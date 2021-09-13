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Новости
Артём Мазанов

В Москве бабушка и внучка умерли после употребления арбуза. В нём нашли следы средства от насекомых. Главное Статьи редакции

Это же вещество нашли в других арбузах из «Магнита». СК задержал первого подозреваемого — он проводил дезинсекцию.

101 101 комментарий
6022 просмотров

8 сентября семья из московского Люблино — мама, бабушка и 15-летняя девочка — съели арбуз из «Магнита» на Совхозной улице, а после почувствовали себя плохо. По данным Baza, изначально медики не стали их госпитализировать, но увезли на следующий день после ухудшения состояния. Вечером 9 сентября бабушка умерла, утром следующего дня — её внучка. Маму перевели в реанимацию.

После гибели бабушки и внучки Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. «Магнит» сообщил, что все арбузы, поступающие в магазины сети, проверяют на качество и безопасность.

Из этого же дома с признаками отравления 10 сентября госпитализировали ещё двоих детей — 9-летнего и 11-летнего мальчика. По словам родителей, в последние дни они не контактировали. Позднее стало известно о госпитализации ещё троих человек из этого дома.

11 сентября Life рассказал, что в «Магните», где семья купила арбуз, проводили дезинфекцию торгового зала. «По нашим данным, предварительно, установлено, что 6 сентября в магазине при дезобработке не были накрыты и убраны фрукты, овощи и другие товары. На них могло попасть ядовитое средство», — писало издание.

Через два дня Роспотребнадзор подтвердил — в арбузах из квартиры на Совхозной улице и из магазина «Магнит» нашли следы вещества для дезинсекции. «База» уточнила, что эксперты обнаружили следы ядовитого вещества цигатрин. Симптомы отравления цигатрином схожи с теми, что были у пострадавших: рвота, головная боль, дискоординация движений, тремор, нарушения дыхания, снижение мышечного тонуса, судороги. СК заявил, что причиной смерти пожилой женщины и её внучки стало «острое отравление химикатами».

После заявления Роспотребнадзора СК задержал первого подозреваемого — 39-летнего сотрудника компании «Климовск-Дез», который 6 сентября проводил дезинсекцию в магазине «Магнит». Это попало на камеры видеонаблюдения. Ведомство считает приоритетной версией случившегося нарушение правил при проведении дезинсекции.

СМИ уже публиковали кадры из этого магазина. «Магнит» тогда заявил, что это стандартная процедура, после которой покупателей два часа не пускают в магазин.

«Магнит» заявил, что что в заявлении Роспотребнадзора «упоминаются следы средства дезинсекции, что говорит о потенциально низком уровне его концентрации».

Хочется также отметить, что озвученная Роспотребнадзором информация не объясняет случаи госпитализации семи других жителей домов на Совхозной улице и не содержит выводов о наличии какой-либо связи с произошедшим в доме.

Магнит

#новости #происшествия

101 101 комментарий
36
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Заслуженный дым

52

Мутная история. Почему от других овощей никому плохо не стало? Как средство попало внутрь или его с кожурой ели? И что там за средство такое что люди так мучительно от него дохнут? 

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Заслуженный

Меньший меч

15

Арбуз, как и грибы, впитывает в себя вещества как губка. Они очень гигроскопичны

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Меньший

Кирилл

9

Грибы ммммм какого поймал сегодня

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4 комментария
Меньший

Меньший меч

7

Например, если фура с арбузами простоит в открытом виде на трассе, например так часто торгуют на дороге, то за несколько дней арбузы успевают впитать нехуевую дозу свинца от выхлопа ред.

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11 комментариев
Меньший

Люц Шнайдер

5

Бред какой-то. У арбуза плотная кожура. Как он может впитывать себя? С грибами понятно — у них пористая структура и отсутсвие кожуры и прочего. ред.

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Меньший

робот-бёрдвотчер

0

Откуда дровишки? 
У арбуза очень плотная кожура, зачастую ещë и покрытая матовым налëтом, всë это даëт возможность арбузу очень долго спокойно лежать на грядке, а затем и храниться без всякого вреда. 

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5 комментариев
Меньший

Заслуженный дым

1

учту

Ответить
4 комментария
Меньший

I-van Zhi

0

Можно ссылочку на исследование?

Ответить
2 комментария
Меньший

Здравый

0

Это не отвечает на остальные вопросы.

