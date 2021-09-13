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Новости
Яна Ломакина

В Красноярске детям провели «открытый урок» на пустыре, где власти обещали построить школу Статьи редакции

Родители четыре года возят детей на уроки в соседние районы.

51 51 комментарий
2103 просмотров
Дети сидят за партами в поле Скриншот видео телеграм-канала «Борус»

Родители школьников из красноярского микрорайона «Образцово» провели для детей «открытый урок» в поле, на месте которого власти обещали построить школу, сообщает телеграм-канал «Борус».

Красноярцы расставили на пустыре парты и рассадили учеников, которые пришли в школьной форме, взяв с собой рюкзаки, учебники и тетради. Родители отметили, что акция прошла в субботу, поэтому дети не пропустили настоящие занятия.

Скриншот видео телеграм-канала «Борус»

По словам местных жителей, они более четырёх лет возят детей на уроки в соседние микрорайоны, потому что в «Образцово» так и не построили школу. Городские власти обещали сделать это в 2017 году, но постоянно переносили сроки из-за земельных споров.

Участки, на которых должны построить объекты, находились в частной собственности. Администрация собиралась предложить владельцам на замену равноценную землю на другой территории. Обмен должен был пройти осенью 2020 года, но он так и не состоялся.

#новости #регионы #образование

51 51 комментарий
45
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51 комментарий
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Чрезвычайный динозавр

27

Когда лишат родительских прав??

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Чрезвычайный

Dobrosvet

12

И уволят учителей за отсутствие портрета бункерного деда

Ответить
Чрезвычайный

Мудрый микрофон

1

уже выехали ред.

Ответить
Мудрый

Уникальный Илья

0

Я не понял. Не похоже, что был нанесён какой-то в ред.

Ответить

Woody Johnson

25

удобно и туалет везде

Ответить
Woody

alexferman

7

Прям под партой в том числе

Ответить
Woody

Столичный пришелец

5

Можно не отпрашиваться, а прямо сразу гадить.

Ответить
Woody

Принципиальный супер_стар

0

И солнце прямо в глаз

Ответить
Принципиальный

ouxen

2

прямо к сердцу

Ответить

ouxen

25

деды терпели и нам велели ☝🏿

Ответить
ouxen

Roman Sapon

0

держи "правильный" палец вверх
☝ 

Ответить
Roman

Kir Kirsky

2

Уверен? ☝🏻 ред.

Ответить
Kir

Roman Sapon

1

уже появились сомнения =)

Ответить
Roman

ouxen

0

☝🏿☝🏿☝🏿☝🏿

Ответить

Eduard Novikov

20

Жалкая пародия 

Ответить
Eduard

5ый член Комитета

1

это школа в петербурге

Ответить

Бумажный Валера

19

Незаконный митинг + нарушение закона о просветительской деятельности!

Ответить
Бумажный

ouxen

1

нарушение санитарных норм во время режима самоизоляции за свой счёт

Ответить

Anatoly Timchenko

19

Будни сверхдержавы

Ответить

Мудрый микрофон

10

когда действительно нужна какая-то территория, то сделают всё, что бы выкупить/отжать, а тут 4 года года ничего не могут сделать, классика

Ответить
Мудрый

Законодательный ГОСТ

8

дык тут поджечь нечего

Ответить
Мудрый

Al

0

Или нечего воровать

Ответить

Различный меч

11

Опыт зарубежных коллег. Для детского организма намного полезнее дышать свежим воздухом, чем сидеть в душных стенах и дышать краской. ред.

Ответить
Различный

Eugen T

2

- Так это в Турции, там тепло

Ответить
Eugen

Подобный шмель

0

Климат другой, да. 

Ответить
Различный

Александр Воронин

0

Импортозамещение

Ответить

Коровка говорит мууу

7

На свежем воздухе находиться - полезно для здоровья

Ответить

Rusty Nail

6

Дети силовиков? Нет? Ну вот как бы и удачи))0

Ответить

alexferman

5

Открытый учебный процесс в эко-кабинете

Ответить

Александр Лукашенко

5

По два года условки всем. Для начала. 

Ответить

Eugen T

4

более четырёх лет

Ну, это мало терпели. В Волчанце больше 20 лет школу строят и только крепче стали

Олег Кожемяко встретил на стройплощадке в…
Новости Владивостока: Олег Кожемяко прибыл с инспекцией в недостроенную школу посёлка Волчанец…
www.newsvl.ru
Ответить

Элджей Сартов

2

Подрастут - посадят за такую выходку

Ответить
Элджей

alexferman

4

Они и так 11 лет сидят

Ответить
alexferman

Элджей Сартов

6

А будут 22

Ответить

Выходной единорожек88

3

зато стабильность

Ответить

Владимир Филатов

3

Даже в Африке школы выглядят лучше.

Ответить

Денис Ахмадиев

3

А что, очень тренирует воображение. Просто нужно представить, что вокруг тебя школа

Ответить

Crazy .

3

Нужно было звать Наливайкина!

Ответить

Al

2

А потом учителям выдали зарплату в виде денег из банков приколов, пообещав зарплату? Было бы эпичнее. 

Ответить

Анастасия Кузьмина

1

Правильно сделали! Чем больше будут транслировать это безобразие и привлекать внимание, тем больше шанс, что кто-то сверху увидит и настучит по шапке ответственным. Чтобы начали работать наконец - то. Особенно, на фоне выборов! У нас по-другому никто работать не хочет, к сожалению ред.

Ответить
Анастасия

ouxen

0

придется ждать прямой линии

Ответить

Линейный спрей

0

А могли закрытый урок в тюрьме... 

Ответить
Линейный

Родной историк

1

Там будет следующий

Ответить

Здравый инструмент

0

А парты то откуда взяли?

Ответить

Столичный пришелец

0

Напомнило...

https://www.youtube.com/watch?v=uOV9L4o72Sk

Ответить

Neketa Fo

0

Клевая акция. Родители молодцы

Ответить

Aleksandr Dolgikh

0

СЛАВА РОССИИ🇷🇺🇷🇺🇷🇺

Ответить
Aleksandr

Александр Воронин

0

героям сала

Ответить
Александр

Aleksandr

0

Героям всё и сало обязательно тоже!

Ответить

5ый член Комитета

0

целый класс экстремистов

Ответить

Нехороший франт

0

Их кто-то силой заставлял там квартиры покупать?

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