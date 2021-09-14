Приставы хотели взыскать 32,5 миллиона рублей штрафов, которые выписали российские суды.

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В российский офис Google пришли судебные приставы, но обнаружили там одну сотрудницу. Девушка позвонила адвокатам, которые заявили, что у американской Google LLC нет российских филиалов, а руководитель ООО «Гугл» находится за границей. Об этом сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на видеозапись визита.

Как отметили в Mash, приставы пришли в бизнес-центр «Балчуг Плаза» — там зарегистрировано ООО «Гугл». Там обнаружили единственную сотрудницу на ресепшене, которая позвонила адвокатам компании. Юристы пояснили, что гендиректор «находится за границей с учётом пандемии» — вероятно, речь о Дэвиде Снэддоне, который числится руководителем компании.

Адвокаты также заявили, что в здании находится офис российского ООО «Гугл», а документы касаются Google LLC, которая зарегистрирована в США и не имеет филиалов в России. При этом по данным ФНС российским юрлицом владеет «ГУГЛ ИНТЕРНЭШНЛ ЭЛ-ЭЛ-СИ».

По поводу документов, если они касаются ООО Google, зарегистрированной в РФ, то мы как адвокаты можем принять их по доверенности. Если это касается компании Google LLC, то эта компания находится в США и по данным Налоговой службы никаких филиалов у нее в России нет. из видео телеграм-канала Mash