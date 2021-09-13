Средства выделят из государственного бюджета.

Российское правительство должно предусмотреть в бюджете средства на индексацию зарплат военных и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции в 2022 и 2023 годах. Соответствующее поручение Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.

Реализовать поручение нужно до 1 октября. Ответственным за выполнение назначили главу правительства Михаила Мишустина.

Документ составлен по результатам XX съезда партии «Единая Россия» 24 августа. Тогда Путин предложил выплатить по 15 тысяч рублей силовикам и курсантам военных училищ.