В учебниках по английскому языку для шестого класса обнаружили ссылку на порносайт Статьи редакции
Книга рекомендована Министерством просвещения РФ.
В учебниках Spotlight для шестого класса нашли ссылку на порносайт. Её обнаружили в изданиях 2008, 2014 и 2021 годов. Об этом школьники и родители рассказали Kub Mash и «Фонтанке». Также об этом сообщил пользователь Pikabu.
Ссылка находится внизу страницы среди заданий раздела «Who are you?». Она ведёт на одностраничный сайт под названием Cuckold Phone Sex: My 2nd Best Customer («Номер для куколд-секса: мой второй лучший клиент»): на нём расположены три порнографичные фотографии, порнорассказ и видео, где пара танцует сальсу.
Как отмечает «Фонтанка», в 2001 году сайт был посвящён «Национальной спортивной конференции геев», прошедшей в Бостоне. Последний раз владелец домена сменился в июне 2021 года.
В издании учебника 2022 года ссылки уже нет — в издательстве «Просвещение» заметили ошибку. Директор школы из Петербурга сообщила, что не несёт ответственность за ссылку на порносайт на старицах учебной литературы: «Мы же не сами учебники печатаем и закупаем, нам присылает их Министерство просвещения. Это к ним вопрос».
Родители школьников из Краснодара сообщили Kub Mash, что собираются пожаловаться в Министерство образования региона.
Они бегают по школе с криками "О, Билли, фист май асс!", неужели какой-то сайт под названием гейконференция их сильно потрясет?
ну хз, судя по фоткам там гетеро порно
Ненавижу капчу
Всё верно, чего они возмущаются.
Просто нашли до чего доебаться. Там с лупой нужно сидеть, чтоб эту надпись найти. Ещё по группам родительским раскидали, ебаные родительские группы это филиал ада на земле, ватноклассники нервно курят в сторонке по сравнения с этими группами. У них там реально своя атмосфера блэкджеком и ненавистью ко всему живому.
И случайно узнали о существовании такого органа
Нет, они узнали название этого органа, который у них во рту. Большой Кремлевский МПХ
На самом деле ларчик открывается просто. Раньше на сайте была какая-то дополнительная учебная информация, но с тех долетописных времен издания учебника, его домен протух и кто-то выкупил его для размещения порнухи.
gayconference ?
конференция весельчаков
В мое время англичане звали геями обыкновенных парнишек. Господи, верни меня в мой 37-ой.
Gosudarstvennaya Associaciya Ychiteley
Алексей раньше участвовал и ничего плохого не заподозрил, поэтому он на тж ред.
Интересно, какая дополнительная информация могла быть на сайте, который был посвящен конференции ЛГБТ-спортсменов, проходящей в Бостоне?
нужно срочно защитить детей и жзечь все книги
Оставить только библию. Обучать в школах должны только священники
Подтверждаю на 8 странице, абонемент в спортзал какого-то пидора
дак ты школьник и в 6 классе ёптеть
Какой ужас, неужели родители думают, что в 6 классе дети еще не видели ЭТИ сайты?
никто не жаловался родителям
Никто не хочет стрелять себе в ногу. Зато указать за размещение в учебнике подстатейной ссылки - правое дело. И попкорна отсыпать можно, и уроки по английскому не делать.
лучше я буду учить английский язык по учебникам с gayconference, чем еще раз открою эту советскую шнягу от Prosvescheniye ред.
Я три урока подряд с рапидшары качал альбом какой-то готик-металл группы, под видом сборника литературы для конференции.
тут никто не спорит с тем, что это сайт конференции. Другое дело - конференция КОГО
конференция веселых
конференция пёстрых
вполне возможно что gayconference это если бы ты дословно переводил на английский КВН
Конференция геев
Уже заблокировали.
Суд Мурманска - на страже нравственности.
Почему домен gayconference если там контент про куколдов?
Тем временем в Казани:
Кто-то на спор скинул.
Как же наивно предполагать, что на этом сайте дети чему-то научатся: ведь весь остальной учебник они не знают, так почему эта одна ссылка чем-то выделится?
Судя по тому что среди русских школьников (и не только) очень популярно гей-порно (Гачи) этот сайт их явно не удивит.