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Заслуженный

Здравый инструмент

6

Меня больше интересует вопрос это что, вот прям так проводится дезинсекция? То есть вот продукты лежат и на них поливают говном? Это как открыть холодильник, залить все дихлофосом и посыпать сверху крысиным ядом, а вечерком отведать все это говно.

Ответить
Здравый

социальныирудиме

1

Да, это нарушение техники безопасности, но всем похуй.

Ответить
Заслуженный

Максим Грандов

3

Средство осталось на кожуре, люди с ней контактируют когда едят арбуз, следовательно яд попадает в организм посредством рук

Ответить
Максим

Заслуженный дым

4

Бля, вроде понятно что арбуз всегда моется перед разрезкой. Но, если, как говорит Денис, яд впитывается, тогда это не сильно поможет

Ответить
Заслуженный

badResistor

2

Почему при этом еще пол дома заболело при этом? 

Ответить
Заслуженный

thekitakun

0

Почему от других овощей никому плохо не стало?

Тут одно объяснение - бабушка и внучка были инсектами

Ответить
thekitakun

Земной фонарь

0
Ответить

Соответствующий Илья

27

Из этого же дома с признаками отравления 10 сентября госпитализировали ещё двоих детей — 9-летнего и 11-летнего мальчика. По словам родителей, в последние дни они не контактировали. Позднее стало известно о госпитализации ещё троих человек из этого дома.

Вот вообще не понятно. 
Они один арбуз всем домом ели? Или только жители этого дома ходят в Магнит? 

Ответить
Соответствующий

Философский Паша

12

там в подвале арбузные поля

Ответить
Соответствующий

Madegghead

0

Да вроде Соломин траванулся тоже.
А он в паре км живет.
Мож какой завод что пернул?

Ответить
Madegghead

Искусственный

10

А че тогда пол Москвы не сдохло?

Ответить
7 комментариев
Madegghead

Соответствующий

0

Там и Марьино рядом. 

Ответить
Соответствующий

Иван Иванов

0

Почему всем домом? Обычно арбуз моют перед нарезкой. А эти не помыли. Наложились элементарные нарушения правил гигиены.

Ответить
Иван

badResistor

5

Там заболело куча народа в доме, помимо тех кто ел арбуз.

Ответить
1 комментарий
Соответствующий

Нижний интернет

1

Они ели разные арбузы, но из одного и того же магазина. И скорее всего съедали не только спелую мякоть, но и внутренний слой кожуры что принято у малоимущих, потому что "чего ты уже выбрасываешь, там еще красное есть".

Вот и потравились.

Ответить

Madegghead

20

А весь остальной подъезд чем потравился?
Выглядит как бред.
Если бы этот яд был таким токсичным, то там бы и все продавцы перемерли, и вот этот чудик в микрореспираторе тоже.
Он же не Новичек распылял.
Очень мутная история.
Напомню что Магнит это совместное предприятие государства(ВТБ) и зятя Лаврова.
И что-то мне подсказывает что будь это арбуз, дихлофос - их бы отмазали и покрыли.
Это кто же и как накосячил, что прикрывают госмагом чей-то косяк.

Ответить
Madegghead

ggg123

4

Просто в таких резонансных случаях хорошо найти крайнего побыстрее, чтобы народ не бухтел. 
Вполне возможно, истинную причину тупо не знают.

Ответить
ggg123

Madegghead

0

думаю знают.
Два трупа и любые московские лаборатории. Все не настолько развалилось. Точно все знают...

Ответить
1 комментарий
Madegghead

Мадлен Купитман

3

может это местный магазин и многие рядом живущие туда ходят

Ответить
Мадлен

Роман Олегович

0

Упоминаются только жители одного дома. Рядом с магазином не один дом

Ответить

Алексей Иванов

17

Пока получается, что средство для дезинсекции эффективнее новичка
Спецслужбам необходимо взять на вооружение

Ответить
Алексей

Здешний пришелец

0

Дануне - новичок таки ядрёней дихлофоса, просто киллеров явно из тех же рукожопых кадров набрали, что дезинсектора из новости. ред.

Ответить

Философский Паша

5

ддт в моде при любой погоде

Ответить
Философский

Земной фонарь

8
Ответить

Стас Фарбер

6

О нашли козла отпущения)

Ответить

Своеобразный Мурод

4

эксперты обнаружили следы ядовитого вещества цигатрин

Как уже надоели эти "эксперты", только с утра у них был этиленгликоль, теперь цигатрин, а завтра  что будет ? ред.

