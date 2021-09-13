Суд в Воронеже начал рассматривать первое в России дело о договорном матче. Почти все подсудимые признали вину Статьи редакции
По версии следствия, тренер согласился на умышленный проигрыш сопернику за 500 тысяч рублей.
В Железнодорожном районном суде Воронеже 13 сентября началось рассмотрение первого в России уголовного дела «о сговоре спортсменов с целью противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования» (часть 3 статьи 184 УК РФ). Об этом сообщает «Медиазона».
По версии следствия, договорной матч сыграли 13 мая 2019 года — «Чайка» из Ростовской области и «Черноморец» из Новороссийска в рамках сезона Профессиональной футбольной лиги (сейчас — Второй дивизион ФНЛ). Обвинение полагает, что накануне матча директор «Чайки» предложил главному тренеру «Черноморца» 500 тысяч рублей за то, чтобы его команда проиграла.
Тренер «Черноморца» согласился и убедил шестерых игроков своей команды — полузащитников Алексея Кузнецова и Станислава Резникова, защитников Анатолия Пуляева, Даниила Лезгинцева и Ивана Юдина, а также вратаря Максима Швагирева — отказаться от конкуренции. «Чайка» выиграла у «Черноморца» со счетом 3:1.
Все обвиняемые, кроме вратаря, признали вину в полном объёме. Результаты матча не аннулировали, «Чайка» перешла в первый дивизион.
Фигурантам дела грозит до пяти лет лишения свободы.
последнюю версию про саботаж конкуриррующей организации, плавно перетёкшей в салют из запчастей, и то в википедии вычитал ред.
Перед выборами все хорошие события выглядят не случайными...
сдается мне, что в фнл и пфл такие матчи не редкость.
хотя, вспоминая какие два свинских пенальти поставил господин казарцев в ворота спартака в игре с сочи, то, в принципе, тоже самое можно и про рфпл сказать. просто методы другие. я тогда этот матч смотрел, глазам поверить не мог, что при живом варе такое возможно. оказалось возможно. ред.
Такое чувство, что обеим командам заплатили за то, чтобы они проиграли. Ибо не реализовать столько убойных моментов это просто стыдно. ред.