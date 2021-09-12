Александр Франчетти участвовал в событиях «Крымской весны», теперь ему грозит депортация в Украину.

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Александр Франчетти (слева)

О задержании сообщило РИА Новости со ссылкой на Александра Молохова, главу рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ. Позже это подтвердила полиция Чехии.

Молохов назвал Марчетти «героем „Крымской весны“» и отметил, что теперь тому грозит депортация в Украину и «верная смерть».

Чехия, видимо, решила оправдать на деле включение в список недружественных России стран и выслужиться перед украинскими неонацистами. Сегодня в пражском аэропорту был незаконно задержан известный герой "Крымской весны" Александр Франчетти. Александр Молохов

По информации чешского издания iRozhlaz, Франчетти принимал участие в событиях «Крымской весны», во время которых полуостров перешёл в состав России — за это украинские власти выдвинули против него обвинения и выдали международный ордер на арест.

Он якобы прибыл на полуостров за два дня до начала конфликта и сформировал группировку «Северный ветер», подчиняющуюся российской армии. Участники группировки следили за безопасностью линий электропередач, газопроводом и передвижением машин. Сам Франчетти с 2000 года проживает в Праге и работает фитнес-тренером.