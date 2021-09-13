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Новости
Артём Мазанов

Суд в Воронеже начал рассматривать первое в России дело о договорном матче. Почти все подсудимые признали вину Статьи редакции

По версии следствия, тренер согласился на умышленный проигрыш сопернику за 500 тысяч рублей.

14 14 комментариев
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В Железнодорожном районном суде Воронеже 13 сентября началось рассмотрение первого в России уголовного дела «о сговоре спортсменов с целью противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования» (часть 3 статьи 184 УК РФ). Об этом сообщает «Медиазона».

По версии следствия, договорной матч сыграли 13 мая 2019 года — «Чайка» из Ростовской области и «Черноморец» из Новороссийска в рамках сезона Профессиональной футбольной лиги (сейчас — Второй дивизион ФНЛ). Обвинение полагает, что накануне матча директор «Чайки» предложил главному тренеру «Черноморца» 500 тысяч рублей за то, чтобы его команда проиграла.

Тренер «Черноморца» согласился и убедил шестерых игроков своей команды — полузащитников Алексея Кузнецова и Станислава Резникова, защитников Анатолия Пуляева, Даниила Лезгинцева и Ивана Юдина, а также вратаря Максима Швагирева — отказаться от конкуренции. «Чайка» выиграла у «Черноморца» со счетом 3:1.

Все обвиняемые, кроме вратаря, признали вину в полном объёме. Результаты матча не аннулировали, «Чайка» перешла в первый дивизион.

В ходе матча футболисты лишь имитировали оборонительные действия, намеренно уступали соперникам в единоборствах и уклонялись от борьбы за мяч. Спортсмены занимали заведомо неправильные позиции на поле, предоставляя возможность игрокам команды противника свободно провести атаки.

МВД

Фигурантам дела грозит до пяти лет лишения свободы.

#новости #право

14 14 комментариев
16
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Своеобразный бокал

17

когда будет суд по терракту/взрыву/хлопку? что там с расследованием-то собственно?

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Своеобразный

Своеобразный бокал

8

последнюю версию про саботаж конкуриррующей организации, плавно перетёкшей в салют из запчастей, и то в википедии вычитал ред.

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MangaloriANAL

4

Перед выборами все хорошие события выглядят не случайными...

Ответить
MangaloriANAL

Dmitry R.

1

это дело уже давно тянется.

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Dmitry R.

4

сдается мне, что в фнл и пфл такие матчи не редкость.

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Dmitry

Dmitry R.

0

хотя, вспоминая какие два свинских пенальти поставил господин казарцев в ворота спартака в игре с сочи, то, в принципе, тоже самое можно и про рфпл сказать. просто методы другие. я тогда этот матч смотрел, глазам поверить не мог, что при живом варе такое возможно. оказалось возможно. ред.

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Eugene

3
Ответить
Eugene

Закомплексованная Душа

1

Поставил не на себя

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Eugene

Andre Macareno

0

Вот этот комментарий я искал

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ouxen

3

всех на завод!

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Линейный спрей

2

В Железнодорожном районном суде Воронеже

Почему в железнодорожном, там ж Локомотив не замешан

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FaroucheMn

1

Да в смысле первое? Договорняки ж ппц катали всегда

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Зинедин Зидан

0

Такое чувство, что обеим командам заплатили за то, чтобы они проиграли. Ибо не реализовать столько убойных моментов это просто стыдно. ред.

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Игорь Топов

0

322

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