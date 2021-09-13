В Москве бабушка и внучка умерли после употребления арбуза. В нём нашли следы средства от насекомых. Главное Статьи редакции
Это же вещество нашли в других арбузах из «Магнита». СК задержал первого подозреваемого — он проводил дезинсекцию.
8 сентября семья из московского Люблино — мама, бабушка и 15-летняя девочка — съели арбуз из «Магнита» на Совхозной улице, а после почувствовали себя плохо. По данным Baza, изначально медики не стали их госпитализировать, но увезли на следующий день после ухудшения состояния. Вечером 9 сентября бабушка умерла, утром следующего дня — её внучка. Маму перевели в реанимацию.
После гибели бабушки и внучки Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. «Магнит» сообщил, что все арбузы, поступающие в магазины сети, проверяют на качество и безопасность.
Из этого же дома с признаками отравления 10 сентября госпитализировали ещё двоих детей — 9-летнего и 11-летнего мальчика. По словам родителей, в последние дни они не контактировали. Позднее стало известно о госпитализации ещё троих человек из этого дома.
11 сентября Life рассказал, что в «Магните», где семья купила арбуз, проводили дезинфекцию торгового зала. «По нашим данным, предварительно, установлено, что 6 сентября в магазине при дезобработке не были накрыты и убраны фрукты, овощи и другие товары. На них могло попасть ядовитое средство», — писало издание.
Через два дня Роспотребнадзор подтвердил — в арбузах из квартиры на Совхозной улице и из магазина «Магнит» нашли следы вещества для дезинсекции. «База» уточнила, что эксперты обнаружили следы ядовитого вещества цигатрин. Симптомы отравления цигатрином схожи с теми, что были у пострадавших: рвота, головная боль, дискоординация движений, тремор, нарушения дыхания, снижение мышечного тонуса, судороги. СК заявил, что причиной смерти пожилой женщины и её внучки стало «острое отравление химикатами».
После заявления Роспотребнадзора СК задержал первого подозреваемого — 39-летнего сотрудника компании «Климовск-Дез», который 6 сентября проводил дезинсекцию в магазине «Магнит». Это попало на камеры видеонаблюдения. Ведомство считает приоритетной версией случившегося нарушение правил при проведении дезинсекции.
СМИ уже публиковали кадры из этого магазина. «Магнит» тогда заявил, что это стандартная процедура, после которой покупателей два часа не пускают в магазин.
«Магнит» заявил, что что в заявлении Роспотребнадзора «упоминаются следы средства дезинсекции, что говорит о потенциально низком уровне его концентрации».
Арбуз, как и грибы, впитывает в себя вещества как губка. Они очень гигроскопичны
Например, если фура с арбузами простоит в открытом виде на трассе, например так часто торгуют на дороге, то за несколько дней арбузы успевают впитать нехуевую дозу свинца от выхлопа ред.
Бред какой-то. У арбуза плотная кожура. Как он может впитывать себя? С грибами понятно — у них пористая структура и отсутсвие кожуры и прочего. ред.
Откуда дровишки?
У арбуза очень плотная кожура, зачастую ещë и покрытая матовым налëтом, всë это даëт возможность арбузу очень долго спокойно лежать на грядке, а затем и храниться без всякого вреда.
учту
Меня больше интересует вопрос это что, вот прям так проводится дезинсекция? То есть вот продукты лежат и на них поливают говном? Это как открыть холодильник, залить все дихлофосом и посыпать сверху крысиным ядом, а вечерком отведать все это говно.
Средство осталось на кожуре, люди с ней контактируют когда едят арбуз, следовательно яд попадает в организм посредством рук
Бля, вроде понятно что арбуз всегда моется перед разрезкой. Но, если, как говорит Денис, яд впитывается, тогда это не сильно поможет
Почему от других овощей никому плохо не стало?
Тут одно объяснение - бабушка и внучка были инсектами
Из этого же дома с признаками отравления 10 сентября госпитализировали ещё двоих детей — 9-летнего и 11-летнего мальчика. По словам родителей, в последние дни они не контактировали. Позднее стало известно о госпитализации ещё троих человек из этого дома.
Вот вообще не понятно.
Они один арбуз всем домом ели? Или только жители этого дома ходят в Магнит?
Да вроде Соломин траванулся тоже.
А он в паре км живет.
Мож какой завод что пернул?
А че тогда пол Москвы не сдохло?
Почему всем домом? Обычно арбуз моют перед нарезкой. А эти не помыли. Наложились элементарные нарушения правил гигиены.
Они ели разные арбузы, но из одного и того же магазина. И скорее всего съедали не только спелую мякоть, но и внутренний слой кожуры что принято у малоимущих, потому что "чего ты уже выбрасываешь, там еще красное есть".
Вот и потравились.
А весь остальной подъезд чем потравился?
Выглядит как бред.
Если бы этот яд был таким токсичным, то там бы и все продавцы перемерли, и вот этот чудик в микрореспираторе тоже.
Он же не Новичек распылял.
Очень мутная история.
Напомню что Магнит это совместное предприятие государства(ВТБ) и зятя Лаврова.
И что-то мне подсказывает что будь это арбуз, дихлофос - их бы отмазали и покрыли.
Это кто же и как накосячил, что прикрывают госмагом чей-то косяк.
Просто в таких резонансных случаях хорошо найти крайнего побыстрее, чтобы народ не бухтел.
Вполне возможно, истинную причину тупо не знают.
думаю знают.
Два трупа и любые московские лаборатории. Все не настолько развалилось. Точно все знают...
может это местный магазин и многие рядом живущие туда ходят
Пока получается, что средство для дезинсекции эффективнее новичка
Спецслужбам необходимо взять на вооружение
Дануне - новичок таки ядрёней дихлофоса, просто киллеров явно из тех же рукожопых кадров набрали, что дезинсектора из новости. ред.
Через 50 лет узнаем, что в этом доме жил один из мусоров, готовивших очередное отравление оппозиционера или слишком упрямого банкира. И случайно разьебал на лестничной клетке флакон с новичок-3. Как в солсберри пустую бутылку в контейнер кинули и бомжи потравились ред.
Там ещё какая-то мутная история с дохлыми тараканами у этого дома.
Вроде же писали, что этого цигатрина надо стакан навернуть, чтобы был какой-то эффект.
Это про этиленгликоль писали, теперь на другое вещество думают
Вот месяц назад угостили арбузом из магнита, есть было невозможно - как будто в арбуз закачали пять бутылок водки, жуткий привкус спирта. Хоть не ослеп после него.
«По нашим данным, предварительно, установлено, что 6 сентября в магазине при дезобработке не были накрыты и убраны фрукты, овощи и другие товары. На них могло попасть ядовитое средство», — писало издание
После заявления Роспотребнадзора СК задержал первого подозреваемого — 39-летнего сотрудника компании «Климовск-Дез»
Ну конеееечно же, магнит ни при чем, он не должен следить за всей этой процедурой, главная вина на разъебае! Я когда новость начинал читать прям ждал что магнит окажется в чистых трусах, а виноват будет какой-нибудь мужик. Холоп холопов убил, баринова фирма ни при чем
Как выглядит ёбаная тварь, проебывавшая пары в своем пту, на которых рассказывали про технику безопасности
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Мутная история ч арбузами,тут надо начинать копать откуда рос арбуз его транспортировка,или кто то намерено накачивал ядом арбузы.
Как всегда, виновата не большая компания, а мутный тип в панаме из группы "Грибы". Как удобно.
Del ред.
Ну так-то, выходит после такого арбуза, лучше их маму из реанимации не выводить, потому что новости для неё будут страшнее смерти