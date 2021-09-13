В аэропорту Домодедово третьи сутки не могут найти собаку пассажирки авиакомпании S7 — питомец пропал из багажа Статьи редакции
Представители аэропорта Домодедово и перевозчика заявляют, что собака открыла дверь переноски и сбежала.
Сотрудники московского аэропорта Домодедово с 10 сентября ищут собаку пассажирки рейса S7 Екатерины Безрученко. Питомец пропал из багажа самолёта. Об этом хозяйка собаки написала в своём инстаграме.
По словам Безрученко, она вместе с мужем и дочерью летела из Москвы в Симферополь на самолёте авиакомпании S7. Женщина сдала собаку по кличке Ева в багаж в специальной переноске. По прилёте в Симферополь хозяева прождали выдачи питомца около часа, а затем им сообщили, что пса не было на борту. Представители S7 заявили, что собака вскрыла переноску и сбежала, рассказала Безрученко.
Переноску хозяевам собаки не возвращают. Безрученко считает, что перевозчик «утаивает доказательства» поломки вещи при погрузке в самолёт. Владелица собаки написала заявление о пропаже пса, но в пресс-службе S7 ей позже сказали, что никаких обращений не получали. В итоге женщина обратилась в полицию, и спустя сутки после пропажи питомца начали искать.
На кадрах с камер видеонаблюдения, опубликованных S7, также видно, что Ева сбежала из переноски в погрузочной зоне.
Сотрудники Домодедово, кинологи и волонтёры ищут собаку на территории аэродрома в 1300 гектар, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь аэропорта Александр Власов. В S7 предложили вознаграждение тому, кто отыщет пса.
Ну, сбежала, а не расплющили, или покалечили как Аэрофлот любит делать. Главное что сама собака цела, а найти вполне реально. ред.
> То есть она была ультрозаизолирована
> Собака спокойно сбегает сама
> Всё равно авиакомпания пидоры!!!!111!!
ред.
Несколько раз пересмотрел видео. Ну как чувак в темной футболке не мог не заметить в самом начале собаку, он прямо вниз смотрит, там белое пятно бежит перед носом. Мне кажется просто бросать чемоданы и бегать за собакой вообще не входило в его планы.