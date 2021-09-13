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Новости
Sasha Shambilova

Путин поручил индексировать зарплаты военных и силовиков выше инфляции Статьи редакции

Средства выделят из государственного бюджета.

Российское правительство должно предусмотреть в бюджете средства на индексацию зарплат военных и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции в 2022 и 2023 годах. Соответствующее поручение Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.

Реализовать поручение нужно до 1 октября. Ответственным за выполнение назначили главу правительства Михаила Мишустина.

Документ составлен по результатам XX съезда партии «Единая Россия» 24 августа. Тогда Путин предложил выплатить по 15 тысяч рублей силовикам и курсантам военных училищ.

#новости #путин

2437 просмотров
53 53 комментария
17
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53 комментария
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Егор Ярко

44

Ахахах, я здесь живу

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Егор

Андрей Рядькин

22

Ахаххаха я здесь плачу

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Андрей

Roman Kostenko

11

Очень интересно ударение в Вашем случае

Ответить
Roman

Dmitry Novikov

6

Оба

Ответить
Егор

Эстетический Гоша

3

Ну и зря

Ответить
Егор

Виктор Огай

0

А ведь силовики/военные радуются этой новости)

Ответить
Егор

Алексей Штейн

0

не завидуй, поридж

Ответить

ouxen

21

Средства выделят из государственного бюджета.

всем кому должен, всем прощаю

Ответить

Меньший меч

17

Учитывая что в России силовиков и военных чуть ли не треть от работоспособного и имеющего право голосовать населения, то отличный подгон перед выборами, да

UPD: я ступил - треть  бюджета тратится на них.
При общем количестве 2,5-3 ляма человек ред.

Ответить
Меньший

Bad Mother Fucker

1

откуда треть

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Bad

Меньший меч

23

да я так, ради лайкосов. не загоняйся

Ответить
Меньший

Bad Mother

10

извени, тупанул

Ответить
Меньший

Меньший меч

0

На самом деле я спутал.
Треть бюджета сейчас тратится на силовиков и военных.
А их количество - порядка 2,5-3 млн.

Ответить
Меньший

Типичный блик

6

давай не путай больше, а то твоя галочка будет перекрашена в цвета кпрф 

Ответить
Меньший

Арбитражный кофе

1

А ты где треть высчитал?
Я нашёл только около 3 трлн.руб из 23 трлн. руб. в 2020

Ответить
Арбитражный

Меньший меч

1

https://www.proekt.media/research/zarplata-siloviki/

Ответить

Bad Mother Fucker

17

володенька знает, кто ему должен помочь в случае чево

Ответить
Bad

ouxen

3

он очень умный и богатый

Ответить
ouxen

Различный меч

4

и красивый

Ответить
ouxen

Bad Mother

1

не буду спорить

Ответить
Bad

ouxen

1

тут и не поспоришь,
дай пять экс

Ответить

Nick No

15

Да заебал

Ответить
Nick

Родной историк

1

и продолжает ебать

Ответить

Чрезвычайный динозавр

14

И ипотеки им льготные, и выплаты перед выборами больше всех, и зарплаты выше уровня инфляции, и Шойгу первый в списке от едра. Как ещё армию облизывать будем?

Ответить

Различный меч

8

До выборов оставалось 5 дней

Ответить
Различный

Меньший меч

10

У нас было десятки силовых ведомств, 2,5 млн силовиков, миллион сотрудников Росгвардии и целое множество ЧОПовцев всех сортов и расцветок, вахтеры, а также кондукторы и 2 дюжины убийц с Новичком. Не то чтобы это был необходимый запас для бесконечного властвования, но если начал собирать защиту от законной смены власти, становится трудно остановиться. Единственное, что вызывало у меня опасение — это Навальный. Ничто в мире не бывает более беспомощным, безответственным и порочным, чем навальнята. Я знал, что рано или поздно мы посадим и эту дрянь. ред.

Ответить

Выходной единорожек88

8

нашлись бедные, малоимущие, мало зарабатывающие.
пойду заработаю майору на добавку, а то как же ж он без индексации то.
у них со всеми премиями и надбавками оч жирно выходит , на кредитный прадо хватает ред.

