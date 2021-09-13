Роскомнадзор заблокировал сайт Михаила Ходорковского с информацией о кандидатах в Госдуму Статьи редакции
Точная причина блокировки неизвестна.
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Михаила Ходорковского duma.vote, на котором содержится информация о кандидатах в депутаты Госдумы. Первым внимание на это обратил Daily Storm.
Сайт по решению Генпрокуратуры включили в реестр запрещенных, так как там содержатся: «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых мероприятиях, информационные материалы иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ».
На сайте можно было смотреть информацию о кандидатах в Госдуму и выбирать, за кого голосовать.
Дальше запрет независимой (и вообще любой) социологии, чтобы расход результатов не смущал население.
Запрет независимых наблюдателей, наблюдать смогут только люди от партий и 2.5 зарубежных представителя (из Таджикистана, Венесуэлы и Беларуси).
Запрет публично обвинять кандидатов в чем-либо незаконном, пока это не доказано судом.
Я много могу придумать!😀
Так про зарубежных представителей было расследование ещё в 2018, что 50 человек подставных привезли, нет?
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Михаила Ходорковского duma.vote, на котором содержится информация о кандидатах в депутаты Госдумы.
Элементарный Hoxx VPN в рот ебал эти ограничения.
https://hoxx.com/
там содержатся: «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстребла-бла-бла-....
Не обнаружил при беглом просмотре.
На сайте можно было смотреть информацию о кандидатах в Госдуму и выбирать, за кого голосовать.
На сайте можно ̶б̶ы̶л̶о̶ смотреть информацию о кандидатах в Госдуму и выбирать, за кого голосовать.
Забавная штука демократия:
Демократическое Государство Россия, заблокировало оппозиционный сайт, но заметило это (почему то) другое демократическое Государство.
Шо там с Талибами вы говорили не так было?
Какое другое «демократическое Государство»? Я ничего не понимаю.
да, всё так
Доступ заблокирован
Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального закона от 27 июля 2006г. №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
на себя в зеркало посмотри
Посмотрел информацию по своему округу. Главным оппозиционером назван вот этот парень.
Один из самых протестных округов Москвы, где власти всегда были вынуждены мириться с избранием неудобных им депутатов. Так еще при Юрии Лужкове депутатом от округа избирался бывший председатель Моссовета Николай Гончар (депутат формально по сей день), несмотря на все попытки мэрии выбить его из округа. В 2016 Н.Гончар набрал 34.25%, за ним шли ведущий референт аппарата фракции КПРФ Павел Тарасов (12.86%), кандидат ПАРНАС профессор Андрей Зубов (11.27%) и координатор «Открытой России» Мария Баронова (7.92%), самовыдвиженец. На праймериз «Единой России» по этому округу Николай Гончар по официальным данным проиграл мало кому известному Карену Аперяну, депутату совета МО Таганский. Никакого логичного объяснения результату Аперяна нет, при этом в дальнейшем он сам отказался от участия в выборах и был назначен главой МО Таганский. Николай Гончар заявил, что рассматривает возможность поддержать на выборах в Госдуму представителя «Яблока», депутата Московской городской думы Сергея Митрохина.
Без комментариев. ред.
Ты наверное, не так понял - при вводе своих данных (округ или адрес) тебе показывают страницу со всеми кандидатами от твоей территории. От всех партий. Это не сайт умного голосования, тут ты сам можешь оценить кандидата по критериям
Прочитай, что про него там пишут (описание округа #208), я цитату добавил. Типа, он оппозиционер, который вопреки всему избирался депутатом шесть созывов, а теперь ЕР прокатила его на ПРАЙМЕРИЗ и поэтому он призывает голосовать за Митрохина. Интересная у Ходора оппозиция, которой нужно выигрывать внутрепартийные голосования правящей партии.
Просто для справки: когда Путин только стал и.о. президента - Гончар сразу, теряя тапки, перешёл в свежеобразованную партию "Единство", нынешнюю ЕР. Вот такой он оппозиционер. ред.
Если навальнисты хотят когда-нибудь получить власть, то надо быть готовыми принять в свои ряды и бывших единороссов. Просто потому, что иначе власть удержать не получится. С этой партией уже посотрудничало огромное количество авторитетных людей, и всех их заменить в сегодняшней России просто некем.
Сейчас Навальному нечего предложить этим людям, но если настанет момент- именно от умения договариваться будет зависеть судьба страны.
подскажите для сафари на маке аналоги ublock origin и vpn виджет для anizapret
AdGuard позволяет все это
запускаешь паралелс или вайн и делай что хочешь
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информация о кандидатах в депутаты Госдумы
нежелательная информация, подрывающая основы конситуционного строя
велика потеря