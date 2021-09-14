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Новости
Дамир Камалетдинов

Судебные приставы пришли в московский офис Google, но нашли одну сотрудницу, которая отправила их в США — Mash Статьи редакции

Приставы хотели взыскать 32,5 миллиона рублей штрафов, которые выписали российские суды.

69 69 комментариев
3318 просмотров

В российский офис Google пришли судебные приставы, но обнаружили там одну сотрудницу. Девушка позвонила адвокатам, которые заявили, что у американской Google LLC нет российских филиалов, а руководитель ООО «Гугл» находится за границей. Об этом сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на видеозапись визита.

Как отметили в Mash, приставы пришли в бизнес-центр «Балчуг Плаза» — там зарегистрировано ООО «Гугл». Там обнаружили единственную сотрудницу на ресепшене, которая позвонила адвокатам компании. Юристы пояснили, что гендиректор «находится за границей с учётом пандемии» — вероятно, речь о Дэвиде Снэддоне, который числится руководителем компании.

Адвокаты также заявили, что в здании находится офис российского ООО «Гугл», а документы касаются Google LLC, которая зарегистрирована в США и не имеет филиалов в России. При этом по данным ФНС российским юрлицом владеет «ГУГЛ ИНТЕРНЭШНЛ ЭЛ-ЭЛ-СИ».

По поводу документов, если они касаются ООО Google, зарегистрированной в РФ, то мы как адвокаты можем принять их по доверенности. Если это касается компании Google LLC, то эта компания находится в США и по данным Налоговой службы никаких филиалов у нее в России нет.

из видео телеграм-канала Mash

Российские суды не раз штрафовали Google по требованию Роскомнадзора за отказ удалять запрещённую информацию. Компанию также хотели оштрафовать за отказ локализовать данные пользователей в России.

Суд впервые оштрафовал Google за отказ…
Сумма штрафа составила три миллиона рублей.
tjournal.ru

#новости #google #роскомнадзор

69 69 комментариев
47
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69 комментариев
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Чрезвычайный динозавр

86

Лол, максимальное унижение.

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Чрезвычайный

Достаточный Орзэмэс

8

Окей Яндекс, помоги судебным приставам найти Гугл)

Ответить
Чрезвычайный

Смутный томагавк_два

5

Ещё бы уборщица тряпкой охаяла за то, что прошли по помытому.

Ответить
Чрезвычайный

Сознательный франт

1

Думаю, что приставы привычны не находить ответчиков на месте. 

Ответить

Типичный блик

45

отправила их в США

послала нахуй

Ответить
Типичный

Сознательный франт

1

Ну завтра тогда точно также пошлют гугл, чему ты радуешься? 

Ответить
Сознательный

Типичный блик

–3

Это рано или поздно произойдёт. Лучше рано, чем поздно.

Ответить
Типичный

Сознательный

2

чё?

Ответить
Сознате…

Типичный блик

–1

См выше

Ответить
Типичный

Сознательный

0

Не знаю, куда смотреть, но гугл пока мнётся лишь для приличия. Российский рынок им приносит больше, чем принято думать, а выделение резервации не так уж и сильно ударит по имиджу гугла, который и так, как известно, с удовольствием сливает инфу о собственных пользователях.
Будем жить в загоне. 

Ответить
Сознате…

Типичный блик

0

И? Как это противоречит моим словам?

Ответить
Типичный

Сознательн

1

Каким словам, блядь? Что послала нахуй?
Ты думаешь, что они так просто бросят этот рынок?

Ответить
Сознате…

Типичный

0

Ты притворяешься?

Ответить
Типичный

Сознательн

0
Ответить

Михаил Зинчук

42

и опять эта классическая позиция быдла "я вам показала удостоверение и представилась". Тебя попросили повторить, сложно напомнить человеку?

Ответить
Михаил

Зарегистрировался только что

5

говорит, что не знает с кем разговаривает, при этом сама не представляется
интересный диалог

Ответить
Михаил

thekitakun

0

Столбовая дворянка к крестьянину пришла с приказом, нехай выебуваться

Ответить

Интимный инструмент

11

Тогда описываем телевизор и стулья 

Ответить
Интимный

Ипполит Воробьянинов

1

Вы не имеете права выносить мебель!

P.S. @ouxen делаю вам очередное предупреждение.

Ответить
Ипполит

ouxen

2

извольте!

Ответить

Андрей Фурцев

6

Ахахаха, Гугл молодец. Надеюсь, не прогнутся под режим

Ответить
Андрей

Andrey Voronin

2

Тогда будем без гугл.сервисов сидеть тут, видимо.
Я не против, пусть лодочка раскачивается быстрее.

Ответить
Андрей

Чрезвычайный динозавр

–3

У них свой режим, под который они прогибаются, наш они будут слать.

Ответить
Чрезвычайный

Андрей Фурцев

1

И правильно делают, что шлют. Режим, к-ый убивает людей, нельзя поддерживать никак

Ответить
Андрей

Чрезвычайный

–1

А я говорил, что это не правильно? Или ты с прошлой беседы не потух, или не согласен с первой частью, но тогда ты забыл про призм. В любом случае забавно.

Ответить
Чрезвыч…

Андрей Фурцев

0

Мне не о чем говорить с человеком, к-ый не видит связи между этими двумя событиями. Больше читай, развивай критическое мышление, слушай независимых экспертов, и ты поймешь. Чао

Ответить
Андрей

Чрезвычайный

0

Лол, какими событиями? Это слив такой? Правильно Олег про максимализм написал. Обиделся и напустил важности. Бу бу бу какой.

