Кириенко.  Все граждане РФ.  ред.

Ответить
Андрей

Dobrosvet

3

"Русский мир" - это когда России не живется спокойно в своих пределах и она лезет баламутить мозги русскоговорящим за пределами РФ, если вкратце. Путин ляпнул как-то что-то вроде "Россия на заканчивается её границами".
А так-то это довольно сложное и многозначное понятие.

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7 комментариев
Андрей

ИВАНКО ИВАНОВИЧ

0

Всегда смешно, когда ольгинские проститутки рассуждают о пропаганде.

Ответить
1 комментарий
Андрей

Alexander Moro

–4

Руссишвайн, тебе к Фёдорову - "мир руссишвайн" - это его изобретение. 
Ида, - не хило тебя разпиторасило в камментах, включил писдобольник на максималку. 

Ответить
Андрей

Октябрьский

0

Опять хуйню несёшь)))) латентный ты наш

Ответить
Андрей

mt

0

"Вы представляете один огромный русский мир, который никогда не строился исключительно и только по этническому, национальному и религиозному признаку", - отметил ????. По его словам, этот мир объединяет всех, кто чувствует себя духовно связанным с Россией, кто считает себя носителями русского языка, культуры, русской истории."

Угадаете кто скрывается под ???? ?

Ответить
3 комментария
Лим

Mike Efremov

–4

Салом завоняло

Ответить
Mike

Милицейский шар

1

Доешь уже.

Ответить
1 комментарий
Mike

Mike Efremov

–6

Оооой, сколько салоедов набежало минусить ахахаа

Ответить

Абстрактный рак

39

Захватить самолет с оппозиционным журналистом — законно.
Арестовать и депортировать подозреваемого в военных преступлениях — незаконно.

Не перепутайте. ред.

Ответить
Абстрактный

Dmitry Loginov

12

Да и задержать русскую гражданку без повода тоже норм.

Ответить
Абстрактный

Романелло Кивогенс

0

Я уже было задаться вопросом, почему этот человек, с весьма экзотическим для россиянина именем, после возвращения Крыма в родные пенаты вдруг решил податься в Чехию. Но оказалось, всё ещё интереснее. Если верить чешское статье и машинному перевода, "с начала тысячелетия он постоянно проживает в Праге". При этом в Крыму оказался "ровно за два дня до начала конфликта".

Ответить
Романелло

Ограниченный

0

Какой вывод мы можем сделать по его имени? Италия вступает в конфликт на стороне России?

Ответить

Краткий якорь

28

 известный герой "Крымской весны"

очередной долбаёб

Ответить

Погибший Артем

15

Как же любят разбрасываться словом "герой"

Ответить
Погибший

Краткий якорь

10

совершенно обесценили это слово

Ответить
Краткий

Ограниченный

0

Потому что настоящие герои- меча и магии?

Ответить

Сергей Дворниченко

13

Пресс-секретарь российского посольства в Чехии сообщил, что представители России отправились к месту задержания для оказания консульской помощи. По его словам, дипломаты общаются с представителями чешских властей и родственниками задержанного.
——
Такое внимание к "простому" гражданину, которого случайно задержали незаконно) Жить конечно же в РФ или Крыму я так понимаю ему не очень  хотелось) ред.

Ответить
Сергей

Голый химик

0

Он там с 2000ого года живёт, не очень понятно чего ждали ред.

Ответить
Голый

Октябрьский

1

а может быть Крымская платформа начинает показывать свои результаты, не? 

Ответить
2 комментария

Anton NS

9

Он с медалью за присоединение Крыма по улицам Польши ходил или я чего-то не понимаю? Судя по фото ред.

Ответить
Anton

Gedevan

8

Если так, то дурак он конечно тот ещё. 

Ответить

Zero-one-one

–9

Надеюсь Путин ответит должным образом. 

