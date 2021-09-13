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Новости
Sasha Shambilova

В учебниках по английскому языку для шестого класса обнаружили ссылку на порносайт Статьи редакции

Книга рекомендована Министерством просвещения РФ.

109 109 комментариев
7906 просмотров
Фото «Фонтанки»

В учебниках Spotlight для шестого класса нашли ссылку на порносайт. Её обнаружили в изданиях 2008, 2014 и 2021 годов. Об этом школьники и родители рассказали Kub Mash и «Фонтанке». Также об этом сообщил пользователь Pikabu.

Ссылка находится внизу страницы среди заданий раздела «Who are you?». Она ведёт на одностраничный сайт под названием Cuckold Phone Sex: My 2nd Best Customer («Номер для куколд-секса: мой второй лучший клиент»): на нём расположены три порнографичные фотографии, порнорассказ и видео, где пара танцует сальсу.

Как отмечает «Фонтанка», в 2001 году сайт был посвящён «Национальной спортивной конференции геев», прошедшей в Бостоне. Последний раз владелец домена сменился в июне 2021 года.

В издании учебника 2022 года ссылки уже нет — в издательстве «Просвещение» заметили ошибку. Директор школы из Петербурга сообщила, что не несёт ответственность за ссылку на порносайт на старицах учебной литературы: «Мы же не сами учебники печатаем и закупаем, нам присылает их Министерство просвещения. Это к ним вопрос».

Родители школьников из Краснодара сообщили Kub Mash, что собираются пожаловаться в Министерство образования региона.

#новости #образование

Спасибо за наводку Владимир Климов
109 109 комментариев
33
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109 комментариев
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Alexei Kuksin

69

Они бегают по школе с криками "О, Билли, фист май асс!", неужели какой-то сайт под названием гейконференция их сильно потрясет?

Ответить
Alexei

Типичный блик

0

ну хз, судя по фоткам там гетеро порно 

Ответить
Типичный

Старательный

27

Тогда это большая опасность, срочно запретить!

Ответить
Alexei

Zero-one-one

1

О МАЙ ГАД, САК МАЙ ДИК ПЛИЗ!!!!! 

Ответить

Различный меч

38

 Высказали желание бороться с содомией десятки взрослых

Борьба с содомией:

Ответить

Чрезвычайный динозавр

20

Who are you?

Ответить
Чрезвычайный

Меньший меч

20

Ненавижу капчу

Ответить
Меньший

Argumenta

2

Особенно такую, всего одну копейку дают на рукапче, скипаю как правило

Ответить
Чрезвычайный

Чрезвычайный динозавр

0

Всё верно, чего они возмущаются.

Ответить
Чрезвычайный

Типичный блик

4

слишком мелко ссылка просто, вот и возмущение

Ответить
Чрезвычайный

Anton NS

0

Просто нашли до чего доебаться. Там с лупой нужно сидеть, чтоб эту надпись найти. Ещё по группам родительским раскидали, ебаные родительские группы это филиал ада на земле, ватноклассники нервно курят в сторонке по сравнения с этими группами. У них там реально своя атмосфера блэкджеком и ненавистью ко всему живому. 

Ответить

Гражданский бокал

21

Так тут еще и оскорбление ветеранов ред.

Ответить

Новый холод

13

это как однажды депутаты разглядели хуй на 100 рублёвой купюре

Ответить
Новый

Бумажный Валера

0

И случайно узнали о существовании такого органа

Ответить
Бумажный

MightyStan

0

Нет, они узнали название этого органа, который у них во рту. Большой Кремлевский МПХ

Ответить

Alexei Kuksin

5

На самом деле ларчик открывается просто. Раньше на сайте была какая-то дополнительная учебная информация, но с тех долетописных времен издания учебника, его домен протух и кто-то выкупил его для размещения порнухи.

Ответить
Alexei

Меньший меч

16

gayconference ?

Ответить
Меньший

Младший завод

20

конференция весельчаков

Ответить
1 комментарий
Меньший

Alexei Kuksin

8

В мое время англичане звали геями обыкновенных парнишек. Господи, верни меня в мой 37-ой. 

Ответить
7 комментариев
Меньший

Лига порвах

5

Gosudarstvennaya Associaciya Ychiteley

Ответить
1 комментарий
Меньший

Типичный блик

3

Алексей раньше участвовал и ничего плохого не заподозрил, поэтому он на тж ред.

Ответить
Alexei

Алексей Нимандов

0

Интересно, какая дополнительная информация могла быть на сайте, который был посвящен конференции ЛГБТ-спортсменов, проходящей в Бостоне?

Ответить
Алексей

Типичный блик

1

как  лишать девственности школьников 

Ответить

ouxen

6

нужно срочно защитить детей и жзечь все книги

Ответить
ouxen

Меньший меч

5

Оставить только библию. Обучать в школах должны только священники

Ответить
Меньший

Alexei Kuksin

4

Католические

Ответить
1 комментарий
Меньший

ouxen

1

да, потому что в библии есть ответы на все вопросы

Ответить
7 комментариев
Меньший

Кирилл

1

И только мальчиков

Ответить
ouxen

Типичный блик

1

здесь скорее автора теперь сожгут горе мамы и горе папы 

Ответить

Антигравитационный торт

6

Подтверждаю на 8 странице, абонемент в спортзал какого-то пидора

Ответить
Антигравитацион…

Типичный блик

4

дак ты школьник и в 6 классе ёптеть

Ответить
Типичный

Антигравитационн

12

много, домашки задали, все не могу говорить, пока

Ответить
Антигравитацион…

Бумажный Валера

2

Опять порнография? Сколько можно!