Ответить
Андрей

Сознательный

0

 И правильно делают, что шлют. Режим, к-ый убивает людей, нельзя поддерживать никак

Именно поэтому они пытались вкатываться на китайский рынок, но так и не вкатились - потому что принципы важнее, да?

Ответить
Сознате…

Андрей Фурцев

–1

Да. Почитай, как это происходило. Они хотели создать продукт, куда бы не совала нос партия. Но в диктатурах это невозможно

Ответить
Андрей

Сознательный

–1

 Они хотели создать продукт, куда бы не совала нос партия.

Они готовы были предоставить любую необходимую партии цензуру. О каком "не сувании" ты говоришь? Приватность гмейла, лол?

Ответить
Андрей

Призванный

–1

Все было ровно наоборот https://www.technologyreview.com/2018/12/19/138307/how-google-took-on-china-and-lost/

How Google took on China—and lost
It used to be that while Google wanted China, China really needed Google. Not any more.
www.technologyreview.com
Ответить

Дмитрий Оверчук

7

приставы:

Ответить
Дмитрий

red blue

1

Ржу с этого кота каждый раз как в первый

Ответить

FOX

5

пока посмеемся 
дальше хуже

Ответить
FOX

Типичный блик

0

Чем хуже, тем лучше

Ответить
Типичный

Фома Платонов

–1

не здесь.

Ответить
Фома

Типичный блик

0

А где?

Ответить
Типичный

Фома Платонов

–1

Там.

Ответить

Bob Swagger

2

А если без шуток, то как они собирались взыскать 32,5 млн придя в офис ? Вынести всю технику, включая сантехнику или они рассчитывали на сейф с наличкой ?

Ответить
Bob

Кирилл Вселенский

7

Расчитывали пресануть гендира в офисе, как обычно, не вышло

Ответить
Кирилл

Bob Swagger

0

А разве они не через банки обычно взыскивают ? Ведь ехать никуда не надо, просто послал исполнительный лист в банк и все.

Ответить
Bob

Kir Kirsky

3

А как же без заложника? ред.

Ответить
Bob

Сергей Макаров

0

Они сейчас вручат повестку, потом банально кинул блок на эти 32,5 млн + расходы инспекторов. На этом дело, в общем то и закончится. Учитывая, что это административка, это гуглу надо в суд подавать, чтобы оспорить дело 

Ответить

Руслан Шекуров

4

Был у них в офисе - классное место и команда там работает клевая 😊

Ответить

Кирилл Вселенский

2

Было бы смешно если бы не было так грустно

Ответить
Кирилл

Кирилл Вселенский

1

Девушка на рецепшене няша

Ответить
Кирилл

Андрей Фурцев

–4

А ты продолжай поддерживать Урганта и не видеть связи между этими событиями

Ответить
Андрей

Типичный блик

1

Ургант классный.

Ответить
Типичный

Андрей Фурцев

–4

Иди подрочи ред.

Ответить
Андрей

Типичный блик

1

О себе думай, а я сам разберусь что мне делать.

Ответить
Типичный

Argumenta

2

Так его малыш

Ответить
Андрей

Кирилл

–1

Хорошо

Ответить

Киберморж

–1

Гугл? Что за контора, чем занимается?

Ответить
Киберморж

Столичный пришелец

7

Математикой, числами ред.

Ответить
Столичный

Киберморж

0

А, что-то помню, они искусственный интеллект для го ещё написали. Ну молодцы, чо. А хули пыне от них надо?

Ответить
Кибермо…

Достаточный

2

Если они умеют считать, значит есть что считать. Если есть что считать- плоти нологи!

Ответить
Столичный

Стильная

0

Чисел много, можно и отжать

Ответить

Василий Дробовский

2

Круто.
Приставы-Программисты 0:1 ред.

Ответить

Линейный спрей

2

Сосать+лежать

Ответить

Выходной единорожек88

0

бля они че даже не посмотрели по регистрационным данным , сколько людей там штата сидит по бумагам и есть ли там не номинальные представительные сотрудники перед тем как приставов отправлять ? цирк какой то , совсем обленились, с чего они взяли что везде всё будет лежать на блюдечке с голубой каемочкой? ред.

Ответить
Выходной

Выходной единорожек88

4

ну и вторая новость в том что за всё это время оказывается гугл толком не заплатил ни рубля, хотя в рбк всегда писали что "гугл штраф уже оплатил"

Ответить

Tpиумф Boли

1

В следущий раз к Гоголю придут

Ответить
Tpиумф

Ипполит Воробьянинов

1

К Ильфу Петрову.

Ответить

pls help

0

Можно было в дурку сразу отправить ред.

Ответить

Ilia Maksiokov

0

- пока Гугл...
-блям блям

Ответить

Ivan Boldyrev

0

Всего-то надо было взять телефон и сказать "Ок, Гугл, выплати 32.5 миллиона рублей..."  ред.

Ответить

Данный Илья

0

Самая смешная новость за день

Ответить

Колоссальный Паша

0

Зарубежные компании обязали открывать представительства в РФ, чтобы регулярно технику выносить?

Ответить

Иван Иванов

0

Люди с автоматами: Ну как с деньгами то там?
Google: а? куда вы пришли?
Люди с автоматами: к вам пришли
Google: к кому?
Люди с автоматами: ну к вам
Google: к кому к вам?
Люди с автоматами: а вот к вам вот
Google: вы кто такие?, я уже забыла
Люди с автоматами: мы от михаила палыча
Google: от какого михаила палыча?
Люди с автоматами: тереньтева
Google: идите в америку
 Люди с автоматами: :( ред.

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