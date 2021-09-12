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Новости
Максим Друковский

В Иркутской области разбился самолёт с 16 людьми на борту. Четыре человека погибли Статьи редакции

Среди жертв — командир судна и трое пассажиров. Ещё пятеро пассажиров пострадали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

43 43 комментария
2831 просмотров
Фото РИА Новости

Двухмоторный пассажирский самолет L-410 разбился под Иркутском, сообщили «Интерфаксу» в воскресенье в администрации Казачинско-Ленского района Иркутской области. Включая двух пилотов, в самолёте находилось 16 человек.

Видео LIFE SHOT

Изначально сообщалось, что все пассажиры выжили, один в критическом состоянии. После жёсткой посадки нескольким людям удалось выбраться, 11 человек оказались зажаты внутри повреждённого корпуса судна.

Самолет L-410 совершил жесткую посадку в четырех километрах юго-западнее населенного пункта Казачинское. [...] Я связался с пассажиркой, которая находится в салоне самолета. Конструкция самолета деформирована, пассажиры зажаты. Предварительно все живы, разговаривают.

Игорь Кобзев
губернатор Иркутской области

Позже появилась информация, что четыре человека погибли, включая одного из пилотов. По словам источника ТАСС, второй пилот находится в шоковом состоянии.

На месте происшествия работают спасатели, пятерым пострадавшим оказывается помощь. О состоянии остальных пассажиров не сообщается, в больницу пока никто не доставлен.

Видео с места работы спасателей Видео РИА Новости

СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта»). Среди версий причин крушения рассматриваются ошибка экипажа и отказ двигателя. Самолёт принадлежал авиакомпании «Аэросервис».

Let L-410 Turbolet — многоцелевой двухмоторный самолёт для внутренних воздушных линий, разработанный в конце 1960-х годов. Судно, потерпевшее крушение под Иркутском, было выпущено в 2014 году, а перед вылетом прошло технический осмотр, сообщил гендиректор авиакомпании Андрей Богданов.

В июне в Кемеровской области потерпело крушение такое же судно с парашютистами, тогда погибли четыре человека.

#новости #происшествия #регион

43 43 комментария
13
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43 комментария
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Элджей Сартов

13

Что-то в этом году с самолётами беда

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Элджей

Целесообразный торшер

7

Походу авиакомпании начинают экономить на всем чем можно ради сохранения бизнеса.

Ответить
Целесообразный

Элджей Сартов

11

Думаю, что ты прав. Ковид очевидно повлиял на авиабизнес

Ответить
Элджей

Встречный Петя

3

Не более, чем в прошлом -__-

Ответить

AZP

0

Не упал, а совершил жёсткую посадку

https://twitter.com/rianru/status/143708850900586…
https://twitter.com/rianru/status/1437088509005869057
mobile.twitter.com
Ответить
AZP

Леха

22

Хлопнулся о землю 

Ответить
Леха

Мракобес

29

Отрицательно взлетел.

Ответить
Мракобес

Ш

0

Нештатно приземлился

Ответить
Ш

pashazaur

1

Опять чертовы штаты замешаны.

Ответить
AZP

Даниил Баздырев

13

В авиации есть четкая классификация инцидентов. Этот попадает под определение жёсткой посадки. Никакого отношения к новоязу госсми не имеет 

Ответить
AZP

Александр Батищев

0

Щас бы на госсми ссылаться

Ответить
Александр

AZP

0

Все они одинаковые, что гос, что не гос. ред.

Новая газета - Novayagazeta.ru
Новая газета - Novayagazeta.ru
novayagazeta.ru
Ответить
AZP

Милицейский шар

1

Какая газета? Не понял с пятого раза.

Ответить
Милицей…

AZP

0

Новая газета со старым главредом

Ответить
Милицей…

Павел Лапинский

0

Новая.

Ответить
Павел

Ш

0

NOVAYA

Ответить

Ilya Lesov

0

Это опять АК Сила, я так понимаю?

Ответить
Ilya

Леха

9

Красивое

Ответить
Леха

AZP

2

Летают или показывают?

Ответить
AZP

Леха

4

Приземляются 

Ответить
Леха

Революционный

0

Иногда жёстко

Ответить
Ilya

Своеобразный Петя

2

Чё там за новый сайт? Аж интресно ред.

Ответить
Своеобразный

Ilya Lesov

4

https://sila-aero.ru

Ответить
Ilya

Выходной

5

На лендинг было потрачено столько же, сколько на ремонт самолета

Ответить
Выходной

J S

1

Жесткий лендинг

Ответить
Выходной

Plan 🇧&🇨

0

Там на тени было потрачено больше, чем на самолет

Ответить

Александр Батищев

1

Сколько самолетов падает в РФ? В других странах также часто?

Ответить
Александр

Даниил Баздырев

0

Если посчитать соотношение полетов и инцидентов, то в России один из худших показателей в развитых странах 

Ответить
Даниил

Мракобес

1

А Россия как относится к развитым странам?

Ответить
Мракобес

Владимир Филатов

28

негативно

Ответить
Даниил

Владимир

0

Поделись статистикой пж.

Ответить
Александр

Сознательный франт

1

1.19 разбитых самолётов на миллион вылетов. Ближайший конкурент - южная америка с 0.76 крушений. 
Большинство причин крушений в россии - человеческая ошибка, кстати. 

https://apnews.com/article/ab4b78191f07405681e2d53af441d2df ред.

Ответить
Александр

Мракобес

0

Правильнее спросить: сколько самолётов падает в РФ перед выборами?

Ответить

Мракобес

0

Опять? Сахар уже не так популярен, как самолётопад?

Ответить
Мракобес

Владимир Керенский

3

Да. Уронил кукурузник и у тебя рейтинг взлетел до небес, потому что надо сплотиться против законов гравитации.

Так работает?

Ответить

Православный пистолет

0

Грустно. :(

Ответить

Своеобразный Петя

0

Вечная память...

Ответить

пепси

0

Аж странно как-то... Что-то зачастили падать над Россией

Ответить
пепси

Ш

0

Климат не тот

Ответить
пепси

Владимир Керенский

0

Вот про другие страны не постят, значит там не падают.

Ответить

ouxen

0

в новостях по первому сказали, что он не разбился

Ответить

Alex Bernhardt

0

К войне с Украиной что ли тренировка идёт?

Ответить

AZP

–2

Оказывается, в Украине тоже упал сегодня
https://www.rbc.ua/rus/news/zhitomirskoy-oblasti-razbilsya-legkomotornyy-1631463627.html

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