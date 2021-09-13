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Новости
Артём Мазанов

«Яндекс» запустил фонд имени Ильи Сегаловича и объявил о грантах на 250 миллионов рублей Статьи редакции

Фонд направлен на развитие образования в сфере математики и IT.

112 112 комментариев
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Илья Сегалович Фото РИА «Новости»

«Яндекс» учредил фонд имени сооснователя компании Ильи Сегаловича. Компания хочет сделать доступным «качественное» образование в сфере математики и технологий, «чтобы помочь людям раскрыть свой потенциал в современном мире». Об этом она рассказала TJ.

В числе основных задач фонда — поддержка учителей и профессионального сообщества, развитие сферы образования, а также участие в проектах, «которые укрепляют в людях стремление к знаниям, науке и культуре».

Помимо этого, фонд будет развивать собственные проекты и выделять гранты организациям и общественным инициативам. Оценивать проекты претендентов на гранты будут эксперты фонда, их объявят 10 ноября.

Фонд будет действовать в духе Ильи — создавать образовательные решения, которые, с одной стороны, позитивно влияют на жизнь конкретного человека, а с другой — улучшают общество в целом. Хорошие знания — это возможность реализовать свой потенциал и уверенно чувствовать себя в будущем.

Елена Бунина
генеральный директор «Яндекса» в России

Илья Сегалович — один из сооснователей «Яндекса» и создатель первой версии поисковика, в последние годы занимал пост технического директора. Он умер в 2013 году. У Сегаловича был рак желудка, за несколько дней до смерти врачи также диагностировали опухоль мозга.

В 2014 году компания учредила в честь Сегаловича стипендию для учащихся факультета компьютерных наук в ВШЭ, а в 2019 году учредила научную премию.

#новости #яндекс

112 112 комментариев
9
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112 комментариев
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ouxen

14

этим блядям никогда не удастся отмыться

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ouxen

Алексей Лакомов

–3

Отмыться от твоей желчи в высказываниях?

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Алексей

Александр

11

От грязного члена гэбэшника в их анусе. 

Ответить
54 комментария
Алексей

ouxen

2

ты кто такой?

Ответить
ouxen

Сергей Сергеич

0

Что бля?

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Законодательный ГОСТ

13

этой подментованной хуйне не стыдно прохаживаться по имени того, с чьей смертью все полетело в пизду? ред.

Ответить
Законодательный

Алексей Лакомов

0

Полетело в пизду не со смертью Сегаловича, а после референдума в Крыму. Когда практически все IT-компании, независимые СМИ и прочие медийные организации взяли под жёсткий надзор.

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Алексей

Законодательный

4

не суть, он-то вовремя успел помереть и теперь останется символом разумного доброго вечного) ред.

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3 комментария
Законодательный

Философский Паша

0

Что такое стыд??

Ответить
Философский

Чрезвычайный

0

Не благодари.

Ответить
Законодательный

Нехороший франт

0

Поиск по блогам еще Сегалович закрывал

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Александр Лукашенко

11

Правильно, надо давать шанс молодым свалить из России.
Только говнояндекс лучше от этого не становится.
Но попытка хорошая.  ред.

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Меньший меч

3

Не позорили бы светлое имя. Яндекс при Сегаловиче и Яндекс сегодня - небо и земля. Нужно быть просто прирожденной сволочью чтобы так испоганить репутацию компании.

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Меньший

Чрезвычайный динозавр

10

При нём Яндекс был до того, как гэбня полезла в интернет. Тут это почему-то все отказываются понимать. Вы ещё вк при Дурове вспомните, но хорошо бы ещё вспомнить почему вк сейчас без Дурова.
Удобно приписывать заслуги человеку, забывая про время, в которое он работал. Ещё можно Путину спасибо за конец девяностых сказать, а не стоимости нефти.

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Чрезвычайный

Надежный танк88

0

Непопулярное мнение, сейчас покушаешь минусов

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Чрезвычайный

Меньший меч

0

тут ваще не вопрос паяльника в жопе.
Вопрос в том насколько яндекс превратился в машину по отжиму денег всеми легальными и серыми схемами. Количество рекламы превышает все разумные пределы, рекламу не отключить уже даже за деньги, схема наеба с этими баллами плодятся каждый день - на ЦП каждый день посты "как меня наебал яндекс".
Такого при Сегаловиче не было. Все было в меру, с уважением к пользователям. Сейчас нет

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1 комментарий
Меньший

Достаточный Орзэмэс

0

Да как испоганить-то?) 
Опять кому-то в такси нахамили?

