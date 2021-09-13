Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":810,"title":"TJ, vc.ru \u0438 DTF \u0438\u0449\u0443\u0442 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0434\u0436\u0435\u0440\u0430 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u0440\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u043e\u0432","url":"\/redirect?component=advertising&id=810&url=https:\/\/vc.ru\/team\/210596&placeBit=1&hash=9fce63823bbf7e8a2ad902802f20568beedbdb7e0629ec75d7365b25cb631965","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Яна Ломакина

Правительство России запланировало протестировать в пяти регионах новую систему оплаты труда учителей Статьи редакции

По задумке властей, новые методы расчёта должны помочь устранить различия в зарплатах в разных регионах.

13 13 комментариев
289 просмотров

В Белгородской, Нижегородской, Сахалинской, Ярославской областях и в Мордовии протестируют реформу системы оплаты труда учителей. По задумке правительства, новые методы расчёта должны сократить неравенство в зарплатах в разных регионах. Проект постановления опубликован на интернет-портале правовой информации.

В эксперименте примут участие дошкольные образовательные организации, школы, колледжи и организации дополнительного образования. Исключение — учителя из профессорско-преподавательского состава.

В пояснительной записке к документу говорится, что в 2008 году право выбирать систему оплаты труда и определять размер ставок учителей передали образовательным организациям, и из-за этого появилось множество моделей оплаты труда.

Мы видим, что оплата одной и той же работы может отличаться в пять-шесть раз. Понятно, что единого размера оплаты не может быть — слишком разная ситуация в регионах. Но такой дисбаланс — это слишком.

Михаил Авдеенко
заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования

По задумке правительства, стандартная структура оплаты (оклад и компенсационно-стимулирующие выплаты) сохранится. При этом регионам будут предоставлять свои расчёты, пояснил «Коммерсанту» заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко (специалисты организации участвовали в разработке реформы).

Субъекты будут будут определять ставки зарплат на основе трёх дополнительных перечней: «квалификационных уровней профессиональных квалификационных групп», компенсационных выплат и выплат стимулирующего характера с размерами и условиями их назначения. Также регионы смогут самостоятельно назначать дополнительные выплаты.

В документе подчёркивается, что по новой системе оклады и выплаты учителям при том же объеме работы не должны стать меньше. Будет ли правительство выделять на проект дополнительные средства из федерального бюджета и в каком объёме, неясно. Эксперимент начнётся в мае 2022 года и продлится один год.

По данным Росстата за первые три месяца 2021 года, самые низкие зарплаты получают учителя в республиках Северного Кавказа: Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Чечне. Там преподаватели зарабатывают не больше 26 тысяч рублей в месяц. Самые высокие зарплаты зафиксировали на Чукотке, в Ямало-Ненецком автономном округе, Москве, на Сахалине. В этих субъектах средняя месячная зарплата варьируется от 96 до 118 тысяч рублей.

#новости #регионы #образование

13 13 комментариев
{ "author_name": "Яна Ломакина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u044b","\u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 13, "likes": 4, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 437784, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 13 Sep 2021 10:37:30 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
13 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Линейный спрей

8

устранить различия в зарплатах в разных регионах.

Всё будут получать хуй с маслом? 

Ответить
Линейный

Божий американец

0

Но без соли ред.

Ответить
Божий

ouxen

2

и без масла

Ответить
ouxen

Божий американец

0

И с задержками по полгода

Ответить
ouxen

Dobrosvet

0

И последний

Ответить

ouxen

6

В документе подчёркивается, что по новой системе оклады и выплаты учителям при том же объеме работы не должны стать меньше.

кручу верчу, запутать хочу

Ответить
ouxen

Заслуженный дым

0

не должны стать меньше

)))))))))))))))))))))))))

Ответить
Заслуженный

ouxen

2

значит точно будут меньше

Ответить

Чувствительный единорожек88

5

Платят меньше, а учат лучше, вон какие баллы на Кавказе

Ответить

Различный меч

3

До выборов оставалось 5 дней

Ответить

Заслуженный дым

2

Сравняют под минимальную

Ответить

Чрезвычайный динозавр

1

оклады и выплаты учителям при том же объеме работы не должны стать меньше.

Но обязательно станут. Больше незачем такие схемы придумывать. Сейчас пройдут выборы и таких новостей станет куда больше.

Ответить

alexferman

0

Поеду на Сахалин учить детей

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 13 комментариев
Обсуждаемое
Интернет
В России через два года могут замедлить зарубежный сегмент интернета до 24 Кбит/c — Христо Грозев
По данным журналиста, с ограничениями столкнутся провайдеры, отказавшиеся предоставлять данные властям. Снижать скорость будут постепенно, «незаметно для граждан».
325
Истории
Василий Блохин — чекист, лично убивший десяток тысяч человек. За неделю до выборов КПРФ возложила венки к его могиле
«Человек в кожаном фартуке» начал с массовых расстрелов в 1937, получил повышение и убил несколько тысяч пленных поляков, после чего расстрелял собственных коллег и «архитектора» Большого террора — наркома Николая Ежова.
88
Дизайн и архитектура
В Таганроге начали обновлять трамвайную сеть — это первый и пока единственный подобный проект в России
К осени 2022 года в городе переуложат 45 километров путей и запустят 60 новых вагонов.
113
Популярное за три дня
Кино и сериалы
Коллективная амнезия и терапия кинематографом: как кинематограф замалчивал, осмыслял и переписывал трагедию 11 сентября
К 20-летней дате падения Всемирного торгового центра, вспоминаем отношения американского кинематографа с высотными зданиями – до трагедии и после.
50
Интернет
В России через два года могут замедлить зарубежный сегмент интернета до 24 Кбит/c — Христо Грозев
По данным журналиста, с ограничениями столкнутся провайдеры, отказавшиеся предоставлять данные властям. Снижать скорость будут постепенно, «незаметно для граждан».
325
Истории
Контроль главного народного страха: на что после 11 сентября пошли спецслужбы США, чтобы избежать новых терактов
Революция безопасности в аэропорту, денежный рай, массовая слежка в мире и интернете — как те, кто не сумел остановить террористов 20 лет назад, распорядились вторым шансом.
96
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null