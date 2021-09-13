Иван Ургант получил орден Звезды Италии — после новогоднего выпуска с пародией на итальянские эстрадные шоу 80-х Статьи редакции
Газета Libero Quotidiano называла шоу «единственным настоящим итальянским празднованием Нового года на телевидении».
Посол Италии в России Паскуале Терраччано вручил телеведущему Ивану Урганту орден Звезды Италии степени кавалера. Эта награда присуждается за особые заслуги в продвижении дружеских связей и сотрудничества между Италией и другими странами. Об этом пишет ТАСС.
«Позвольте выразить глубочайшую признательность и благодарность за столь высокую честь, оказанную мне президентом Итальянской Республики, советом ордена и вами лично», — сказал Ургант послу на итальянском языке.
Вечером 30 декабря в эфир Первого канала вышел традиционный новогодний выпуск «Вечернего Урганта» — с пародией на праздничные концерты итальянской эстрады 80-х годов.
Команда шоу перевела хиты 2020-го на итальянский язык, а всем участникам дала имена на итальянский манер. Об этом выпуске написали крупнейшие итальянские издания: Corriere della Sera, и La Stampa, и La Repubblica. Комментаторы из Италии благодарили Урганта и рассказывали об успехе шоу. После этого гостем «Вечернего Урганта» стал посол Италии в России Паскуале Терраччано, который тоже рассказал об успехе новогоднего выпуска.
В июне 2021 года ведущие «Вечернего Урганта» в образе итальянцев снова появились в шоу. Они снялись в клипе, отсылающим к фильму «Невероятные приключения итальянцев в России».
Нет
Что ещё было смотрибельно?
Что Где Когда
Сейчас уже давно нет
Каждая новая игра это словно подготовка к «открытому уроку», где учитель постоянно бьет указкой по столу говоря «ну как же так вы же все давно знаете!» и мутузит каждого игрока своими личными вопросами ред.
Большая разница, прожекторперисхилтон
Я имею ввиду из текущего и недавнего, а не во времена Медведева на Дожде
ээээээээ... да ровно нихуя, кроме Урганта. В остальном блядский цирк с конями ред.
Смотреть этого путинского подпёрдыша? Нет, спасибо. Не смотрел его уже больше 10 лет и не планирую
Смотреть телевизор в 2021 в дееспособном возрасте стыдно вне зависимости от канала.
Можно втыкать на ютьюбе.
Я просто напомню, что:
- он вылез только за счет связей своего папки (я помню, программу на MTV, где были ведущими также Антон Камолов и Ольга Шелест. Ургант был самый скучный)
- у него израильское гражданство
- все шутки ему пишут целый коллектив авторов (например, писал Денис Чужой)
- он миллиардер (пригласить на корпорат стоит 20 млн.руб)
- он никогда, ни разу не высказался против политики Путина
Всё про Урганта, хотя я написал про шоу. У тебя к нему какая-то странная неприязнь.
Особенно занятно вот это
у него израильское гражданство
Это проблема?
У меня ко всем неприязнь, кто поддерживает бесчеловечный режим, который убивает и колечит людей
но перепевки на итальянском - единственные версии которые можно слушать...