Ответить
Zero-one-one

Октябрьский космос

23

опять кошмарить крымских татар будет и возьмет несколько новых заложников, достойный ответ

Ответить
Октябрьский

Лим Кирсанов

11

введет пошлину на Шкоды и Татры

Ответить
1 комментарий
Октябрьский

Zero-one-one

–11

Как там себя чувствуют убитые и раненые жители Донбасса, не подскажешь? 

Ответить
16 комментариев
Zero-one-one

AZP

14

Издаст странный звук.

Путин издал странный звук, выражая недовольство…
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства раскритиковал…
www.mk.ru
Ответить
AZP

Стабильный Мика

3
Ответить
Zero-one-one

Rodion Kutsaev

2

Обычно его "ответы" ухудшают жизнь россиянам. Ты русофоб значит?

Ответить
Zero-one-one

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

1

И сядет на бутылку вместе с этим «героем» ))

Ответить
Zero-one-one

Андрей Охапкин

0

Как?

Ответить
Андрей

Zero-one-one

0

Я думаю ты понял о чём я 

Ответить
3 комментария
Андрей

Октябрьский

0

я тебе выше написал

Ответить
1 комментарий

Соколов Андрей

3

а что он в праге?

Ответить
Соколов

Bad Mother Fucker

17

стандартное место жительства настоящего русского патриота

Ответить
Bad

Соколов Андрей

0

я патриот. Где могу оформить место жительства в Праге?

Ответить
5 комментариев
Соколов

allah213

2

да

Ответить

Рабочий татарин

7

 выслужиться перед украинскими неонацистами

"Правый сектор", которым так пугают россиян, на выборах набрал, если не ошибаюсь, меньше 1 % (точно не преодолел 5% барьер) и даже не попал в Парламент ред.

Ответить
Рабочий

Октябрьский космос

1

там же и свобода 

Ответить
Рабочий

Mike Pavlov

1

Ой, да ми ж тут усі неонацисти, це ж зрозуміло. 
Вон, Путин даже Медведчука в националисты записывал

Ответить
Рабочий

Ilya Grigöryev

0

Бортников и Патрушев, которыми так пугают Украину вообще не выдвинули свою кандидатуру на выборах.  ред.

Ответить

Сергей Дворниченко

2

почему не законно если все законно? Ето так же смешно если бы чеченцы обьявили РФ о незаконном убийстве Басаева

Ответить

AZP

2

присоединения Крыма к России

До блокировки TJ на территории Украины 3...2...1...

Ответить
AZP

Рыжий

0

На счастье они не стремятся огородиться от всего мира и блокировка обходится любым впн-ом 

Ответить
Рыжий

Darth Felus

0

Обычно даже просто гугловским днс.

Ответить

Alex Bernhardt

0

Украина должна отвечать жестче, должна каждого из таких людей ловить и убивать на месте. В любой точке мира.

Ответить
Alex

Андрей Охапкин

0

Мочить в сортире ещё. Зачем? Украина же не какое-то фашистское государство.

Ответить
2 комментария

Андрей Охапкин

1

Ukraine - strong

Ответить

Голый химик

0

Здравствуй чужая милая)) 

Ответить

гачик ascended

0

в гулаг

Ответить

Roman Sapon

0

Путин уйдёт, придёт решение вопроса,

Ответить
Roman

Ilya Grigöryev

0

почему?

Ответить

Революционный фонарь

0

мне как то фиолетово на его судьбу

Ответить

Нижний интернет

0

Спасибо Чехии, что решили выслужиться перед украинскими неонацистами!

Ответить

Технологический Денис

0

Он якобы прибыл на полуостров за два дня до начала конфликта и сформировал группировку «Северный ветер», подчиняющуюся российской армии. Участники группировки следили за безопасностью линий электропередач, газопроводом и передвижением машин.

Сам Франчетти с 2000 года проживает в Праге и работает фитнес-тренером.

каво

Ответить

Ван Ваныч Иванов

0

То есть за обеспечение безопасности инфраструктуры? 

Ответить
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