В Новосибирске возбудили уголовное дело из-за нарушения прав инвалида — ТСЖ преградило доступ к пандусу Статьи редакции
Отец инвалида-колясочника сделал пандус за свой счёт.
В Новосибирске отец 23-летнего инвалида-колясочника обратился в полицию, потому что ТСЖ дома преградило доступ к пандусу. Об этом пишет издание НГС.
Александр Смольянов сделал пандус для сына на собственные средства, согласовав это с жителями дома. По его словам, в августе собственники жилья решили выйти из товарищества «Новогоднее», поскольку посчитали, что организация не предоставляла им никаких услуг. После этого ТСЖ закрыло калитку в заборе, и таким образом преградило доступ к пандусу, лишив инвалида 1-й группы возможности выезжать за пределы двора.
После сообщений о ситуации в СМИ и жалобы Смольянова следователи начали проверку. По её итогам они возбудили уголовное дело по статье о «самоуправстве».