Ответить

Eugen T

7
Ответить

Божий американец

6

Работает на опережение, хуле. Пример с картофельным уебаном под боком

Ответить

Трансгендолёт

4

Как же прекрасна сословная система в России.

Ответить
Трансгендолёт

Трансгендолёт

1

Вообще, конечно, дикий непрофессионализм. Президент страны просит индексировать двум сослоявим ЗП.
Не ведомство индексирует, не план какой-то или госпрограмма, а просто с утра встал такой и дай думаю повышу зп ментам и воякам.
То есть показательно, у них нет ни дорожной карты, ни курса устойчивого развития, нихуя. Только подачки

Ответить

neolol

4

Как бы уже прямо нам, адекватным, говорит, что до смерти сидеть будет и спихнуть только через них.

Ответить

Типичный блик

4

любой силовик или мент в семье- это горе

Ответить

Прочий паук например

0

Ну вощет, зарплаты силовикам и военным полюбому из госбюджета

Ответить
Прочий

Выходной единорожек88

9

зачем нам тогда минфин если есть путин, который распоряжается бюджетом как своими бабками ? ред.

Ответить
Прочий

Просто Хэнк

2

А госбюджет откуда берется? Смекаешь?

Ответить

Андрей Штольц

3
Ответить

Имя Фамилия

3

Пошёл с козырей

Ответить

Магомед Шереметьев

0

И как после таких новостей не возненавидеть налоги и не стать либертарианцем? Оправдывайтесь 

Ответить
Магомед

Меньший меч

6

Учитывая еще и что в России одни из самых высоких суммарных налогов в мире. Только они размазаны по миллиону разных сборов ред.

Ответить

Алексей Иванов

1

Подготовка к выборам: матерям и пенсам по 10к
Подготовка к последствиям выборов: Увеличение зарплат слабовиков

Ответить

Emil

1

бюджетники такие: ну да, ну да, пошли мы нахуй :D

Ответить

MrZlydnya

1

Ухахахахахах! Это единственная эмоция по поводу этой новости. Смешной цирк)

Ответить

Slow Zeleniy

0

Уже пора выкатываться из ИТ и идти в силовики?

Ответить
Slow

Сальвадор Лемонес

1
Ответить

Mikhail Pukas

0

Учёл ошибки других стран, старается не допустить военного переворота.

Ответить

Сальвадор Лемонес

0

Ура, вот это президент. Нам бы такого.

Ответить

Rond

0

Путин поручил выше инфляции 👆💪📈

Ответить

Генеральный супер_стар

0

Работаем много. А зарабатываем? Почему в России не растут зарплаты.

https://aif.ru/money/business/rabotaem_mnogo_a_zarabatyvaem_pochemu_v_rossii_ne_rastut_zarplaty

Работаем много. А зарабатываем? Почему в России…
Почему, войдя в пятёрку самых трудолюбивых стран, мы тащимся в хвосте по уровню зарплат.
aif.ru
Ответить

Alex Baystruykin

0

Вы ничего не понимаете! Владимир Владимирович, наш дорогой, он же приучает сапоги, что выборы это хорошо, это к прибавке. Так он ведет страну в светлое демократическое будущее!

Ответить

Иван Кондратьев

0

Так недолго и баланс между сидящими и охраняющими нарушить.

Ответить

Генеральный супер_стар

0

В Трудовом Кодексе РФ есть статья об индексации зарплаты, но она, скажем так, носит декларативный характер. Не прописан конкретный механизм. Поэтому - статья не работает.

Ну только для силовиков и военных, если президент лично это устроит для них.

https://www.garant.ru/ia/opinion/author/slesarev/1182466/

Баталии вокруг ст. 134 ТК РФ: обязан ли…
Анализ судебной практики выявляет множество споров между работодателями и работниками по поводу…
www.garant.ru
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Semen Semenov

0

Ничего не понял, как это объясняется с точки зрения, что зарплаты других не индексируются? Разве это не разделение страны? Почему одним надбавки и индексация? Чем объясняются издержки из бюджета? Ведь в падемию все были против вертолетных денег.

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