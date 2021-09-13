Фонд направлен на развитие образования в сфере математики и IT.

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Илья Сегалович Фото РИА «Новости»

«Яндекс» учредил фонд имени сооснователя компании Ильи Сегаловича. Компания хочет сделать доступным «качественное» образование в сфере математики и технологий, «чтобы помочь людям раскрыть свой потенциал в современном мире». Об этом она рассказала TJ.

В числе основных задач фонда — поддержка учителей и профессионального сообщества, развитие сферы образования, а также участие в проектах, «которые укрепляют в людях стремление к знаниям, науке и культуре».

Помимо этого, фонд будет развивать собственные проекты и выделять гранты организациям и общественным инициативам. Оценивать проекты претендентов на гранты будут эксперты фонда, их объявят 10 ноября.

Фонд будет действовать в духе Ильи — создавать образовательные решения, которые, с одной стороны, позитивно влияют на жизнь конкретного человека, а с другой — улучшают общество в целом. Хорошие знания — это возможность реализовать свой потенциал и уверенно чувствовать себя в будущем. Елена Бунина генеральный директор «Яндекса» в России

Илья Сегалович — один из сооснователей «Яндекса» и создатель первой версии поисковика, в последние годы занимал пост технического директора. Он умер в 2013 году. У Сегаловича был рак желудка, за несколько дней до смерти врачи также диагностировали опухоль мозга.