Родители четыре года возят детей на уроки в соседние районы.

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Дети сидят за партами в поле Скриншот видео телеграм-канала «Борус»

Родители школьников из красноярского микрорайона «Образцово» провели для детей «открытый урок» в поле, на месте которого власти обещали построить школу, сообщает телеграм-канал «Борус».

Красноярцы расставили на пустыре парты и рассадили учеников, которые пришли в школьной форме, взяв с собой рюкзаки, учебники и тетради. Родители отметили, что акция прошла в субботу, поэтому дети не пропустили настоящие занятия.

Скриншот видео телеграм-канала «Борус»

По словам местных жителей, они более четырёх лет возят детей на уроки в соседние микрорайоны, потому что в «Образцово» так и не построили школу. Городские власти обещали сделать это в 2017 году, но постоянно переносили сроки из-за земельных споров.