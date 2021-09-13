«Яндекс» запустил фонд имени Ильи Сегаловича и объявил о грантах на 250 миллионов рублей Статьи редакции
Фонд направлен на развитие образования в сфере математики и IT.
«Яндекс» учредил фонд имени сооснователя компании Ильи Сегаловича. Компания хочет сделать доступным «качественное» образование в сфере математики и технологий, «чтобы помочь людям раскрыть свой потенциал в современном мире». Об этом она рассказала TJ.
В числе основных задач фонда — поддержка учителей и профессионального сообщества, развитие сферы образования, а также участие в проектах, «которые укрепляют в людях стремление к знаниям, науке и культуре».
Помимо этого, фонд будет развивать собственные проекты и выделять гранты организациям и общественным инициативам. Оценивать проекты претендентов на гранты будут эксперты фонда, их объявят 10 ноября.
Илья Сегалович — один из сооснователей «Яндекса» и создатель первой версии поисковика, в последние годы занимал пост технического директора. Он умер в 2013 году. У Сегаловича был рак желудка, за несколько дней до смерти врачи также диагностировали опухоль мозга.
В 2014 году компания учредила в честь Сегаловича стипендию для учащихся факультета компьютерных наук в ВШЭ, а в 2019 году учредила научную премию.
этим блядям никогда не удастся отмыться
Отмыться от твоей желчи в высказываниях?
Полетело в пизду не со смертью Сегаловича, а после референдума в Крыму. Когда практически все IT-компании, независимые СМИ и прочие медийные организации взяли под жёсткий надзор.
не суть, он-то вовремя успел помереть и теперь останется символом разумного доброго вечного) ред.
Что такое стыд??
Правильно, надо давать шанс молодым свалить из России.
Только говнояндекс лучше от этого не становится.
Но попытка хорошая. ред.
При нём Яндекс был до того, как гэбня полезла в интернет. Тут это почему-то все отказываются понимать. Вы ещё вк при Дурове вспомните, но хорошо бы ещё вспомнить почему вк сейчас без Дурова.
Удобно приписывать заслуги человеку, забывая про время, в которое он работал. Ещё можно Путину спасибо за конец девяностых сказать, а не стоимости нефти.
тут ваще не вопрос паяльника в жопе.
Вопрос в том насколько яндекс превратился в машину по отжиму денег всеми легальными и серыми схемами. Количество рекламы превышает все разумные пределы, рекламу не отключить уже даже за деньги, схема наеба с этими баллами плодятся каждый день - на ЦП каждый день посты "как меня наебал яндекс".
Такого при Сегаловиче не было. Все было в меру, с уважением к пользователям. Сейчас нет
что поменялось?
Яндекс- молодцы. Не всё у них получается, они российская компания, знают об этой стране, наверно, больше всех остальных вместе взятых. Верю что они ещё когда-нибудь скажут своё слово в мировом масштабе. Печалит, что иногда им недостаёт культуры и ответственности перед клиентами. ред.
я как ойтишнег знаю две стороны яндекса.
есть яндекс который поставляет ПО , скажем так , в помощь в разработке. Очень годный продукт Allure. Их API для карт , погоды , валют, маркета.
Это всё сделано качественно и креативно , а даже без руки гэбэшника, ну просто потому что гэюешник не в состоянии так качественно делать , это не их профиль.
а есть яндекс медийный. который отнекивается даже когда их не то что за руку поймали, когда их поймали на трате сворованного ( про персональные данные ).
при этом я помню период незадолго до крыма когда они чекистам даже чет пытались отказывать . закончилось это обысками в яндекс деньгах
Им недостаёт нормального директора, который бы перестал стричь по три шкуры со своих пользователей и начнёт их ценить
У меня знакомый устраивался в яндекс. на собеседование ему сказали подготовить бизнес-идею для нового проекта, и "продать" им ее. Говорит, а зачем вам новые идеи? Вы же просто берете чужие идеи. Ну его и послали куда подальше )
Лол
Я бы тоже послал, почему нет?
У меня был собесед, где у интервьюера микрофон 80% звуков отсекал, из-за чего было вообще непонятно, чего он хочет.
Сначала согласился писать в чат, а через пару минут перестал реагировать на жалобу и продолжал говорить что-то)
Ещё был замечательный вопрос: какой стек технологий использовали, уточнив, что ответ на вопрос не повлияет на исход собеседа.
После собеседа написали, что названный мной стек не подходит))
Ну и зарплаты там низкие, издевательство просто, даже по отзывам бывших коллег, которые все этапы туда проходили, а после предлагали ниже, чем на текущих местах)
Нет, просто приходишь и говоришь что ты дохуя умный.
Тебя спросят: точно?
Ты должен кивнуть головой и всё, деньги поступят на счёт в течении недели.
У научпоперов есть шанс подкатиться к этому пирогу?
это не про учителей , а про коучеров из яндекс практикума