Правительство России запланировало протестировать в пяти регионах новую систему оплаты труда учителей Статьи редакции
По задумке властей, новые методы расчёта должны помочь устранить различия в зарплатах в разных регионах.
В Белгородской, Нижегородской, Сахалинской, Ярославской областях и в Мордовии протестируют реформу системы оплаты труда учителей. По задумке правительства, новые методы расчёта должны сократить неравенство в зарплатах в разных регионах. Проект постановления опубликован на интернет-портале правовой информации.
В эксперименте примут участие дошкольные образовательные организации, школы, колледжи и организации дополнительного образования. Исключение — учителя из профессорско-преподавательского состава.
В пояснительной записке к документу говорится, что в 2008 году право выбирать систему оплаты труда и определять размер ставок учителей передали образовательным организациям, и из-за этого появилось множество моделей оплаты труда.
По задумке правительства, стандартная структура оплаты (оклад и компенсационно-стимулирующие выплаты) сохранится. При этом регионам будут предоставлять свои расчёты, пояснил «Коммерсанту» заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко (специалисты организации участвовали в разработке реформы).
Субъекты будут будут определять ставки зарплат на основе трёх дополнительных перечней: «квалификационных уровней профессиональных квалификационных групп», компенсационных выплат и выплат стимулирующего характера с размерами и условиями их назначения. Также регионы смогут самостоятельно назначать дополнительные выплаты.
В документе подчёркивается, что по новой системе оклады и выплаты учителям при том же объеме работы не должны стать меньше. Будет ли правительство выделять на проект дополнительные средства из федерального бюджета и в каком объёме, неясно. Эксперимент начнётся в мае 2022 года и продлится один год.
По данным Росстата за первые три месяца 2021 года, самые низкие зарплаты получают учителя в республиках Северного Кавказа: Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Чечне. Там преподаватели зарабатывают не больше 26 тысяч рублей в месяц. Самые высокие зарплаты зафиксировали на Чукотке, в Ямало-Ненецком автономном округе, Москве, на Сахалине. В этих субъектах средняя месячная зарплата варьируется от 96 до 118 тысяч рублей.
В документе подчёркивается, что по новой системе оклады и выплаты учителям при том же объеме работы не должны стать меньше.
кручу верчу, запутать хочу
не должны стать меньше
)))))))))))))))))))))))))