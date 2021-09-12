В Иркутской области разбился самолёт с 16 людьми на борту. Четыре человека погибли Статьи редакции
Среди жертв — командир судна и трое пассажиров. Ещё пятеро пассажиров пострадали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Двухмоторный пассажирский самолет L-410 разбился под Иркутском, сообщили «Интерфаксу» в воскресенье в администрации Казачинско-Ленского района Иркутской области. Включая двух пилотов, в самолёте находилось 16 человек.
Изначально сообщалось, что все пассажиры выжили, один в критическом состоянии. После жёсткой посадки нескольким людям удалось выбраться, 11 человек оказались зажаты внутри повреждённого корпуса судна.
Позже появилась информация, что четыре человека погибли, включая одного из пилотов. По словам источника ТАСС, второй пилот находится в шоковом состоянии.
На месте происшествия работают спасатели, пятерым пострадавшим оказывается помощь. О состоянии остальных пассажиров не сообщается, в больницу пока никто не доставлен.
СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта»). Среди версий причин крушения рассматриваются ошибка экипажа и отказ двигателя. Самолёт принадлежал авиакомпании «Аэросервис».
Let L-410 Turbolet — многоцелевой двухмоторный самолёт для внутренних воздушных линий, разработанный в конце 1960-х годов. Судно, потерпевшее крушение под Иркутском, было выпущено в 2014 году, а перед вылетом прошло технический осмотр, сообщил гендиректор авиакомпании Андрей Богданов.
В июне в Кемеровской области потерпело крушение такое же судно с парашютистами, тогда погибли четыре человека.
Что-то в этом году с самолётами беда
Походу авиакомпании начинают экономить на всем чем можно ради сохранения бизнеса.
Не упал, а совершил жёсткую посадку
В авиации есть четкая классификация инцидентов. Этот попадает под определение жёсткой посадки. Никакого отношения к новоязу госсми не имеет
Щас бы на госсми ссылаться
Все они одинаковые, что гос, что не гос. ред.
Это опять АК Сила, я так понимаю?
Чё там за новый сайт? Аж интресно ред.
Сколько самолетов падает в РФ? В других странах также часто?
Если посчитать соотношение полетов и инцидентов, то в России один из худших показателей в развитых странах
1.19 разбитых самолётов на миллион вылетов. Ближайший конкурент - южная америка с 0.76 крушений.
Большинство причин крушений в россии - человеческая ошибка, кстати.
https://apnews.com/article/ab4b78191f07405681e2d53af441d2df ред.
Опять? Сахар уже не так популярен, как самолётопад?
Да. Уронил кукурузник и у тебя рейтинг взлетел до небес, потому что надо сплотиться против законов гравитации.
Так работает?
Аж странно как-то... Что-то зачастили падать над Россией
Оказывается, в Украине тоже упал сегодня
https://www.rbc.ua/rus/news/zhitomirskoy-oblasti-razbilsya-legkomotornyy-1631463627.html