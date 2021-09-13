В Красноярске детям провели «открытый урок» на пустыре, где власти обещали построить школу Статьи редакции
Родители четыре года возят детей на уроки в соседние районы.
Родители школьников из красноярского микрорайона «Образцово» провели для детей «открытый урок» в поле, на месте которого власти обещали построить школу, сообщает телеграм-канал «Борус».
Красноярцы расставили на пустыре парты и рассадили учеников, которые пришли в школьной форме, взяв с собой рюкзаки, учебники и тетради. Родители отметили, что акция прошла в субботу, поэтому дети не пропустили настоящие занятия.
По словам местных жителей, они более четырёх лет возят детей на уроки в соседние микрорайоны, потому что в «Образцово» так и не построили школу. Городские власти обещали сделать это в 2017 году, но постоянно переносили сроки из-за земельных споров.
Участки, на которых должны построить объекты, находились в частной собственности. Администрация собиралась предложить владельцам на замену равноценную землю на другой территории. Обмен должен был пройти осенью 2020 года, но он так и не состоялся.
уже выехали ред.
удобно и туалет везде
И солнце прямо в глаз
деды терпели и нам велели ☝🏿
держи "правильный" палец вверх
☝
Уверен? ☝🏻 ред.
Жалкая пародия
более четырёх лет
Ну, это мало терпели. В Волчанце больше 20 лет школу строят и только крепче стали
Подрастут - посадят за такую выходку
А что, очень тренирует воображение. Просто нужно представить, что вокруг тебя школа
А потом учителям выдали зарплату в виде денег из банков приколов, пообещав зарплату? Было бы эпичнее.
Правильно сделали! Чем больше будут транслировать это безобразие и привлекать внимание, тем больше шанс, что кто-то сверху увидит и настучит по шапке ответственным. Чтобы начали работать наконец - то. Особенно, на фоне выборов! У нас по-другому никто работать не хочет, к сожалению ред.
СЛАВА РОССИИ🇷🇺🇷🇺🇷🇺