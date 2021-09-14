Судебные приставы пришли в московский офис Google, но нашли одну сотрудницу, которая отправила их в США — Mash Статьи редакции
Приставы хотели взыскать 32,5 миллиона рублей штрафов, которые выписали российские суды.
В российский офис Google пришли судебные приставы, но обнаружили там одну сотрудницу. Девушка позвонила адвокатам, которые заявили, что у американской Google LLC нет российских филиалов, а руководитель ООО «Гугл» находится за границей. Об этом сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на видеозапись визита.
Как отметили в Mash, приставы пришли в бизнес-центр «Балчуг Плаза» — там зарегистрировано ООО «Гугл». Там обнаружили единственную сотрудницу на ресепшене, которая позвонила адвокатам компании. Юристы пояснили, что гендиректор «находится за границей с учётом пандемии» — вероятно, речь о Дэвиде Снэддоне, который числится руководителем компании.
Адвокаты также заявили, что в здании находится офис российского ООО «Гугл», а документы касаются Google LLC, которая зарегистрирована в США и не имеет филиалов в России. При этом по данным ФНС российским юрлицом владеет «ГУГЛ ИНТЕРНЭШНЛ ЭЛ-ЭЛ-СИ».
Российские суды не раз штрафовали Google по требованию Роскомнадзора за отказ удалять запрещённую информацию. Компанию также хотели оштрафовать за отказ локализовать данные пользователей в России.
Ну завтра тогда точно также пошлют гугл, чему ты радуешься?
Это рано или поздно произойдёт. Лучше рано, чем поздно.
чё?
См выше
Не знаю, куда смотреть, но гугл пока мнётся лишь для приличия. Российский рынок им приносит больше, чем принято думать, а выделение резервации не так уж и сильно ударит по имиджу гугла, который и так, как известно, с удовольствием сливает инфу о собственных пользователях.
Будем жить в загоне.
И? Как это противоречит моим словам?
Каким словам, блядь? Что послала нахуй?
Ты думаешь, что они так просто бросят этот рынок?
и опять эта классическая позиция быдла "я вам показала удостоверение и представилась". Тебя попросили повторить, сложно напомнить человеку?
говорит, что не знает с кем разговаривает, при этом сама не представляется
интересный диалог
Вы не имеете права выносить мебель!
P.S. @ouxen делаю вам очередное предупреждение.
Ахахаха, Гугл молодец. Надеюсь, не прогнутся под режим
Тогда будем без гугл.сервисов сидеть тут, видимо.
Я не против, пусть лодочка раскачивается быстрее.
У них свой режим, под который они прогибаются, наш они будут слать.
И правильно делают, что шлют. Режим, к-ый убивает людей, нельзя поддерживать никак
А я говорил, что это не правильно? Или ты с прошлой беседы не потух, или не согласен с первой частью, но тогда ты забыл про призм. В любом случае забавно.
Мне не о чем говорить с человеком, к-ый не видит связи между этими двумя событиями. Больше читай, развивай критическое мышление, слушай независимых экспертов, и ты поймешь. Чао
Лол, какими событиями? Это слив такой? Правильно Олег про максимализм написал. Обиделся и напустил важности. Бу бу бу какой.
И правильно делают, что шлют. Режим, к-ый убивает людей, нельзя поддерживать никак
Именно поэтому они пытались вкатываться на китайский рынок, но так и не вкатились - потому что принципы важнее, да?
Да. Почитай, как это происходило. Они хотели создать продукт, куда бы не совала нос партия. Но в диктатурах это невозможно
Они хотели создать продукт, куда бы не совала нос партия.
Они готовы были предоставить любую необходимую партии цензуру. О каком "не сувании" ты говоришь? Приватность гмейла, лол?
приставы:
пока посмеемся
дальше хуже
Чем хуже, тем лучше
А если без шуток, то как они собирались взыскать 32,5 млн придя в офис ? Вынести всю технику, включая сантехнику или они рассчитывали на сейф с наличкой ?
Расчитывали пресануть гендира в офисе, как обычно, не вышло
А разве они не через банки обычно взыскивают ? Ведь ехать никуда не надо, просто послал исполнительный лист в банк и все.
Они сейчас вручат повестку, потом банально кинул блок на эти 32,5 млн + расходы инспекторов. На этом дело, в общем то и закончится. Учитывая, что это административка, это гуглу надо в суд подавать, чтобы оспорить дело
Было бы смешно если бы не было так грустно
А ты продолжай поддерживать Урганта и не видеть связи между этими событиями
Гугл? Что за контора, чем занимается?
Математикой, числами ред.
бля они че даже не посмотрели по регистрационным данным , сколько людей там штата сидит по бумагам и есть ли там не номинальные представительные сотрудники перед тем как приставов отправлять ? цирк какой то , совсем обленились, с чего они взяли что везде всё будет лежать на блюдечке с голубой каемочкой? ред.
ну и вторая новость в том что за всё это время оказывается гугл толком не заплатил ни рубля, хотя в рбк всегда писали что "гугл штраф уже оплатил"
В следущий раз к Гоголю придут
Всего-то надо было взять телефон и сказать "Ок, Гугл, выплати 32.5 миллиона рублей..." ред.
Люди с автоматами: Ну как с деньгами то там?
Google: а? куда вы пришли?
Люди с автоматами: к вам пришли
Google: к кому?
Люди с автоматами: ну к вам
Google: к кому к вам?
Люди с автоматами: а вот к вам вот
Google: вы кто такие?, я уже забыла
Люди с автоматами: мы от михаила палыча
Google: от какого михаила палыча?
Люди с автоматами: тереньтева
Google: идите в америку
Люди с автоматами: :( ред.