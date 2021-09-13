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Артём Мазанов

Роскомнадзор заблокировал сайт Михаила Ходорковского с информацией о кандидатах в Госдуму Статьи редакции

Точная причина блокировки неизвестна.

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Михаила Ходорковского duma.vote, на котором содержится информация о кандидатах в депутаты Госдумы. Первым внимание на это обратил Daily Storm.

Сайт по решению Генпрокуратуры включили в реестр запрещенных, так как там содержатся: «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых мероприятиях, информационные материалы иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ».

На сайте можно было смотреть информацию о кандидатах в Госдуму и выбирать, за кого голосовать.

#новости #роскомнадзор

2052 просмотров
40 40 комментариев
28
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40 комментариев
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Различный меч

43

 Точная причина блокировки неизвестна.

Думаю всем известна точная причина блокировки

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Различный

Американский месяц

7

которая кричит и топает ножками

Ответить

Земной фонарь

17
Ответить
Земной

pls help

0

Всё

Ответить
pls

Dmitry R.

0

ой все.

Ответить

Типичный блик

16

благодаря ркн узнал о существовании такого сайта 

Ответить
Типичный

Dmitry R.

3

ага, сейчас зайду, посмотрю что там.

Ответить
Типичный

Достаточный Орзэмэс

0

Кайфовый сайт

Ответить

Чрезвычайный динозавр

8

Лол, уже от такой фигни очко корёжит у них. Дальше что? Нельзя будет на выборы ходить?

Ответить
Чрезвычайный

ggg123

10

Дальше запрет независимой (и вообще любой) социологии, чтобы расход результатов не смущал население.
Запрет независимых наблюдателей, наблюдать смогут только люди от партий и 2.5 зарубежных представителя (из Таджикистана, Венесуэлы и Беларуси).
Запрет публично обвинять кандидатов в чем-либо незаконном, пока это не доказано судом.
Я много могу придумать!😀

Ответить
ggg123

Поправка

1

Тем временем в АП:

Ответить
ggg123

ouxen

0

ващет это уже все принято и работает, с подключением

Ответить
ggg123

Роман Олегович

0

Так про зарубежных представителей было расследование ещё в 2018, что 50 человек подставных привезли, нет?

Ответить
Роман

ggg123

0

Да.
Я и имел в виду, что таких правильных наблюдателей оставят, а остальных запретят. Которые из "Голоса" и т.д.

Ответить

Линейный спрей

7

Выбирать, за кого голосовать - ишь, чо удумали!  ред.

Ответить

Ипполит Воробьянинов

6

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Михаила Ходорковского duma.vote, на котором содержится информация о кандидатах в депутаты Госдумы.

Элементарный Hoxx VPN в рот ебал эти ограничения.
https://hoxx.com/

там содержатся: «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстребла-бла-бла-....

Не обнаружил при беглом просмотре.

На сайте можно было смотреть информацию о кандидатах в Госдуму и выбирать, за кого голосовать.

На сайте можно ̶б̶ы̶л̶о̶  смотреть информацию о кандидатах в Госдуму и выбирать, за кого голосовать.

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hoxx.com
Ответить

Habepho SuCo

–15

Забавная штука демократия:

Демократическое Государство Россия, заблокировало оппозиционный сайт, но заметило это (почему то) другое демократическое Государство.

Шо там с Талибами вы говорили не так было?

Ответить
Habepho

Влад Победнов

6

А что, Daily Storm в какой-то другой России находится?

Ответить
Habepho

Антон Пострунин

2

Какое другое «демократическое Государство»? Я ничего не понимаю. 

Ответить
Антон

Владимир Филатов

0

прекрасная Россия будущего 

Ответить

Bad Mother Fucker

1

да, всё так

Доступ заблокирован
Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального закона от 27 июля 2006г. №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Ответить

Философский Паша

–5

Когда уже Светова отправят в писхушку??

Ответить
Философский

Типичный блик

1

на себя в зеркало посмотри 

Ответить
Типичный

Философский Паша

–9
Ответить
Философ…

Земной фонарь

0

Если стрелять в зеркало, то ты так себя не застрелишь. ред.

Ответить
Земной

Философский Паша

–4

Это позирование.

Ответить
Философ…

Типичный блик

1

позирование ничтожества

Ответить

Кристобаль Фейра

1

Посмотрел информацию по своему округу. Главным оппозиционером назван вот этот парень.

Один из самых протестных округов Москвы, где власти всегда были вынуждены мириться с избранием неудобных им депутатов. Так еще при Юрии Лужкове депутатом от округа избирался бывший председатель Моссовета Николай Гончар (депутат формально по сей день), несмотря на все попытки мэрии выбить его из округа. В 2016 Н.Гончар набрал 34.25%, за ним шли ведущий референт аппарата фракции КПРФ Павел Тарасов (12.86%), кандидат ПАРНАС профессор Андрей Зубов (11.27%) и координатор «Открытой России» Мария Баронова (7.92%), самовыдвиженец. На праймериз «Единой России» по этому округу Николай Гончар по официальным данным проиграл мало кому известному Карену Аперяну, депутату совета МО Таганский. Никакого логичного объяснения результату Аперяна нет, при этом в дальнейшем он сам отказался от участия в выборах и был назначен главой МО Таганский. Николай Гончар заявил, что рассматривает возможность поддержать на выборах в Госдуму представителя «Яблока», депутата Московской городской думы Сергея Митрохина.

Без комментариев. ред.

Ответить
Кристобаль

MightyStan

0

Ты наверное, не так понял - при вводе своих данных (округ или адрес) тебе показывают страницу со всеми кандидатами от твоей территории. От всех партий. Это не сайт умного голосования, тут ты сам можешь оценить кандидата по критериям

Ответить
MightyStan

Кристобаль Фейра

1

Прочитай, что про него там пишут (описание округа #208), я цитату добавил. Типа, он оппозиционер, который вопреки всему избирался депутатом шесть созывов, а теперь ЕР прокатила его на ПРАЙМЕРИЗ и поэтому он призывает голосовать за Митрохина. Интересная у Ходора оппозиция, которой нужно выигрывать внутрепартийные голосования правящей партии.

Просто для справки: когда Путин только стал и.о. президента - Гончар сразу, теряя тапки, перешёл в свежеобразованную партию "Единство", нынешнюю ЕР. Вот такой он оппозиционер. ред.

Ответить
Кристоб…

MightyStan

0

Понял, благодарю. Только потом увидел цитаты о нем.

Ответить
Кристоб…

Достаточный

0

Если навальнисты хотят когда-нибудь получить власть, то надо быть готовыми принять в свои ряды и бывших единороссов. Просто потому, что иначе власть удержать не получится. С этой партией уже посотрудничало огромное количество авторитетных людей, и всех их заменить в сегодняшней России просто некем.  
Сейчас Навальному нечего предложить этим людям, но если настанет момент- именно от умения договариваться будет зависеть судьба страны.

Ответить

ouxen

0

подскажите для сафари на маке аналоги ublock origin и vpn виджет для anizapret

Ответить
ouxen

Bender Rodriguez

1

AdGuard позволяет все это

Ответить
Bender

ouxen

0

Сообщение удалено ред.

Ответить
ouxen

Владимир Филатов

0

запускаешь паралелс или вайн и делай что хочешь 

Ответить
Владимир

ouxen

0

твиттер вайн закрыл лет 5 уже как

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Комментарий удален

ouxen

0

информация о кандидатах в депутаты Госдумы

нежелательная информация, подрывающая основы конситуционного строя

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Exorcist

–8

велика потеря

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Exorcist

Владимир Филатов

0

потеря аллаха? 

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