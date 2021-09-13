Путин поручил индексировать зарплаты военных и силовиков выше инфляции Статьи редакции
Средства выделят из государственного бюджета.
Российское правительство должно предусмотреть в бюджете средства на индексацию зарплат военных и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции в 2022 и 2023 годах. Соответствующее поручение Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.
Реализовать поручение нужно до 1 октября. Ответственным за выполнение назначили главу правительства Михаила Мишустина.
Документ составлен по результатам XX съезда партии «Единая Россия» 24 августа. Тогда Путин предложил выплатить по 15 тысяч рублей силовикам и курсантам военных училищ.
Ахахах, я здесь живу
Ахаххаха я здесь плачу
откуда треть
да я так, ради лайкосов. не загоняйся
А ты где треть высчитал?
Я нашёл только около 3 трлн.руб из 23 трлн. руб. в 2020
володенька знает, кто ему должен помочь в случае чево
У нас было десятки силовых ведомств, 2,5 млн силовиков, миллион сотрудников Росгвардии и целое множество ЧОПовцев всех сортов и расцветок, вахтеры, а также кондукторы и 2 дюжины убийц с Новичком. Не то чтобы это был необходимый запас для бесконечного властвования, но если начал собирать защиту от законной смены власти, становится трудно остановиться. Единственное, что вызывало у меня опасение — это Навальный. Ничто в мире не бывает более беспомощным, безответственным и порочным, чем навальнята. Я знал, что рано или поздно мы посадим и эту дрянь. ред.
Как же прекрасна сословная система в России.
Вообще, конечно, дикий непрофессионализм. Президент страны просит индексировать двум сослоявим ЗП.
Не ведомство индексирует, не план какой-то или госпрограмма, а просто с утра встал такой и дай думаю повышу зп ментам и воякам.
То есть показательно, у них нет ни дорожной карты, ни курса устойчивого развития, нихуя. Только подачки
Как бы уже прямо нам, адекватным, говорит, что до смерти сидеть будет и спихнуть только через них.
зачем нам тогда минфин если есть путин, который распоряжается бюджетом как своими бабками ? ред.
И как после таких новостей не возненавидеть налоги и не стать либертарианцем? Оправдывайтесь
Учитывая еще и что в России одни из самых высоких суммарных налогов в мире. Только они размазаны по миллиону разных сборов ред.
Подготовка к выборам: матерям и пенсам по 10к
Подготовка к последствиям выборов: Увеличение зарплат слабовиков
Уже пора выкатываться из ИТ и идти в силовики?
Работаем много. А зарабатываем? Почему в России не растут зарплаты.
https://aif.ru/money/business/rabotaem_mnogo_a_zarabatyvaem_pochemu_v_rossii_ne_rastut_zarplaty
Вы ничего не понимаете! Владимир Владимирович, наш дорогой, он же приучает сапоги, что выборы это хорошо, это к прибавке. Так он ведет страну в светлое демократическое будущее!
В Трудовом Кодексе РФ есть статья об индексации зарплаты, но она, скажем так, носит декларативный характер. Не прописан конкретный механизм. Поэтому - статья не работает.
Ну только для силовиков и военных, если президент лично это устроит для них.
Ничего не понял, как это объясняется с точки зрения, что зарплаты других не индексируются? Разве это не разделение страны? Почему одним надбавки и индексация? Чем объясняются издержки из бюджета? Ведь в падемию все были против вертолетных денег.