Ответить
Антигравитацион…

Бумажный Валера

1

Пенис? Что? Запретить!1

Ответить
Антигравитацион…

Vladimir Medvedev

1

Пасхалочка

Ответить

Кирилл Вселенский

5

Какой ужас, неужели родители думают, что в 6 классе дети еще не видели ЭТИ сайты?

Ответить

Типичный блик

2

там реально порно сайт 

Ответить
Типичный

Меньший меч

6

Зопесал?

Ответить
Меньший

Типичный блик

10

в закладки добавил

Ответить
Типичный

Mad Brainiac

0

Чтобы мы без тебя делали, Владимир, спасибо за проверку.

Ответить

Гражданский бокал

4

Щас бы по ссылкам из школьных учебников переходить, когда есть тик ток

Ответить

Выходной единорожек88

2

в мои школьные годы со школьного интернета сложно было зайти на сайт с рефератами, зато порнуха по DSL открывалась на раз два три и никто не жаловался родителям.

Ответить
Выходной

Сознательный франт

1

 никто не жаловался родителям

Никто не хочет стрелять себе в ногу. Зато указать за размещение в учебнике подстатейной ссылки - правое дело. И попкорна отсыпать можно, и уроки по английскому не делать. 

Ответить
Сознательный

Выходной

4

лучше я буду учить английский язык по учебникам с gayconference, чем еще раз открою эту советскую шнягу от Prosvescheniye ред.

Ответить
5 комментариев
Выходной

Alexei Kuksin

1

Я три урока подряд с рапидшары качал альбом какой-то готик-металл группы, под видом сборника литературы для конференции. 

Ответить

Sergiy Sev

2

Английский запретить!!!

Ответить

Старательный Паша

1

Вроде уже выяснили, что раньше это был сайт конференции, а потом он сдох, а учебники живут десятилетиями

Ответить
Старательный

Меньший меч

1

тут никто не спорит с тем, что это сайт конференции. Другое дело - конференция КОГО

Ответить
Меньший

Выходной

3

конференция веселых
конференция пёстрых

вполне возможно что gayconference это если бы ты дословно переводил на английский КВН

Ответить
5 комментариев
Меньший

Tauraloke Esteru

1

Конференция общества Great American Youth.

Ответить
Меньший

Старательный

0

Конференция геев

Ответить
7 комментариев

Типичный блик

1

Своему сыну буду рекомендовать только такой учебник 

Ответить

Функциональный каякер

1
Ответить

Михаил Левит

1

Уже заблокировали.
Суд Мурманска - на страже нравственности.

Ответить
Михаил

Выходной единорожек88

0

сами не смотрят и другим не дают

Ответить

Твоего деда дед

0

Почему домен gayconference если там контент про куколдов?

Ответить
Твоего

Дмитрий Шубкин

1

потому что учебник для российских школ

Ответить
Твоего

Павел Морозов

0

Разница не большая

Ответить

Кирилл Вселенский

0

Она говорит наш школьный учебник, понятно

Ответить

Иван Иванов

0

Класс. В учебники теперь тоже пасхалки вставляют.

Ответить

Нехороший франт

0

А в других регионах нет таких учебников?

Ответить
Нехороший

Меньший меч

0

для других регионов выбраны другие сайты, утвержденные МинОбром

Ответить
Нехороший

Алексей Нимандов

0

Эти учебники в ходу по всей России. 

Ответить

Прочий паук например

0

Вот можно подумать, школьники не знают где порнуху в интернете искать

Ответить
Прочий

Типичный блик

0

ну судя по всему  не знали родители 

Ответить

theLastLetters

0

Тем временем в Казани:

Ответить
theLastLetters

Типичный блик

0

голубая скамейка и надпись я гей, всё сходится 

Ответить

Al

0

Кто-то на спор скинул. 

Ответить
Al

Типичный блик

0

чтоб проверить чьи родители окажутся разумными, а кто ебанутыми?

Ответить
Типичный

Al

0

Ну мб кто-то в карты проспорил, а потом "а давай ссылку на порносайт туда добавь, зассал, да?" 

Ответить

Al

0

И что увидят? Сайт, который держали в закладках у себя на компе? 

Ответить

Дмитрий Шубкин

0

Первый раз дети порнуху увидят, ага.

Ответить

Mikhail Burmistrov

0

Как же наивно предполагать, что на этом сайте дети чему-то научатся: ведь весь остальной учебник они не знают, так почему эта одна ссылка чем-то выделится?

Ответить
Mikhail

Типичный блик

0

мы вот сидим уже больше часа её изучаем

Ответить

Andrej Krav

0

Судя по тому что среди русских школьников (и не только) очень популярно гей-порно (Гачи) этот сайт их явно не удивит. 

Ответить
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