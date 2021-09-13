Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Новости
Яна Ломакина

В Новосибирске возбудили уголовное дело из-за нарушения прав инвалида — ТСЖ преградило доступ к пандусу Статьи редакции

Отец инвалида-колясочника сделал пандус за свой счёт.

В Новосибирске отец 23-летнего инвалида-колясочника обратился в полицию, потому что ТСЖ дома преградило доступ к пандусу. Об этом пишет издание НГС.

Александр Смольянов сделал пандус для сына на собственные средства, согласовав это с жителями дома. По его словам, в августе собственники жилья решили выйти из товарищества «Новогоднее», поскольку посчитали, что организация не предоставляла им никаких услуг. После этого ТСЖ закрыло калитку в заборе, и таким образом преградило доступ к пандусу, лишив инвалида 1-й группы возможности выезжать за пределы двора.

Сейчас мы с сыном выходим гулять на крылечко, на пандус, к закрытой калитке. Чтобы его спустить погулять, нужно перекинуть человека через забор, что нереально, или нести его по лестнице на руках. Весит он около 70 кг, а у меня есть проблемы со спиной. Вот так и получается, что из-за чьей-то инициативы дальше пандуса мы гулять не выходим.

Александр Смольянов
отец

После сообщений о ситуации в СМИ и жалобы Смольянова следователи начали проверку. По её итогам они возбудили уголовное дело по статье о «самоуправстве».

#новости #регионы

183 просмотров
3 3 комментария
{ "author_name": "Яна Ломакина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 3, "likes": 8, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 437759, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 13 Sep 2021 09:09:12 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
3 комментария
Популярные
По порядку

Убежденный мангал

0

Уголовное дело на инвалида, я надеюсь

Ответить
Убежденный

stikerman

0

Зря хрюкаешь

Ответить

stikerman

0

Прова в рф.

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 3 комментария
Обсуждаемое
Дизайн и архитектура
В Таганроге начали обновлять трамвайную сеть — это первый и пока единственный подобный проект в России
К осени 2022 года в городе переуложат 45 километров путей и запустят 60 новых вагонов.
113
Новости
Моргенштерн заявил, что начал сбор денег на лечение трёхлетнего Ильи Худобы из-за угрозы подброса наркотиков
На рэпера якобы надавили силовики: помощь ребёнку в обмен на безопасность. Мама больного мальчика — майор полиции.
99
Новости
«Это же не военные учения, почему не показать?»: Путин призвал опубликовать оценки российских гимнасток с Игр в Токио
В этом году российская сборная впервые за 25 лет осталась без золота в художественной гимнастике.
89
Популярное за три дня
Новости
DOXA: студентам СПбГУ предложили «немножечко пофальсифицировать» выборы в округе с тремя Борисами Вишневскими
За такую работу им предлагают 45 тысяч рублей за три дня голосования.
136
Интернет
#Нетеррорист: как поддерживают арестованного за песню Юрия Хованского — ищут свидетелей, пишут письма и собирают деньги
В соцсетях пытаются помочь блогеру, даже если плохо к нему относятся, потому что «песня — не повод его сажать».
250
Новости
Роскомнадзор заблокировал сайт Antijob с отзывами о работодателях по жалобе одного из героев негативного отзыва
Сервис удалил два отзыва о компании «ПИК-Брокер», но разместил их в телеграм-канале.
59
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null