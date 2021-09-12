В Праге по запросу Украины задержали российского активиста, участника присоединения Крыма к России Статьи редакции
Александр Франчетти участвовал в событиях «Крымской весны», теперь ему грозит депортация в Украину.
О задержании сообщило РИА Новости со ссылкой на Александра Молохова, главу рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ. Позже это подтвердила полиция Чехии.
Молохов назвал Марчетти «героем „Крымской весны“» и отметил, что теперь тому грозит депортация в Украину и «верная смерть».
По информации чешского издания iRozhlaz, Франчетти принимал участие в событиях «Крымской весны», во время которых полуостров перешёл в состав России — за это украинские власти выдвинули против него обвинения и выдали международный ордер на арест.
Он якобы прибыл на полуостров за два дня до начала конфликта и сформировал группировку «Северный ветер», подчиняющуюся российской армии. Участники группировки следили за безопасностью линий электропередач, газопроводом и передвижением машин. Сам Франчетти с 2000 года проживает в Праге и работает фитнес-тренером.
Пресс-секретарь российского посольства в Чехии сообщил, что представители России отправились к месту задержания для оказания консульской помощи. По его словам, дипломаты общаются с представителями чешских властей и родственниками задержанного.
Душа співатиме як його всеж набутилять.
Строил русский мир - сиди в русском мире, нет, нужно в ЕС лезть и еще ныть что-то про "незаконный арест" и неонацистов.
Что такое "русский мир"? Зачем нам здесь терминология украинской пропаганды?
Почему украинской?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русский_мир
Зачем нам здесь терминология украинской пропаганды?
по термину "русский мир" все вопросы к Щедровицкому, Остовскому и Кириенко. Все граждане РФ. ред.
Всегда смешно, когда ольгинские проститутки рассуждают о пропаганде.
Руссишвайн, тебе к Фёдорову - "мир руссишвайн" - это его изобретение.
Ида, - не хило тебя разпиторасило в камментах, включил писдобольник на максималку.
"Вы представляете один огромный русский мир, который никогда не строился исключительно и только по этническому, национальному и религиозному признаку", - отметил ????. По его словам, этот мир объединяет всех, кто чувствует себя духовно связанным с Россией, кто считает себя носителями русского языка, культуры, русской истории."
Угадаете кто скрывается под ???? ?
Салом завоняло
Доешь уже.
Я уже было задаться вопросом, почему этот человек, с весьма экзотическим для россиянина именем, после возвращения Крыма в родные пенаты вдруг решил податься в Чехию. Но оказалось, всё ещё интереснее. Если верить чешское статье и машинному перевода, "с начала тысячелетия он постоянно проживает в Праге". При этом в Крыму оказался "ровно за два дня до начала конфликта".
Какой вывод мы можем сделать по его имени? Италия вступает в конфликт на стороне России?
Пресс-секретарь российского посольства в Чехии сообщил, что представители России отправились к месту задержания для оказания консульской помощи. По его словам, дипломаты общаются с представителями чешских властей и родственниками задержанного.
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Такое внимание к "простому" гражданину, которого случайно задержали незаконно) Жить конечно же в РФ или Крыму я так понимаю ему не очень хотелось) ред.
Он с медалью за присоединение Крыма по улицам Польши ходил или я чего-то не понимаю? Судя по фото ред.
Надеюсь Путин ответит должным образом.
опять кошмарить крымских татар будет и возьмет несколько новых заложников, достойный ответ
введет пошлину на Шкоды и Татры
Как там себя чувствуют убитые и раненые жители Донбасса, не подскажешь?
Как?
Я думаю ты понял о чём я
я тебе выше написал
а что он в праге?
стандартное место жительства настоящего русского патриота
Ой, да ми ж тут усі неонацисти, це ж зрозуміло.
Вон, Путин даже Медведчука в националисты записывал
Бортников и Патрушев, которыми так пугают Украину вообще не выдвинули свою кандидатуру на выборах. ред.
почему не законно если все законно? Ето так же смешно если бы чеченцы обьявили РФ о незаконном убийстве Басаева
присоединения Крыма к России
До блокировки TJ на территории Украины 3...2...1...
Украина должна отвечать жестче, должна каждого из таких людей ловить и убивать на месте. В любой точке мира.
Мочить в сортире ещё. Зачем? Украина же не какое-то фашистское государство.
Путин уйдёт, придёт решение вопроса,
Он якобы прибыл на полуостров за два дня до начала конфликта и сформировал группировку «Северный ветер», подчиняющуюся российской армии. Участники группировки следили за безопасностью линий электропередач, газопроводом и передвижением машин.
Сам Франчетти с 2000 года проживает в Праге и работает фитнес-тренером.
каво