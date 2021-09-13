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Новости
Артём Мазанов

Иван Ургант получил орден Звезды Италии — после новогоднего выпуска с пародией на итальянские эстрадные шоу 80-х Статьи редакции

Газета Libero Quotidiano называла шоу «единственным настоящим итальянским празднованием Нового года на телевидении».

36 36 комментариев
2417 просмотров

Посол Италии в России Паскуале Терраччано вручил телеведущему Ивану Урганту орден Звезды Италии степени кавалера. Эта награда присуждается за особые заслуги в продвижении дружеских связей и сотрудничества между Италией и другими странами. Об этом пишет ТАСС.

«Позвольте выразить глубочайшую признательность и благодарность за столь высокую честь, оказанную мне президентом Итальянской Республики, советом ордена и вами лично», — сказал Ургант послу на итальянском языке.

Вечером 30 декабря в эфир Первого канала вышел традиционный новогодний выпуск «Вечернего Урганта» — с пародией на праздничные концерты итальянской эстрады 80-х годов.

Новогодний выпуск «Вечернего Урганта…
Жители страны благодарят авторов шоу и в награду предлагают отправить в Россию Тото Кутуньо.
tjournal.ru

Команда шоу перевела хиты 2020-го на итальянский язык, а всем участникам дала имена на итальянский манер. Об этом выпуске написали крупнейшие итальянские издания: Corriere della Sera, и La Stampa, и La Repubblica. Комментаторы из Италии благодарили Урганта и рассказывали об успехе шоу. После этого гостем «Вечернего Урганта» стал посол Италии в России Паскуале Терраччано, который тоже рассказал об успехе новогоднего выпуска.

В июне 2021 года ведущие «Вечернего Урганта» в образе итальянцев снова появились в шоу. Они снялись в клипе, отсылающим к фильму «Невероятные приключения итальянцев в России».

#новости #ургант #италия #награды

36 36 комментариев
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36 комментариев
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Чрезвычайный динозавр

16

Наверно единственное шоу первого канала, которое не стыдно смотреть.

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Чрезвычайный

Частый кофе

5

Нет

Ответить
Частый

Dmitry Ryleev

1

Что ещё было смотрибельно?

Ответить
Dmitry

Земной фонарь

9

Что Где Когда

Ответить
Земной

Dmitry Ryleev

1

Сейчас уже давно нет
Каждая новая игра это словно подготовка к «открытому уроку», где учитель постоянно бьет указкой по столу говоря «ну как же так вы же все давно знаете!» и мутузит каждого игрока своими личными вопросами ред.

Ответить
Dmitry

ouxen

0

все пиздато)

Ответить
Dmitry

Искусственный

0

Большая разница, прожекторперисхилтон

Ответить
Искусст…

Neketa Fo

0

Прожектор был заебись. Недавно первые выпуски пересматривал и смотрится до сих пор на ура. В отличии от того же камеди клаба например

Ответить
Искусст…

Dmitry Ryleev

0

Я имею ввиду из текущего и недавнего, а не во времена Медведева на Дожде

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Dmitry

Искусственный

0

ээээээээ... да ровно нихуя, кроме Урганта. В остальном блядский цирк с конями ред.

Ответить
Искусст…

Андрей Фурцев

0

О, кремлеботу нравятся кремлеботные передачи. Почему я не удивлен

Ответить
Dmitry

Частый кофе

0

На первом? Ничего

Ответить
Частый

Neketa Fo

–1

Ну первое что вспомнилось это у познера очень хорошие программы выходили на первом. Одноэтажная Америка, самые самые самые про страны Скандинавии, про Японию последний цикл. ред.

Ответить
Частый

Типичный блик

0

сам знаешь чей ответ

Ответить
Типичный

Частый кофе

0

Твой

Ответить
Чрезвычайный

Андрей Фурцев

2

Смотреть этого путинского подпёрдыша? Нет, спасибо. Не смотрел его уже больше 10 лет и не планирую

Ответить
Чрезвычайный

Поридж из Порижа

0

Смотреть телевизор в 2021 в дееспособном возрасте стыдно вне зависимости от канала. 

Ответить
Поридж

Чрезвычайный

1

Можно втыкать на ютьюбе. 

Ответить
Чрезвыч…

Поридж из Порижа

0

Ну если задача повтыкать, то пофиг где, и правда. 

Ответить
Чрезвычайный

Андрей Фурцев

–1

Я просто напомню, что:
- он вылез только за счет связей своего папки (я помню, программу на MTV, где были ведущими также Антон Камолов и Ольга Шелест. Ургант был самый скучный)
- у него израильское гражданство
- все шутки ему пишут целый коллектив авторов (например, писал Денис Чужой)
- он миллиардер (пригласить на корпорат стоит 20 млн.руб)
- он никогда, ни разу не высказался против политики Путина

Ответить
Андрей

Чрезвычайный

0

Всё про Урганта, хотя я написал про шоу. У тебя к нему какая-то странная неприязнь.
Особенно занятно вот это
у него израильское гражданство

Это проблема?

Ответить
Чрезвыч…

Андрей Фурцев

0

У меня ко всем неприязнь, кто поддерживает бесчеловечный режим, который убивает и колечит людей

Ответить

ouxen

2

максимально похуй

Ответить
ouxen

ouxen

1

*sweet dreams*

Ответить

Частый кофе

2

Порадуемся же за Ивана, такого классного работника первого канала. Не забывайте, он очень остро шутит и ходит по грани, наш человек

Ответить
Частый

Dmitry Ryleev

1

[играет гимн народной республики]

Ответить
Частый

Надежный танк88

1

Ну что ты ерничаешь, для шоубиза он и правда сделал многое.

Ответить
Надежный

Частый кофе

0

Например?

Ответить

Законодательный ГОСТ

3

а ургант-то тут при чем, если там все на гудкове, который заебал со своей ретродрочкой, из-за него рупопса погружается в сплошные перепевки

Ответить
Законодательный

Акиф Гаджиев

0

но перепевки на итальянском - единственные версии которые можно слушать... 

Ответить

Dmitry Ryleev

0

Заканчиваем понедельник на хорошей новости

Ответить

Соколов Андрей

0

Посмотрел и охуел в хорошем смысле

Ответить

Andre Macareno

0

Актуально, как раз на новый год получит

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Andy Rorsha

0

Увезет его в Израиль.

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Различный меч

0

 Посол Италии в России Паскуале Терраччано

Шароёбы заебали

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Различный

Dmitry Pasyutin

0

да пидоры они, и ничего не доказали

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