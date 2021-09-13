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Новости
Яна Ломакина

В аэропорту Домодедово третьи сутки не могут найти собаку пассажирки авиакомпании S7 — питомец пропал из багажа Статьи редакции

Представители аэропорта Домодедово и перевозчика заявляют, что собака открыла дверь переноски и сбежала.

7 7 комментариев
391 просмотров
Собака по кличке Ева Фото из Инстаграм Екатерины Безрученко 

Сотрудники московского аэропорта Домодедово с 10 сентября ищут собаку пассажирки рейса S7 Екатерины Безрученко. Питомец пропал из багажа самолёта. Об этом хозяйка собаки написала в своём инстаграме.

По словам Безрученко, она вместе с мужем и дочерью летела из Москвы в Симферополь на самолёте авиакомпании S7. Женщина сдала собаку по кличке Ева в багаж в специальной переноске. По прилёте в Симферополь хозяева прождали выдачи питомца около часа, а затем им сообщили, что пса не было на борту. Представители S7 заявили, что собака вскрыла переноску и сбежала, рассказала Безрученко.

Переноска закрылась на хомуты […] Ещё сотрудники аэропорта дополнительно закрыли. То есть она была ультрозаизолирована, вряд ли собака, которая весит 10 килограмм, смогла бы разнести эту клетку.

муж Екатерины Безрученко

Переноску хозяевам собаки не возвращают. Безрученко считает, что перевозчик «утаивает доказательства» поломки вещи при погрузке в самолёт. Владелица собаки написала заявление о пропаже пса, но в пресс-службе S7 ей позже сказали, что никаких обращений не получали. В итоге женщина обратилась в полицию, и спустя сутки после пропажи питомца начали искать.

Мы понимаем, насколько это грустная и неприятная ситуация. Мы просмотрели записи видеокамер — в зоне обработки багажа собака самостоятельно открыла дверь своей переноски, внешних воздействий зафиксировано не было. К сожалению, такое случается, например, если в предполётной суете переноска была закрыта неплотно. Сейчас сотрудники S7 Airlines и службы аэропорта прилагают все усилия, чтобы найти потерявшегося питомца.

сообщение авиакомпании S7

На кадрах с камер видеонаблюдения, опубликованных S7, также видно, что Ева сбежала из переноски в погрузочной зоне.

Собака выбегает из переноски в погрузочной зоне аэропорта Домодедово Запись с камер видеонаблюдения

Сотрудники Домодедово, кинологи и волонтёры ищут собаку на территории аэродрома в 1300 гектар, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь аэропорта Александр Власов. В S7 предложили вознаграждение тому, кто отыщет пса.

#новости #животные

7 7 комментариев
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7 комментариев
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Александр Лукашенко

2

Ну, сбежала, а не расплющили, или покалечили как Аэрофлот любит делать. Главное что сама собака цела, а найти вполне реально. ред.

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Ёжик-под-левой-сисей

0

> То есть она была ультрозаизолирована

> Собака спокойно сбегает сама

> Всё равно авиакомпания пидоры!!!!111!!
ред.

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Линейный спрей

0

Безрученко

Говорящая фамилия

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Линейный

Линейный спрей

0

теперь Безсученко

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Линейный

Линейный спрей

0

Ева, я любила тебя
Эс севен проебала тебя

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Eldar

0

Двигатели проверяйте 

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Anton NS

0

Несколько раз пересмотрел видео. Ну как чувак в темной футболке не мог не заметить в самом начале собаку, он прямо вниз смотрит, там белое пятно бежит перед носом. Мне кажется просто бросать чемоданы и бегать за собакой вообще не входило в его планы.

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