Среди жертв — командир судна и трое пассажиров. Ещё пятеро пассажиров пострадали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

2831 просмотров

Фото РИА Новости

Двухмоторный пассажирский самолет L-410 разбился под Иркутском, сообщили «Интерфаксу» в воскресенье в администрации Казачинско-Ленского района Иркутской области. Включая двух пилотов, в самолёте находилось 16 человек.

Видео LIFE SHOT

Изначально сообщалось, что все пассажиры выжили, один в критическом состоянии. После жёсткой посадки нескольким людям удалось выбраться, 11 человек оказались зажаты внутри повреждённого корпуса судна.

Самолет L-410 совершил жесткую посадку в четырех километрах юго-западнее населенного пункта Казачинское. [...] Я связался с пассажиркой, которая находится в салоне самолета. Конструкция самолета деформирована, пассажиры зажаты. Предварительно все живы, разговаривают. Игорь Кобзев губернатор Иркутской области

Позже появилась информация, что четыре человека погибли, включая одного из пилотов. По словам источника ТАСС, второй пилот находится в шоковом состоянии.

На месте происшествия работают спасатели, пятерым пострадавшим оказывается помощь. О состоянии остальных пассажиров не сообщается, в больницу пока никто не доставлен.

Видео с места работы спасателей Видео РИА Новости

СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта»). Среди версий причин крушения рассматриваются ошибка экипажа и отказ двигателя. Самолёт принадлежал авиакомпании «Аэросервис».

Let L-410 Turbolet — многоцелевой двухмоторный самолёт для внутренних воздушных линий, разработанный в конце 1960-х годов. Судно, потерпевшее крушение под Иркутском, было выпущено в 2014 году, а перед вылетом прошло технический осмотр, сообщил гендиректор авиакомпании Андрей Богданов.