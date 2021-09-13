Это же вещество нашли в других арбузах из «Магнита». СК задержал первого подозреваемого — он проводил дезинсекцию.

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8 сентября семья из московского Люблино — мама, бабушка и 15-летняя девочка — съели арбуз из «Магнита» на Совхозной улице, а после почувствовали себя плохо. По данным Baza, изначально медики не стали их госпитализировать, но увезли на следующий день после ухудшения состояния. Вечером 9 сентября бабушка умерла, утром следующего дня — её внучка. Маму перевели в реанимацию.

После гибели бабушки и внучки Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. «Магнит» сообщил, что все арбузы, поступающие в магазины сети, проверяют на качество и безопасность.

Из этого же дома с признаками отравления 10 сентября госпитализировали ещё двоих детей — 9-летнего и 11-летнего мальчика. По словам родителей, в последние дни они не контактировали. Позднее стало известно о госпитализации ещё троих человек из этого дома.

11 сентября Life рассказал, что в «Магните», где семья купила арбуз, проводили дезинфекцию торгового зала. «По нашим данным, предварительно, установлено, что 6 сентября в магазине при дезобработке не были накрыты и убраны фрукты, овощи и другие товары. На них могло попасть ядовитое средство», — писало издание.

Через два дня Роспотребнадзор подтвердил — в арбузах из квартиры на Совхозной улице и из магазина «Магнит» нашли следы вещества для дезинсекции. «База» уточнила, что эксперты обнаружили следы ядовитого вещества цигатрин. Симптомы отравления цигатрином схожи с теми, что были у пострадавших: рвота, головная боль, дискоординация движений, тремор, нарушения дыхания, снижение мышечного тонуса, судороги. СК заявил, что причиной смерти пожилой женщины и её внучки стало «острое отравление химикатами».

После заявления Роспотребнадзора СК задержал первого подозреваемого — 39-летнего сотрудника компании «Климовск-Дез», который 6 сентября проводил дезинсекцию в магазине «Магнит». Это попало на камеры видеонаблюдения. Ведомство считает приоритетной версией случившегося нарушение правил при проведении дезинсекции.

СМИ уже публиковали кадры из этого магазина. «Магнит» тогда заявил, что это стандартная процедура, после которой покупателей два часа не пускают в магазин.

«Магнит» заявил, что что в заявлении Роспотребнадзора «упоминаются следы средства дезинсекции, что говорит о потенциально низком уровне его концентрации».