Ответить
Меньший

Антигравитационный торт

–2

что поменялось?

Ответить
Антигравитацион…

Меньший меч

0

я заебался в каждом посте писать одно и то же

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6 комментариев

Достаточный Орзэмэс

–2

Яндекс- молодцы. Не всё у них получается, они российская компания, знают об этой стране, наверно, больше всех остальных вместе взятых. Верю что они ещё когда-нибудь скажут своё слово в мировом масштабе. Печалит, что иногда им недостаёт культуры и ответственности перед клиентами. ред.

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Достаточный

Выходной единорожек88

4

я как ойтишнег знаю две стороны яндекса.
есть яндекс который поставляет ПО , скажем так , в помощь в разработке. Очень годный продукт Allure. Их API для карт , погоды , валют, маркета.
Это всё сделано качественно и креативно , а даже без руки гэбэшника, ну просто потому что гэюешник не в состоянии так качественно делать , это не их профиль.
а есть яндекс медийный. который отнекивается даже когда их не то что за руку поймали, когда их поймали на трате сворованного ( про персональные данные ).
при этом я помню период незадолго до крыма когда они чекистам даже чет пытались отказывать . закончилось это обысками в яндекс деньгах

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Выходной

Достаточный

0

Не помню чтобы их серьёзно за руку поймали. 

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7 комментариев
Достаточный

Меньший меч

0

Им недостаёт нормального директора, который бы перестал стричь по три шкуры со своих пользователей и начнёт их ценить

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Меньший

ouxen

2

ценить шкуры

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Меньший

Достаточный

0

Ценить клиентов есть смысл пока клиентская база растёт. Когда она выросла до возможного максимума- надо стричь. 
И на состриженное бабло выходить на новые/смежные рынки.

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Бумажный Валера

2

А чтобы получить грант, нужно будет пройти 5 этапов собеседований с люками и шариками, чтобы на последнем отлететь)

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Бумажный

Меньший меч

4

У меня знакомый устраивался в яндекс. на собеседование ему сказали подготовить бизнес-идею для нового проекта, и "продать" им ее. Говорит, а зачем вам новые идеи? Вы же просто берете чужие идеи. Ну его и послали куда подальше )

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Меньший

Достаточный

2

Лол
Я бы тоже послал, почему нет?

Ответить
2 комментария
Меньший

Бумажный Валера

3

У меня был собесед, где у интервьюера микрофон 80% звуков отсекал, из-за чего было вообще непонятно, чего он хочет.
Сначала согласился писать в чат, а через пару минут перестал реагировать на жалобу и продолжал говорить что-то)
Ещё был замечательный вопрос: какой стек технологий использовали, уточнив, что ответ на вопрос не повлияет на исход собеседа.
После собеседа написали, что названный мной стек не подходит))
Ну и зарплаты там низкие, издевательство просто, даже по отзывам бывших коллег, которые все этапы туда проходили, а после предлагали ниже, чем на текущих местах)

Ответить
Меньший

Ol Ma

2

Так надо было предложить чужую идею ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить
Бумажный

Достаточный Орзэмэс

–3

Нет, просто приходишь и говоришь что ты дохуя умный.
Тебя спросят: точно?
Ты должен кивнуть головой и всё, деньги поступят на счёт в течении недели.

Ответить

Линейный спрей

2

Объявил о ладах грантах

Ответить

alexferman

–2

У научпоперов есть шанс подкатиться к этому пирогу?

Ответить
alexferman

Надежный танк88

0

Только как в фильме

Ответить
Надежный

alexferman

0

В каком

Ответить
1 комментарий

Чрезвычайный динозавр

–3

В числе основных задач фонда — поддержка учителей и профессионального сообщества, развитие сферы образования

Пока правительство оптимизирует выплаты учителям, Яндекс пытается хоть как-то их поддержать.

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Чрезвычайный

Выходной единорожек88

0

это не про учителей , а про коучеров из яндекс практикума

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Выходной

Чрезвычайный

0

Которым может стать и учитель.

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