Ответить
Своеобразный

Madegghead

6

Новичек

Ответить
Своеобразный

Бумажный Валера

3

а завтра что будет

Рафаэлка

Ответить

Прочий паук например

2

А чё камера трясется? Она же к стенке прикручена.

Ответить
Прочий

Бумажный Валера

7

Снимают на телефон с монитора наверное

Ответить
Бумажный

Своеобразный

1

Не наверно, а сто процентов.

Ответить

solawind

3

Через 50 лет узнаем, что в этом доме жил один из мусоров, готовивших очередное отравление оппозиционера или слишком упрямого банкира. И случайно разьебал на лестничной клетке флакон с новичок-3. Как в солсберри пустую бутылку в контейнер кинули и бомжи потравились ред.

Ответить

Deerp Deerp

2

Там ещё какая-то мутная история с дохлыми тараканами у этого дома.

Ответить
Deerp

Роман Олегович

0

Там кто-то в вытяжку хуярит яд что ль

Ответить

Dimitry Who

2

Типок вахуе наверное сейчас 

Ответить

робот-бёрдвотчер

1

Вроде же писали, что этого цигатрина надо стакан навернуть, чтобы был какой-то эффект. 

Ответить
робот-бёрдвотчер

Земной фонарь

1

Это про этиленгликоль писали, теперь на другое вещество думают

Ответить
Земной

робот-бёрдвотчер

0

*пфуууххх*

Ответить

Александр Борродач

1

Вот месяц назад угостили арбузом из магнита, есть было невозможно - как будто в арбуз закачали пять бутылок водки, жуткий привкус спирта. Хоть не ослеп после него.

Ответить
Александр

Экономический Паша

0

 пять бутылок водки

Ответить

социальныирудимент

1

По ТБ продукты должны были быть прикрыты или убраны
https://www.dezarsenal.ru/upload/iblock/00a/tsigatrin_instruktsiya_po_primeneniyu.pdf

https://www.dezarsenal.ru/upload/iblock/00a/tsiga…
https://www.dezarsenal.ru/upload/iblock/00a/tsigatrin_instruktsiya_po_primeneniyu.pdf
www.dezarsenal.ru
Ответить

thekitakun

1

«По нашим данным, предварительно, установлено, что 6 сентября в магазине при дезобработке не были накрыты и убраны фрукты, овощи и другие товары. На них могло попасть ядовитое средство», — писало издание

После заявления Роспотребнадзора СК задержал первого подозреваемого — 39-летнего сотрудника компании «Климовск-Дез»

Ну конеееечно же, магнит ни при чем, он не должен следить за всей этой процедурой, главная вина на разъебае! Я когда новость начинал читать прям ждал что магнит окажется в чистых трусах, а виноват будет какой-нибудь мужик. Холоп холопов убил, баринова фирма ни при чем

Ответить

Животное

0

Здоровья погибшим

Ответить
Животное

Животное

0

Хотел ответить Московскому, но промахнулся

Ответить

Danil Oputin

–6

Как выглядит ёбаная тварь, проебывавшая пары в своем пту, на которых рассказывали про технику безопасности

Ответить
Danil

Роман Олегович

1

Как тебя легко наебать, сказка

Ответить

Старательный Паша

–11

Ну умерли и умерли ред.

Ответить
Старательный

Старательный Паша

–1

Магнит уже не тот

Ответить

Комментарий удален

Василий Дробовский

0

Жил себе арбуз.
Попал в "Магнит" и стал ядовитым.

Ответить

Kolin Vivere

0

Мутная история ч арбузами,тут надо начинать копать откуда рос арбуз его транспортировка,или кто то намерено накачивал ядом арбузы.

Ответить

Andy Rorsha

0

Как всегда, виновата не большая компания, а мутный тип в панаме из группы "Грибы". Как удобно.

Ответить

Александр Анатольевич

0

Del ред.

Ответить
Александр

Электронный Илья

0

я всё видел 

Ответить
Электронный

Александр

0

Тогда плюс ставь

Ответить
2 комментария

Александр Калинин

0

Ну так-то, выходит после такого арбуза, лучше их маму из реанимации не выводить, потому что новости для неё будут страшнее смерти

Ответить
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